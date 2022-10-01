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"Газпром" прекратил поставки газа в Италию
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российский газовый монополист "Газпром" прекращает поставки газа в Италию.
Об этом сообщает российское издание "Коммерсант", передает Цензор.НЕТ.
По данным СМИ, "Газпром" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что с 1 октября не сможет поставить газ в Италию, поскольку "нет возможности его транспортировать" через Австрию.
В "Газпроме" заявили, что транзит газа через Австрию остановлен "в связи с отказом газотранспортного оператора подтверждать заявки".
Компания якобы работает над решением проблемы снабжения через Австрию совместно с итальянскими покупателями, отметили россияне.
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+56 Максім ХОЙ 07fb0949
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+52 Максім ХОЙ 07fb0949
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+27 Yakov Yakov
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Пожалуйста, подождите...
не сдача позиций, а перегруппировка;
не падение а отрицательный рост;
не взрыв а хлопок,
не котёл, а отвод войск на более выгодые рубежи.
"Противник трусливо наступает, мы геройски сдаем наши позиции, перегруппировавшись"(с)
Не наводнение, а подтопление...
Как-то так, примерно.
Не идиоты у власти, а альтернативно одаренные государственные деятели
От якби вони пощезли всі разом, якимсь чудовим ранком....
Але треба розуміти що російський газ найбільше важливий для Німеччини Франція має 20 атомних станцій тому вона не така залежна від Росії також Франція постачає електроенергію в Італію . Італія не замерзне взимку.
Тож путінський газ піде в Китай де будуть купувати за копійки
Потім довго від того відхрещувалась.
Зараз подорожчає знову кава та тістечка і італійці почнуть виганяти своїх кацапських самок, на яких мали необережність одружитись. Які, до речі, пропагандонять там свій рускій мір та виправдовують «спєциальную операцію» НА Украінє.