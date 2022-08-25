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Новости Война
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Переломный момент в войне уже начался, - Буданов

буданов

В войне уже начался переломный момент, россияне начали понимать, что она касается их, а не идет где-то в мире.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

По словам Буданова, россияне начали понимать, что их армия не так уж сильна, системы ПВО не так уж хороши – и армия РФ на самом деле не способна защитить временно оккупированную украинскую территорию.

"Это совсем не вторая армия мира, и даже не четвертая. И расплата придет. Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война – это не где-то там в какой-то части света, а у них. Поэтому переломный момент уже начался", – заявил начальник ГУР МО Украины.

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Автор: 

Буданов (451) разведка (4168) россия (95352)


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Топ комментарии
+40
Переломний момент буде коли квартальну зелень з крисами попруть із влади. А на часі ви є цією зеленю.
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25.08.2022 11:07
+35
Ты бы лучше рассказал о своем сожителе Гогилашвили ! Ты его или он тебя переламывает ?
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25.08.2022 10:57
+34
Переломний момент буде тоді коли наші війська зайдуть в Херсон.Зараз нікуя нічого переломного не бачу!
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25.08.2022 11:01
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Який раз?
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25.08.2022 10:50 Ответить
Переломний момент буде коли квартальну зелень з крисами попруть із влади. А на часі ви є цією зеленю.
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25.08.2022 11:07 Ответить
У когось в голові війна вже закінчилася. З 2019 року.
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25.08.2022 13:17 Ответить
Подивимось. Рф поповнюэ особовий склад добробатами, контрактниками.
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25.08.2022 10:52 Ответить
Буданов ???
Якби це сказала Люся, я би більше повірила ))
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25.08.2022 10:53 Ответить
Та це вью після виборів 2019 )
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25.08.2022 11:29 Ответить
тогда удаляю - чтобы не дезинформировать других...
но это сути не меняет...
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25.08.2022 11:42 Ответить
Не видаляй.
Це ж шедевр ! Нехай зебіли послухають про себе.
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25.08.2022 11:42 Ответить
восстанавливаю с другим текстом...!!!

а Люся ведь говорила - не послушали...!!!

