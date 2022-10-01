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війна (56365) оточення (10) Лиман (197) Гайдай_ЛОГА (905)

В "Лиманському котлі" опинились понад 5 тис. російських військових, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,кацап,русня,орк

ЗСУ перекрили цим росіянам майже всі шляхи відходу й підвозу боєприпасів.

Про це пише в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Військові рф, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тисяч військових рф", - написав він.

Гайдай зазначив, що у них нема можливості відійти або отримати боєприпаси.

"Вони намагатимуться прорватися або здадуться у полон", - припускає голова ОВА.

Читайте: Протягом наступних 72 годин українські військові відвоюють Лиман, - ISW

Як повідомлялося, у Донецькій області українські війська кілька останніх днів брали в кільце захоплене росією у травні місто Лиман, розташоване на схід від річки Сіверський Донець.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+88
Пепел Иловайска стучит в мое сердце
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01.10.2022 10:26
+65
думаю половину в полон можна і не брати,а по братскі "дати зелений коридор"
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01.10.2022 10:25
+63
Їх треба знищувати чим більше знищать тим краще. Бо після обміну ці орки знову йдуть воювати.
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01.10.2022 10:28
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Так і є. Там дійсно 5000 тіл,а перешийок для виходу затягується з кожним днем. ЗСУ розвернули фронти і ідуть звідусіль. Поки орки надумають бігти на Сватове, воно буде уже не в окупації. І так,дійсно Іловайськ навчив Україну клепати котли. Слава ЗСУ. Тримайтесь
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01.10.2022 11:23 Відповісти
До чого ця ейфорія тут? Поки ще там не все ясно. Кацапи кажуть що мало не цілу армію кинули на деблокування і є гарні для них новини....
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01.10.2022 11:26 Відповісти
Новенький, росія багато чого говорить, а та армія для допомоги була та загула. Розбита ще учора
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01.10.2022 11:28 Відповісти
Я ж не проти, хоча й не зовсім новенький (в усіх розуміннях). Але не думаю, що треба завчасно ділити шкуру ще не вбитого шакала і не треба недооцінювати ворога. Та і втрати чималі...
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01.10.2022 11:34 Відповісти
Просто я учора дивилася Бутусова. А сьогодні читала американський аналіз,також карти від різних . Немає шансів, 72 години союзники відвели
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01.10.2022 11:39 Відповісти
Тиловим хом'ячкам не зрозуміти, у них інша реальність. Шкури невбитих медведів - то є їх все. Просто заспамлять усе що несхоже на кіно.
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02.10.2022 08:16 Відповісти
там русня уже с креминой драпает,какое деблокирование там)))
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01.10.2022 11:32 Відповісти
Хорошо бы никто из них не выжил. Кормить и лечить еще этих уродов, тратиться на их охрану и перевозку..
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01.10.2022 11:31 Відповісти
Досить вже посилатися на того Гайдая. Він брехун ще той. У Лимані було 1-2 БТГр кацапів (1000 морд) максимум. І половина вже повтікала. Наші звільнять Лиман у найближчі дні, але на тисячі полонених сподіватися не варто. Візьмуть до сотні мобіків з линири і кілька десятків одиниць бронетехніки. Кацапи втікати вміють. У цьому аспекті це не друга, а перша армія світу.
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01.10.2022 11:31 Відповісти
Для чого брати полонених з линири?
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01.10.2022 11:38 Відповісти
Щоб український суддя - корупціонер відпустив по амністії на лікування на курорт Трускавця!
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01.10.2022 11:48 Відповісти
Так, цієї нечисті понабиралось і в адміністраціях і в суді, поліції, прикордонники. Але ми вчилось з ними боротись розголосом.
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01.10.2022 21:54 Відповісти
потрібна їх адекватна відповідальність за вбивства мирних людей.
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01.10.2022 14:14 Відповісти
друга в -мінус 10ї ступені.
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01.10.2022 21:16 Відповісти
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01.10.2022 11:39 Відповісти
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01.10.2022 11:54 Відповісти
Ломанулись по копаному -- треба бити.
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01.10.2022 11:41 Відповісти
Дерашизувати....
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01.10.2022 11:43 Відповісти
Цей Гайдай забагато п...ть....
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01.10.2022 11:46 Відповісти
Позавчора було 20 тисяч, вчора 10 тисяч оточених кацапів і вже сьогодні 5 тисяч. З такими "темпами" завтра виявиться що немає ніякого оточення і всіх кацапів "подоляки" відпустили "на свободу з чистою совістю".
