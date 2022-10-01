РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6206 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
25 973 101
война (46726) Донецкая область (7128) Лиман (287) деоккупация (837) ВСУ (5141)

ВСУ в Лимане. В городе ведутся бои, - Восточная группировка войск

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лиман

Украинские войска зашли в город Лиман Донецкой области, там продолжаются бои.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального марафона новостей 1 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Информация и то видео, которое вы видели со стелой, - это правда. Мы уже в Лимане. Но ведутся бои. Детали будут позже", - рассказал Череватый.

Смотрите также: Десантники ВСУ развернули флаг Украины в Лимане. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+70
Ушатайте їх, хлопці. Вони не повинні з відти вийти
показать весь комментарий
01.10.2022 16:30
+52
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
01.10.2022 16:31
+49
показать весь комментарий
01.10.2022 16:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
tZEinform, 04:40, 04:45
Вихід з оперативного оточення в районі н/п Лиман (Донецька обл. Україна) підрозділів 20-ї гв. зва та інших підрозділів ЗС РФ, безпосередньо на місті, курувалось ген.-лейт. [Андреем Иванаевым] (rus.) Всього виведено 4360 в/с ЗС росії
Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Линам є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022.
**************
Ну, і шо? Невже не зрозуміло, що ******* касапи, як завжди?
показать весь комментарий
02.10.2022 09:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 