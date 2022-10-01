Байден подписал закон о выделении Украине 12,4 млрд долл., - Белый дом

Президент США Джо Байден подписал "Закон о постоянных ассигнованиях и дополнительных ассигнованиях Украины", который включает пакет военной и экономической помощи на общую сумму $12,4 млрд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По информации издания The New York Times, законопроект содержит:

$4,5 млрд экономической помощи для поддержки работы украинского правительства;

$3 млрд на военную поддержку Украины, включая обучение военных, поставку оружия и оборудования, а также логистику;

$2,8 млрд на операции американских военных в Европе, в том числе поддержку работы миссии, разведывательные операции, оплату службы военных и закупку оборудования;

$1,5 млрд, чтобы заполнить собственные военные запасы США, которые сократились из-за поставок Украине;

$0,5 млрд для производства критически важных вооружений для замещения отправленных Украине.

Запрос Белого дома на финансирование на первый квартал 2023 финансового года предусматривает 7,2 миллиарда долларов для Минобороны. Из них 4,5 млрд долларов пойдут на вооружение и оборудование для Украины и пополнение запасов Пентагона, а 2,7 млрд долларов — на другую военную, разведывательную и оборонную поддержку.

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