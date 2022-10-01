УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8051 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 476 15
війна (56332) призов (383) Херсон (2328) чоловіки (91)

У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

В окупованому Херсоні почастішали випадки примусового призову українців на війну проти ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Окупанти почали частіше затримувати чоловіків призовного віку.

"Окупаційне командування намагається реалізовувати заходи примусової мобілізації на захоплених територіях України. У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Після поверхневого визначення придатності до військової служби, їх направляють на комплектування підрозділів, які в найближчий час плануються для відправки на передову", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Херсоні ліквідовано так званого "першого заступника голови Херсонської області з безпеки" Олексія Катериничова, - росЗМІ

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+6
Так. Це наша українська проблема, люди бачать що державі загалом наплювати на людей, які не поїхали з окупованих територій вчасно. Порятунок потопаючих справу рук самих потопаючих, хіба ви цього не знали? Чи ви все ще сподіваєтесь на зелених?
показати весь коментар
01.10.2022 08:40
+6
Кто хотел тот выехал и семью вывез вместе с детьми , кошками и собаками. А кто надеялся как Зеленский что русня тоже люди не нападут на Украину и не будут разрушать наши недавно построенные дорог и мосты у того в голове ума не много было. Мои знакомые выехали вывезли детей и бабушек и проблем не было в первые дни войны , а тот кто надеялся что русня тоже люди - те пострадали и жестоко пострадали. .
показати весь коментар
01.10.2022 08:44
+4
Після оголошення ху @ ом Херсонщини своєю територією , вони будуть
хапати наших хлопців де завгодно і примушувати воювати ‼️
показати весь коментар
01.10.2022 07:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это проблема этих идиотов которые не выехали из Херсона, хотя им говорили что такая ситуация может быть. Почему многие иностранные государства сейчас говорят своим гражданам уезжать из России, особенно тем у кого двойное гражданство ,чтобы тех не направили на войну в Украину. Ну а наши собственные граждане дураки дураками, сидели ждали пока ***** оккупирует Херсон, можно было 100 раз выехать и семью вывезти.
Извините за резкость.
показати весь коментар
01.10.2022 07:26 Відповісти
Так. Це наша українська проблема, люди бачать що державі загалом наплювати на людей, які не поїхали з окупованих територій вчасно. Порятунок потопаючих справу рук самих потопаючих, хіба ви цього не знали? Чи ви все ще сподіваєтесь на зелених?
показати весь коментар
01.10.2022 08:40 Відповісти
Это бред полный. Какое выехать? Можно было в Крым выехать в марте и апреле, но не более. На любом другом маршруте - блокпосты с алкашней и кадыровцами, которые могут просто взять и убить. Все паспортные данные проверяют, родственник или однофамилец военного и сразу под пытки отправляют. Плечо проверяют на синяки, даже (не точно, может и не было) проверяли взрывчатые вещества на шнурках и одежде сканером. Девушка если красивая, то ее изнасилуют однозначно без вариантов. Если в новых кроссовках поедешь, то тебя за них убьют и снимут кроссовки. Надо было искусственно портить всю одежду для выезда (и никто об этом не говорил на высшем уровне, самим думать). Очень, ОЧЕНЬ многие засняты на митингах в феврале и марте на камеру и их лицо уже распознано, есть отпечатки при расклейках полиграфии на столбы, им невозможно выехать, их стопроцентно схватят и будут пытать.

И некуда было выехать. Зеленский вообще не организовал эвакуацию из России в Европу или назад к нам, вообще никак. Помогали волонтеры, которые на донаты давали хотя бы самый минимум людям, потом их стали задерживать с мая месяца (на России которые). После мобилизации и они уже наверняка покинули кацапстан.

У вас в голове какая-то чушь, если не понимайте, какая чернь воюет против нас, которая убьет за куртку мужчину и изнасилует женщину (девочку, бабушку), если у той хотя бы все зубы на месте. Деньги вымогают везде и повсюду. И это всегда лотерея, в один день один блокпост всех пропустит, а в другой их будут похищать и пытать, чтобы отдали все ценности в квартире.

Не все так плохо было, выехать было можно, но так называемая власть наша ничего для этого не делала, просто на людей наплевала, вместо подробных инструкций и максимальной помощи. Еще очень повезло, что орки очень тупые и вечно бухие там сидят в полусонном состоянии, могли бы намного жестче действовать, а также у них было подвешенное положение было.

Чтобы это работало, надо было сделать так, чтобы любому нашему гражданину, который эвакуировался в Кацапстан, хотя бы 5000 долларов подъемных выдавали удобных электронных денег, которые ходят на России. И на них он смог хотя бы лекарства и одежду нормальную купить, чтобы ехать Грузия-Польша-Украина по сложному маршруту, а то иногда и с пересадкой. А затем сразу у нас заселиться в бесплатную квартиру с бесплатной карточкой на еду и медикаменты. Этого вообще нету, вообще ничего, везде люди сами инициативно помогают друг другу, власти плевать на эту ситуацию, она самоустранилась от этой тяжелой проблемы.
показати весь коментар
01.10.2022 07:59 Відповісти
Кто хотел тот выехал и семью вывез вместе с детьми , кошками и собаками. А кто надеялся как Зеленский что русня тоже люди не нападут на Украину и не будут разрушать наши недавно построенные дорог и мосты у того в голове ума не много было. Мои знакомые выехали вывезли детей и бабушек и проблем не было в первые дни войны , а тот кто надеялся что русня тоже люди - те пострадали и жестоко пострадали. .
показати весь коментар
01.10.2022 08:44 Відповісти
Моїх сусідів рідня виїхала. Спали на кучу, поки не знайшли квартиру інших родичів, що виїхали в Польщу.
показати весь коментар
01.10.2022 12:32 Відповісти
Після оголошення ху @ ом Херсонщини своєю територією , вони будуть
хапати наших хлопців де завгодно і примушувати воювати ‼️
показати весь коментар
01.10.2022 07:29 Відповісти
Сиділи і чекали ті, хто жочєт жіть в руzzкам міре. Тепер підуть подихАти за свій руzzкій мір.
показати весь коментар
01.10.2022 07:30 Відповісти
То нехай беруть у кацапів зброю і направляють її проти кацапів. Чому за них має воювати хтось, а не самі.
показати весь коментар
01.10.2022 07:48 Відповісти
В то время большинство людей у которых не было своей машины выезжали автобусами.
показати весь коментар
01.10.2022 08:48 Відповісти
А ще ті в кого не було грошей, щоб шукати десь житло і нову роботу. Слухали Арєстовича, що за 3 дні ворога виженем.
показати весь коментар
01.10.2022 12:36 Відповісти
Нужно всем мужикам бежать на территорию Украины!!!
показати весь коментар
01.10.2022 08:00 Відповісти
Насэлэние рабZeи 70 млн.,офицеров нет,Zолдат надо искать на дамбасе и других захваченных территориях...буряты закончились...остальные удрали в Монголию..к братьям тюркам...
показати весь коментар
01.10.2022 11:54 Відповісти
Если избегаешь воевать в своей армии, тебе придётся воевать за чужую...
показати весь коментар
01.10.2022 12:40 Відповісти
 
 