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Десантники ЗСУ розгорнули прапор України в Лимані. ВIДЕО
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На околиці Лиману Донецької області майоріє український прапор.
Відповідне відео захисники України публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
"1 жовтня. Розгортаєм наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман. Все будет Україна", - говорять воїни на відео.
Топ коментарі
+83 Шимус
показати весь коментар01.10.2022 13:15
+66 mrSmith
показати весь коментар01.10.2022 13:16
+58 Олександр Шевченко 393af57b
показати весь коментар01.10.2022 13:16
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Чмоня, объявляя об аннексии территории, с которых его "армия" (помойники) отступают, ровненько повторяет своего кумира Гитлера (даже стыдно их сравнивать, достаточно послушать любое выступление художника с сильной энергией и харизмой и сравнить его с тем чмошным плевком путиным). Тот тоже при провале наступления в Арденнах в декабре 44-го пошел подписывать бумажки, когда его несравненно лучшее войско драпало со всей ног.
Парням успехов в зачистке, не забывайте, что у кацапов было 72 часа насрать гадостей типа гексогена из ДЗ вкрутить в гильзу снаряда какой-нибудь и многое другое. Надо не спешить с тик-токами, а все проверить профессионалами (с веткой само собой).
Слава ДШВ !!