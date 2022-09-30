Обе палаты Конгресса США приняли законопроект о $12 млрд для Украины

Палата представителей США – вслед за Сенатом – приняла законопроект о краткосрочном государственном финансировании во избежание "шатдауна" правительства США, который в своих положениях содержит более $12 миллиардов помощи Украине в сфере безопасности и экономики.

Голосование прошло в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В поддержку документа высказались 230 конгрессменов, против которых выступил 201 законодатель.

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Не поддержали законопроект, главным образом представители Республиканской партии, основные претензии которых касались недостаточного финансирования безопасности границ США, восстановления цепей поставок и борьбы с инфляцией.