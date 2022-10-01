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Звільнено 5 населених пунктів біля Лиману, - Східне угруповання військ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прапор,зсу

Українські бійці оточили російське угрупування в районі Лиману. Поблизу міста звільнено п’ять населених пунктів, там тривають стабілізаційні заходи.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Російське угруповування в районі Лиману оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки - звільнені, там тривають стабілізаційні заходи", - розповів Череватий.

На питання журналіста, про яку кількість росіян, які опинилися в оточенні в районі Лиману може йти мова він відповів, що "десь близько 5-5,5 тисяч".

"Там справді наші дані показували, що російське угрупування (в районі Лиману - ред.) налічувало кількість в районі 5-5,5 тисяч. Проте, активні бойові дії "відмінусовували" їх бойовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися. Тобто встановлення точної кількості росіян поки потребує аналізу, щоб назвати точну цифру", - пояснює Череватий.

Читайте: В "Лиманському котлі" опинились понад 5 тис. російських військових, - Гайдай

За його словами, спроби росіян "прорватися" досі фіксуються, але не дуже вдалі завдяки діям наших захисників.

Череватий пояснив, що Лиман важливий, тому що це черговий крок до звільнення українського Донбасу та можливість піти далі на Кремінну і Сєвєродонецьк.

"Це і психологічно важливий момент. Оскільки ЗСУ починають диктувати свою волю, а не тільки відбивати і стояти в обороні, а й переламувати хід бойових дій", - зазначив він.

Також читайте: Протягом наступних 72 годин українські військові відвоюють Лиман, - ISW

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+43
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Ібоште курв.
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01.10.2022 11:51
+34
Назавжди росія? Ну, ну. Це тільки початок вашего кінця.
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01.10.2022 11:51
+34
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01.10.2022 12:14
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Ібоште курв.
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01.10.2022 11:51 Відповісти
‼️Генштаб просить тишу по Лиману!