https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1561726420174389250

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25.08.2022 11:47 Ответить
Люся один раз у житті сказонула правду з пересердя.
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25.08.2022 11:49 Ответить
значит не все фальшивые деньги заплатили проститутке...
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25.08.2022 12:34 Ответить
******* баба Ванга.
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25.08.2022 10:54 Ответить
Ага
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25.08.2022 10:54 Ответить
Буданов-брат(чи сестра) арестовича
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25.08.2022 10:55 Ответить
І так буває , і сяк буває
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25.08.2022 12:23 Ответить
Ты бы лучше рассказал о своем сожителе Гогилашвили ! Ты его или он тебя переламывает ?
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25.08.2022 10:57 Ответить
а ви, громадянине, з якою ціллю цікавитесь? може хочете щоб вас також переламали?
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25.08.2022 13:38 Ответить
Дезінформації господар
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25.08.2022 10:58 Ответить
Що вже і кому переломило? Перемомщики і обломщики з брехунами.
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25.08.2022 10:58 Ответить
і про*общики
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25.08.2022 12:33 Ответить
"Переломний момент у війні вже розпочався, - Буданов"
Його співмешканця Трухіна успішно відмазали від відповідальності за злочин.
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25.08.2022 10:59 Ответить
Ви наплутали, то Гогілашвілі був
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25.08.2022 11:02 Ответить
"то Гогілашвілі був"
а хіба воно не одне і теж саме?
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25.08.2022 11:28 Ответить
"для кацапських ботов всеравно"
поза будь-яким сумнівом, що ти й обрало собі того трухіна, бо геть нездатне відрізнити дар божий від яєчні.
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25.08.2022 12:58 Ответить
ты ботяра кацпаська путаешь трухина с гогиашвили потому что ты не в теме тебе все равно кремлеботу
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25.08.2022 19:19 Ответить
"путаешь трухина с гогиашвили"
ван'я, так я попри те щє весь час плутаю трухіна з трухановим, тєрьохіним й тєрєховим, бо вважаю все те лайном. Різномаїття та різнобарв'я гатунків лайна, на відміну від тебе, мене не цікавить. Та лише завдяки таким амьобам, як ти, те лайно всі змушені спостерігати на поверхні.
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26.08.2022 01:15 Ответить
Переломний момент буде тоді коли наші війська зайдуть в Херсон.Зараз нікуя нічого переломного не бачу!
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25.08.2022 11:01 Ответить
Коли запускали ворога через Чонгар, то це не було переломним моментом. А зараз кожен день переломний.
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25.08.2022 11:19 Ответить
О, главный сказочник проснулся. К зиме освободим все оккупированные территории, так?
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25.08.2022 11:02 Ответить
Зелін корефан таке ж брехло як і ЗЕ.
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25.08.2022 11:03 Ответить
Переломний момент ? Невже путінських агентів Гогілашвілі і його дружину ти виселив з спільно арендованої хати ? ))
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25.08.2022 11:03 Ответить
Зачем вообще нужны эти заявы, переполненные пафосом? Все вменяемы люди хорошо понимают то, что раша к этому этапу войны усиленно готовилась не один год и стволов у них гораздо больше.
Сложно представить, какую злость испытывают парни на передовой, сидя под обстрелами, когда некая кабинетная или тыловая крыса, с видом знатока, вещает о каких-то "переломах".
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25.08.2022 11:03 Ответить
Або приїздить покерувати безмозгла.
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25.08.2022 13:20 Ответить
Оце так перелом! лаптєногі "усвідомили" що війна йде у них. На початку літа кричав на підвищених тонах про перелом на ПОЛІ БОЮ, деокупацію Херсона та завершення війни до кінця року. ****** популісти, як і уся шизофренічна зешобла
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25.08.2022 11:05 Ответить
За словами Буданова, росіяни почали розуміти,,,,, того, хто це "вішає" українцям на вуха ,пора давно вигнати поганою мітлою з державних органів влади без права займати пожиттєво в органах влади ,які би то не було посади.
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25.08.2022 11:08 Ответить
Ну, на словах ми вже точно перемогли, тисячу разів зелені нас вже водили в контрнаступ.
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25.08.2022 11:10 Ответить
Росіяни почали розуміти і тому розпочався "переломний момент"? У нас що, голова ГУР - ідіот? Хто такі росіяни? Кому цікаво, що вони там почали розуміти? Путіну?
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25.08.2022 11:18 Ответить
Буданыч, ты заколебал уже Аферистовича включать! Иди домой к супругам.
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25.08.2022 11:21 Ответить
Буданов піздобол такого ж типу як арєстовіч. Дивно навіть як такий інфантильний "кіндер сюрприз" взагалі займає якусь посаду в війську... Цілий "гєнєрал-майор" 95 кварталу...
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25.08.2022 11:23 Ответить
Уничтожить логистику крыс путлера на юге и востоке...это полбеды...
Враг силен коварен и опасен...запасов металлолома у них ещё дофига и трошки...,подвоз этого дерьма из Сибири и ДВ замедлился но это не значит...что это перелом...
Хмырь мавзолейный сделал паузу и усилил ракетный террор по всем городам и селам Украины...
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25.08.2022 11:25 Ответить
бить надо по чувствительным местам а не сидеть под обстрелом. а это - носители которыми они ещё могут грозить западу. то есть уничтожать эти самые ту и подлодки когда они грузятся в крыму. раньше это было нарушение мира, а сейчас уникальный шанс так как это законные цели. нужны ракеты от сша или самому клепать а не строить планы выкидания бабла на восстановление ледовых стадионов
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25.08.2022 11:25 Ответить
Паника у них была вначале, из-за страха "невероятных" санкций. А сейчас все превратилось в очередной вялотекущий конфликт.
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25.08.2022 11:27 Ответить
Взагалі не розумію в принципі публічних заяв ГУР, а тим більше таких.
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25.08.2022 11:42 Ответить
Він же основною роботою не займається, а пішов стопами осла.
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25.08.2022 14:53 Ответить
Переломного моменту немає, натомість вже є сумніви у власній **********.
Потяг не загальмував, він тільки втрачає хід. І до зворотнього ходу ще дуже далеко.
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25.08.2022 11:47 Ответить
Як там Ґоґі поживає? І добра наживає?
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25.08.2022 11:47 Ответить
Эй Гоги, волосатые ноги, - Будан с работы пришел, - накрывай поляну на стол...
Будем пить выпивать, национальные секреты выдавать.
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25.08.2022 11:53 Ответить
Переломный момент - когда слышен треск переломанного хребта.
Пока только потрескивание.
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25.08.2022 11:51 Ответить
Вообще-то пан Буданов, подобных конторах,начальником которой вы являетесь, стараются не пи....ть,а тихо и качественно делать свою работу.
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25.08.2022 11:57 Ответить
наприклад, займатися обміном полонених. як оголосила нам влада, тепер ГУР цим займається! і де?
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25.08.2022 12:36 Ответить
человечище"... гигантище теоретической мысли... Ги Де Мопассан военной науки... Пирогов наступательных операций... играть-то музыку конечно ж он горазд, а в остальном обыкновенный п*д*раст...
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25.08.2022 12:08 Ответить
Розказав би краще про свій батальйон, керований польським криміналітетом.
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25.08.2022 12:21 Ответить
Каждую неделю какой нибудь очередной БЛА-БЛА-БЛА объявляет об очередном наступлении.Но дальше видосика наступление не выходит.И о нём благополучно забывают до следующего наступления или освобождения.Да они нас за лохов держат.Типа для 73% и так сойдёт.И ведь сходит.
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25.08.2022 12:26 Ответить
У нас такий народ хочуть все зараз. Велика вітчизняна війна тривала 1418 днів а в нас скільки триває 182 дні? Це ще мало є ще 2023 рік
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25.08.2022 12:32 Ответить
чого нам не вистачає для перемоги https://youtu.be/OEUP-6Tzjng https://youtu.be/OEUP-6Tzjng

