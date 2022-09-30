Обидві палати Конгресу США ухвалили законопроєкт про $12 млрд для України

Палата представників США – слідом за Сенатом – ухвалила законопроєкт про короткострокове державне фінансування для уникнення "шатдауну" уряду США, який у своїх положеннях містить понад $12 мільярдів допомоги Україні у сфері безпеки й економіки.

Голосування відбулося в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

На підтримку документа висловилися 230 конгресменів, проти виступив 201 законодавець.

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Не підтримали законопроєкт, головним чином, представники Республіканської партії, основі претензії яких стосувалися недостатнього фінансування безпеки кордонів США, відновлення ланцюгів поставок та боротьби з інфляцією.