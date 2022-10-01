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Байден (2320) США (14460)

Байден підписав закон про виділення Україні 12,4 млрд дол., - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден підписав "Закон постійних асигнувань та додаткових асигнувань України", який включає пакет військової та економічної допомоги на загальну суму $12,4 млрд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України.

За інформацією видання The New York Times, законопроєкт містить:

  • $4,5 млрд економічної допомоги для підтримки роботи українського уряду;
  • $3 млрд на військову підтримку України, включно з навчанням військових, постачанням зброї та обладнання, а також логістикою;
  • $2,8 млрд на операції американських військових у Європі, зокрема підтримку роботи місії, розвідувальні операції, оплату служби військових та закупівлю обладнання;
  • $1,5 млрд, щоб заповнити власні військові запаси США, що скоротилися через постачання Україні;
  • $0,5 млрд для виробництва критично значущих озброєнь для заміщення відправлених Україні.

Запит Білого дому на фінансування на перший квартал 2023 фінансового року передбачає 7,2 мільярда доларів для Міноборони. З них 4,5 мільярда доларів підуть на озброєння й обладнання для України та поповнення запасів Пентагону, а 2,7 мільярда доларів — на іншу військову, розвідувальну та оборонну підтримку.

Також читайте: Обидві палати Конгресу США ухвалили законопроєкт про $12 млрд для України

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
не переживайте за амеріканців - ті i собі зароблять і Україні нададуть.
випадайте вже з зеленої сплячкі і робіть самі хоть щось на армію.
от же вас в клопа зеленого завернуло - як кацапню в *****...
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01.10.2022 03:15
+4
Пока не проголосуют за новый бюджет. 1.10 наступает новый финансовый год в США. новый бюджет не был принят. Вчера и сегодня голосовали за то, чтобы оставить затраты бюджета на прошлогоднем уровне плюс добавить помощь Украине.
Новый бюджет будет принят наверное до конца ноября. Тогда и будет пересмотрена статья помощи Украине
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01.10.2022 01:43
+3
********* москалівську срань в собачий корм
інакше вони повернуться і з'їдять наших дітей....
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01.10.2022 03:40
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На якій термін?
Бо, якщо на місяць, то добре.
А, якщо на рік - не дуже.
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01.10.2022 01:34 Відповісти
Пока не проголосуют за новый бюджет. 1.10 наступает новый финансовый год в США. новый бюджет не был принят. Вчера и сегодня голосовали за то, чтобы оставить затраты бюджета на прошлогоднем уровне плюс добавить помощь Украине.
Новый бюджет будет принят наверное до конца ноября. Тогда и будет пересмотрена статья помощи Украине
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01.10.2022 01:43 Відповісти
Це приблизно по 400 доларів на кожного жителя Украіни , включаючи
грудних дітей 😠
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01.10.2022 01:41 Відповісти
частину грошей Діду вже "відбив" у Грязьпрома:

«Газпром»: на момент взрыва в «Северных потоках» было около 800 млн кубометров газа

почому зараз газ в Європах ?
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01.10.2022 01:43 Відповісти
Ця допомога від США не враховує майбутні поставки по "ленд-лізу", там інший принцип фінансування цієї програми.
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01.10.2022 01:51 Відповісти
ага

а який? щось росте там на деревах? проте й робітникам, що з дерев зриватимуть, потрібно платити
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01.10.2022 02:17 Відповісти
не переживайте за амеріканців - ті i собі зароблять і Україні нададуть.
випадайте вже з зеленої сплячкі і робіть самі хоть щось на армію.
от же вас в клопа зеленого завернуло - як кацапню в *****...
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01.10.2022 03:15 Відповісти
не-бро, мені 68 років, маю 2 інфаркти -- все життя я робив "щось" сам, не спав замолоду, не сплю зараз, коли читаю бздури від людей, які чомусь вважають себе розумнішими та працьовитішими за нас, українців ув Україні

я вже писав сьогодні під іншим постом: зельонкін є дегенератом - це факт


але цей факт не надає Вам права судити мене, моїх краян, моїх захисників, людей, що гинуть щодня й щохвилини, допоки політикани тут, у Европі, в США - допоки ці людці вирішують свої шкурні (чи партійні - що те й саме) справи за рахунок крові мого народу

