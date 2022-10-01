У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку, - ОК "Південь"

В окупованому Херсоні почастішали випадки примусового призову українців на війну проти ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Окупанти почали частіше затримувати чоловіків призовного віку.

"Окупаційне командування намагається реалізовувати заходи примусової мобілізації на захоплених територіях України. У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Після поверхневого визначення придатності до військової служби, їх направляють на комплектування підрозділів, які в найближчий час плануються для відправки на передову", - йдеться в повідомленні.

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