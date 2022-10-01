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Освобождены 5 населенных пунктов возле Лимана, - Восточная группировка войск

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прапор,зсу

Украинские бойцы окружили российскую группировку в районе Лимана. Вблизи города освобождены пять населенных пунктов, там продолжаются стабилизационные мероприятия.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки - освобождены, там продолжаются стабилизационные мероприятия", - рассказал Череватый.

На вопрос журналиста, о каком количестве россиян, оказавшихся в окружении в районе Лимана, может идти речь, он ответил, что "где-то около 5-5,5 тысяч".

"Наши данные показывали, что действительно там российская группировка (в районе Лимана - ред.) насчитывала количество в районе 5-5,5 тысяч. Однако, активные боевые действия "отминусовывали" их боевой состав, а также некоторые группы, пытавшиеся прорваться. То есть установление точного количества россиян пока требует анализа, чтобы назвать точную цифру", - объясняет Череватый.

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По его словам, попытки россиян "прорваться" до сих пор фиксируются, но они не слишком удачны благодаря действиям наших защитников.

Череватый объясняет, что Лиман важен, потому что это очередной шаг к освобождению украинского Донбасса и возможность пойти дальше на Кременную и Северодонецк.

"Это и психологически важный момент. Поскольку ВСУ начинают диктовать свою волю, а не только отбивать и стоять в обороне, но и переламывать ход боевых действий", - отметил он.

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Топ комментарии
+43
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Ібоште курв.
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01.10.2022 11:51
+34
Назавжди росія? Ну, ну. Це тільки початок вашего кінця.
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01.10.2022 11:51
+34
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01.10.2022 12:14
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Ібоште курв.
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01.10.2022 11:51 Ответить
‼️Генштаб просить тишу по Лиману!

