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Обе палаты Конгресса США приняли законопроект о $12 млрд для Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Палата представителей США – вслед за Сенатом – приняла законопроект о краткосрочном государственном финансировании во избежание "шатдауна" правительства США, который в своих положениях содержит более $12 миллиардов помощи Украине в сфере безопасности и экономики.
Голосование прошло в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В поддержку документа высказались 230 конгрессменов, против которых выступил 201 законодатель.
Не поддержали законопроект, главным образом представители Республиканской партии, основные претензии которых касались недостаточного финансирования безопасности границ США, восстановления цепей поставок и борьбы с инфляцией.
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спецслужбы сша не дремлют,они,блеать,дрыхнут.
Комсомольская правда
Москвичи стали продавать квартиры со скидкой в 40% на фоне частичной мобилизации
Більшість республіканців - за нас. Там просто є трампове крило, яке завдяки популізму на кшалт наших Zеслуг уродів має більшу підтримку серед лохторату. Але в партійній структурі "наші" республіканці верховодять над трамповими.
@_Fashington
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2 ч
Сегодня престарелый разведённый педофил с кучей любовниц и детей от них обещал защитить свои ценности от Запада
ЗІ: лідер республіканської меншості в сенаті (умовно меншості, бо там "50 на 50", і Каміла Харріс має вирішальний 101-й голос) Ліндсі Грем - також "наш", разом зі своїми соратниками, вони трампове антиукраїнське крило "криють" повністю. А демократичну більшість як в палаті, так і в Сенаті також похвалимо: там лише одиниці проти нас.
ЗЗІ: якби Ліндсі Грем переміг би Трампа на праймеріз і через два роки вийшов би у фінал з Джо Байденом - чого би я ще бажав...
На фото (з англомовної Вікіпедії) Президент Петро Порошенко вручає Ліндсі Грему орден Ярослава Мудрого 30 грудня 2016 року.