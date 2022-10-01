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ВСУ в Лимане. В городе ведутся бои, - Восточная группировка войск
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские войска зашли в город Лиман Донецкой области, там продолжаются бои.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального марафона новостей 1 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Информация и то видео, которое вы видели со стелой, - это правда. Мы уже в Лимане. Но ведутся бои. Детали будут позже", - рассказал Череватый.
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Вихід з оперативного оточення в районі н/п Лиман (Донецька обл. Україна) підрозділів 20-ї гв. зва та інших підрозділів ЗС РФ, безпосередньо на місті, курувалось ген.-лейт. [Андреем Иванаевым] (rus.) Всього виведено 4360 в/с ЗС росії
Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Линам є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022.
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Ну, і шо? Невже не зрозуміло, що ******* касапи, як завжди?