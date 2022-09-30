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Обе палаты Конгресса США приняли законопроект о $12 млрд для Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

доллар,долар

Палата представителей США – вслед за Сенатом – приняла законопроект о краткосрочном государственном финансировании во избежание "шатдауна" правительства США, который в своих положениях содержит более $12 миллиардов помощи Украине в сфере безопасности и экономики.

Голосование прошло в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В поддержку документа высказались 230 конгрессменов, против которых выступил 201 законодатель.

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Не поддержали законопроект, главным образом представители Республиканской партии, основные претензии которых касались недостаточного финансирования безопасности границ США, восстановления цепей поставок и борьбы с инфляцией.
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Топ комментарии
+7
...бляха, скільки асфальту можна купити, да, вальдемар?
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30.09.2022 22:01
+4
Дикуємо США! Ми ніколи не забудемо, хто нас фактично захистив від дикої і ненависглї потвори! Слава народу США!
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30.09.2022 22:10
+3
Алеша Ступин..... )))
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30.09.2022 22:14
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...бляха, скільки асфальту можна купити, да, вальдемар?
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30.09.2022 22:01 Ответить
И ми обома руками за.
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30.09.2022 22:01 Ответить
вот пруха у зешоблы!
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30.09.2022 22:04 Ответить
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30.09.2022 22:10 Ответить
Дикуємо США! Ми ніколи не забудемо, хто нас фактично захистив від дикої і ненависглї потвори! Слава народу США!
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30.09.2022 22:10 Ответить
201 кремлядских смоктуновских уже опасно...
спецслужбы сша не дремлют,они,блеать,дрыхнут.
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30.09.2022 22:12 Ответить
Алеша Ступин..... )))
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30.09.2022 22:14 Ответить
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30.09.2022 22:41 Ответить
Він сказав що не зможе стріляти в українців, не зможе вбивати людей і тому наклав на себе руки викинувшись з дев'ятого поверху. Страшна смерть.
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01.10.2022 09:26 Ответить
так...., чув таке....
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01.10.2022 09:28 Ответить
І це все прийде у вигляді зброї ... мобілізовуйтесь кацапня а ми землю добре удобремо вами...
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30.09.2022 22:18 Ответить
пц . Схоже - республіканці продалися кацапам .? . Все більше і більше їх , саботують підтримку України . Що там трапилось з ними . ? ***** засипав золотом чи що ?
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30.09.2022 22:33 Ответить
Хто тобі таке сказав?
Більшість республіканців - за нас. Там просто є трампове крило, яке завдяки популізму на кшалт наших Zеслуг уродів має більшу підтримку серед лохторату. Але в партійній структурі "наші" республіканці верховодять над трамповими.
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30.09.2022 23:12 Ответить
Мені ніхто не казав , але я дивлюсь на цифри зараз , і порівнюю з цифрами кінця зими - початку весни . Тоді нас підтримували майже одноголосно , а зараз вже 200 проти . . Та ще й Цензор пише що це в основному - респи . То ж мені й цікаво - що сталось за ці півроку . ?
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30.09.2022 23:19 Ответить
а те, що вони в цьому голосуванні хотіли вирішити свої хотєлки - ну, так це в звичаєвому жанрі політичної боротьби... Таке скрізь. І в нашій вітчизняній політиці - також.
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30.09.2022 23:15 Ответить
Вашингтонский Обком

@_Fashington

·

2 ч

Сегодня престарелый разведённый педофил с кучей любовниц и детей от них обещал защитить свои ценности от Запада
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30.09.2022 22:40 Ответить
Шаттдауну в США не наступило. Та й не потрібно було сильно переживати за це, в умовах двопартійної підтримки в Конгресі США, і, головне - "Байден - наш".

ЗІ: лідер республіканської меншості в сенаті (умовно меншості, бо там "50 на 50", і Каміла Харріс має вирішальний 101-й голос) Ліндсі Грем - також "наш", разом зі своїми соратниками, вони трампове антиукраїнське крило "криють" повністю. А демократичну більшість як в палаті, так і в Сенаті також похвалимо: там лише одиниці проти нас.

ЗЗІ: якби Ліндсі Грем переміг би Трампа на праймеріз і через два роки вийшов би у фінал з Джо Байденом - чого би я ще бажав...

На фото (з англомовної Вікіпедії) Президент Петро Порошенко вручає Ліндсі Грему орден Ярослава Мудрого 30 грудня 2016 року.
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30.09.2022 23:07 Ответить
Это была бы совсем другая история если бы Линдси Грем победил , но проблема в том что после великого миролюбца и болтуна Обамы американцам понравился черноротый Трамп ,который так любит оскорблять интеллигентных и умных людей. Почему то они посчитали это его достоинством и преимуществом перед другими претендентами.
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01.10.2022 09:31 Ответить
Об этом я ещё утром сообщил на цензоре...😝♥️🖤🤣🤣🤣
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30.09.2022 23:54 Ответить
 
 