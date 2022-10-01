В течение следующих 72 часов украинские военные отвоюют Лиман, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские войска, вероятно, полностью оцепят или захватят Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).
ISW, ссылаясь на так называемых "официальных представителей "ДНР" и российских военных корреспондентов, пишет, что российские войска все еще контролируют Лиман, но отступили с позиций в Дробышеве и Ямполе. Российские источники, на которые ссылается ISW, утверждали, что россияне все еще контролируют одну дорогу из Лимана в Торское, тогда как украинские силы перекрыли дорогу Дробышево-Торское в районе Ставок. Эти источники также отметили растущую активность украинских разведывательно-диверсионных групп на трассе Сватово-Торское к северо-востоку от Лимана, после того, как они, по сообщениям, пересекли реку Жеребец. На геолокационных кадрах также видно, как украинская артиллерия наносит удары по отступающим российским силам в районе Торского.
Также ISW пишет, что 30 сентября украинские силы продолжали наносить удары по российским военным объектам в Луганской области. На геолокационных кадрах видны последствия украинских ударов HIMARS по телевизионной вышке и радиоретранслятору в Старобельске, а также по асфальтовому заводу под Алчевском, где, по сообщениям, находились российские войска.
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Застосовуйте або той самий "котёл" без перекладу або вираз "оточення"
Я говорив, що описувати російський ідіоматичний вираз "котел" як поняття повного та безвихідного оточення військ, українським словом "казан", буде неправильно.
Дякую, на цьому все. Тема не варта обговорення.
Джерело: https://slovnyk.me/dict/hrinchenko/%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB
забаненим в гуглі.
котел-українське слово.
неадекватне
неточне,невідповідне,нерелевалентне.
Релевантність - Вікіпедія
Релева́нтність (англ. relevance) - міра відповідності отримуваного результату бажаному.
Дуже актуально на сьогодні. Особливо продовження
"За расию, за свабоду, до конца..."
Раби за свободу… Нонсенс.
Замерзаючі за холод, недоїдаючі за голод, хворі на хворобу.
А раби за свободу!
«Наибольшая цифра, которую называют, 5,5 тысяч человек попали в окружение, наименьшая - 2,5 тысяч- для сравнения в иловайский котел попали 1300
Хай береже Вас Всесвіт!
хлопці гатіть кацапів
@War_Mapper
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5ч
Обновления: вернули контроль над Дробышево, Ставками, Колодязи и Ямполем.
Наши хлопцы их oтдрoчaт по полной!