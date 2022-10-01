Десантники ВСУ развернули флаг Украины в Лимане. ВИДЕО

На окраине Лимана Донецкой области развевается украинский флаг.

Соответствующее видео защитники Украины публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман. Все будет Украина", - говорят воины на видео.

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