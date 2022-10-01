УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8051 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 539 9
війна (56332) обстріл (21024) Одеська область (2490) ракети (2782) Братчук (138)

На світанку окупанти двома ракетами атакували Одещину, пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури та електропідстанцію, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Росіяни на світанку атакували Одеську область двома ракетами, імовірно "Іскандер".

Про це повідомив у телеграмі речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Одещина. Ракетна атака на світанні.
Двома ракетами, ймовірно "Іскандер", влучено в об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджено електропідстанцію, кілька навколишніх будівель. В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано російського агента, який "наводив" удари дронів-камікадзе по Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кремляді , перестаньте нас вбивати , досить , ви позорно програли цей жорстокий бій
і настав час це затямити , а чмобікам варто здатися в полон , хто живий 😠
показати весь коментар
01.10.2022 07:12 Відповісти
сша сказали що тільки хімарсами не можна стріляти по ерефії,
то лупить їм гаубицями у відповідь по ел. станціях
показати весь коментар
01.10.2022 07:25 Відповісти
Місцева вата дунайські плавні підпалила, сильно воняє у половині області. Декілька очагів займання. Намагаються дестабілізувати ситуацію в регіоні.
показати весь коментар
01.10.2022 08:24 Відповісти
Що, вата, образили тебе? Навіть сьогодні зарєєструвався, щоб тут ляпнути щось, бот. І якщо людина пише українською, то і відповідай українською, кацап.
показати весь коментар
01.10.2022 09:26 Відповісти
Неплохо в нынешней ситуации выглядит захват Приднестровья десантной группой с ликвидацией всего управления в нем в своих квартирах. Вежливые люди, которые займут все административные здания, хорошо унизят Чмоню в первую очередь в глазах Китая. Ведь он не может этому помешать. И спасибо лошади, которая заявила, что нападение на Приднестровье будет означать нападение на Россию. Но нам это и нужно, чтобы быстро напасть и быстро победить, унизив врага и показав, какой он слабый и жалкий.
показати весь коментар
01.10.2022 08:29 Відповісти
выплядки... в 12 ночи разбудили...
показати весь коментар
01.10.2022 09:44 Відповісти
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!!
показати весь коментар
01.10.2022 10:20 Відповісти
 
 