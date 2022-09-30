США допоможуть Україні повернути свої території: продовжать постачати зброю, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, захопленими Росією.
Так президент США Джо Байден відреагував на спроби Росії незаконно анексувати частину України 30 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
В оприлюдненій Білим домом заяві Байден наголосив, що Сполучені Штати засуджують сьогоднішню шахрайську спробу Росії незаконно анексувати суверенну українську територію.
"Росія порушує міжнародне право, зневажає Статут Організації Об'єднаних Націй і всюди демонструє свою зневагу до миролюбних народів. Не помиляйтеся: ці дії не мають легітимності. Сполучені Штати завжди поважатимуть міжнародно визнані кордони України. Ми і надалі підтримуватимемо зусилля України щодо відновлення контролю над своєю територією шляхом зміцнення її позицій у військовому та дипломатичному плані, у тому числі за рахунок додаткової допомоги в галузі безпеки на суму 1,1 мільярда доларів, про яку Сполучені Штати оголосили цього тижня", - заявив Джо Байден.
Він наголосив, що у відповідь на спроби незаконної анексії Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами сьогодні оголошують про нові санкції.
"Ці санкції спричинять витрати для фізичних та юридичних осіб — усередині та за межами Росії, які надають політичну чи економічну підтримку незаконним спробам змінити статус території України. Ми згуртуємо міжнародне співтовариство, щоб засудити ці кроки та притягнути Росію до відповідальності.
Ми продовжимо постачати Україні обладнанням, яке їй потрібне для самооборони, незважаючи на зухвалі спроби Росії перекроїти кордони свого сусіда. І я з нетерпінням чекаю на підписання Конгресом закону, який надасть додаткові 12 мільярдів доларів для підтримки України", - заявив Джо Байден.
Він закликав всіх членів міжнародної спільноти відкинути незаконні спроби Росії з анексії та підтримувати народ України стільки, скільки потрібно.
Будь ласка, зачекайте...
БІНГО! як то кажуть! тепер цей *****довбень зосередить всі наявні ресурси московії на війні з Україною і не буде лізти в розвиток країн заходу, не буде на нього (захід) відволікатися, бо Україну вони теж будуть підтримувати, або вона не завалилася і не підживила рассєйську фєдєрейшен!
Ідеальний варіант, що ця війна тривала сторіччями, аби ми повбивали один одного і звільнили территорії для "білих" людей
тому трошки ширше треба дивитися на проблему
тож послідовність "співпадання" трохи інша: західний світ зробив все можливе щоб вигодувати *****, запевнити його в його унікальност і стравити з нами! і зараз у західного світу - гєшєфт
........думаю, после известных событий процесс ускориться значительно.....
.......всегда инвестируют в победителя........
...... да и что там и как нам не ведома......и это правильно.......
Тобто для контрибуций й навіть повернення збитків донорів процесу повного озброєння ЗСУ грошей й ресурсів вистачить усім . Але для цього потрібна повна перемога України .
Не часткова , не підписання якогось проміжного "міра" , а повна руйнація війська Ерефії .... з наступним розвалом імперії на кілька частин !
21 хв ·
Тепер все. Вже недоречні питання «А коли це все закінчиться?» Вже неможливо, щоб війна якось раптом сама закінчилась. Путін не дав світу шанс здобути мир - він вирішив захищати захоплене з усіх сил.
Тепер війна закінчиться тільки коли наша піхота підніме прапор у Донецьку та Севастополі. І щоб це сталось найближчими роками, нам усім треба стати націю, яка об'єднана однією ідеєю - як перемогти і як найкраще зробити для нашоі перемоги.
І тепер це ще один історичний день, який увійде у підручники. Так, сьогодні Україна вперше визначила курс на перемогу у війні бо президент Володимир Зеленський відмовився від перемовин з РФ поки Путін залишається президентом. Відмова від перемовин з Путіним з боку Зеленського - це відмова від компромісів, які б знищили незалежність України.
Ціна цього свідомого вибору, цього курсу на національну незалежність та державність страшна - кров десятків тисяч українців, яких вбила Росія зараз, кров мільйонів, яких вбила російська імперська політика в минулому.
Тепер весь світ побачив як новий фюрер проголосив себе головним злом, який погрожує знищити планету, якщо він так забажає, і з яким неможливо домовитись.
Прикро, що для того, щоб Зеленський усвідомив цей факт та зробив заяву, знадобилось понад три роки та загибель десятків тисяч українців, окупація значної території. Тепер треба було б президенту по-чесному вибачитись за намагання підлаштуватися під РФ та призначення проросійських агентів на ключові посади в комітет по розвідці в СБУ, в ОП. І розповісти суспільству з ким із росіян він зустрічався в Омані. Бо багато кампаній по дискредитації багатьох людей, які казали про зрадників у керівництві, діюча влада робила щоб прикрити проросійський курс, від якого сьогодні президент публічно відкрікся. А якби усвідомив одразу…
Тепер треба рішуче зачищати усе проросійське у владі та державі, що туди попризначали і діючі і попередники.
