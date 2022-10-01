УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8051 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
16 482 42
армія РФ (13463) війна (56332) Лиман (197) ЗСУ (5700)

Протягом наступних 72 годин українські військові відвоюють Лиман, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українські війська, ймовірно, повністю оточать або захоплять Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

ISW, посилаючись на так званих "офіційних представників "ДНР" і російських військових кореспондентів, пише, що російські війська все ще контролюють Лиман, але відступили з позицій у Дробишеві та Ямполі. Російські джерела, на які посилається ISW, стверджували, що росіяни все ще контролюють одну дорогу з Лимана в Торське, тоді як українські сили перекрили дорогу Дробишеве-Торське в районі Ставок. Ці джерела також відзначили зростаючу активність українських розвідувально-диверсійних груп на трасі Сватове-Торське на північний схід від Лиману, після того, як вони, за повідомленнями, перетнули річку Жеребець. На геолокаційних кадрах також видно, як українська артилерія завдає ударів по російських силах, які відступають, у районі Торського.

Також ISW пише, що 30 вересня українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах у Луганській області. На геолокаційних кадрах видно наслідки українських ударів HIMARS по телевізійній вишці і радіоретранслятору в Старобільську, а також по асфальтовому заводу під Алчевськом, де, за повідомленнями, перебували російські війська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ​​Операція з оточення російського угруповання біля Лимана перебуває "на етапі завершення", - речник східного угруповання військ

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Хлопці , бийте рашистських гадів безжалісно , щоби знали , що чужі територіі красти зась 😠
показати весь коментар
01.10.2022 07:08
+23
Переклад російського слова "котёл" на українське слово "казан" неадекватне.
Застосовуйте або той самий "котёл" без перекладу або вираз "оточення"
показати весь коментар
01.10.2022 07:13
+22
Нужно русским наносить максимальные потери, чтобы у них было меньше армия. Если давать уйти, то война будет на другом участке и более выгодном для русских и там они будут наносить урон ВСУ. Нельзя давать сохранять войско русским. Как у Сунь Цзы - хороший командир знает когда лучше наступать, когда отступать. Сейчас они в котле и если дать им отступить, то они по Сунь Цзы в правильные момент смогут отступить и сохранить войско и потом этим войском в более выгодной позиции будут наносить ВСУ урон. После вчерашнего дня - ВСУ должны стать еще злее и с еще большим упорством проводить аннигиляцию русских - абсолюно всех!!!
показати весь коментар
01.10.2022 07:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже кілька разів читала в різних виданнях, що українська армія захопила Лиман у казан і Подоляк нагадав рашистам про Іловайський казан, коли наша армія погодилася вийти з Іловайка без зброї і рашисти обстріляли беззбройних, він сказав, що нехай рашисти тепер просять про вихід з казана.
показати весь коментар
01.10.2022 07:04 Відповісти
Переклад російського слова "котёл" на українське слово "казан" неадекватне.
Застосовуйте або той самий "котёл" без перекладу або вираз "оточення"
показати весь коментар
01.10.2022 07:13 Відповісти
А для мене адекватне.
показати весь коментар
01.10.2022 08:49 Відповісти
Пардон травень френч, але саме поняття адекватності визначенню не піддається
показати весь коментар
01.10.2022 08:57 Відповісти
В українській мові є і "казан", і "котел", наприклад, опалювальний. "Котел" - більше підходить, тому що це повністю закрита посудина.
показати весь коментар
01.10.2022 09:53 Відповісти
Можливо, ви мене не зрозуміли, але я говорив зовсім не про відповідність слів - казан та котел.
Я говорив, що описувати російський ідіоматичний вираз "котел" як поняття повного та безвихідного оточення військ, українським словом "казан", буде неправильно.
Дякую, на цьому все. Тема не варта обговорення.
показати весь коментар
01.10.2022 10:00 Відповісти
котел - повари́тися / вари́тися в котлі́. Побути тривалий час у якому-небудь складному становищі, зазнаючи його впливу. - Повариться він в заводському котлі з півроку,- прийде до тебе, а то й до мене, рекомендацію просити (Ю. Шовкопляс). Фразеологічний словник української мови

Джерело: https://slovnyk.me/dict/hrinchenko/%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB

забаненим в гуглі.

котел-українське слово.
показати весь коментар
01.10.2022 10:45 Відповісти
То я дописував для Olena Lynch, не в ту гілку вцілив .
показати весь коментар
01.10.2022 14:21 Відповісти
неадекватне

неточне,невідповідне,нерелевалентне.

