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армия РФ (15351) война (46696) Лиман (287) ВСУ (5138)

В течение следующих 72 часов украинские военные отвоюют Лиман, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Украинские войска, вероятно, полностью оцепят или захватят Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

ISW, ссылаясь на так называемых "официальных представителей "ДНР" и российских военных корреспондентов, пишет, что российские войска все еще контролируют Лиман, но отступили с позиций в Дробышеве и Ямполе. Российские источники, на которые ссылается ISW, утверждали, что россияне все еще контролируют одну дорогу из Лимана в Торское, тогда как украинские силы перекрыли дорогу Дробышево-Торское в районе Ставок. Эти источники также отметили растущую активность украинских разведывательно-диверсионных групп на трассе Сватово-Торское к северо-востоку от Лимана, после того, как они, по сообщениям, пересекли реку Жеребец. На геолокационных кадрах также видно, как украинская артиллерия наносит удары по отступающим российским силам в районе Торского.

Также ISW пишет, что 30 сентября украинские силы продолжали наносить удары по российским военным объектам в Луганской области. На геолокационных кадрах видны последствия украинских ударов HIMARS по телевизионной вышке и радиоретранслятору в Старобельске, а также по асфальтовому заводу под Алчевском, где, по сообщениям, находились российские войска.

Смотрите также: Колонна российских оккупантов пытается вырваться из окружения близ Лимана, - Бутусов. ФОТО
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Топ комментарии
+26
Хлопці , бийте рашистських гадів безжалісно , щоби знали , що чужі територіі красти зась 😠
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01.10.2022 07:08
+23
Переклад російського слова "котёл" на українське слово "казан" неадекватне.
Застосовуйте або той самий "котёл" без перекладу або вираз "оточення"
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01.10.2022 07:13
+22
Нужно русским наносить максимальные потери, чтобы у них было меньше армия. Если давать уйти, то война будет на другом участке и более выгодном для русских и там они будут наносить урон ВСУ. Нельзя давать сохранять войско русским. Как у Сунь Цзы - хороший командир знает когда лучше наступать, когда отступать. Сейчас они в котле и если дать им отступить, то они по Сунь Цзы в правильные момент смогут отступить и сохранить войско и потом этим войском в более выгодной позиции будут наносить ВСУ урон. После вчерашнего дня - ВСУ должны стать еще злее и с еще большим упорством проводить аннигиляцию русских - абсолюно всех!!!
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01.10.2022 07:11
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Правила форума Совет форумчан
Вже кілька разів читала в різних виданнях, що українська армія захопила Лиман у казан і Подоляк нагадав рашистам про Іловайський казан, коли наша армія погодилася вийти з Іловайка без зброї і рашисти обстріляли беззбройних, він сказав, що нехай рашисти тепер просять про вихід з казана.
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01.10.2022 07:04 Ответить
Переклад російського слова "котёл" на українське слово "казан" неадекватне.
Застосовуйте або той самий "котёл" без перекладу або вираз "оточення"
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01.10.2022 07:13 Ответить
А для мене адекватне.
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01.10.2022 08:49 Ответить
Пардон травень френч, але саме поняття адекватності визначенню не піддається
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01.10.2022 08:57 Ответить
В українській мові є і "казан", і "котел", наприклад, опалювальний. "Котел" - більше підходить, тому що це повністю закрита посудина.
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01.10.2022 09:53 Ответить
Можливо, ви мене не зрозуміли, але я говорив зовсім не про відповідність слів - казан та котел.
Я говорив, що описувати російський ідіоматичний вираз "котел" як поняття повного та безвихідного оточення військ, українським словом "казан", буде неправильно.
Дякую, на цьому все. Тема не варта обговорення.
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01.10.2022 10:00 Ответить
котел - повари́тися / вари́тися в котлі́. Побути тривалий час у якому-небудь складному становищі, зазнаючи його впливу. - Повариться він в заводському котлі з півроку,- прийде до тебе, а то й до мене, рекомендацію просити (Ю. Шовкопляс). Фразеологічний словник української мови

Джерело: https://slovnyk.me/dict/hrinchenko/%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB

забаненим в гуглі.

котел-українське слово.
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01.10.2022 10:45 Ответить
То я дописував для Olena Lynch, не в ту гілку вцілив .
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01.10.2022 14:21 Ответить
неадекватне

неточне,невідповідне,нерелевалентне.