Тепер все загострилось - або росіяни знищать всю Україну і вб'ють ще багато десятків тисяч людей, або ми знищимо в Україні усіх окупантів. Ми маємо подарували нашим дітям перемогу та мир.
Тепер нам потрібна стратегія перемоги, бо війна буде йти ще жорсткіше, ще масштабніше, і щоб перемогти нам потрібні рішучі реформи в державі, потрібна системність та організованість, набагато вищого рівня.
Але вибір нами зроблений.
Сьогодні більш ніж коли-небудь я переконаний, що Україна переможе.
Слава ЗСУ, Лиман наш.
Із спогадів ленінградця Ніколая Ніколайовича Нікуліна.
На войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя. Как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих, честных, интеллигентных, активных и разумных людей, так и на фронте происходило то же самое, но в еще более открытой, омерзительной форме. Приведу пример. Из высших сфер поступает приказ: взять высоту. Полк штурмует ее неделю за неделей, теряя множество людей в день. Пополнения идут беспрерывно, в людях дефицита нет. Но среди них опухшие дистрофики из Ленинграда, которым только что врачи приписали постельный режим и усиленное питание на три недели. Среди них младенцы 1926 года рождения, то есть четырнадцатилетние, не подлежащие призыву в армию… «Вперрред!!!», и все. Наконец какой-то солдат или лейтенант, командир взвода, или капитан, командир роты (что реже), видя это вопиющее безобразие, восклицает: «Нельзя же гробить людей! "
Там же, на высоте, бетонный дот! А у нас лишь 76-миллиметровая пушчонка! Она его не пробьет!»… Сразу же подключается политрук, СМЕРШ [4] и трибунал. Один из стукачей, которых полно в каждом подразделении, свидетельствует: «Да, в присутствии солдат усомнился в нашей победе». Тотчас же заполняют уже готовый бланк, куда надо только вписать фамилию, и готово: «Расстрелять перед строем!» или «Отправить в штрафную роту!», что то же самое. Так гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом, люди. А остальные - «Вперрред, в атаку!» «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики!» А немцы врылись в землю, создав целый лабиринт траншей и укрытий. Поди их достань! Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, эта селекция русского народа - бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
І маса подонків виродила Путлєра і його камарилью.
дякуємо США!
разом і до перемоги!
повага Президенту Байдену
Й тут теж ключається англо-саксонське раціо ... Й є кілька варіантів передачі грошей й снаряддя війскового призначення , щоб зробити це абсолютно незрозуміло для ворога . Навіть для більш інтелектуально розвинутого ніж ********* .
Тому це зовсім не факт , що колись оприлюднюють якийсь перелік спланованної (нібито) для передачи зброї , то дуже верогідно , що ми чуємо зовсім інші цифри , зовсім інші терміни й навіть зовсім інші стратегічні наміри ...
Тобто США ніколи не оприлюднить як ціль -- фізичну ліквідацію ***** .... хоча в поточних обставинах відповідне рішення можливо вже прийнято після погроз ***** й об"яви повної мобілізації .
Йще одним з ключьових зворотніх моментів й рішень є така дрібна деталька , що аж до літа цьго року на Заході було прийнято спиймати заяви певних пропогандистів як унутрішнє чергове бла-бла-бла .
Зараз усе змінилося . Світ побачив , що погрози пропагандонів московії є реальним алгоритмом того плану , який розробляє й сам ***** . Якщо не абсолютно , але з великою долею верогідності .
А це велика допомога Україні для її швидкого вступу в НАТО . Бо пропогандони вже давно погрошують Польші , країнам Балтії . Та інколи заговорюються й до "дАйдєм да Лондона" ...
В таких умовах , повністю невелюється політика зволікання України до втупу в НАТО , бо діяти з ****** крайще на опередження й залякування саме через опередження .
І ШО, НЄ ДАДІТЄ ВОВЄ Зе ДОГОВОРІТЬСЯ ПОСЄРЄДІНЄ ⁉️ 😆
Але тепер *****, начувайся!!!
🇺🇦‼️❤️⚔️👍✊✌️👏🇫🇮🇸🇪🇨🇿🇱🇹🇺🇸🇹🇷🇳🇴🇮🇩🇯🇵🇪🇺🇪🇪🇬🇧🇩🇪🇦🇿🇨🇦👏👏🇺🇦‼️⚔️❤️
Смерть рашистам ***** та їх сраколизам опожопникам та ригоАнала в Україні!!