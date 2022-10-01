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Буданов (345) війна (56332) розвідка (3615)

Завершення війни можна очікувати навесні 2023 року, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що війна між Україною та Росією триватиме недовго і незабаром її активна фаза закінчиться.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вся ця війна не так вже й довго триватиме. Незабаром це закінчиться", - сказав Буданов в ефірі національного телемарафону. Відповідаючи на уточнююче питання ведучої про те, чи триватиме це "2-3 тижні", він зазначив, що йдеться про триваліший термін.

"Я ще наприкінці травня розповідав, яким буде алгоритм бойових дій. Тоді я прямо сказав, що червень місяць буде для нас поганим, ми втрачатимемо. У липні буде умовний застій, а в серпні ми почнемо потроху рух у бік відновлення території, що буде зрозуміло всім. Взимку війна значною мірою затихне, а ось після зими почнеться завершення цього конфлікту. На першому етапі – виходом на адмінкордон станом на 1991 рік", - зазначив Буданов.

Він також додав, що ймовірно, українська армія увійде на територію Кримського півострова вже до кінця весни 2023 року. "Можливо трохи раніше. Днями можна помилитися, в алгоритмі ні", - підсумував очільник ГУР.

Також читайте: У серпні весь світ побачить перші перемоги України, - Буданов

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+29
А что думает его сожитель, ГОГИЛАШВИЛИ ?
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30.09.2022 22:40
+18
Ок. Може конкурувати з Арестовичем в зайнятті махровим балабольством...
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30.09.2022 22:48
+11
карочє з травня слуги почнуть заряжати воду на єдиному каналі...
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30.09.2022 22:45
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А что думает его сожитель, ГОГИЛАШВИЛИ ?
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30.09.2022 22:40 Відповісти
З язика зняв...
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30.09.2022 22:55 Відповісти
Весной у них будет девочка. Пока правда не решили кто рожать будет
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30.09.2022 22:57 Відповісти
Експериментують в цьому напрямку.
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01.10.2022 04:40 Відповісти
Они уже в Европе?ценности перенимают.
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01.10.2022 06:47 Відповісти
**#лошвилли помощник КВАЗИМОДЫ ВАЛУЕВА , заявившего , что идёт воевать за "резунувою сраку " ***** путлерастовича
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01.10.2022 01:12 Відповісти
Не зрозуміло, якщо він " ясновідящий" , то чому про початок війни не попередив?!...
Блін, не розвідка, а гадалка: на картах кинув!....
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30.09.2022 22:46 Відповісти
Попередив, ще у 2021 році https://interfax.com.ua/news/general/781137.html
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30.09.2022 22:54 Відповісти
Ох...ть! Он реально очень крут! Не понимаю тогда, почему его тут многие критикуют. Он очень грамотно прогнозирует будущие действия врага. Это не просто гадание на кофейной гуще. Это глубокий анализ!
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30.09.2022 23:02 Відповісти
Попереджати треба було не втіхаря, а по всім каналам бити на сполох!
Якщо ти головний розвідник і ти це бачиш, то треба вимагати реакції держави, влади!...
На кон ставити свою кар'єру, честь....
Нічого подібного не було!....
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30.09.2022 23:12 Відповісти
Це його інтервью всі сайти тоді розтиражували. Мало?
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30.09.2022 23:17 Відповісти
Более того , он цинично брехал, как и его хозяин д'ерьмак , что не было спецоперации по"вагнеровцам"! Один раз сбрехал - потерял репутацию Позор ‼️
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01.10.2022 01:17 Відповісти
Він яким чином до того попередження , передав попередження США?
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01.10.2022 04:42 Відповісти
Предсказатель Хренов!!!иди в очк.....
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01.10.2022 06:49 Відповісти
Він попередив, але 73% лохів слухали лише боневтіка. Війна жорстока річ.
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30.09.2022 23:00 Відповісти
Як раз, таки він попередив. І його прогноз, був ще більш точним, ніж від США. Чому його не послухали - інша справа.
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30.09.2022 23:26 Відповісти
Дуже точний прогноз,, передер В США і як завжди спаскудив.
"меньшее вторжение через соседнюю Беларусь."
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01.10.2022 04:45 Відповісти
Ходжес каже що влітку 2023 буде перемога України!
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30.09.2022 22:42 Відповісти
що переб"ємо усіх козломордих орків?
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30.09.2022 22:53 Відповісти
Всіх і не треба перебивати. Існує певний рубіж, після якого залишки військ повернуть на 180 градусів і підуть пиз*ити тих, хто кинув їх сюди на забій.
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30.09.2022 23:04 Відповісти
Ні, всіх не треба. Залишити кілька особів для зоопарків світу
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01.10.2022 06:49 Відповісти
зимой 2024
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01.10.2022 02:49 Відповісти
Та готуватися до нової , як казав Залужний.
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30.09.2022 22:43 Відповісти