Ви цілком праві - братерство Вас не стосується
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01.10.2022 03:40 Відповісти
фамільярство відкидується відразу - вже раз відповів...
як ви тугуватий на розум? - ваші проблеми...
шукайте собі "бро" в іншомі місці.
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01.10.2022 03:46 Відповісти
фамільярністю у визначенні "не-бро" (тобто: не-брат у жодному розумінні) - навіть не відгонить

дайтеся на стримання, шановний добродію, час уже пізній, добраніч
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01.10.2022 03:56 Відповісти
не турбуйтесь за мій час... - турбуйтесь за свій...
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01.10.2022 04:11 Відповісти
датися на стримання - це заспокоїтися, будь те вдень, будь те вночі

спати чи не спати - Ваше суверенне право
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01.10.2022 04:32 Відповісти
ви моя мамка чі жонка, коли мені спать коли ні?
щось не впізнаю....
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01.10.2022 05:26 Відповісти
********* москалівську срань в собачий корм
інакше вони повернуться і з'їдять наших дітей....
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01.10.2022 03:40 Відповісти
бачу більше ніж хотілося б.
вструмилося зреніе, ну і ***** воно мені?
Україну під кацапськими ракетами бачити?
ні - я не згоден!
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01.10.2022 16:55 Відповісти
Зрозумів - боти вже між собою гризуться! Шо- в прігожина бабла вже на всю вашу ботву не вистачає?!🤨 Зрєніє в тебе таки в жопі "вструмилось"- іди вимий свою сраку від дристачки! А дивишся ти судячи з усього за 3,15 *****/годину своїм "шоколадним оком"! Іди те ж в бан ботяра **********!!🖕
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01.10.2022 18:31 Відповісти
Дуже секретне відео наступу наших воїнів на Лиман..
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01.10.2022 03:33 Відповісти
Так там власне на підтримку України 7,5лярдів. Решта на підтримку США.
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01.10.2022 04:13 Відповісти
ти добень? - ти довбень...
ти б в вже прапороносцем кацапським був, як би не США ...
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01.10.2022 05:14 Відповісти
А по суті мною написаного є щось гавкнути? Придурок.
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01.10.2022 06:50 Відповісти
ні, полудурок, нема.
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01.10.2022 06:53 Відповісти
на майбутне - перше слово образа? - відматюкаю, не встанете..
або по людськи - або ніяк...
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01.10.2022 07:27 Відповісти
Образа Не треба повчати,фуфло. На майбутнє. НІчого було вписуватися,якщо нема що сказати.
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01.10.2022 07:37 Відповісти
ссухні...
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01.10.2022 07:44 Відповісти
Джо - ти точно не зелений і не *****...
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01.10.2022 05:10 Відповісти
десь щезли біларусачки дві спадарині - мабуть теж думають
Україна на них напала! - вже нічому не вдивлюся...
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01.10.2022 07:00 Відповісти
одна маленька поправка і без обід - Хаймарси не Хімарси...
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01.10.2022 07:55 Відповісти
нам своє робити ...
молитви наші за кожного україньського бійця - за кожну україньську душу божу...
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01.10.2022 08:34 Відповісти
As an American citizen, I am proud of my country and my kind president! I am proud to have voted for Joe Biden! Biden is a legend! After Ronald Reagan, the greatest fighter of the Soviet heritage, Putin's Russia! Joe Biden is a knight fighting against terrorist Russia, undemocratic and one big gulag!
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01.10.2022 09:51 Відповісти
Головне питання. Хто на даний час в жОПі контролює сьогодні фінансову і гуманітарну допомогу яка поступає від західних держав? Невже ті самі ФСБшні кроти -слимаки які розікрали в Запоріжжі, Чернігові і Черкасах гум.допомогу від наших друзів і волонтерів на сотні млн. долларів? Чому мовчить президент Зеленський?? ПС. Не на часі кажете?? Ну..Ну....
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01.10.2022 10:08 Відповісти
Щиро дякуємо.
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01.10.2022 10:31 Відповісти
 
 