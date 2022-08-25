"Переломний момент у війні вже розпочався, - Буданов"

У війні вже розпочався переломний момент, росіяни почали розуміти, що вона стосується їх, а не йде десь у світі.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Буданова, росіяни почали розуміти, що їхня армія не така вже й сильна, системи ППО не такі вже й хороші – і армія РФ насправді не здатна захистити тимчасово окуповану українську територію.

"Це зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта. І розплата прийде. Розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна – це не десь там у якійсь частині світу, а у них. Тому переломний момент уже розпочався", – заявив начальник ГУР МО України.

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