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01.10.2022 11:51 Відповісти
І хто повідомляв про оточення 20к орків ? У всіх новинах які я читав писали, що чисельність лиманської орди приблизно в 5-6к.
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01.10.2022 12:02 Відповісти
Скоріш за все ви переплутали з херсонським угрупуванням. Там налічується приблизно 25-30 тисяч живої сили. Але ж там і територія значно більше
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01.10.2022 12:10 Відповісти
Можливо...
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01.10.2022 12:28 Відповісти
Де 5, там 25. Хай так буде
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01.10.2022 13:04 Відповісти
Значительно то что ВСУ уже повторяет окружение фанатиков Путина. Но настораживает тот факт что на этом почему и заканчивается. Такое впечатление что кто то тормозит последующий разгром. Не идет ли там торговля?
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01.10.2022 12:02 Відповісти
Какой разгром? 5000 зачистить это минимум 1000 своих потерять, либо сравнять город артиллерией с землёй! Ты хочешь, чтобы украинцы стали подобны кацапам и весь цивилизованный мир сказал: "та они ничем не отличаются от своих восточных братушек! Кому мы помогаем?" Думай хоть немного головой, а не эмоциями!
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01.10.2022 12:52 Відповісти
За Вашою логікою нам залишається лише "бєрі шінєль іді домой", чого ***** і хоче.
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01.10.2022 13:19 Відповісти
подляковська ботня "відробляэ" - бо ж "зелені" треба і касапів, щоби ЗСУ випустило з оточення, і треба якось "подати" зелэбобам, що то касапи якось з "котла" "випарувалися" - бо ж інакше в касапні і фронт "посипеться" чого доброго
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01.10.2022 13:44 Відповісти
Нічим від 2014 не відрізняється...
По тобі гатять а ти під страхом ув'язнення не маєш права... Поки Коломойський и Ко живий - це все буде стабільним. ☕
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01.10.2022 15:14 Відповісти
Орки в окружении,как 6А Паулюса под Сталинградом,и не факт,что соберут еще силы для деблокирования своей окруженной группировки.Поэтому, пока не поздно, ВСУ необходимо поскорее зачистить"котел",преимущественно артиллерией и ВТО..Залужный и ко все делают правильно,только бы не вмешались миролюбцы с ОП...
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01.10.2022 13:24 Відповісти
ПНХ
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01.10.2022 13:37 Відповісти
На какой тактике основана такая математика о потере в 1000 человек?
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01.10.2022 13:38 Відповісти
подляковська ботня "відробляэ" - бо ж "зелені" треба і касапів, щоби ЗСУ випустило з оточення, і треба якось "подати" зелэбобам, що то касапи якось з "котла" "випарувалися" - бо ж інакше в касапні і фронт "посипеться" чого доброго
Власне ж, спочатку заяви - "касапи оточені" а потім з`ясовуэться, що вони там якимись "незрозумілими стежками" - "тікають з Лимана".
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01.10.2022 13:47 Відповісти
Обьявить - ВСУ берет в плен строго 300 человек. Остальные в расход.
После этого Хусейн Болт обзавидуется скорости кацапов, бегущих наперегонки! 🏃
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01.10.2022 12:48 Відповісти
А це -- ідея!))
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01.10.2022 14:10 Відповісти
Нужно устроить Иловайский зелёный коридор - на концерт к КОбзону
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01.10.2022 12:48 Відповісти
pričem vovse zadarom.
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01.10.2022 22:06 Відповісти
Штаби втікли звідти ще позавчора,погано що втікли,але добре що їх там нема.
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01.10.2022 12:50 Відповісти
Навіщо постити заяви цього покінченого? Цензор, як ви взагалі можете вважати його за достовірне джерело інформації, коли вона стільки разів НЕ підтверджувалася? І ви все одно його цитуєте і цитуєте. Чи він це оплачує?
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01.10.2022 12:56 Відповісти
Я возвращаюсь мысленно в 2014, Иловайск. Все, чем могла помочь, отдала КрАЗ 27 августа, нашим. Но это не помощь, а поддержка. Наши Герои бились и погибли. За все надо отвечать
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01.10.2022 12:56 Відповісти
чого Гайдай знов *******? Це навіть не Луганська область
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01.10.2022 13:33 Відповісти
Зробити б так, щоб якийсь чмобік востаннє подзвонив своїй ман(д)і - "эх Манька, вот мы и в котле у хахлов... звоню попрощаться... а жить-то как хочется... и хорошо-то как здеся, прям как у нас в деревне... сеном прелым пахнеть... хучь бы нас у плен взяли... тьху, чавой-та сигареты какие-то гнилые выдали, чуть не вывернуло... кхе-кхе... фух... да какой унитаз, дура, в котле мы! кхе-е-еее..."
Але ніззя, бо міжнародні конвенції

