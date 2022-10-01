РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15184 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Помощь Украине
3 688 33
Байден (2380) США (23177)

Байден подписал закон о выделении Украине 12,4 млрд долл., - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден подписал "Закон о постоянных ассигнованиях и дополнительных ассигнованиях Украины", который включает пакет военной и экономической помощи на общую сумму $12,4 млрд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По информации издания The New York Times, законопроект содержит:

  • $4,5 млрд экономической помощи для поддержки работы украинского правительства;
  • $3 млрд на военную поддержку Украины, включая обучение военных, поставку оружия и оборудования, а также логистику;
  • $2,8 млрд на операции американских военных в Европе, в том числе поддержку работы миссии, разведывательные операции, оплату службы военных и закупку оборудования;
  • $1,5 млрд, чтобы заполнить собственные военные запасы США, которые сократились из-за поставок Украине;
  • $0,5 млрд для производства критически важных вооружений для замещения отправленных Украине.

Запрос Белого дома на финансирование на первый квартал 2023 финансового года предусматривает 7,2 миллиарда долларов для Минобороны. Из них 4,5 млрд долларов пойдут на вооружение и оборудование для Украины и пополнение запасов Пентагона, а 2,7 млрд долларов — на другую военную, разведывательную и оборонную поддержку.

Читайте также: США планируют объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на следующей неделе, – Салливан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
не переживайте за амеріканців - ті i собі зароблять і Україні нададуть.
випадайте вже з зеленої сплячкі і робіть самі хоть щось на армію.
от же вас в клопа зеленого завернуло - як кацапню в *****...
показать весь комментарий
01.10.2022 03:15
+4
Пока не проголосуют за новый бюджет. 1.10 наступает новый финансовый год в США. новый бюджет не был принят. Вчера и сегодня голосовали за то, чтобы оставить затраты бюджета на прошлогоднем уровне плюс добавить помощь Украине.
Новый бюджет будет принят наверное до конца ноября. Тогда и будет пересмотрена статья помощи Украине
показать весь комментарий
01.10.2022 01:43
+3
********* москалівську срань в собачий корм
інакше вони повернуться і з'їдять наших дітей....
показать весь комментарий
01.10.2022 03:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Саме цікаве:
На якій термін?
Бо, якщо на місяць, то добре.
А, якщо на рік - не дуже.
показать весь комментарий
01.10.2022 01:34 Ответить
Пока не проголосуют за новый бюджет. 1.10 наступает новый финансовый год в США. новый бюджет не был принят. Вчера и сегодня голосовали за то, чтобы оставить затраты бюджета на прошлогоднем уровне плюс добавить помощь Украине.
Новый бюджет будет принят наверное до конца ноября. Тогда и будет пересмотрена статья помощи Украине
показать весь комментарий
01.10.2022 01:43 Ответить
Це приблизно по 400 доларів на кожного жителя Украіни , включаючи
грудних дітей 😠
показать весь комментарий
01.10.2022 01:41 Ответить
частину грошей Діду вже "відбив" у Грязьпрома:

«Газпром»: на момент взрыва в «Северных потоках» было около 800 млн кубометров газа

почому зараз газ в Європах ?
показать весь комментарий
01.10.2022 01:43 Ответить
Ця допомога від США не враховує майбутні поставки по "ленд-лізу", там інший принцип фінансування цієї програми.
показать весь комментарий
01.10.2022 01:51 Ответить
ага

а який? щось росте там на деревах? проте й робітникам, що з дерев зриватимуть, потрібно платити
показать весь комментарий
01.10.2022 02:17 Ответить
не переживайте за амеріканців - ті i собі зароблять і Україні нададуть.
випадайте вже з зеленої сплячкі і робіть самі хоть щось на армію.
от же вас в клопа зеленого завернуло - як кацапню в *****...
показать весь комментарий
01.10.2022 03:15 Ответить
не-бро, мені 68 років, маю 2 інфаркти -- все життя я робив "щось" сам, не спав замолоду, не сплю зараз, коли читаю бздури від людей, які чомусь вважають себе розумнішими та працьовитішими за нас, українців ув Україні

я вже писав сьогодні під іншим постом: зельонкін є дегенератом - це факт


але цей факт не надає Вам права судити мене, моїх краян, моїх захисників, людей, що гинуть щодня й щохвилини, допоки політикани тут, у Европі, в США - допоки ці людці вирішують свої шкурні (чи партійні - що те й саме) справи за рахунок крові мого народу