Релевантність - Вікіпедія

Релева́нтність (англ. relevance) - міра відповідності отримуваного результату бажаному.
показати весь коментар
01.10.2022 10:42 Відповісти
не нужно Украине прошений никаких от русских! полная аннигиляция русских солдат! Дав им выйти - русские сохронят войско и потом им будут убивать Украинских героев. Потому после вчерашнего подписания Путина - в россию должно ехать гробов во много раз больше, потому что Путин разозлил ВСУ и территории будут освобождаться еще быстрее и русские будут дохнуть еще больше, больше будет ехать гробов в РФ, ближе то время, когда повториться сценарий первой мировой по априорным вещам - то бишь в первой мировой русская армия понесла огромные потери и вернулась раньше конца войны в россию - вышла с войны и устроила в россии революцию и уничтожила царя с его семьей. мы идем по этому же сценарию и нужно много потерь русских и тогда они уничтожат царя. Но в первой мировой они потеряли где-то от 300к до 600к человек вроде и Украине нужно наносить больше потерь ибо до 300к еще дофига, но чем больше уничтожать и не давать спокойно из ловушек выходить, а тупо уничтожать их, то тем ближе 300к. То бишь уничтожая больше, время ускоряется и ближе победа Украины.
показати весь коментар
01.10.2022 07:20 Відповісти
с пленными нужно поступать максимально хорошо, и показательно их обхаживать, чтобы показать врагу, что с пленными поступают максимально хорошо и тогда будут сдаваться в плен больше, а на поле боя нужно действовать максимально жестоко, чтобы они хотели в плен попасть и звонили в колл центры и не давать врагу уходить из ловушек - окружений, а приследовать по Сунь Цзы врага не следует ибо враг может загнать тебя в ловушку и оторвать от своих войск и привести в засаду к большому количеству своих войск, но не знаю, как это актуально с разветкой Украины ибо если мы видим все, то знаем где враг и получается можем и приследовать, если нет засад. Задачи ВСУ в первую очередь должны быть не освобождение территорий, а уничтожение русской армии. чем больше потерь будет у русской армии, тем быстрее они пойдут против своего царя и свалят со всех земель Украины тогда! давить русских, как клопов надо!!!
показати весь коментар
01.10.2022 07:29 Відповісти
Я вам честно скажу что я думаю . Если было бы возможно не захватывать россиян в плен а расстреливать их сразу-это было быпрекрасно для Украины. Но сейчас нужно как-то обменивать наших воинов на это говно что полезло на украинскую нашу землю . Если бы было возможно что наша украинская армия не была бы такой гуманной и брала в плен безруких и безногих ,чтобы когда их обменяют на наших воинов эти скоты не могли опять полезть на Украину. Это я вам говорю честно от чистого сердца
показати весь коментар
01.10.2022 08:57 Відповісти
там вже є багато полонених кацапів для обмінного фонду, особисто після визволення Харківщині
показати весь коментар
01.10.2022 12:27 Відповісти
Справа не лише в обміні. У 6-й армії Паулюса під Сталінградом воювало, за різними оцінками, від 29 до 35% громадян СРСР, і вони були найбільш мотивованими й запеклими, тому що знали - полон їм не світить.
показати весь коментар
01.10.2022 14:26 Відповісти
Наша армія виходила зі зброєю
показати весь коментар
01.10.2022 07:08 Відповісти
так, і кацапи дали чесноє афіцерскає слово, що дозволяють, а потім розстріляли з градів і сказали, що їх чеснає слово була "ваєнная хітрость".
показати весь коментар
01.10.2022 07:15 Відповісти
"...Афицеры, афицеры, ваше сердце под прицелом..."

Дуже актуально на сьогодні. Особливо продовження

"За расию, за свабоду, до конца..."

