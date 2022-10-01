Завершення війни можна очікувати навесні 2023 року, - Буданов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що війна між Україною та Росією триватиме недовго і незабаром її активна фаза закінчиться.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вся ця війна не так вже й довго триватиме. Незабаром це закінчиться", - сказав Буданов в ефірі національного телемарафону. Відповідаючи на уточнююче питання ведучої про те, чи триватиме це "2-3 тижні", він зазначив, що йдеться про триваліший термін.
"Я ще наприкінці травня розповідав, яким буде алгоритм бойових дій. Тоді я прямо сказав, що червень місяць буде для нас поганим, ми втрачатимемо. У липні буде умовний застій, а в серпні ми почнемо потроху рух у бік відновлення території, що буде зрозуміло всім. Взимку війна значною мірою затихне, а ось після зими почнеться завершення цього конфлікту. На першому етапі – виходом на адмінкордон станом на 1991 рік", - зазначив Буданов.
Він також додав, що ймовірно, українська армія увійде на територію Кримського півострова вже до кінця весни 2023 року. "Можливо трохи раніше. Днями можна помилитися, в алгоритмі ні", - підсумував очільник ГУР.
Будь ласка, зачекайте...
Блін, не розвідка, а гадалка: на картах кинув!....
Якщо ти головний розвідник і ти це бачиш, то треба вимагати реакції держави, влади!...
На кон ставити свою кар'єру, честь....
Нічого подібного не було!....
"меньшее вторжение через соседнюю Беларусь."
Якщо бачите десь "прогнозунів" - одразу шліть до воєнного корабля. Це або кретин, або інфоциган.
мля, слів нема коментувати цю зелену маячню.
а вірити в весну 2023 хочеться...
А так , якщо по три місяці накопичувати її , щоб потім звільняти по одній області ,, це займе мінімум ще рік .
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено кацапів всіх розбить.
І призначади його зовсім не як Баканова?
І початок вторгнення Буданов не заперечував разом з ЗЄ?
Буданов - соска Зеленського і говорить виключно те, що треба хозяїну.
тех кого они пошлют в первые, вторые месяца, просто для того чтобы заткнуть брешь в обороне, и пополнить потрепанные подразделения, в общем будет жалкой зрелище), но помимо их, будут готовить 2-4мес. столько БТГ, сколько смогут их обеспечить восстановленной техникой, то есть в феврале их уже возможно смогут развернуть, и меня не покидает мысль где же они эти БТГ применят, опять в лоб будут брать Пески?))) Но тут понятно, куда бы они их не послали, и что бы они не захватили, это все делается для затягивания войны на годы, поэтому к концу 2023 война точно не закончиться, да даже в 2024 не факт.
Сегодня после аннексии 4 областей окончательно подтвердилось, что соседи наросии в полном неадеквате, они сжигают все возможности выйти из Украины не развалив Росию, и это еще не дно, применение тактических ЯО даже вполне реальный сценарий, хотя раньше я считал это полным бредом, надеюсь что это бред.
Україна переможе
московію чекає розвал і громадянська війна