В "Лиманском котле" оказались более 5 тыс. российских военных, - Гайдай

ВСУ перекрыли этим россиянам почти все пути отхода и подвоза боеприпасов.

Об этом пишет в телеграме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает Цензор.НЕТ.

"Военные РФ, базирующиеся в Лимане, обратились к своему руководству с просьбой выйти, но получили отказ. В окружении более 5 тысяч военных РФ", - написал он.

Гайдай отметил, что у них нет возможности уйти или получить боеприпасы.

"Они постараются прорваться или сдадутся в плен", - предполагает глава ОВА.

Как сообщалось, в Донецкой области украинские войска несколько последних дней брали в кольцо захваченный Россией в мае город Лиман, расположенный к востоку от реки Северский Донец.

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