В течение следующих 72 часов украинские военные отвоюют Лиман, - ISW

Украинские войска, вероятно, полностью оцепят или захватят Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

ISW, ссылаясь на так называемых "официальных представителей "ДНР" и российских военных корреспондентов, пишет, что российские войска все еще контролируют Лиман, но отступили с позиций в Дробышеве и Ямполе. Российские источники, на которые ссылается ISW, утверждали, что россияне все еще контролируют одну дорогу из Лимана в Торское, тогда как украинские силы перекрыли дорогу Дробышево-Торское в районе Ставок. Эти источники также отметили растущую активность украинских разведывательно-диверсионных групп на трассе Сватово-Торское к северо-востоку от Лимана, после того, как они, по сообщениям, пересекли реку Жеребец. На геолокационных кадрах также видно, как украинская артиллерия наносит удары по отступающим российским силам в районе Торского.

Также ISW пишет, что 30 сентября украинские силы продолжали наносить удары по российским военным объектам в Луганской области. На геолокационных кадрах видны последствия украинских ударов HIMARS по телевизионной вышке и радиоретранслятору в Старобельске, а также по асфальтовому заводу под Алчевском, где, по сообщениям, находились российские войска.

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