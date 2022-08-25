Переломный момент в войне уже начался, - Буданов
В войне уже начался переломный момент, россияне начали понимать, что она касается их, а не идет где-то в мире.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.
По словам Буданова, россияне начали понимать, что их армия не так уж сильна, системы ПВО не так уж хороши – и армия РФ на самом деле не способна защитить временно оккупированную украинскую территорию.
"Это совсем не вторая армия мира, и даже не четвертая. И расплата придет. Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война – это не где-то там в какой-то части света, а у них. Поэтому переломный момент уже начался", – заявил начальник ГУР МО Украины.
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Якби це сказала Люся, я би більше повірила ))
но это сути не меняет...
Це ж шедевр ! Нехай зебіли послухають про себе.
а Люся ведь говорила - не послушали...!!!
https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1561726420174389250
Його співмешканця Трухіна успішно відмазали від відповідальності за злочин.
а хіба воно не одне і теж саме?
поза будь-яким сумнівом, що ти й обрало собі того трухіна, бо геть нездатне відрізнити дар божий від яєчні.
ван'я, так я попри те щє весь час плутаю трухіна з трухановим, тєрьохіним й тєрєховим, бо вважаю все те лайном. Різномаїття та різнобарв'я гатунків лайна, на відміну від тебе, мене не цікавить. Та лише завдяки таким амьобам, як ти, те лайно всі змушені спостерігати на поверхні.
Сложно представить, какую злость испытывают парни на передовой, сидя под обстрелами, когда некая кабинетная или тыловая крыса, с видом знатока, вещает о каких-то "переломах".
Враг силен коварен и опасен...запасов металлолома у них ещё дофига и трошки...,подвоз этого дерьма из Сибири и ДВ замедлился но это не значит...что это перелом...
Хмырь мавзолейный сделал паузу и усилил ракетный террор по всем городам и селам Украины...
Потяг не загальмував, він тільки втрачає хід. І до зворотнього ходу ще дуже далеко.
Будем пить выпивать, национальные секреты выдавать.
Пока только потрескивание.
Що я щойно прочитав? армія РФ ? захистити ?
Від кого рф має захищати окуповану українську територію?