Байден подписал закон о выделении Украине 12,4 млрд долл., - Белый дом
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Президент США Джо Байден подписал "Закон о постоянных ассигнованиях и дополнительных ассигнованиях Украины", который включает пакет военной и экономической помощи на общую сумму $12,4 млрд
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По информации издания The New York Times, законопроект содержит:
- $4,5 млрд экономической помощи для поддержки работы украинского правительства;
- $3 млрд на военную поддержку Украины, включая обучение военных, поставку оружия и оборудования, а также логистику;
- $2,8 млрд на операции американских военных в Европе, в том числе поддержку работы миссии, разведывательные операции, оплату службы военных и закупку оборудования;
- $1,5 млрд, чтобы заполнить собственные военные запасы США, которые сократились из-за поставок Украине;
- $0,5 млрд для производства критически важных вооружений для замещения отправленных Украине.
Запрос Белого дома на финансирование на первый квартал 2023 финансового года предусматривает 7,2 миллиарда долларов для Минобороны. Из них 4,5 млрд долларов пойдут на вооружение и оборудование для Украины и пополнение запасов Пентагона, а 2,7 млрд долларов — на другую военную, разведывательную и оборонную поддержку.
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На якій термін?
Бо, якщо на місяць, то добре.
А, якщо на рік - не дуже.
Новый бюджет будет принят наверное до конца ноября. Тогда и будет пересмотрена статья помощи Украине
грудних дітей 😠
«Газпром»: на момент взрыва в «Северных потоках» было около 800 млн кубометров газа
почому зараз газ в Європах ?
а який? щось росте там на деревах? проте й робітникам, що з дерев зриватимуть, потрібно платити
випадайте вже з зеленої сплячкі і робіть самі хоть щось на армію.
от же вас в клопа зеленого завернуло - як кацапню в *****...
я вже писав сьогодні під іншим постом: зельонкін є дегенератом - це факт
але цей факт не надає Вам права судити мене, моїх краян, моїх захисників, людей, що гинуть щодня й щохвилини, допоки політикани тут, у Европі, в США - допоки ці людці вирішують свої шкурні (чи партійні - що те й саме) справи за рахунок крові мого народу
Ви цілком праві - братерство Вас не стосується
як ви тугуватий на розум? - ваші проблеми...
шукайте собі "бро" в іншомі місці.
дайтеся на стримання, шановний добродію, час уже пізній, добраніч
спати чи не спати - Ваше суверенне право
щось не впізнаю....
інакше вони повернуться і з'їдять наших дітей....
вструмилося зреніе, ну і ***** воно мені?
Україну під кацапськими ракетами бачити?
ні - я не згоден!
ти б в вже прапороносцем кацапським був, як би не США ...
або по людськи - або ніяк...
Україна на них напала! - вже нічому не вдивлюся...
молитви наші за кожного україньського бійця - за кожну україньську душу божу...