Релевантність - Вікіпедія

Релева́нтність (англ. relevance) - міра відповідності отримуваного результату бажаному.
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01.10.2022 10:42 Ответить
не нужно Украине прошений никаких от русских! полная аннигиляция русских солдат! Дав им выйти - русские сохронят войско и потом им будут убивать Украинских героев. Потому после вчерашнего подписания Путина - в россию должно ехать гробов во много раз больше, потому что Путин разозлил ВСУ и территории будут освобождаться еще быстрее и русские будут дохнуть еще больше, больше будет ехать гробов в РФ, ближе то время, когда повториться сценарий первой мировой по априорным вещам - то бишь в первой мировой русская армия понесла огромные потери и вернулась раньше конца войны в россию - вышла с войны и устроила в россии революцию и уничтожила царя с его семьей. мы идем по этому же сценарию и нужно много потерь русских и тогда они уничтожат царя. Но в первой мировой они потеряли где-то от 300к до 600к человек вроде и Украине нужно наносить больше потерь ибо до 300к еще дофига, но чем больше уничтожать и не давать спокойно из ловушек выходить, а тупо уничтожать их, то тем ближе 300к. То бишь уничтожая больше, время ускоряется и ближе победа Украины.
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01.10.2022 07:20 Ответить
с пленными нужно поступать максимально хорошо, и показательно их обхаживать, чтобы показать врагу, что с пленными поступают максимально хорошо и тогда будут сдаваться в плен больше, а на поле боя нужно действовать максимально жестоко, чтобы они хотели в плен попасть и звонили в колл центры и не давать врагу уходить из ловушек - окружений, а приследовать по Сунь Цзы врага не следует ибо враг может загнать тебя в ловушку и оторвать от своих войск и привести в засаду к большому количеству своих войск, но не знаю, как это актуально с разветкой Украины ибо если мы видим все, то знаем где враг и получается можем и приследовать, если нет засад. Задачи ВСУ в первую очередь должны быть не освобождение территорий, а уничтожение русской армии. чем больше потерь будет у русской армии, тем быстрее они пойдут против своего царя и свалят со всех земель Украины тогда! давить русских, как клопов надо!!!
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01.10.2022 07:29 Ответить
Я вам честно скажу что я думаю . Если было бы возможно не захватывать россиян в плен а расстреливать их сразу-это было быпрекрасно для Украины. Но сейчас нужно как-то обменивать наших воинов на это говно что полезло на украинскую нашу землю . Если бы было возможно что наша украинская армия не была бы такой гуманной и брала в плен безруких и безногих ,чтобы когда их обменяют на наших воинов эти скоты не могли опять полезть на Украину. Это я вам говорю честно от чистого сердца
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01.10.2022 08:57 Ответить
там вже є багато полонених кацапів для обмінного фонду, особисто після визволення Харківщині
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01.10.2022 12:27 Ответить
Справа не лише в обміні. У 6-й армії Паулюса під Сталінградом воювало, за різними оцінками, від 29 до 35% громадян СРСР, і вони були найбільш мотивованими й запеклими, тому що знали - полон їм не світить.
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01.10.2022 14:26 Ответить
Наша армія виходила зі зброєю
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01.10.2022 07:08 Ответить
так, і кацапи дали чесноє афіцерскає слово, що дозволяють, а потім розстріляли з градів і сказали, що їх чеснає слово була "ваєнная хітрость".
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01.10.2022 07:15 Ответить
"...Афицеры, афицеры, ваше сердце под прицелом..."

Дуже актуально на сьогодні. Особливо продовження

"За расию, за свабоду, до конца..."

