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Переломний момент у війні вже розпочався, - Буданов

буданов

У війні вже розпочався переломний момент, росіяни почали розуміти, що вона стосується їх, а не йде десь у світі.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Буданова, росіяни почали розуміти, що їхня армія не така вже й сильна, системи ППО не такі вже й хороші – і армія РФ насправді не здатна захистити тимчасово окуповану українську територію.

"Це зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта. І розплата прийде. Розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна – це не десь там у якійсь частині світу, а у них. Тому переломний момент уже розпочався", – заявив начальник ГУР МО України.

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Автор: 

Буданов (488) розвідка (3854) росія (64911)


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Топ коментарі
+40
Переломний момент буде коли квартальну зелень з крисами попруть із влади. А на часі ви є цією зеленю.
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25.08.2022 11:07
+35
Ты бы лучше рассказал о своем сожителе Гогилашвили ! Ты его или он тебя переламывает ?
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25.08.2022 10:57
+34
Переломний момент буде тоді коли наші війська зайдуть в Херсон.Зараз нікуя нічого переломного не бачу!
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25.08.2022 11:01
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25.08.2022 10:50 Відповісти
Переломний момент буде коли квартальну зелень з крисами попруть із влади. А на часі ви є цією зеленю.
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25.08.2022 11:07 Відповісти
У когось в голові війна вже закінчилася. З 2019 року.
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25.08.2022 13:17 Відповісти
Подивимось. Рф поповнюэ особовий склад добробатами, контрактниками.
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25.08.2022 10:52 Відповісти
Буданов ???
Якби це сказала Люся, я би більше повірила ))
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25.08.2022 10:53 Відповісти
Та це вью після виборів 2019 )
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25.08.2022 11:29 Відповісти
тогда удаляю - чтобы не дезинформировать других...
но это сути не меняет...
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25.08.2022 11:42 Відповісти
Не видаляй.
Це ж шедевр ! Нехай зебіли послухають про себе.
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25.08.2022 11:42 Відповісти
восстанавливаю с другим текстом...!!!

а Люся ведь говорила - не послушали...!!!