Ви цілком праві - братерство Вас не стосується
показать весь комментарий
01.10.2022 03:40 Ответить
фамільярство відкидується відразу - вже раз відповів...
як ви тугуватий на розум? - ваші проблеми...
шукайте собі "бро" в іншомі місці.
показать весь комментарий
01.10.2022 03:46 Ответить
фамільярністю у визначенні "не-бро" (тобто: не-брат у жодному розумінні) - навіть не відгонить

дайтеся на стримання, шановний добродію, час уже пізній, добраніч
показать весь комментарий
01.10.2022 03:56 Ответить
не турбуйтесь за мій час... - турбуйтесь за свій...
показать весь комментарий
01.10.2022 04:11 Ответить
датися на стримання - це заспокоїтися, будь те вдень, будь те вночі

спати чи не спати - Ваше суверенне право
показать весь комментарий
01.10.2022 04:32 Ответить
ви моя мамка чі жонка, коли мені спать коли ні?
щось не впізнаю....
показать весь комментарий
01.10.2022 05:26 Ответить
********* москалівську срань в собачий корм
інакше вони повернуться і з'їдять наших дітей....
показать весь комментарий
01.10.2022 03:40 Ответить
бачу більше ніж хотілося б.
вструмилося зреніе, ну і ***** воно мені?
Україну під кацапськими ракетами бачити?
ні - я не згоден!
показать весь комментарий
01.10.2022 16:55 Ответить
Зрозумів - боти вже між собою гризуться! Шо- в прігожина бабла вже на всю вашу ботву не вистачає?!🤨 Зрєніє в тебе таки в жопі "вструмилось"- іди вимий свою сраку від дристачки! А дивишся ти судячи з усього за 3,15 *****/годину своїм "шоколадним оком"! Іди те ж в бан ботяра **********!!🖕
показать весь комментарий
01.10.2022 18:31 Ответить
Дуже секретне відео наступу наших воїнів на Лиман..
показать весь комментарий
01.10.2022 03:33 Ответить
Так там власне на підтримку України 7,5лярдів. Решта на підтримку США.
показать весь комментарий
01.10.2022 04:13 Ответить
ти добень? - ти довбень...
ти б в вже прапороносцем кацапським був, як би не США ...
показать весь комментарий
01.10.2022 05:14 Ответить
А по суті мною написаного є щось гавкнути? Придурок.
показать весь комментарий
01.10.2022 06:50 Ответить
ні, полудурок, нема.
показать весь комментарий
01.10.2022 06:53 Ответить
на майбутне - перше слово образа? - відматюкаю, не встанете..
або по людськи - або ніяк...
показать весь комментарий
01.10.2022 07:27 Ответить
Образа Не треба повчати,фуфло. На майбутнє. НІчого було вписуватися,якщо нема що сказати.
показать весь комментарий
01.10.2022 07:37 Ответить
ссухні...
показать весь комментарий
01.10.2022 07:44 Ответить
Джо - ти точно не зелений і не *****...
показать весь комментарий
01.10.2022 05:10 Ответить
десь щезли біларусачки дві спадарині - мабуть теж думають
Україна на них напала! - вже нічому не вдивлюся...
показать весь комментарий
01.10.2022 07:00 Ответить
одна маленька поправка і без обід - Хаймарси не Хімарси...
показать весь комментарий
01.10.2022 07:55 Ответить
нам своє робити ...
молитви наші за кожного україньського бійця - за кожну україньську душу божу...
показать весь комментарий
01.10.2022 08:34 Ответить
As an American citizen, I am proud of my country and my kind president! I am proud to have voted for Joe Biden! Biden is a legend! After Ronald Reagan, the greatest fighter of the Soviet heritage, Putin's Russia! Joe Biden is a knight fighting against terrorist Russia, undemocratic and one big gulag!
показать весь комментарий
01.10.2022 09:51 Ответить
Головне питання. Хто на даний час в жОПі контролює сьогодні фінансову і гуманітарну допомогу яка поступає від західних держав? Невже ті самі ФСБшні кроти -слимаки які розікрали в Запоріжжі, Чернігові і Черкасах гум.допомогу від наших друзів і волонтерів на сотні млн. долларів? Чому мовчить президент Зеленський?? ПС. Не на часі кажете?? Ну..Ну....
показать весь комментарий
01.10.2022 10:08 Ответить
Щиро дякуємо.
показать весь комментарий
01.10.2022 10:31 Ответить
 
 