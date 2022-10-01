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На рассвете оккупанты двумя ракетами атаковали Одесщину, поврежден объект промышленной инфраструктуры и электроподстанция, - Братчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Россияне на рассвете атаковали Одесскую область двумя ракетами, предположительно "Искандер".

Об этом сообщил в телеграме спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Одещина. Ракетная атака на рассвете.

Двумя ракетами, вероятно "Искандер", попали в объект промышленной инфраструктуры, повреждена электроподстанция, несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет.

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Кремляді , перестаньте нас вбивати , досить , ви позорно програли цей жорстокий бій
і настав час це затямити , а чмобікам варто здатися в полон , хто живий 😠
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01.10.2022 07:12 Ответить
сша сказали що тільки хімарсами не можна стріляти по ерефії,
то лупить їм гаубицями у відповідь по ел. станціях
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01.10.2022 07:25 Ответить
Місцева вата дунайські плавні підпалила, сильно воняє у половині області. Декілька очагів займання. Намагаються дестабілізувати ситуацію в регіоні.
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01.10.2022 08:24 Ответить
Що, вата, образили тебе? Навіть сьогодні зарєєструвався, щоб тут ляпнути щось, бот. І якщо людина пише українською, то і відповідай українською, кацап.
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01.10.2022 09:26 Ответить
Неплохо в нынешней ситуации выглядит захват Приднестровья десантной группой с ликвидацией всего управления в нем в своих квартирах. Вежливые люди, которые займут все административные здания, хорошо унизят Чмоню в первую очередь в глазах Китая. Ведь он не может этому помешать. И спасибо лошади, которая заявила, что нападение на Приднестровье будет означать нападение на Россию. Но нам это и нужно, чтобы быстро напасть и быстро победить, унизив врага и показав, какой он слабый и жалкий.
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01.10.2022 08:29 Ответить
выплядки... в 12 ночи разбудили...
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01.10.2022 09:44 Ответить
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!!
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01.10.2022 10:20 Ответить
 
 