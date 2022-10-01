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Десантники ЗСУ розгорнули прапор України в Лимані. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На околиці Лиману Донецької області майоріє український прапор.

Відповідне відео захисники України публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"1 жовтня. Розгортаєм наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман. Все будет Україна", - говорять воїни на відео.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+83
ВСУ вошли в пригород Лимана, со стороны Дробышева, который служил укрепрайоном для Лимана с северо-западной стороны. Кстати, наши уже подтвердили, что вошли в Дробышево, но видимо, сделали это настолько жестко, что противник драпанул так, что вслед за ним удалось зайти и в сам Лиман. Думаю, что в городские бои наши не станут ввязываться, а будут уничтожать противника на расстоянии.
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01.10.2022 13:15
+66
Сподіваюсь, посиплеться кацапський фронт, як посипався після Балаклії!
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01.10.2022 13:16
+58
Слава ЗСУ !
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01.10.2022 13:16
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Героям слава!
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01.10.2022 15:19 Відповісти
Все идет по плану.

Чмоня, объявляя об аннексии территории, с которых его "армия" (помойники) отступают, ровненько повторяет своего кумира Гитлера (даже стыдно их сравнивать, достаточно послушать любое выступление художника с сильной энергией и харизмой и сравнить его с тем чмошным плевком путиным). Тот тоже при провале наступления в Арденнах в декабре 44-го пошел подписывать бумажки, когда его несравненно лучшее войско драпало со всей ног.

Парням успехов в зачистке, не забывайте, что у кацапов было 72 часа насрать гадостей типа гексогена из ДЗ вкрутить в гильзу снаряда какой-нибудь и многое другое. Надо не спешить с тик-токами, а все проверить профессионалами (с веткой само собой).
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01.10.2022 15:55 Відповісти
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01.10.2022 15:56 Відповісти
Слава ЗСУ !!!

Слава ДШВ !!
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01.10.2022 16:11 Відповісти
слава ЗСУ!
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01.10.2022 20:46 Відповісти
Складивается устойчивое впечатление что руку приложил Зєрмак или такойже
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02.10.2022 13:11 Відповісти
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