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В Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

В оккупированном Херсоне участились случаи принудительного призыва украинцев на войну против ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

Оккупанты стали чаще задерживать мужчин призывного возраста.

"Оккупационное командование пытается реализовывать меры принудительной мобилизации на захваченных территориях Украины. В Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста. После поверхностного определения пригодности к военной службе, их направляют на комплектование подразделений, которые в ближайшее время планируются для отправки на передовую", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+6
Так. Це наша українська проблема, люди бачать що державі загалом наплювати на людей, які не поїхали з окупованих територій вчасно. Порятунок потопаючих справу рук самих потопаючих, хіба ви цього не знали? Чи ви все ще сподіваєтесь на зелених?
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01.10.2022 08:40
+6
Кто хотел тот выехал и семью вывез вместе с детьми , кошками и собаками. А кто надеялся как Зеленский что русня тоже люди не нападут на Украину и не будут разрушать наши недавно построенные дорог и мосты у того в голове ума не много было. Мои знакомые выехали вывезли детей и бабушек и проблем не было в первые дни войны , а тот кто надеялся что русня тоже люди - те пострадали и жестоко пострадали. .
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01.10.2022 08:44
+4
Після оголошення ху @ ом Херсонщини своєю територією , вони будуть
хапати наших хлопців де завгодно і примушувати воювати ‼️
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01.10.2022 07:29
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Это проблема этих идиотов которые не выехали из Херсона, хотя им говорили что такая ситуация может быть. Почему многие иностранные государства сейчас говорят своим гражданам уезжать из России, особенно тем у кого двойное гражданство ,чтобы тех не направили на войну в Украину. Ну а наши собственные граждане дураки дураками, сидели ждали пока ***** оккупирует Херсон, можно было 100 раз выехать и семью вывезти.
Извините за резкость.
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01.10.2022 07:26 Ответить
Так. Це наша українська проблема, люди бачать що державі загалом наплювати на людей, які не поїхали з окупованих територій вчасно. Порятунок потопаючих справу рук самих потопаючих, хіба ви цього не знали? Чи ви все ще сподіваєтесь на зелених?
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01.10.2022 08:40 Ответить
Это бред полный. Какое выехать? Можно было в Крым выехать в марте и апреле, но не более. На любом другом маршруте - блокпосты с алкашней и кадыровцами, которые могут просто взять и убить. Все паспортные данные проверяют, родственник или однофамилец военного и сразу под пытки отправляют. Плечо проверяют на синяки, даже (не точно, может и не было) проверяли взрывчатые вещества на шнурках и одежде сканером. Девушка если красивая, то ее изнасилуют однозначно без вариантов. Если в новых кроссовках поедешь, то тебя за них убьют и снимут кроссовки. Надо было искусственно портить всю одежду для выезда (и никто об этом не говорил на высшем уровне, самим думать). Очень, ОЧЕНЬ многие засняты на митингах в феврале и марте на камеру и их лицо уже распознано, есть отпечатки при расклейках полиграфии на столбы, им невозможно выехать, их стопроцентно схватят и будут пытать.

И некуда было выехать. Зеленский вообще не организовал эвакуацию из России в Европу или назад к нам, вообще никак. Помогали волонтеры, которые на донаты давали хотя бы самый минимум людям, потом их стали задерживать с мая месяца (на России которые). После мобилизации и они уже наверняка покинули кацапстан.

У вас в голове какая-то чушь, если не понимайте, какая чернь воюет против нас, которая убьет за куртку мужчину и изнасилует женщину (девочку, бабушку), если у той хотя бы все зубы на месте. Деньги вымогают везде и повсюду. И это всегда лотерея, в один день один блокпост всех пропустит, а в другой их будут похищать и пытать, чтобы отдали все ценности в квартире.

Не все так плохо было, выехать было можно, но так называемая власть наша ничего для этого не делала, просто на людей наплевала, вместо подробных инструкций и максимальной помощи. Еще очень повезло, что орки очень тупые и вечно бухие там сидят в полусонном состоянии, могли бы намного жестче действовать, а также у них было подвешенное положение было.

Чтобы это работало, надо было сделать так, чтобы любому нашему гражданину, который эвакуировался в Кацапстан, хотя бы 5000 долларов подъемных выдавали удобных электронных денег, которые ходят на России. И на них он смог хотя бы лекарства и одежду нормальную купить, чтобы ехать Грузия-Польша-Украина по сложному маршруту, а то иногда и с пересадкой. А затем сразу у нас заселиться в бесплатную квартиру с бесплатной карточкой на еду и медикаменты. Этого вообще нету, вообще ничего, везде люди сами инициативно помогают друг другу, власти плевать на эту ситуацию, она самоустранилась от этой тяжелой проблемы.
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01.10.2022 07:59 Ответить
Кто хотел тот выехал и семью вывез вместе с детьми , кошками и собаками. А кто надеялся как Зеленский что русня тоже люди не нападут на Украину и не будут разрушать наши недавно построенные дорог и мосты у того в голове ума не много было. Мои знакомые выехали вывезли детей и бабушек и проблем не было в первые дни войны , а тот кто надеялся что русня тоже люди - те пострадали и жестоко пострадали. .
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01.10.2022 08:44 Ответить
Моїх сусідів рідня виїхала. Спали на кучу, поки не знайшли квартиру інших родичів, що виїхали в Польщу.
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01.10.2022 12:32 Ответить
Після оголошення ху @ ом Херсонщини своєю територією , вони будуть
хапати наших хлопців де завгодно і примушувати воювати ‼️
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01.10.2022 07:29 Ответить
Сиділи і чекали ті, хто жочєт жіть в руzzкам міре. Тепер підуть подихАти за свій руzzкій мір.
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01.10.2022 07:30 Ответить
То нехай беруть у кацапів зброю і направляють її проти кацапів. Чому за них має воювати хтось, а не самі.
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01.10.2022 07:48 Ответить
В то время большинство людей у которых не было своей машины выезжали автобусами.
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01.10.2022 08:48 Ответить
А ще ті в кого не було грошей, щоб шукати десь житло і нову роботу. Слухали Арєстовича, що за 3 дні ворога виженем.
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01.10.2022 12:36 Ответить
Нужно всем мужикам бежать на территорию Украины!!!
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01.10.2022 08:00 Ответить
Насэлэние рабZeи 70 млн.,офицеров нет,Zолдат надо искать на дамбасе и других захваченных территориях...буряты закончились...остальные удрали в Монголию..к братьям тюркам...
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01.10.2022 11:54 Ответить
Если избегаешь воевать в своей армии, тебе придётся воевать за чужую...
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01.10.2022 12:40 Ответить
 
 