(хто не зрозумів - з вікіпедії: "Фосген имеет запах прелого сена. Кроме того, [солдатами 1 Мировой] был найден очень простой «индикатор» наличия фосгена в воздухе. Оказалось, что при курении сигареты или папиросы в облаке фосгена её вкус сразу же становился отвратительным. Любой солдат в окопе, державший во рту зажжённую сигарету или папиросу и заметивший внезапное изменение её вкуса, немедленно объявлял газовую тревогу")
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01.10.2022 13:59 Відповісти
Уже... Попрощався зі своєю свиноматкою. В інеті, та і на ТВ є перехоплення.
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01.10.2022 15:13 Відповісти
не трудно заметить из предыдущих официальных данных, они всегда близки к 25 %. если обнародуется минимум, то это именно четверть от ожидаемой реальности, а если максимумальное число, то от него нужно взять четверть. здесь оценка по максимуму. четверть от неё = 1250. получается по максимуму там может быть где-то столько орков различного пошиба. так что те кто так оценивает, скорее всего близки к реальности.
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01.10.2022 14:42 Відповісти
Дайош більше котлів,великих та різних! Героям слава!
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01.10.2022 15:12 Відповісти
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01.10.2022 16:00 Відповісти
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01.10.2022 16:10 Відповісти
Пох сколько их. Главное захватить плацдарм и дальше из гасить.Скорее всего там одних дырявых оставили. Рашня уже разбежалась
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01.10.2022 16:39 Відповісти
неможу ніяк Іловайськ з голови викинути...
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01.10.2022 16:42 Відповісти
Це правда! Цього разу зелений коридор спрацює.
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01.10.2022 19:25 Відповісти
Зелёных коридоров надеюсь не будет, ответят ублюдки за Иловайск?😠
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01.10.2022 16:46 Відповісти
Бедем надеяться !
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01.10.2022 19:23 Відповісти
Пригадати кацапам Іловайськ і винищити під корінь всіх до останнього орка!
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01.10.2022 17:01 Відповісти
Вже орки вийшли з Лиману... Ніякого котла там не було...
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01.10.2022 17:21 Відповісти
Сдаются в плен пачками.Есть видосы
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01.10.2022 17:37 Відповісти
Усіх знищити
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01.10.2022 17:21 Відповісти
Зе-влада - зе-коридор для орків!
Ми зробили це разом!!!
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01.10.2022 17:29 Відповісти
Добрые хинкали получились.
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01.10.2022 17:33 Відповісти
Око за око, зуб за зуб- мочити їх в сортирах, як казало *****
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01.10.2022 18:54 Відповісти
Ах ви мои ребятушки, получилися обознаушки !(с)
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01.10.2022 19:22 Відповісти
В котлі і засмажити до хрусту
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01.10.2022 20:10 Відповісти
Дать коридор, и когда будут выходить, сжечь всех живьём в упор, как сожгли пацанов в Иловайске. И всё.
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01.10.2022 21:05 Відповісти
nu tak, vedj kuriat postojanno gde ne položeno... Mogut i sgoretj po neostorožnosti.
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01.10.2022 22:08 Відповісти
Гарні новини, тепер цих 5 тис русо дебілів треба використовувати на всі 100 для антирашистської пропаганди, нехай дають інтервю всім іноземним ЗМІ що таке раша і які порядки в армії московії і чому кацапи мають за звичку розтрілювати мирні автівки з людьми та журналістами
Увесь світ повинен знати що це за кончена країна, особливо Німеччина і Франція з Італією.
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01.10.2022 21:39 Відповісти
Будьте благорозумні! Дайте оркам "зелений коридор"! Так як вони в Іловайську і Дебальцево! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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01.10.2022 22:39 Відповісти
Украінці! убиті рашистам в Іловайську, тримають НЕБО НАД УКРАЇНОЮ!!!
Кари, рашистам *****, страшної КАРИ, які вдерлися в Мирну Україну!!!

Слава Захисникам України !!
‼️❤️🇺🇦⚔️👏✊👍✌️🫡🇱🇹🇯🇵🇪🇺🇩🇪🇮🇩🇨🇿🇦🇿🇨🇦🇳🇴🇪🇪🇬🇧🇺🇸🇸🇪🇫🇮🇺🇦🇹🇷‼️❤️⚔️
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01.10.2022 22:43 Відповісти
Кажете п'ять тисяч?Так вчора на одному каналі офіцер батальону "свобода" сказав,що там приблизно 800 чоловік рашистів.Хочу подивитись на ту колону полонених.П'ять тисяч це буде довга колона.
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01.10.2022 23:47 Відповісти
Вже випустили всіх. Сердобольні *****! Забули про Іловайськ і Дебальцеве! Сволочі!!!
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02.10.2022 00:30 Відповісти
Дати тварюкам відійти так, як ці покидьки дали нашим біженцям на харківщині! //censor.net/ua/n3370875
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02.10.2022 02:03 Відповісти
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02.10.2022 08:32 Відповісти
tZEinform, 04:40, 04:45
Вихід з оперативного оточення в районі н/п Лиман (Донецька обл. Україна) підрозділів 20-ї гв. зва та інших підрозділів ЗС РФ, безпосередньо на місті, курувалось ген.-лейт. [Андреем Иванаевым] (rus.) Всього виведено 4360 в/с ЗС росії
Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Линам є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022.
**************
Ну, і шо? Невже не зрозуміло, що ******* касапи, як завжди?
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02.10.2022 09:46 Відповісти
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