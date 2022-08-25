Переломний момент у війні вже розпочався, - Буданов
У війні вже розпочався переломний момент, росіяни почали розуміти, що вона стосується їх, а не йде десь у світі.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Буданова, росіяни почали розуміти, що їхня армія не така вже й сильна, системи ППО не такі вже й хороші – і армія РФ насправді не здатна захистити тимчасово окуповану українську територію.
"Це зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта. І розплата прийде. Розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна – це не десь там у якійсь частині світу, а у них. Тому переломний момент уже розпочався", – заявив начальник ГУР МО України.
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Якби це сказала Люся, я би більше повірила ))
но это сути не меняет...
Це ж шедевр ! Нехай зебіли послухають про себе.
а Люся ведь говорила - не послушали...!!!
https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1561726420174389250
Його співмешканця Трухіна успішно відмазали від відповідальності за злочин.
а хіба воно не одне і теж саме?
поза будь-яким сумнівом, що ти й обрало собі того трухіна, бо геть нездатне відрізнити дар божий від яєчні.
ван'я, так я попри те щє весь час плутаю трухіна з трухановим, тєрьохіним й тєрєховим, бо вважаю все те лайном. Різномаїття та різнобарв'я гатунків лайна, на відміну від тебе, мене не цікавить. Та лише завдяки таким амьобам, як ти, те лайно всі змушені спостерігати на поверхні.
Сложно представить, какую злость испытывают парни на передовой, сидя под обстрелами, когда некая кабинетная или тыловая крыса, с видом знатока, вещает о каких-то "переломах".
Враг силен коварен и опасен...запасов металлолома у них ещё дофига и трошки...,подвоз этого дерьма из Сибири и ДВ замедлился но это не значит...что это перелом...
Хмырь мавзолейный сделал паузу и усилил ракетный террор по всем городам и селам Украины...
Потяг не загальмував, він тільки втрачає хід. І до зворотнього ходу ще дуже далеко.
Будем пить выпивать, национальные секреты выдавать.
Пока только потрескивание.
Що я щойно прочитав? армія РФ ? захистити ?
Від кого рф має захищати окуповану українську територію?