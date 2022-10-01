У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованому Херсоні почастішали випадки примусового призову українців на війну проти ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
Окупанти почали частіше затримувати чоловіків призовного віку.
"Окупаційне командування намагається реалізовувати заходи примусової мобілізації на захоплених територіях України. У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Після поверхневого визначення придатності до військової служби, їх направляють на комплектування підрозділів, які в найближчий час плануються для відправки на передову", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Olena Lynch
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+6 Olena Lynch
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+4 Amber
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Извините за резкость.
И некуда было выехать. Зеленский вообще не организовал эвакуацию из России в Европу или назад к нам, вообще никак. Помогали волонтеры, которые на донаты давали хотя бы самый минимум людям, потом их стали задерживать с мая месяца (на России которые). После мобилизации и они уже наверняка покинули кацапстан.
У вас в голове какая-то чушь, если не понимайте, какая чернь воюет против нас, которая убьет за куртку мужчину и изнасилует женщину (девочку, бабушку), если у той хотя бы все зубы на месте. Деньги вымогают везде и повсюду. И это всегда лотерея, в один день один блокпост всех пропустит, а в другой их будут похищать и пытать, чтобы отдали все ценности в квартире.
Не все так плохо было, выехать было можно, но так называемая власть наша ничего для этого не делала, просто на людей наплевала, вместо подробных инструкций и максимальной помощи. Еще очень повезло, что орки очень тупые и вечно бухие там сидят в полусонном состоянии, могли бы намного жестче действовать, а также у них было подвешенное положение было.
Чтобы это работало, надо было сделать так, чтобы любому нашему гражданину, который эвакуировался в Кацапстан, хотя бы 5000 долларов подъемных выдавали удобных электронных денег, которые ходят на России. И на них он смог хотя бы лекарства и одежду нормальную купить, чтобы ехать Грузия-Польша-Украина по сложному маршруту, а то иногда и с пересадкой. А затем сразу у нас заселиться в бесплатную квартиру с бесплатной карточкой на еду и медикаменты. Этого вообще нету, вообще ничего, везде люди сами инициативно помогают друг другу, власти плевать на эту ситуацию, она самоустранилась от этой тяжелой проблемы.
хапати наших хлопців де завгодно і примушувати воювати ‼️