https://t.me/operativnoZSU/45297
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01.10.2022 20:49 Ответить
Назавжди росія? Ну, ну. Це тільки початок вашего кінця.
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01.10.2022 11:51 Ответить
Скринька на тхір захлопнулась.
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01.10.2022 11:51 Ответить
А що по русні?
Русні - п@зда!
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01.10.2022 11:52 Ответить
Значить ще 5 сіл вийшло з окупації і ЗСУ може повторити крилатий вислів- доброго дня, ми з України.
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01.10.2022 11:52 Ответить
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01.10.2022 12:14 Ответить
взагалі-то "Доброго вечора, ми з України"
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01.10.2022 15:18 Ответить
Доброго ранку, доброго вечора,доброї ночі....але яка радість бути з України
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01.10.2022 18:36 Ответить
І москаля нема, немає москаля
Немає ніх#я вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
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01.10.2022 11:54 Ответить
Москаль вариться, смажиться, в котлі у сатани
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01.10.2022 12:02 Ответить
satana i to nebosj ix sortituet, - odnix v kotly, drugix na drova pod kotlami.
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01.10.2022 22:10 Ответить
Частично Мобилизованные - ЧМобики.
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01.10.2022 11:57 Ответить
В полон, бажано не брати,- за якого хєра ми їх будемо годувати, хоча... може варто цих тварюк вишикувати в колону по 4 (Лебедине озеро навіяло), та по Хрещатику провести, та на день народження їх огризка, а потім за ними пустити поливальні машини, - ********* так любить символізм 🤔🧐😁
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01.10.2022 11:57 Ответить
Український полон для цих покидьків - це як непоганий курорт на параші. Було б добре завдати оркам максимальних втрат і не брати полонених, нехай нові чмобіки на вус мотают
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01.10.2022 12:02 Ответить
Живуть вони в бараках, їх годують та заставляють працювати на відбудові, розчищенні завалів та ін Вдячна дешева (дармова) робоча сила
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01.10.2022 12:16 Ответить
Це також здобуток війни, ним треба правильно розпорядитися
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01.10.2022 12:21 Ответить
вдячна? русскіє не бувають вдячними навіть до рідних, вони можуть прикидатися вдячними щоб приспати чуйність.
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01.10.2022 13:39 Ответить
Їм буде доречна відповідь на Іловайськ
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01.10.2022 13:16 Ответить
Я бачу, ти радянського кіна передивився, і Сталін з тебе ніяк не вийде. Треба сеанс екзорцізму проводити. На, краще, почитай для загального розвитку - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text
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01.10.2022 14:55 Ответить
вбийте всі 5 тисяч .. до одного.. а потім -нас там нет
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01.10.2022 11:58 Ответить
Україна - цивілізована країна, тож позбавте нас своїх дурниць. Крім того, цих бідних російських полонених можна обміняти на українських полонених
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01.10.2022 12:41 Ответить
розкажи це родичам загиблих.. сама в дойчланді сидишь і в ус не дуешь
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01.10.2022 12:48 Ответить
Во-первых, помимо работы я лично помогаю 4 семьям из Украины.
Во-вторых, знаете, почему мы (немцы) тоже помогаем Украине оружием? Потому что Украина цивилизованная страна в отличие от России.
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01.10.2022 13:00 Ответить
а ми тільки на 4 години озвіріємо.. а потім знову станемо хороші..
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01.10.2022 13:18 Ответить
ні ні Одного божевільного з Кремля нам досить
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01.10.2022 13:24 Ответить
не досить.. таке бидло як касаби розуміють тільки загрозу смерті.. якщо перебити 5 тис касабів одномоментно-це сильно вплине на живи ще покищо касабів
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01.10.2022 13:29 Ответить
Розкажи родичам наших полонених про те що їх нема на кого обміняти
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01.10.2022 13:14 Ответить
а вже полонених касабів купа-і багато москалі хочуть міняти?
от я би тебе поміняв на азов.. хоча за тебе багато не дадуть
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01.10.2022 13:19 Ответить
БАрС за них можна повернути полонених АЗОВЦIВ
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01.10.2022 13:04 Ответить
Бідних??? Ти засланий?Хто їх змушував?(і не тринди про могилізацію, там регулярні війська)
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01.10.2022 13:18 Ответить
Я маю на увазі (бідний)(Armsellige) розумово відсталий. Тільки такі можуть померти за Путіна.
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01.10.2022 13:27 Ответить
там вся парашка така Armsellige
Даля казала- москалі за путлера будуть все життя сидіти на гнилій картоплі і капусті ..ім санкціі не страшні
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01.10.2022 13:31 Ответить
Я тобі пояснюю. Нехай росіяни, що здаються, відбудують вашу країну. З несправедливістю не можна боротися несправедливістю, хто завгодно в Європі.
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01.10.2022 13:40 Ответить
в тих касапів руки з жопи ростуть; тільки й того, що здатні з горла пити.
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01.10.2022 14:22 Ответить
сама підстав праву, коли отримала по лівій..
а я так втарабаню-зуби порахуешь
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01.10.2022 15:42 Ответить
подивись на ростріляну колону людей і на вбитих дітей.. фрау рібентроп
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01.10.2022 15:45 Ответить
Кажуть в Лимані закінчилися білі ганчірки
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01.10.2022 11:58 Ответить
Використані для затички аквафрешних дуп?
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01.10.2022 12:02 Ответить
хай від прапорів своїх червону та синю смугу відривають
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01.10.2022 14:15 Ответить
https://fb.watch/fTKJ9FSI35/
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01.10.2022 11:59 Ответить
Свіжі чмобікі
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01.10.2022 12:07 Ответить
Уже і ковдри у них є, мабуть зараз кавою пригощають.
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01.10.2022 12:25 Ответить
Кавою з *********...
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01.10.2022 15:04 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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01.10.2022 12:20 Ответить
Дякую всім воїнам після війни ми вас на руках носити будемо!
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01.10.2022 12:31 Ответить
Але ще треба перерізати Торське тоді вже залізобетонно!
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01.10.2022 12:35 Ответить
Казан ,казан , казан
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01.10.2022 12:47 Ответить
Кацапы попали в отдрочення!
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01.10.2022 12:59 Ответить
https://twitter.com/i/status/1576148512739246081
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01.10.2022 13:01 Ответить
це не обмінний фонд - це непотріб.
хлопці - можна все, аби не дати ім вийти.
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01.10.2022 13:24 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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01.10.2022 13:46 Ответить
бажано захопити в полон або знищити

це послабить їхні оборонні та наступальні можливості на північному рубежі

Золоті
Сини
України - ви наша гордість! Глибока вдячність та повага вам!!!!
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01.10.2022 13:54 Ответить
Чавой делають-то биндеры... топчуть землицу русскую... кованым сапогом... )))))
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01.10.2022 14:07 Ответить
тим часом касапський офіціоз звучить так: "ВСУ вошли в Красный Лиман, союзные части организованно отступили, бои продолжаются на окраинах" (тасс)
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01.10.2022 14:21 Ответить
«Последние сводки с полей боёв. Героические войска Российской Федерации победоносно отступают, а националистические бандеровские батальйоны беспорядочно, в панике, бегут за ними…»
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01.10.2022 15:22 Ответить
"Союзные"?! Я извиняюсь, а кто у этих 3.14дорасов в союзниках ходит?
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01.10.2022 15:49 Ответить
Это хорошо.. к тому же Лиман - это ж/д узел, откуда прямая ветка на Изюм и дальше на Харьков или Лозовую, а соответственно подвоз снабжения нашим, и т.д..
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01.10.2022 14:26 Ответить
Рубайте іх хлопці
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01.10.2022 15:07 Ответить
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01.10.2022 16:20 Ответить
На завтра в графі - знищено особовогос складу ворога має бути десь тисяча кацапів і десь 30 танків і 40 ББМ. Більшість цієї сволоти має бути знищено, хоча би за ті злочини, які вони тут зробили, бо вони після обміну знову повернуться на фронт і ще з більшими потугами будуть вбивати і гвалтувати жінок і дітей.
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01.10.2022 18:09 Ответить
 
 