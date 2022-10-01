Звільнено 5 населених пунктів біля Лиману, - Східне угруповання військ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські бійці оточили російське угрупування в районі Лиману. Поблизу міста звільнено п’ять населених пунктів, там тривають стабілізаційні заходи.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Російське угруповування в районі Лиману оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки - звільнені, там тривають стабілізаційні заходи", - розповів Череватий.
На питання журналіста, про яку кількість росіян, які опинилися в оточенні в районі Лиману може йти мова він відповів, що "десь близько 5-5,5 тисяч".
"Там справді наші дані показували, що російське угрупування (в районі Лиману - ред.) налічувало кількість в районі 5-5,5 тисяч. Проте, активні бойові дії "відмінусовували" їх бойовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися. Тобто встановлення точної кількості росіян поки потребує аналізу, щоб назвати точну цифру", - пояснює Череватий.
За його словами, спроби росіян "прорватися" досі фіксуються, але не дуже вдалі завдяки діям наших захисників.
Череватий пояснив, що Лиман важливий, тому що це черговий крок до звільнення українського Донбасу та можливість піти далі на Кремінну і Сєвєродонецьк.
"Це і психологічно важливий момент. Оскільки ЗСУ починають диктувати свою волю, а не тільки відбивати і стояти в обороні, а й переламувати хід бойових дій", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Ібоште курв.
https://t.me/operativnoZSU/45297
Русні - п@зда!
Немає ніх#я вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Во-вторых, знаете, почему мы (немцы) тоже помогаем Украине оружием? Потому что Украина цивилизованная страна в отличие от России.
от я би тебе поміняв на азов.. хоча за тебе багато не дадуть
Даля казала- москалі за путлера будуть все життя сидіти на гнилій картоплі і капусті ..ім санкціі не страшні
а я так втарабаню-зуби порахуешь
хлопці - можна все, аби не дати ім вийти.
це послабить їхні оборонні та наступальні можливості на північному рубежі
Золоті
Сини
України - ви наша гордість! Глибока вдячність та повага вам!!!!