https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1561726420174389250

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25.08.2022 11:47 Відповісти
Люся один раз у житті сказонула правду з пересердя.
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25.08.2022 11:49 Відповісти
значит не все фальшивые деньги заплатили проститутке...
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25.08.2022 12:34 Відповісти
******* баба Ванга.
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25.08.2022 10:54 Відповісти
Ага
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25.08.2022 10:54 Відповісти
Буданов-брат(чи сестра) арестовича
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25.08.2022 10:55 Відповісти
І так буває , і сяк буває
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25.08.2022 12:23 Відповісти
Ты бы лучше рассказал о своем сожителе Гогилашвили ! Ты его или он тебя переламывает ?
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25.08.2022 10:57 Відповісти
а ви, громадянине, з якою ціллю цікавитесь? може хочете щоб вас також переламали?
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25.08.2022 13:38 Відповісти
Дезінформації господар
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25.08.2022 10:58 Відповісти
Що вже і кому переломило? Перемомщики і обломщики з брехунами.
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25.08.2022 10:58 Відповісти
і про*общики
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25.08.2022 12:33 Відповісти
"Переломний момент у війні вже розпочався, - Буданов"
Його співмешканця Трухіна успішно відмазали від відповідальності за злочин.
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25.08.2022 10:59 Відповісти
Ви наплутали, то Гогілашвілі був
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25.08.2022 11:02 Відповісти
"то Гогілашвілі був"
а хіба воно не одне і теж саме?
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25.08.2022 11:28 Відповісти
"для кацапських ботов всеравно"
поза будь-яким сумнівом, що ти й обрало собі того трухіна, бо геть нездатне відрізнити дар божий від яєчні.
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25.08.2022 12:58 Відповісти
ты ботяра кацпаська путаешь трухина с гогиашвили потому что ты не в теме тебе все равно кремлеботу
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25.08.2022 19:19 Відповісти
"путаешь трухина с гогиашвили"
ван'я, так я попри те щє весь час плутаю трухіна з трухановим, тєрьохіним й тєрєховим, бо вважаю все те лайном. Різномаїття та різнобарв'я гатунків лайна, на відміну від тебе, мене не цікавить. Та лише завдяки таким амьобам, як ти, те лайно всі змушені спостерігати на поверхні.
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26.08.2022 01:15 Відповісти
Переломний момент буде тоді коли наші війська зайдуть в Херсон.Зараз нікуя нічого переломного не бачу!
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25.08.2022 11:01 Відповісти
Коли запускали ворога через Чонгар, то це не було переломним моментом. А зараз кожен день переломний.
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25.08.2022 11:19 Відповісти
О, главный сказочник проснулся. К зиме освободим все оккупированные территории, так?
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25.08.2022 11:02 Відповісти
Зелін корефан таке ж брехло як і ЗЕ.
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25.08.2022 11:03 Відповісти
Переломний момент ? Невже путінських агентів Гогілашвілі і його дружину ти виселив з спільно арендованої хати ? ))
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25.08.2022 11:03 Відповісти
Зачем вообще нужны эти заявы, переполненные пафосом? Все вменяемы люди хорошо понимают то, что раша к этому этапу войны усиленно готовилась не один год и стволов у них гораздо больше.
Сложно представить, какую злость испытывают парни на передовой, сидя под обстрелами, когда некая кабинетная или тыловая крыса, с видом знатока, вещает о каких-то "переломах".
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25.08.2022 11:03 Відповісти
Або приїздить покерувати безмозгла.
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25.08.2022 13:20 Відповісти
Оце так перелом! лаптєногі "усвідомили" що війна йде у них. На початку літа кричав на підвищених тонах про перелом на ПОЛІ БОЮ, деокупацію Херсона та завершення війни до кінця року. ****** популісти, як і уся шизофренічна зешобла
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25.08.2022 11:05 Відповісти
За словами Буданова, росіяни почали розуміти,,,,, того, хто це "вішає" українцям на вуха ,пора давно вигнати поганою мітлою з державних органів влади без права займати пожиттєво в органах влади ,які би то не було посади.
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25.08.2022 11:08 Відповісти
Ну, на словах ми вже точно перемогли, тисячу разів зелені нас вже водили в контрнаступ.
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25.08.2022 11:10 Відповісти
Росіяни почали розуміти і тому розпочався "переломний момент"? У нас що, голова ГУР - ідіот? Хто такі росіяни? Кому цікаво, що вони там почали розуміти? Путіну?
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25.08.2022 11:18 Відповісти
Буданыч, ты заколебал уже Аферистовича включать! Иди домой к супругам.
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25.08.2022 11:21 Відповісти
Буданов піздобол такого ж типу як арєстовіч. Дивно навіть як такий інфантильний "кіндер сюрприз" взагалі займає якусь посаду в війську... Цілий "гєнєрал-майор" 95 кварталу...
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25.08.2022 11:23 Відповісти
Уничтожить логистику крыс путлера на юге и востоке...это полбеды...
Враг силен коварен и опасен...запасов металлолома у них ещё дофига и трошки...,подвоз этого дерьма из Сибири и ДВ замедлился но это не значит...что это перелом...
Хмырь мавзолейный сделал паузу и усилил ракетный террор по всем городам и селам Украины...
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25.08.2022 11:25 Відповісти
бить надо по чувствительным местам а не сидеть под обстрелом. а это - носители которыми они ещё могут грозить западу. то есть уничтожать эти самые ту и подлодки когда они грузятся в крыму. раньше это было нарушение мира, а сейчас уникальный шанс так как это законные цели. нужны ракеты от сша или самому клепать а не строить планы выкидания бабла на восстановление ледовых стадионов
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25.08.2022 11:25 Відповісти
Паника у них была вначале, из-за страха "невероятных" санкций. А сейчас все превратилось в очередной вялотекущий конфликт.
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25.08.2022 11:27 Відповісти
Взагалі не розумію в принципі публічних заяв ГУР, а тим більше таких.
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25.08.2022 11:42 Відповісти
Він же основною роботою не займається, а пішов стопами осла.
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25.08.2022 14:53 Відповісти
Переломного моменту немає, натомість вже є сумніви у власній **********.
Потяг не загальмував, він тільки втрачає хід. І до зворотнього ходу ще дуже далеко.
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25.08.2022 11:47 Відповісти
Як там Ґоґі поживає? І добра наживає?
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25.08.2022 11:47 Відповісти
Эй Гоги, волосатые ноги, - Будан с работы пришел, - накрывай поляну на стол...
Будем пить выпивать, национальные секреты выдавать.
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25.08.2022 11:53 Відповісти
Переломный момент - когда слышен треск переломанного хребта.
Пока только потрескивание.
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25.08.2022 11:51 Відповісти
Вообще-то пан Буданов, подобных конторах,начальником которой вы являетесь, стараются не пи....ть,а тихо и качественно делать свою работу.
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25.08.2022 11:57 Відповісти
наприклад, займатися обміном полонених. як оголосила нам влада, тепер ГУР цим займається! і де?
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25.08.2022 12:36 Відповісти
человечище"... гигантище теоретической мысли... Ги Де Мопассан военной науки... Пирогов наступательных операций... играть-то музыку конечно ж он горазд, а в остальном обыкновенный п*д*раст...
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25.08.2022 12:08 Відповісти
Розказав би краще про свій батальйон, керований польським криміналітетом.
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25.08.2022 12:21 Відповісти
Каждую неделю какой нибудь очередной БЛА-БЛА-БЛА объявляет об очередном наступлении.Но дальше видосика наступление не выходит.И о нём благополучно забывают до следующего наступления или освобождения.Да они нас за лохов держат.Типа для 73% и так сойдёт.И ведь сходит.
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25.08.2022 12:26 Відповісти
У нас такий народ хочуть все зараз. Велика вітчизняна війна тривала 1418 днів а в нас скільки триває 182 дні? Це ще мало є ще 2023 рік
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25.08.2022 12:32 Відповісти
чого нам не вистачає для перемоги https://youtu.be/OEUP-6Tzjng https://youtu.be/OEUP-6Tzjng