https://t.me/operativnoZSU/45297
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01.10.2022 20:49 Відповісти
Назавжди росія? Ну, ну. Це тільки початок вашего кінця.
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01.10.2022 11:51 Відповісти
Скринька на тхір захлопнулась.
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01.10.2022 11:51 Відповісти
А що по русні?
Русні - п@зда!
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01.10.2022 11:52 Відповісти
Значить ще 5 сіл вийшло з окупації і ЗСУ може повторити крилатий вислів- доброго дня, ми з України.
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01.10.2022 11:52 Відповісти
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01.10.2022 12:14 Відповісти
взагалі-то "Доброго вечора, ми з України"
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01.10.2022 15:18 Відповісти
Доброго ранку, доброго вечора,доброї ночі....але яка радість бути з України
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01.10.2022 18:36 Відповісти
І москаля нема, немає москаля
Немає ніх#я вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
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01.10.2022 11:54 Відповісти
Москаль вариться, смажиться, в котлі у сатани
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01.10.2022 12:02 Відповісти
satana i to nebosj ix sortituet, - odnix v kotly, drugix na drova pod kotlami.
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01.10.2022 22:10 Відповісти
Частично Мобилизованные - ЧМобики.
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01.10.2022 11:57 Відповісти
В полон, бажано не брати,- за якого хєра ми їх будемо годувати, хоча... може варто цих тварюк вишикувати в колону по 4 (Лебедине озеро навіяло), та по Хрещатику провести, та на день народження їх огризка, а потім за ними пустити поливальні машини, - ********* так любить символізм 🤔🧐😁
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01.10.2022 11:57 Відповісти
Український полон для цих покидьків - це як непоганий курорт на параші. Було б добре завдати оркам максимальних втрат і не брати полонених, нехай нові чмобіки на вус мотают
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01.10.2022 12:02 Відповісти
Живуть вони в бараках, їх годують та заставляють працювати на відбудові, розчищенні завалів та ін Вдячна дешева (дармова) робоча сила
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01.10.2022 12:16 Відповісти
Це також здобуток війни, ним треба правильно розпорядитися
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01.10.2022 12:21 Відповісти
вдячна? русскіє не бувають вдячними навіть до рідних, вони можуть прикидатися вдячними щоб приспати чуйність.
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01.10.2022 13:39 Відповісти
Їм буде доречна відповідь на Іловайськ
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01.10.2022 13:16 Відповісти
Я бачу, ти радянського кіна передивився, і Сталін з тебе ніяк не вийде. Треба сеанс екзорцізму проводити. На, краще, почитай для загального розвитку - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text
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01.10.2022 14:55 Відповісти
вбийте всі 5 тисяч .. до одного.. а потім -нас там нет
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01.10.2022 11:58 Відповісти
Україна - цивілізована країна, тож позбавте нас своїх дурниць. Крім того, цих бідних російських полонених можна обміняти на українських полонених
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01.10.2022 12:41 Відповісти
розкажи це родичам загиблих.. сама в дойчланді сидишь і в ус не дуешь
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01.10.2022 12:48 Відповісти
Во-первых, помимо работы я лично помогаю 4 семьям из Украины.
Во-вторых, знаете, почему мы (немцы) тоже помогаем Украине оружием? Потому что Украина цивилизованная страна в отличие от России.
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01.10.2022 13:00 Відповісти
а ми тільки на 4 години озвіріємо.. а потім знову станемо хороші..
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01.10.2022 13:18 Відповісти
ні ні Одного божевільного з Кремля нам досить
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01.10.2022 13:24 Відповісти
не досить.. таке бидло як касаби розуміють тільки загрозу смерті.. якщо перебити 5 тис касабів одномоментно-це сильно вплине на живи ще покищо касабів
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01.10.2022 13:29 Відповісти
Розкажи родичам наших полонених про те що їх нема на кого обміняти
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01.10.2022 13:14 Відповісти
а вже полонених касабів купа-і багато москалі хочуть міняти?
от я би тебе поміняв на азов.. хоча за тебе багато не дадуть
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01.10.2022 13:19 Відповісти
БАрС за них можна повернути полонених АЗОВЦIВ
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01.10.2022 13:04 Відповісти
Бідних??? Ти засланий?Хто їх змушував?(і не тринди про могилізацію, там регулярні війська)
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01.10.2022 13:18 Відповісти
Я маю на увазі (бідний)(Armsellige) розумово відсталий. Тільки такі можуть померти за Путіна.
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01.10.2022 13:27 Відповісти
там вся парашка така Armsellige
Даля казала- москалі за путлера будуть все життя сидіти на гнилій картоплі і капусті ..ім санкціі не страшні
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01.10.2022 13:31 Відповісти
Я тобі пояснюю. Нехай росіяни, що здаються, відбудують вашу країну. З несправедливістю не можна боротися несправедливістю, хто завгодно в Європі.
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01.10.2022 13:40 Відповісти
в тих касапів руки з жопи ростуть; тільки й того, що здатні з горла пити.
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01.10.2022 14:22 Відповісти
сама підстав праву, коли отримала по лівій..
а я так втарабаню-зуби порахуешь
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01.10.2022 15:42 Відповісти
подивись на ростріляну колону людей і на вбитих дітей.. фрау рібентроп
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01.10.2022 15:45 Відповісти
Кажуть в Лимані закінчилися білі ганчірки
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01.10.2022 11:58 Відповісти
Використані для затички аквафрешних дуп?
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01.10.2022 12:02 Відповісти
хай від прапорів своїх червону та синю смугу відривають
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01.10.2022 14:15 Відповісти
https://fb.watch/fTKJ9FSI35/
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01.10.2022 11:59 Відповісти
Свіжі чмобікі
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01.10.2022 12:07 Відповісти
Уже і ковдри у них є, мабуть зараз кавою пригощають.
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01.10.2022 12:25 Відповісти
Кавою з *********...
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01.10.2022 15:04 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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01.10.2022 12:20 Відповісти
Дякую всім воїнам після війни ми вас на руках носити будемо!
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01.10.2022 12:31 Відповісти
Але ще треба перерізати Торське тоді вже залізобетонно!
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01.10.2022 12:35 Відповісти
Казан ,казан , казан
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01.10.2022 12:47 Відповісти
Кацапы попали в отдрочення!
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01.10.2022 12:59 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1576148512739246081
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01.10.2022 13:01 Відповісти
це не обмінний фонд - це непотріб.
хлопці - можна все, аби не дати ім вийти.
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01.10.2022 13:24 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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01.10.2022 13:46 Відповісти
бажано захопити в полон або знищити

це послабить їхні оборонні та наступальні можливості на північному рубежі

Золоті
Сини
України - ви наша гордість! Глибока вдячність та повага вам!!!!
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01.10.2022 13:54 Відповісти
Чавой делають-то биндеры... топчуть землицу русскую... кованым сапогом... )))))
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01.10.2022 14:07 Відповісти
тим часом касапський офіціоз звучить так: "ВСУ вошли в Красный Лиман, союзные части организованно отступили, бои продолжаются на окраинах" (тасс)
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01.10.2022 14:21 Відповісти
«Последние сводки с полей боёв. Героические войска Российской Федерации победоносно отступают, а националистические бандеровские батальйоны беспорядочно, в панике, бегут за ними…»
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01.10.2022 15:22 Відповісти
"Союзные"?! Я извиняюсь, а кто у этих 3.14дорасов в союзниках ходит?
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01.10.2022 15:49 Відповісти
Это хорошо.. к тому же Лиман - это ж/д узел, откуда прямая ветка на Изюм и дальше на Харьков или Лозовую, а соответственно подвоз снабжения нашим, и т.д..
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01.10.2022 14:26 Відповісти
Рубайте іх хлопці
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01.10.2022 15:07 Відповісти
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01.10.2022 16:20 Відповісти
На завтра в графі - знищено особовогос складу ворога має бути десь тисяча кацапів і десь 30 танків і 40 ББМ. Більшість цієї сволоти має бути знищено, хоча би за ті злочини, які вони тут зробили, бо вони після обміну знову повернуться на фронт і ще з більшими потугами будуть вбивати і гвалтувати жінок і дітей.
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01.10.2022 18:09 Відповісти
 
 