Раби за свободу… Нонсенс.
Замерзаючі за холод, недоїдаючі за голод, хворі на хворобу.
А раби за свободу!
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01.10.2022 07:20 Ответить
там ***** давав особисти "гарантіі"
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01.10.2022 12:28 Ответить
Хлопці , бийте рашистських гадів безжалісно , щоби знали , що чужі територіі красти зась 😠
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01.10.2022 07:08 Ответить
Нужно русским наносить максимальные потери, чтобы у них было меньше армия. Если давать уйти, то война будет на другом участке и более выгодном для русских и там они будут наносить урон ВСУ. Нельзя давать сохранять войско русским. Как у Сунь Цзы - хороший командир знает когда лучше наступать, когда отступать. Сейчас они в котле и если дать им отступить, то они по Сунь Цзы в правильные момент смогут отступить и сохранить войско и потом этим войском в более выгодной позиции будут наносить ВСУ урон. После вчерашнего дня - ВСУ должны стать еще злее и с еще большим упорством проводить аннигиляцию русских - абсолюно всех!!!
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01.10.2022 07:11 Ответить
Полностью согласен. Территории в стратегическом смысле не имеют смысла, война идет до самого конца, а он будет при полной утрате боеспособности или государственном перевороте, который в свою очередь связан с первым показателем. Надо уничтожать мотивированных, опытных орков, кто воевал от Чечни до Африки, командиров и опытных операторов техники, а также всю саму технику, многой из которой уже никогда не будет у них. Захват города конечно очень важен, города зимой - это то место, где можно воевать, потому что окопов зимой в открытом поле практически не будет, все будут держаться городов и прорываться на технике. Но это именно вторичная цель. Многие скажут, что вот отодвинули от города и теперь хрен эти черти постреляют по нашим гражданским. Но кацапы будут воевать до последнего снаряда. Если он не полетит в город, то может полететь по нашим бойцам. Цинично и грубо, но правдиво, это все вторичные цели. И очень хорошо, что Чмоня как идиот этого не понимает и он по его личному же приказу всрал очень, очень, очень много людей, техники и ракет на полное фуфло по факту, пытаясь победить в войне нахаляву, а вместо этого разозлил и сплотил всю нацию своим жалким террором. Коррупция (у орков, у нас она самый сильный противник) и тупизм русни - 2 наших хороших союзника, уж точно лучше НАТО. Еще зима близко и кацапы будут мерзнуть, в том числе и если пойдут диверсии на их территории, а у них зима намного суровее и нету никакой связи с Китаем кроме старых железок по сути, которые и помогать не будут.
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01.10.2022 08:07 Ответить
то щось довго, за 72 години вони вже будуть у сватовому
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01.10.2022 07:15 Ответить
То треба заводити бойовий диван та стрімголов вирушати туди на передову-показувати нашим хлопцям своїм прикладом, як це зробити за 24 чи навіть за декілька годин.
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01.10.2022 09:19 Ответить
та ще бензин дорогий, хіба що диван на газу
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01.10.2022 12:32 Ответить
Танк на Мацкву заказывали? Машинка возле подъезда.
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01.10.2022 07:23 Ответить
Ну не знаю, одне діло у полі потрапити в оточення інше в місті, місто можна довго тримати якщо є кулі і рпг
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01.10.2022 07:26 Ответить
5,5 тысяч рашистов в Лимане попали в окружение, - Арестович.
«Наибольшая цифра, которую называют, 5,5 тысяч человек попали в окружение, наименьшая - 2,5 тысяч- для сравнения в иловайский котел попали 1300
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01.10.2022 07:36 Ответить
Вот я и боюсь что зелёные дадут им возможность выйти из котла.
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01.10.2022 08:59 Ответить
всу решает а не зеленский
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01.10.2022 09:07 Ответить
В Мариуполе там наших было под 2.5тыщи, что сдались.
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01.10.2022 11:14 Ответить
Славс українським Воїнам!
Хай береже Вас Всесвіт!
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01.10.2022 07:42 Ответить
слава ЗСУ!
хлопці гатіть кацапів
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01.10.2022 08:02 Ответить
Военный картограф

@War_Mapper

·



Обновления: вернули контроль над Дробышево, Ставками, Колодязи и Ямполем.

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01.10.2022 08:21 Ответить
Станом на 01.10.2022

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01.10.2022 08:37 Ответить
Это орки отвоевали?
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01.10.2022 09:32 Ответить
мы
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01.10.2022 12:13 Ответить
по доброму, орков находящихся в лимане нужно уничтожить всех до одного. но проблема в том, что скорее всего их спасением и выводом занимается ж оп-а и понятно дерьмак с шайкой и куклой лично. а он будет стараться спасти их побольше и любой ценой, чтобы реабилитироваться за балаклею и харьковскую область. так что будем посмотреть насколько ему удасться переиграть ЗСУ.
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01.10.2022 08:28 Ответить
Смерть мокшанським нацистам!
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01.10.2022 08:38 Ответить
Як каже Тарас Березовец 20-я армия путлера попала на замес..,а кто командовал ею?кажись генерал Власов...предатель...🤣
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01.10.2022 09:28 Ответить
Кацапы попали в oтдрoченье!
Наши хлопцы их oтдрoчaт по полной!
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01.10.2022 12:33 Ответить
 
 