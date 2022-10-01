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ЗСУ в Лимані. У місті точаться бої, - Східне угруповання військ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські війська зайшли в місто Лиман Донецької області, там тривають бої.
Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного марафону новин 1 жовтня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою – це правда. Ми уже в Лимані. Але точаться бої. Деталі будуть згодом", - розповів Череватий.
Топ коментарі
+70 Letchik
показати весь коментар01.10.2022 16:30
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+49 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар01.10.2022 16:52
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Будь ласка, зачекайте...
Вихід з оперативного оточення в районі н/п Лиман (Донецька обл. Україна) підрозділів 20-ї гв. зва та інших підрозділів ЗС РФ, безпосередньо на місті, курувалось ген.-лейт. [Андреем Иванаевым] (rus.) Всього виведено 4360 в/с ЗС росії
Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Линам є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022.
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Ну, і шо? Невже не зрозуміло, що ******* касапи, як завжди?