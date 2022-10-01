Протягом наступних 72 годин українські військові відвоюють Лиман, - ISW
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Українські війська, ймовірно, повністю оточать або захоплять Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).
ISW, посилаючись на так званих "офіційних представників "ДНР" і російських військових кореспондентів, пише, що російські війська все ще контролюють Лиман, але відступили з позицій у Дробишеві та Ямполі. Російські джерела, на які посилається ISW, стверджували, що росіяни все ще контролюють одну дорогу з Лимана в Торське, тоді як українські сили перекрили дорогу Дробишеве-Торське в районі Ставок. Ці джерела також відзначили зростаючу активність українських розвідувально-диверсійних груп на трасі Сватове-Торське на північний схід від Лиману, після того, як вони, за повідомленнями, перетнули річку Жеребець. На геолокаційних кадрах також видно, як українська артилерія завдає ударів по російських силах, які відступають, у районі Торського.
Також ISW пише, що 30 вересня українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах у Луганській області. На геолокаційних кадрах видно наслідки українських ударів HIMARS по телевізійній вишці і радіоретранслятору в Старобільську, а також по асфальтовому заводу під Алчевськом, де, за повідомленнями, перебували російські війська.
Будь ласка, зачекайте...
Застосовуйте або той самий "котёл" без перекладу або вираз "оточення"
Я говорив, що описувати російський ідіоматичний вираз "котел" як поняття повного та безвихідного оточення військ, українським словом "казан", буде неправильно.
Дякую, на цьому все. Тема не варта обговорення.
Джерело: https://slovnyk.me/dict/hrinchenko/%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB
забаненим в гуглі.
котел-українське слово.
неадекватне
неточне,невідповідне,нерелевалентне.
Релевантність - Вікіпедія
Релева́нтність (англ. relevance) - міра відповідності отримуваного результату бажаному.
Дуже актуально на сьогодні. Особливо продовження
"За расию, за свабоду, до конца..."
Раби за свободу… Нонсенс.
Замерзаючі за холод, недоїдаючі за голод, хворі на хворобу.
А раби за свободу!
«Наибольшая цифра, которую называют, 5,5 тысяч человек попали в окружение, наименьшая - 2,5 тысяч- для сравнения в иловайский котел попали 1300
Хай береже Вас Всесвіт!
хлопці гатіть кацапів
@War_Mapper
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5ч
Обновления: вернули контроль над Дробышево, Ставками, Колодязи и Ямполем.
Наши хлопцы их oтдрoчaт по полной!