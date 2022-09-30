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США запровадили нові санкції проти РФ через незаконне "приєднання" Росією територій України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кремль,росія

США запровадили нові санкції проти РФ через незаконну анексію українських територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну США.

До списку зокрема увійшли 14 людей з військово-промислового комплексу Росії, а також 278 членів Держдуми та Ради федерації.

Також обмеження запровадили проти членів сімей російських державних діячів. Так, у списку фігурують мини прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та його дружина, а також дружина та син Дмитра Медвєдєва.

Санкції запроваджено також й проти низки підприємств, які підтримують оборонно-промисловий комплекс Росії.

Серед них - родичі міністра оборони РФ Сергія Шойгу, доньки мера Москви Сергія Собяніна, глава Центробанку Ельвіра Набіулліна та її заступники, депутатка РФ Валентина Терешкова тощо.

Мінфін США додав 57 юросіб із Китаю, Вірменії та Білорусі до переліку організацій, які порушують експортний контроль США.

Окремо Державний департамент США запроваджує санкції проти членів сім'ї мера Москви Собяніна, який також є членом Ради безпеки Росії, та візові обмеження щодо громадянина Росії Очур-Суге Монгуша за катування українського військовополоненого.

Запроваджуються також візові обмеження щодо 910 осіб, зокрема військовослужбовців Російської Федерації, білоруських військових посадовців та російських маріонеток, які діють на окупованих Росією територіях України.

Також читайте: ЄС попередньо погодив восьмий пакет санкцій проти Росії, - Reuters

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
путін: ми приєднали частини областей України в яких нам ще не встигли дати пізди
Україна: ми приєднаднали до себе НАТО.
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30.09.2022 17:38
+10
Хай ***** трішки почекає - пізди дадуть і на приєднаних "рєспубліках"
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30.09.2022 17:43
+7
Це вже "пекельні санкції", чи ще ні?
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30.09.2022 17:45
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путін: ми приєднали частини областей України в яких нам ще не встигли дати пізди
Україна: ми приєднаднали до себе НАТО.
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30.09.2022 17:38 Відповісти
Хай ***** трішки почекає - пізди дадуть і на приєднаних "рєспубліках"
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30.09.2022 17:43 Відповісти
коли до рашки "приєднали" новососсію ?

у той день, коли від неї відєднали Лиман - запамятати легко

далі буде......
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30.09.2022 18:17 Відповісти
щас вылезет бабушка макрель и выскажет особую озабоченность
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30.09.2022 17:38 Відповісти
Давайте санкции против организаторов референдумов. Очень важно, чтобы они не могли открыть счет в банке Америки или отдыхать в Майями.

В общем, надо понять, что это мы и только мы должны пробивать все нефтяные танкеры кацапов, разливая огромные нефтяные пятна с большим ущербом планете, а также подорвать все газопроводы что подводные, что на России для экспорта и внутреннего потребления, а также атаковать суда с шарами с СПГ из России в Азию. Иначе кацапов не лишить огромного дохода, санкций как нету, так и не будет. Ну и ладно. Ударное ядро с парой сотен грамм взрывчатки и медной полусферой тонкой пробьет любой газопровод поверхностный, пробьет газгольдер и возможно даже двойной борт танкера, чуть что можно добавить. Будем работать по этому сценарию, птичек очень жалко, да и дельфинов тоже, может в Черном море перед миной для Турецкого потока какой-то звуковой локатор под водой включим, чтобы дельфины отплыли и приготовились к взрыву.
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30.09.2022 17:43 Відповісти
Пора давити на союзників, або вони дають нам все що просимо, або зупиняють шарманку про перемогу бо ***** після мобілізації мільйонів ваньок знов піде захоплювати території, більше того сьогодні він заявив що області які навіть не окуповані повністю територією рашки, завтра так само він може сказати що Київська область то рашка і якщо Україна не виведе війська ***** ядерною бомбою.
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30.09.2022 17:47 Відповісти
Проти фіз осіб... Надіюсь зе перед тим як говорити про заявку до НАТО це узгодив із союзниками, а не як завжди.
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30.09.2022 17:43 Відповісти
Хочется надеятся, что это не его решение, а коллективный ответ Запада на объявленное "присоединение"
Иначе позор.
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30.09.2022 18:37 Відповісти
и это все?
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30.09.2022 17:43 Відповісти
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30.09.2022 17:54 Відповісти
Це вже "пекельні санкції", чи ще ні?
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30.09.2022 17:45 Відповісти
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30.09.2022 17:47 Відповісти
Можете уточнити - це асвабадітєлі чи дєнацифікатари
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30.09.2022 18:32 Відповісти
Больше похожи на баранов
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30.09.2022 18:34 Відповісти
Котрий з них Очур-Суге Монгуша, що попав під пекельні санкції?
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30.09.2022 18:52 Відповісти
танки та літаки дайте, доста вже клеїти дурня

інакше програєте вибори вщент
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30.09.2022 17:47 Відповісти
а лавровскую сучку, которая ни слова на русском сказать не может, слабо?
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30.09.2022 17:53 Відповісти
Санкції ділу не допоможуть. Потрібно надати Україні велику кількість петріот і ядерну зброю. Коли маскаль буде знати що може отримати ответку тоді тільки заспокоїться. Безкарність породжує злочин.
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30.09.2022 17:57 Відповісти
блд...какой то бег по кругу с этими санкциями...дайте оружия побольше и ЗСУ сами санкции устроят
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30.09.2022 17:58 Відповісти
Санкції мають діри. На москальщині все продають, дифіцитів немає і все ціле. Плюс купують в них, енергоресурсів на сотні мільярдів доларів.
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30.09.2022 18:17 Відповісти
ЦЬОГО ЗАМАЛО. ПОТРІБНО: 1) ОФІЦ. ВИЗНАТИ, ЩО КРИВАВЕ Х*ЙЛО - ПОЗА ЗАКОНОМ; 2) ВИДАТИ ОРДЕР НА ЙОГО АРЕШТ; 3) НАЗНАЧИТИ ВЕЛИКУ НАГОРОДУ ЗА ГОЛОВУ ЛУБЯНСЬКОГО ВИБЛ*ДКА.
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30.09.2022 18:27 Відповісти
Нахрен те санкции, они в США не собираются, ракеты атаксм эффективнее
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30.09.2022 18:37 Відповісти
Зараз потрібне потужне ППО
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30.09.2022 18:49 Відповісти
Сподіваюсь, що на очкура наше ГРУ раніше "санкції" накладе...
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30.09.2022 19:04 Відповісти
Увсь кацапленд потрібно відокремити від всього світу, як щурів у бочку і нехай жеруть один одного ....
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30.09.2022 19:13 Відповісти
***** всё это, а не санкции. Ублюдок насрать на это хотел. А где санкции против Газпрома и Росатома? Где против четырёх оставшихся рашистких банков? После разрекламированной экстренной встречи НАТО и ,якобы, разгромной речи Столтенберга, остался один пшик. Очередное бла-бла, мы дадим вам оружие. А где вы на хрен были раньше? Если бы дали Украине ВСЁ оружие раньше, не привело бы это к сегодняшним последствиям! Слава Украине!!!!
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30.09.2022 21:04 Відповісти
 
 