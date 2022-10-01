Освобождены 5 населенных пунктов возле Лимана, - Восточная группировка войск
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские бойцы окружили российскую группировку в районе Лимана. Вблизи города освобождены пять населенных пунктов, там продолжаются стабилизационные мероприятия.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки - освобождены, там продолжаются стабилизационные мероприятия", - рассказал Череватый.
На вопрос журналиста, о каком количестве россиян, оказавшихся в окружении в районе Лимана, может идти речь, он ответил, что "где-то около 5-5,5 тысяч".
"Наши данные показывали, что действительно там российская группировка (в районе Лимана - ред.) насчитывала количество в районе 5-5,5 тысяч. Однако, активные боевые действия "отминусовывали" их боевой состав, а также некоторые группы, пытавшиеся прорваться. То есть установление точного количества россиян пока требует анализа, чтобы назвать точную цифру", - объясняет Череватый.
По его словам, попытки россиян "прорваться" до сих пор фиксируются, но они не слишком удачны благодаря действиям наших защитников.
Череватый объясняет, что Лиман важен, потому что это очередной шаг к освобождению украинского Донбасса и возможность пойти дальше на Кременную и Северодонецк.
"Это и психологически важный момент. Поскольку ВСУ начинают диктовать свою волю, а не только отбивать и стоять в обороне, но и переламывать ход боевых действий", - отметил он.
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Ібоште курв.
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Русні - п@зда!
Немає ніх#я вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Во-вторых, знаете, почему мы (немцы) тоже помогаем Украине оружием? Потому что Украина цивилизованная страна в отличие от России.
от я би тебе поміняв на азов.. хоча за тебе багато не дадуть
Даля казала- москалі за путлера будуть все життя сидіти на гнилій картоплі і капусті ..ім санкціі не страшні
а я так втарабаню-зуби порахуешь
хлопці - можна все, аби не дати ім вийти.
це послабить їхні оборонні та наступальні можливості на північному рубежі
Золоті
Сини
України - ви наша гордість! Глибока вдячність та повага вам!!!!