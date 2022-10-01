Байден підписав закон про виділення Україні 12,4 млрд дол., - Білий дім
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Президент США Джо Байден підписав "Закон постійних асигнувань та додаткових асигнувань України", який включає пакет військової та економічної допомоги на загальну суму $12,4 млрд.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України.
За інформацією видання The New York Times, законопроєкт містить:
- $4,5 млрд економічної допомоги для підтримки роботи українського уряду;
- $3 млрд на військову підтримку України, включно з навчанням військових, постачанням зброї та обладнання, а також логістикою;
- $2,8 млрд на операції американських військових у Європі, зокрема підтримку роботи місії, розвідувальні операції, оплату служби військових та закупівлю обладнання;
- $1,5 млрд, щоб заповнити власні військові запаси США, що скоротилися через постачання Україні;
- $0,5 млрд для виробництва критично значущих озброєнь для заміщення відправлених Україні.
Запит Білого дому на фінансування на перший квартал 2023 фінансового року передбачає 7,2 мільярда доларів для Міноборони. З них 4,5 мільярда доларів підуть на озброєння й обладнання для України та поповнення запасів Пентагону, а 2,7 мільярда доларів — на іншу військову, розвідувальну та оборонну підтримку.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
На якій термін?
Бо, якщо на місяць, то добре.
А, якщо на рік - не дуже.
Новый бюджет будет принят наверное до конца ноября. Тогда и будет пересмотрена статья помощи Украине
грудних дітей 😠
«Газпром»: на момент взрыва в «Северных потоках» было около 800 млн кубометров газа
почому зараз газ в Європах ?
а який? щось росте там на деревах? проте й робітникам, що з дерев зриватимуть, потрібно платити
випадайте вже з зеленої сплячкі і робіть самі хоть щось на армію.
от же вас в клопа зеленого завернуло - як кацапню в *****...
я вже писав сьогодні під іншим постом: зельонкін є дегенератом - це факт
але цей факт не надає Вам права судити мене, моїх краян, моїх захисників, людей, що гинуть щодня й щохвилини, допоки політикани тут, у Европі, в США - допоки ці людці вирішують свої шкурні (чи партійні - що те й саме) справи за рахунок крові мого народу
Ви цілком праві - братерство Вас не стосується
як ви тугуватий на розум? - ваші проблеми...
шукайте собі "бро" в іншомі місці.
дайтеся на стримання, шановний добродію, час уже пізній, добраніч
спати чи не спати - Ваше суверенне право
щось не впізнаю....
інакше вони повернуться і з'їдять наших дітей....
вструмилося зреніе, ну і ***** воно мені?
Україну під кацапськими ракетами бачити?
ні - я не згоден!
ти б в вже прапороносцем кацапським був, як би не США ...
або по людськи - або ніяк...
Україна на них напала! - вже нічому не вдивлюся...
молитви наші за кожного україньського бійця - за кожну україньську душу божу...