Відійде Путлер - відійде і режим, не сумніваюся. Кількість "перевзувшихся" на росії буде дуже багато...
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30.09.2022 23:06 Відповісти
Цей довб0й0б вже обіцяв кордони 1991 на кінець літа.
Якщо бачите десь "прогнозунів" - одразу шліть до воєнного корабля. Це або кретин, або інфоциган.
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30.09.2022 22:43 Відповісти
Не обіцяв він кордон 1991 на кінець літа.
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30.09.2022 22:46 Відповісти
Хоч я і прихильник Пороха, але Буданов дійсно дає дуже точні прогнози. Сподіваюся, що і на цей раз вгадає
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30.09.2022 22:56 Відповісти
Це Керівник ГУР, а не Арестович/Жданов. Він не дає прогнози, а озвучує план виходячи із розвіданих.
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30.09.2022 23:02 Відповісти
Згоден з вами. Він саме озвучує плани
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30.09.2022 23:18 Відповісти
Якщо розвідник озвучуе свій план, то він або ідіот або дурень.
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30.09.2022 23:22 Відповісти
Аби шо, тільки б сирнути.
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30.09.2022 23:31 Відповісти
Он говорил что война закончится до конца года. У людей тут реально склероз.
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01.10.2022 03:07 Відповісти
Ти вже дожив до канца года?
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01.10.2022 12:43 Відповісти
Буде так, як каже Буданов. Більш тривалі строки війни нас категорично не влаштують, їх ми не "потягнемо" ні економічно, ні ресурсно. Нам треба закінчити війну до літа 2023 року. Не впевнений лише на рахунок Криму, залежить від розвитку подій та ряду певних факторів.
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30.09.2022 23:09 Відповісти
Воєнний потенціал та події на фронті не підстраюваються під якісь терміни.
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30.09.2022 23:12 Відповісти
Заодно і по ***** поминки відгуляємо.
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30.09.2022 22:44 Відповісти
Тоді і я вангую. Я ж писала,що наступ через Ізюм піде на Донбас.
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30.09.2022 22:44 Відповісти
карочє з травня слуги почнуть заряжати воду на єдиному каналі...
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30.09.2022 22:45 Відповісти
асфальт закопувати у шашлики..
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30.09.2022 22:48 Відповісти
та куда на*й....., губу закати! тут нельзя быть уверенным, наступит ли "завтра", или нет.....
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30.09.2022 22:46 Відповісти
не весною, а навесні..
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30.09.2022 22:47 Відповісти
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30.09.2022 22:47 Відповісти
Ок. Може конкурувати з Арестовичем в зайнятті махровим балабольством...
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30.09.2022 22:48 Відповісти
Та да! От лише Арєстовічу можна, бо він - корнет і ні за що не відповідає. А Буданов не лише генерал, але й на відповідальній посаді. Прийде весна - мобуть і спитати за базар. Але ці гуппі, які зараз це радісно слухають, до весни про це забудуть. Я думаю, керіврик серйозної контори не має конкурувати з балаболом Арєстовічем за увагу дам "какая разніца".
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30.09.2022 23:11 Відповісти
У Буданова "вірний друг Гогілашвілі" от і набрався всякої ***** від співмешканця...
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30.09.2022 23:16 Відповісти
Так я нипонял - у меня будет весной два раба на картошку или опять всьо сам?
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30.09.2022 22:51 Відповісти
И как только ВСУ выйдут на границу( до которой очень далеко) , так и что? Этот упоротый московский режим пока не рухнет,война не закончится. Другие "прогнозы" для самоуспокоения домохозяек.
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30.09.2022 22:52 Відповісти
цей теж 3 гранатомета скварталив і чекав кацапячі танкетки на Хрещатику, розірвавші на собі майку від гучі?
мля, слів нема коментувати цю зелену маячню.
а вірити в весну 2023 хочеться...
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30.09.2022 22:55 Відповісти
Ця ***** вже Херсон влітку брала.
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30.09.2022 22:56 Відповісти
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30.09.2022 22:57 Відповісти
Все залежить від кількості зброї , і від проміжку часу , в який вона надходить . . Формула проста - більше зброї і якнайшвидше > швидкий кінець війни ,, і навпаки .
А так , якщо по три місяці накопичувати її , щоб потім звільняти по одній області ,, це займе мінімум ще рік .
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30.09.2022 22:58 Відповісти
Лупайте кацапню! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено кацапів всіх розбить.
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30.09.2022 23:01 Відповісти
Буданов карты Таро кинул или гадал на кофейной гуще? Гадальщики хреновы. Когда ЗСУ выгонит русню с Украины, тогда и будет победа, шо гадать
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30.09.2022 23:02 Відповісти
ЗЕлений призначенець розумніший за Залужного?
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30.09.2022 23:03 Відповісти
Вони на одному інтелектуальному рівні з Залужним. Це два найрозумніших зараз у Зевладі. А він якось суперечить Залужному?
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30.09.2022 23:22 Відповісти
Татишо?
І призначади його зовсім не як Баканова?
І початок вторгнення Буданов не заперечував разом з ЗЄ?

