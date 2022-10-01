Беларусь удерживает вдоль границы с Украиной до семи батальонно-тактических групп, - Наев
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Вдоль границы в Беларуси развернуто до семи батальонно-тактических групп.
Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нам известно, что республика беларусь является союзником россии в агрессии против нашей страны. Из воздушного пространства беларуси наносились бомбовые и ракетные удары по территории нашего государства. Кроме этого, вдоль государственной границы беларуси удерживаются до семи батальонно-тактических групп. Уже почти полгода продолжаются систематические учения на территории республики беларусь, в которых задействованы как их вооруженные силы, так и другие составляющие их сектора безопасности", - сказал Наев.
Кроме этого, по его словам, на территории беларуси готовится инфраструктура, в том числе железнодорожное сообщение, аэродромная сеть, к приему новых подразделений, возможно, вооруженных сил рф.
"В настоящее время случаи усиления со стороны РФ на территории Беларуси не отмечены, но нам известно, что такая угроза может произойти в дальнейшем", - отметил Наев.
Напомним, в Черниговской области прошли учения "Северный ураган", во время которых подразделения ВСУ, пограничники и нацгвардейцы учились противодействовать прорыву врага.
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А что она блеяла, когда наши предложили ей раз и навсегда покончить с войсками кацапов в Приднестровье?
Ей-бо!
месяцгод. оружие хрен с ним - можно в аренду давать, что ли.
Це як варіант.
тисячі орків , ну що ж прийдеться утилізувати цю погань 😠