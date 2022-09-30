УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7815 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Допомога Україні
4 021 20
Конгрес США (842) допомога (5042) США (14460)

Обидві палати Конгресу США ухвалили законопроєкт про $12 млрд для України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

доллар,долар

Палата представників США – слідом за Сенатом – ухвалила законопроєкт про короткострокове державне фінансування для уникнення "шатдауну" уряду США, який у своїх положеннях містить понад $12 мільярдів допомоги Україні у сфері безпеки й економіки.

Голосування відбулося в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

На підтримку документа висловилися 230 конгресменів, проти виступив 201 законодавець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США допоможуть Україні повернути свої території: продовжать постачати зброю, - Байден

Не підтримали законопроєкт, головним чином, представники Республіканської партії, основі претензії яких стосувалися недостатнього фінансування безпеки кордонів США, відновлення ланцюгів поставок та боротьби з інфляцією.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
...бляха, скільки асфальту можна купити, да, вальдемар?
показати весь коментар
30.09.2022 22:01
+4
Дикуємо США! Ми ніколи не забудемо, хто нас фактично захистив від дикої і ненависглї потвори! Слава народу США!
показати весь коментар
30.09.2022 22:10
+3
Алеша Ступин..... )))
показати весь коментар
30.09.2022 22:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...бляха, скільки асфальту можна купити, да, вальдемар?
показати весь коментар
30.09.2022 22:01 Відповісти
И ми обома руками за.
показати весь коментар
30.09.2022 22:01 Відповісти
вот пруха у зешоблы!
показати весь коментар
30.09.2022 22:04 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 22:10 Відповісти
Дикуємо США! Ми ніколи не забудемо, хто нас фактично захистив від дикої і ненависглї потвори! Слава народу США!
показати весь коментар
30.09.2022 22:10 Відповісти
201 кремлядских смоктуновских уже опасно...
спецслужбы сша не дремлют,они,блеать,дрыхнут.
показати весь коментар
30.09.2022 22:12 Відповісти
Алеша Ступин..... )))
показати весь коментар
30.09.2022 22:14 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 22:41 Відповісти
Він сказав що не зможе стріляти в українців, не зможе вбивати людей і тому наклав на себе руки викинувшись з дев'ятого поверху. Страшна смерть.
показати весь коментар
01.10.2022 09:26 Відповісти
так...., чув таке....
показати весь коментар
01.10.2022 09:28 Відповісти
І це все прийде у вигляді зброї ... мобілізовуйтесь кацапня а ми землю добре удобремо вами...
показати весь коментар
30.09.2022 22:18 Відповісти
пц . Схоже - республіканці продалися кацапам .? . Все більше і більше їх , саботують підтримку України . Що там трапилось з ними . ? ***** засипав золотом чи що ?
показати весь коментар
30.09.2022 22:33 Відповісти
Хто тобі таке сказав?
Більшість республіканців - за нас. Там просто є трампове крило, яке завдяки популізму на кшалт наших Zеслуг уродів має більшу підтримку серед лохторату. Але в партійній структурі "наші" республіканці верховодять над трамповими.
показати весь коментар
30.09.2022 23:12 Відповісти
Мені ніхто не казав , але я дивлюсь на цифри зараз , і порівнюю з цифрами кінця зими - початку весни . Тоді нас підтримували майже одноголосно , а зараз вже 200 проти . . Та ще й Цензор пише що це в основному - респи . То ж мені й цікаво - що сталось за ці півроку . ?
показати весь коментар
30.09.2022 23:19 Відповісти
а те, що вони в цьому голосуванні хотіли вирішити свої хотєлки - ну, так це в звичаєвому жанрі політичної боротьби... Таке скрізь. І в нашій вітчизняній політиці - також.
показати весь коментар
30.09.2022 23:15 Відповісти
Вашингтонский Обком

@_Fashington

·

2 ч

Сегодня престарелый разведённый педофил с кучей любовниц и детей от них обещал защитить свои ценности от Запада
показати весь коментар
30.09.2022 22:40 Відповісти
Шаттдауну в США не наступило. Та й не потрібно було сильно переживати за це, в умовах двопартійної підтримки в Конгресі США, і, головне - "Байден - наш".

ЗІ: лідер республіканської меншості в сенаті (умовно меншості, бо там "50 на 50", і Каміла Харріс має вирішальний 101-й голос) Ліндсі Грем - також "наш", разом зі своїми соратниками, вони трампове антиукраїнське крило "криють" повністю. А демократичну більшість як в палаті, так і в Сенаті також похвалимо: там лише одиниці проти нас.

ЗЗІ: якби Ліндсі Грем переміг би Трампа на праймеріз і через два роки вийшов би у фінал з Джо Байденом - чого би я ще бажав...

На фото (з англомовної Вікіпедії) Президент Петро Порошенко вручає Ліндсі Грему орден Ярослава Мудрого 30 грудня 2016 року.
показати весь коментар
30.09.2022 23:07 Відповісти
Это была бы совсем другая история если бы Линдси Грем победил , но проблема в том что после великого миролюбца и болтуна Обамы американцам понравился черноротый Трамп ,который так любит оскорблять интеллигентных и умных людей. Почему то они посчитали это его достоинством и преимуществом перед другими претендентами.
показати весь коментар
01.10.2022 09:31 Відповісти
Об этом я ещё утром сообщил на цензоре...😝♥️🖤🤣🤣🤣
показати весь коментар
30.09.2022 23:54 Відповісти
 
 