Раби за свободу… Нонсенс.
Замерзаючі за холод, недоїдаючі за голод, хворі на хворобу.
А раби за свободу!
показати весь коментар
01.10.2022 07:20 Відповісти
там ***** давав особисти "гарантіі"
показати весь коментар
01.10.2022 12:28 Відповісти
Хлопці , бийте рашистських гадів безжалісно , щоби знали , що чужі територіі красти зась 😠
показати весь коментар
01.10.2022 07:08 Відповісти
Нужно русским наносить максимальные потери, чтобы у них было меньше армия. Если давать уйти, то война будет на другом участке и более выгодном для русских и там они будут наносить урон ВСУ. Нельзя давать сохранять войско русским. Как у Сунь Цзы - хороший командир знает когда лучше наступать, когда отступать. Сейчас они в котле и если дать им отступить, то они по Сунь Цзы в правильные момент смогут отступить и сохранить войско и потом этим войском в более выгодной позиции будут наносить ВСУ урон. После вчерашнего дня - ВСУ должны стать еще злее и с еще большим упорством проводить аннигиляцию русских - абсолюно всех!!!
показати весь коментар
01.10.2022 07:11 Відповісти
Полностью согласен. Территории в стратегическом смысле не имеют смысла, война идет до самого конца, а он будет при полной утрате боеспособности или государственном перевороте, который в свою очередь связан с первым показателем. Надо уничтожать мотивированных, опытных орков, кто воевал от Чечни до Африки, командиров и опытных операторов техники, а также всю саму технику, многой из которой уже никогда не будет у них. Захват города конечно очень важен, города зимой - это то место, где можно воевать, потому что окопов зимой в открытом поле практически не будет, все будут держаться городов и прорываться на технике. Но это именно вторичная цель. Многие скажут, что вот отодвинули от города и теперь хрен эти черти постреляют по нашим гражданским. Но кацапы будут воевать до последнего снаряда. Если он не полетит в город, то может полететь по нашим бойцам. Цинично и грубо, но правдиво, это все вторичные цели. И очень хорошо, что Чмоня как идиот этого не понимает и он по его личному же приказу всрал очень, очень, очень много людей, техники и ракет на полное фуфло по факту, пытаясь победить в войне нахаляву, а вместо этого разозлил и сплотил всю нацию своим жалким террором. Коррупция (у орков, у нас она самый сильный противник) и тупизм русни - 2 наших хороших союзника, уж точно лучше НАТО. Еще зима близко и кацапы будут мерзнуть, в том числе и если пойдут диверсии на их территории, а у них зима намного суровее и нету никакой связи с Китаем кроме старых железок по сути, которые и помогать не будут.
показати весь коментар
01.10.2022 08:07 Відповісти
то щось довго, за 72 години вони вже будуть у сватовому
показати весь коментар
01.10.2022 07:15 Відповісти
То треба заводити бойовий диван та стрімголов вирушати туди на передову-показувати нашим хлопцям своїм прикладом, як це зробити за 24 чи навіть за декілька годин.
показати весь коментар
01.10.2022 09:19 Відповісти
та ще бензин дорогий, хіба що диван на газу
показати весь коментар
01.10.2022 12:32 Відповісти
Танк на Мацкву заказывали? Машинка возле подъезда.
показати весь коментар
01.10.2022 07:23 Відповісти
Ну не знаю, одне діло у полі потрапити в оточення інше в місті, місто можна довго тримати якщо є кулі і рпг
показати весь коментар
01.10.2022 07:26 Відповісти
5,5 тысяч рашистов в Лимане попали в окружение, - Арестович.
«Наибольшая цифра, которую называют, 5,5 тысяч человек попали в окружение, наименьшая - 2,5 тысяч- для сравнения в иловайский котел попали 1300
показати весь коментар
01.10.2022 07:36 Відповісти
Вот я и боюсь что зелёные дадут им возможность выйти из котла.
показати весь коментар
01.10.2022 08:59 Відповісти
всу решает а не зеленский
показати весь коментар
01.10.2022 09:07 Відповісти
В Мариуполе там наших было под 2.5тыщи, что сдались.
показати весь коментар
01.10.2022 11:14 Відповісти
Славс українським Воїнам!
Хай береже Вас Всесвіт!
показати весь коментар
01.10.2022 07:42 Відповісти
слава ЗСУ!
хлопці гатіть кацапів
показати весь коментар
01.10.2022 08:02 Відповісти
Военный картограф

@War_Mapper

·



Обновления: вернули контроль над Дробышево, Ставками, Колодязи и Ямполем.

показати весь коментар
01.10.2022 08:21 Відповісти
Станом на 01.10.2022

показати весь коментар
01.10.2022 08:37 Відповісти
Это орки отвоевали?
показати весь коментар
01.10.2022 09:32 Відповісти
мы
показати весь коментар
01.10.2022 12:13 Відповісти
по доброму, орков находящихся в лимане нужно уничтожить всех до одного. но проблема в том, что скорее всего их спасением и выводом занимается ж оп-а и понятно дерьмак с шайкой и куклой лично. а он будет стараться спасти их побольше и любой ценой, чтобы реабилитироваться за балаклею и харьковскую область. так что будем посмотреть насколько ему удасться переиграть ЗСУ.
показати весь коментар
01.10.2022 08:28 Відповісти
Смерть мокшанським нацистам!
показати весь коментар
01.10.2022 08:38 Відповісти
Як каже Тарас Березовец 20-я армия путлера попала на замес..,а кто командовал ею?кажись генерал Власов...предатель...🤣
показати весь коментар
01.10.2022 09:28 Відповісти
Кацапы попали в oтдрoченье!
Наши хлопцы их oтдрoчaт по полной!
показати весь коментар
01.10.2022 12:33 Відповісти
 
 