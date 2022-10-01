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Десантники ВСУ развернули флаг Украины в Лимане. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На окраине Лимана Донецкой области развевается украинский флаг.
Соответствующее видео защитники Украины публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
"1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман. Все будет Украина", - говорят воины на видео.
Топ комментарии
+83 Шимус
показать весь комментарий01.10.2022 13:15
+66 mrSmith
показать весь комментарий01.10.2022 13:16
+58 Олександр Шевченко 393af57b
показать весь комментарий01.10.2022 13:16
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Чмоня, объявляя об аннексии территории, с которых его "армия" (помойники) отступают, ровненько повторяет своего кумира Гитлера (даже стыдно их сравнивать, достаточно послушать любое выступление художника с сильной энергией и харизмой и сравнить его с тем чмошным плевком путиным). Тот тоже при провале наступления в Арденнах в декабре 44-го пошел подписывать бумажки, когда его несравненно лучшее войско драпало со всей ног.
Парням успехов в зачистке, не забывайте, что у кацапов было 72 часа насрать гадостей типа гексогена из ДЗ вкрутить в гильзу снаряда какой-нибудь и многое другое. Надо не спешить с тик-токами, а все проверить профессионалами (с веткой само собой).
Слава ДШВ !!