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Беларусь удерживает вдоль границы с Украиной до семи батальонно-тактических групп, - Наев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Вдоль границы в Беларуси развернуто до семи батальонно-тактических групп.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам известно, что республика беларусь является союзником россии в агрессии против нашей страны. Из воздушного пространства беларуси наносились бомбовые и ракетные удары по территории нашего государства. Кроме этого, вдоль государственной границы беларуси удерживаются до семи батальонно-тактических групп. Уже почти полгода продолжаются систематические учения на территории республики беларусь, в которых задействованы как их вооруженные силы, так и другие составляющие их сектора безопасности", - сказал Наев.

Кроме этого, по его словам, на территории беларуси готовится инфраструктура, в том числе железнодорожное сообщение, аэродромная сеть, к приему новых подразделений, возможно, вооруженных сил рф.

"В настоящее время случаи усиления со стороны РФ на территории Беларуси не отмечены, но нам известно, что такая угроза может произойти в дальнейшем", - отметил Наев.

Напомним, в Черниговской области прошли учения "Северный ураган", во время которых подразделения ВСУ, пограничники и нацгвардейцы учились противодействовать прорыву врага.

Читайте также: Данилов об угрозе со стороны Беларуси: Все, что будет нести нам опасность, - уничтожим
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Топ комментарии
+15
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01.10.2022 13:24
+15
Наказ генерала Залужного генералу Наєву:

«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»

Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування»
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01.10.2022 13:43
+15
или сильно не заморачиваться ? )))))
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01.10.2022 13:50
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Хочуть, як земля змерзне, на Львів двинути - попити каву по- Львівські і на гиляках ПОКАЧАТИСЯ
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01.10.2022 13:24 Ответить
Хейя, Гойя!
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01.10.2022 13:56 Ответить
Або на вилах повисіти )
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01.10.2022 14:27 Ответить
Сильно, правди лише під Лиманом в оточенні 15-16 москальских БТГ, побитих вже трохи, але все таки.
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01.10.2022 13:26 Ответить
Вы так наших военных называете? Наверное герой Украины?
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01.10.2022 16:57 Ответить
не герой, козлорилий бот зареєстрований 22 червня. таких як він в спам та в бан
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01.10.2022 22:24 Ответить
6 к тупого мясо,это на пол дня работы,если лукашенко рыпнеться ******** всю беларусь хаймерсами пулять по бульбостану никто не запрещал,а там дай бог поляки подтянуться и тогда будут минск за 3 дня)))но это врядли насчет поляков)
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01.10.2022 13:28 Ответить
Ну нехай там собі і стоять, нєхєр шастать.... Ой нехай щастить...
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01.10.2022 13:33 Ответить
и все таки... знать и наблюдать за ними это одно, а готовить сюрпризы на случай массового помешательства и заблукашек-белорашек - это то что наши просто обязаны предпринять... заранее...т.е. уже! т.е. продуманно... с чувством и ответственностью...чтоб не прое***
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01.10.2022 13:33 Ответить
Наказ генерала Залужного генералу Наєву:

«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»

Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування»
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01.10.2022 13:43 Ответить
или сильно не заморачиваться ? )))))
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01.10.2022 13:50 Ответить
Это на 2-3 часа интенсивной работы для терробороны Киева..
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01.10.2022 13:37 Ответить
Тільки шось вилети потрібно зразу таракана гасить в ойго норі
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01.10.2022 13:44 Ответить
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01.10.2022 13:45 Ответить
Ого , який злобний предсєдатель колхоза
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01.10.2022 13:52 Ответить
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01.10.2022 14:03 Ответить
Побреем пи*зду под носом!
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01.10.2022 13:58 Ответить
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01.10.2022 14:10 Ответить
Если беларусы пойдут воевать, то они будут разбиты, а затем за ними нету войск и ВСУ зайдет в дворец Лукашенко! Быстрый захват Лукашенко и Беларуси и вернуть им Тихановскую! Затем нужно будет Беларуси строить оборону от русских. Будет время выстроить, пока у русских нету войск, все в Украине. А затем если полезут в Беларусь, то будет уже 2 страны воевать против России!
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01.10.2022 13:51 Ответить
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?..
- Відсутністю вусів і лисини...
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01.10.2022 13:57 Ответить
ты предлагаешь Беларусь контролировать ВСУ до окнца войны с РФ???
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01.10.2022 14:21 Ответить
еще и усов нет
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01.10.2022 15:55 Ответить
Я помню по материалах Цензора, что Тихановская старалась лечь под *****, срущего в чемодан. и шото там блеяла что она против нашего майдана. А теперь, когда наши бьют орду, как старое ведро, всякие там Тихановские, Санду, даже президентша Грузии подают знаки внимания, что они еще с 1917 года были за всемирный майдан, стояли с Члениным на броневике с плакатами против *****.
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01.10.2022 15:03 Ответить
Тебе напомнить, что Санду проблеяла Украине, когда наши обратились к ней с просьбой о продаже нам на запчасти пяти неработающих МИГ29?
А что она блеяла, когда наши предложили ей раз и навсегда покончить с войсками кацапов в Приднестровье?
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01.10.2022 20:22 Ответить
Сказки для лохов. Румыния в НАТО.Украина полностью прикрывает молдаван от кацапов. В Приднестровье 1500 лапотных кацапов, для ВСУ роботы на пару часов.
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02.10.2022 15:51 Ответить
За 7 месяцев горячей фазы войны сидя в окопах вояки Лукаша стали ничем...и никем... лукашеску боицца что они перебегут на сторону ВСУ, потому что уже две бригады белорусов воюют на стороне Украины ...и наверняка созваниваются о делах..что почем и как...
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01.10.2022 14:16 Ответить
Иногда я мечтаю, что бы мразотный бульбофюрер напал и выгреб бы по полной за свою подлость. Хотя может и это и неправильно.
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01.10.2022 14:20 Ответить
Лукаш влез в танк и не пускает свое мясо в Украину...после Харьковскоого разгрома бульбаш предал фюрера Мацковского Зимбабве...🤣
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01.10.2022 14:27 Ответить
Віина виявила хто є хто.
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01.10.2022 14:42 Ответить
Дайте только повод, твари бульбанутые.
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01.10.2022 14:54 Ответить
С бацьки станется после взятия, допустим, Херсона (Донецка, Луганска) переобуться в праведные тапки и ударить в спину своему патрону и благодетелю.
Ей-бо!
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01.10.2022 15:01 Ответить
тероборона и армия это конечно хорошо, но не мешало бы каждому гражданину Украины личное оружие \ пострелять \ сборы и т.п. хотя бы раз в месяц год. оружие хрен с ним - можно в аренду давать, что ли.
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01.10.2022 15:12 Ответить
До речі, якщо рф наважиться на ядерний удар по Україні, то цілком можливо, що для цього буде задіяна територія Білорусі (авіапростір чи навіть засоби наземного базування). Таким чином х.йло назавжди пов'яже рб і рф у цій війні, а ще спробує уникнути прямої відповіді від НАТО.
Це як варіант.
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01.10.2022 15:54 Ответить
Жарений кабанчик, бульба запечена.
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01.10.2022 16:44 Ответить
Верховна Рада України зобов"язана визнати білорусь союзником росії та агресором у війні проти України і запровадити санкції проти білорусі.
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01.10.2022 16:55 Ответить
Скотный двор "Белоруᛋᛋия" собрал своих скотов на нашей границе. бульбофюрер готов погнать свой скот на бойню. Белоруᛋᛋы, Лиман вам на встречу.
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01.10.2022 17:47 Ответить
Це приблизно , на нашому кордоні із Бвлорусією , стоїть до
тисячі орків , ну що ж прийдеться утилізувати цю погань 😠
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01.10.2022 18:45 Ответить
 
 