Переломный момент в войне уже начался, - Буданов

В войне уже начался переломный момент, россияне начали понимать, что она касается их, а не идет где-то в мире.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

По словам Буданова, россияне начали понимать, что их армия не так уж сильна, системы ПВО не так уж хороши – и армия РФ на самом деле не способна защитить временно оккупированную украинскую территорию.

"Это совсем не вторая армия мира, и даже не четвертая. И расплата придет. Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война – это не где-то там в какой-то части света, а у них. Поэтому переломный момент уже начался", – заявил начальник ГУР МО Украины.

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