Буданов - соска Зеленського і говорить виключно те, що треба хозяїну.
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30.09.2022 23:58 Відповісти
Залужний сказав, що війна продовжиться, як мінімум, у 2024 року. Тому так - суперечить.
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30.09.2022 23:59 Відповісти
Нагадай, будьласка, у якому званні був Буданов до Зеленського.
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01.10.2022 00:44 Відповісти
Балабол
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30.09.2022 23:09 Відповісти
Е багато факторів, які можуть зруйнувати цей прогноз. Тому робити це немає ніякого сенсу.
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30.09.2022 23:16 Відповісти
дуже радий що всі розуміють хто такий Буданов людина яка **** навіть строкову службу не проходила , **** ще і вякає щось . Хлопчик ти хто такий? Хлопчик Арестовича на побігушках котрий заявляв що не було операції по вагнерівцям ，українці американська розвідка то тупі люди а от пану буданову видніше як воно і що воно...
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30.09.2022 23:54 Відповісти
Если бы не мобилизация наросеи, я бы с большой вероятностью поверил в этот прогноз, а так количество мобилизованного мяса значительно замедлит контрнаступление, а если это мясо еще снабдить техникой(если смогут отремонтировать\восстановить после долгой консервации на складах), так они еще могут снова оккупировать что-то.
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01.10.2022 00:06 Відповісти
Чмобіки вже мало що вирішують. Мобілізація на росії активно йшла і до оголошення ЧМ, забрали все придатне уже давно, а тепер бачите що набирають? Це все то агонія недобитого звіра, а недобитий звір - це ще надзвичайно небезпечний ворог.
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01.10.2022 00:40 Відповісти
Да, там отборные ребята лучшие из лучших алконалтов)),
тех кого они пошлют в первые, вторые месяца, просто для того чтобы заткнуть брешь в обороне, и пополнить потрепанные подразделения, в общем будет жалкой зрелище), но помимо их, будут готовить 2-4мес. столько БТГ, сколько смогут их обеспечить восстановленной техникой, то есть в феврале их уже возможно смогут развернуть, и меня не покидает мысль где же они эти БТГ применят, опять в лоб будут брать Пески?))) Но тут понятно, куда бы они их не послали, и что бы они не захватили, это все делается для затягивания войны на годы, поэтому к концу 2023 война точно не закончиться, да даже в 2024 не факт.
Сегодня после аннексии 4 областей окончательно подтвердилось, что соседи наросии в полном неадеквате, они сжигают все возможности выйти из Украины не развалив Росию, и это еще не дно, применение тактических ЯО даже вполне реальный сценарий, хотя раньше я считал это полным бредом, надеюсь что это бред.
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01.10.2022 01:52 Відповісти
Робіть скрін.
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01.10.2022 00:34 Відповісти
Він керуватиме наступом? Здається на сіверському напрямку же накерував.
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01.10.2022 01:23 Відповісти
О будванга забирає у люськи хліб.......
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01.10.2022 05:28 Відповісти
9 - мая 2023года день Победы Украины над агрессором. Вот это будет Супер. СЛАВА УРАИНЕ!
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01.10.2022 08:02 Відповісти
ні. війна буде тривати 3 роки
Україна переможе
московію чекає розвал і громадянська війна
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01.10.2022 08:52 Відповісти
клоун іди нах
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01.10.2022 09:59 Відповісти
Буданов второй абдрестович: ч(м)удак и сказочник
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01.10.2022 11:31 Відповісти
Наслухались Абдристовича, на всяк випадок помножили на 10.
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01.10.2022 12:10 Відповісти
Йшов 9-й рік нашої перемоги...
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29.01.2023 20:20 Відповісти
 
 