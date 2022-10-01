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В "Лиманському котлі" опинились понад 5 тис. російських військових, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
ЗСУ перекрили цим росіянам майже всі шляхи відходу й підвозу боєприпасів.
Про це пише в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Військові рф, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тисяч військових рф", - написав він.
Гайдай зазначив, що у них нема можливості відійти або отримати боєприпаси.
"Вони намагатимуться прорватися або здадуться у полон", - припускає голова ОВА.
Як повідомлялося, у Донецькій області українські війська кілька останніх днів брали в кільце захоплене росією у травні місто Лиман, розташоване на схід від річки Сіверський Донець.
Топ коментарі
+88 Тетяна Тать
показати весь коментар01.10.2022 10:26
+65 Максім ХОЙ 07fb0949
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+63 Роман Марушка 5978a8d4
показати весь коментар01.10.2022 10:28
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Будь ласка, зачекайте...
По тобі гатять а ти під страхом ув'язнення не маєш права... Поки Коломойський и Ко живий - це все буде стабільним. ☕
Власне ж, спочатку заяви - "касапи оточені" а потім з`ясовуэться, що вони там якимись "незрозумілими стежками" - "тікають з Лимана".
После этого Хусейн Болт обзавидуется скорости кацапов, бегущих наперегонки! 🏃
Але ніззя, бо міжнародні конвенції
(хто не зрозумів - з вікіпедії: "Фосген имеет запах прелого сена. Кроме того, [солдатами 1 Мировой] был найден очень простой «индикатор» наличия фосгена в воздухе. Оказалось, что при курении сигареты или папиросы в облаке фосгена её вкус сразу же становился отвратительным. Любой солдат в окопе, державший во рту зажжённую сигарету или папиросу и заметивший внезапное изменение её вкуса, немедленно объявлял газовую тревогу")
Ми зробили це разом!!!
Увесь світ повинен знати що це за кончена країна, особливо Німеччина і Франція з Італією.
Кари, рашистам *****, страшної КАРИ, які вдерлися в Мирну Україну!!!
Слава Захисникам України !!
‼️❤️🇺🇦⚔️👏✊👍✌️🫡🇱🇹🇯🇵🇪🇺🇩🇪🇮🇩🇨🇿🇦🇿🇨🇦🇳🇴🇪🇪🇬🇧🇺🇸🇸🇪🇫🇮🇺🇦🇹🇷‼️❤️⚔️
Вихід з оперативного оточення в районі н/п Лиман (Донецька обл. Україна) підрозділів 20-ї гв. зва та інших підрозділів ЗС РФ, безпосередньо на місті, курувалось ген.-лейт. [Андреем Иванаевым] (rus.) Всього виведено 4360 в/с ЗС росії
Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Линам є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022.
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Ну, і шо? Невже не зрозуміло, що ******* касапи, як завжди?