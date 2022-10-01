ЗСУ в Лимані. У місті точаться бої, - Східне угруповання військ

Українські війська зайшли в місто Лиман Донецької області, там тривають бої.

Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного марафону новин 1 жовтня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою – це правда. Ми уже в Лимані. Але точаться бої. Деталі будуть згодом", - розповів Череватий.

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