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25.08.2022 12:38 Ответить
Це гімно мусить сидіти за гратами
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25.08.2022 13:04 Ответить
переломный момент !!! Когда кончается туалетная бумага в походе,чем пользуются поносники?Правильно пальцы и об штаны...рф и этого даже у вас не останется,дрочите на погост,если мест хватит.Ой ты степь широкая,чтоб вы все сдохли кацапьё вонючее !!!
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25.08.2022 13:21 Ответить
Данілов йому же ясно сказав що якщо хтось думає що ми перейшли якийсь Рубікон то це не правда і треба готуватись до затяжної війни, а тут перелом
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25.08.2022 13:29 Ответить
>> армія РФ насправді не здатна захистити тимчасово окуповану українську територію

Що я щойно прочитав? армія РФ ? захистити ?
Від кого рф має захищати окуповану українську територію?
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25.08.2022 14:41 Ответить
Мабуть развєдчік спалився по Фрейду або відправив на ту сторону посил.
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25.08.2022 15:56 Ответить
А на фоточці на задньому плані нагороди за переломні моменти: здачу Херсону, Мелітополя, ЗАЕС, Маріка, Сєвєродонецька, Азовців, знищення Мрії? Чи то колекційні, бо їх вже більше ніж у Брєжнєва було, уявляю скільки ще буде медальок після, дійсно, переломного моменту. А взагалі то, чому керівник ГУР коментує хід війни? Він що, начальник штабу, міністр оборони, Головнокомандувач? Веде себе як інспектор по зв"язкам з пресою чи як блогер ютюбу. А може це зашифрована передача інформації відкритими каналами зв"язку?
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25.08.2022 15:54 Ответить
Новини з фронту ніяк не свідчать про "переломний момент"...
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25.08.2022 16:53 Ответить
Eще один нарцисс под стать Абдристовичу
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25.08.2022 18:12 Ответить
 
 