Десантники ЗСУ розгорнули прапор України в Лимані. ВIДЕО

На околиці Лиману Донецької області майоріє український прапор.

Відповідне відео захисники України публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"1 жовтня. Розгортаєм наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман. Все будет Україна", - говорять воїни на відео.

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