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25.08.2022 12:38 Відповісти
Це гімно мусить сидіти за гратами
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25.08.2022 13:04 Відповісти
переломный момент !!! Когда кончается туалетная бумага в походе,чем пользуются поносники?Правильно пальцы и об штаны...рф и этого даже у вас не останется,дрочите на погост,если мест хватит.Ой ты степь широкая,чтоб вы все сдохли кацапьё вонючее !!!
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25.08.2022 13:21 Відповісти
Данілов йому же ясно сказав що якщо хтось думає що ми перейшли якийсь Рубікон то це не правда і треба готуватись до затяжної війни, а тут перелом
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25.08.2022 13:29 Відповісти
>> армія РФ насправді не здатна захистити тимчасово окуповану українську територію

Що я щойно прочитав? армія РФ ? захистити ?
Від кого рф має захищати окуповану українську територію?
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25.08.2022 14:41 Відповісти
Мабуть развєдчік спалився по Фрейду або відправив на ту сторону посил.
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25.08.2022 15:56 Відповісти
А на фоточці на задньому плані нагороди за переломні моменти: здачу Херсону, Мелітополя, ЗАЕС, Маріка, Сєвєродонецька, Азовців, знищення Мрії? Чи то колекційні, бо їх вже більше ніж у Брєжнєва було, уявляю скільки ще буде медальок після, дійсно, переломного моменту. А взагалі то, чому керівник ГУР коментує хід війни? Він що, начальник штабу, міністр оборони, Головнокомандувач? Веде себе як інспектор по зв"язкам з пресою чи як блогер ютюбу. А може це зашифрована передача інформації відкритими каналами зв"язку?
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25.08.2022 15:54 Відповісти
Новини з фронту ніяк не свідчать про "переломний момент"...
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25.08.2022 16:53 Відповісти
Eще один нарцисс под стать Абдристовичу
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25.08.2022 18:12 Відповісти
 
 