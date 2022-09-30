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Обидві палати Конгресу США ухвалили законопроєкт про $12 млрд для України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Палата представників США – слідом за Сенатом – ухвалила законопроєкт про короткострокове державне фінансування для уникнення "шатдауну" уряду США, який у своїх положеннях містить понад $12 мільярдів допомоги Україні у сфері безпеки й економіки.
Голосування відбулося в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
На підтримку документа висловилися 230 конгресменів, проти виступив 201 законодавець.
Не підтримали законопроєкт, головним чином, представники Республіканської партії, основі претензії яких стосувалися недостатнього фінансування безпеки кордонів США, відновлення ланцюгів поставок та боротьби з інфляцією.
Топ коментарі
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спецслужбы сша не дремлют,они,блеать,дрыхнут.
Комсомольская правда
Москвичи стали продавать квартиры со скидкой в 40% на фоне частичной мобилизации
Більшість республіканців - за нас. Там просто є трампове крило, яке завдяки популізму на кшалт наших Zеслуг уродів має більшу підтримку серед лохторату. Але в партійній структурі "наші" республіканці верховодять над трамповими.
@_Fashington
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2 ч
Сегодня престарелый разведённый педофил с кучей любовниц и детей от них обещал защитить свои ценности от Запада
ЗІ: лідер республіканської меншості в сенаті (умовно меншості, бо там "50 на 50", і Каміла Харріс має вирішальний 101-й голос) Ліндсі Грем - також "наш", разом зі своїми соратниками, вони трампове антиукраїнське крило "криють" повністю. А демократичну більшість як в палаті, так і в Сенаті також похвалимо: там лише одиниці проти нас.
ЗЗІ: якби Ліндсі Грем переміг би Трампа на праймеріз і через два роки вийшов би у фінал з Джо Байденом - чого би я ще бажав...
На фото (з англомовної Вікіпедії) Президент Петро Порошенко вручає Ліндсі Грему орден Ярослава Мудрого 30 грудня 2016 року.