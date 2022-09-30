США запровадили нові санкції проти РФ через незаконне "приєднання" Росією територій України
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США запровадили нові санкції проти РФ через незаконну анексію українських територій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну США.
До списку зокрема увійшли 14 людей з військово-промислового комплексу Росії, а також 278 членів Держдуми та Ради федерації.
Також обмеження запровадили проти членів сімей російських державних діячів. Так, у списку фігурують мини прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та його дружина, а також дружина та син Дмитра Медвєдєва.
Санкції запроваджено також й проти низки підприємств, які підтримують оборонно-промисловий комплекс Росії.
Серед них - родичі міністра оборони РФ Сергія Шойгу, доньки мера Москви Сергія Собяніна, глава Центробанку Ельвіра Набіулліна та її заступники, депутатка РФ Валентина Терешкова тощо.
Мінфін США додав 57 юросіб із Китаю, Вірменії та Білорусі до переліку організацій, які порушують експортний контроль США.
Окремо Державний департамент США запроваджує санкції проти членів сім'ї мера Москви Собяніна, який також є членом Ради безпеки Росії, та візові обмеження щодо громадянина Росії Очур-Суге Монгуша за катування українського військовополоненого.
Запроваджуються також візові обмеження щодо 910 осіб, зокрема військовослужбовців Російської Федерації, білоруських військових посадовців та російських маріонеток, які діють на окупованих Росією територіях України.
Будь ласка, зачекайте...
Україна: ми приєднаднали до себе НАТО.
у той день, коли від неї відєднали Лиман - запамятати легко
далі буде......
В общем, надо понять, что это мы и только мы должны пробивать все нефтяные танкеры кацапов, разливая огромные нефтяные пятна с большим ущербом планете, а также подорвать все газопроводы что подводные, что на России для экспорта и внутреннего потребления, а также атаковать суда с шарами с СПГ из России в Азию. Иначе кацапов не лишить огромного дохода, санкций как нету, так и не будет. Ну и ладно. Ударное ядро с парой сотен грамм взрывчатки и медной полусферой тонкой пробьет любой газопровод поверхностный, пробьет газгольдер и возможно даже двойной борт танкера, чуть что можно добавить. Будем работать по этому сценарию, птичек очень жалко, да и дельфинов тоже, может в Черном море перед миной для Турецкого потока какой-то звуковой локатор под водой включим, чтобы дельфины отплыли и приготовились к взрыву.
Иначе позор.
інакше програєте вибори вщент