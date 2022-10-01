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"Газпром" прекратил поставки газа в Италию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газпром

Российский газовый монополист "Газпром" прекращает поставки газа в Италию.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант", передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, "Газпром" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что с 1 октября не сможет поставить газ в Италию, поскольку "нет возможности его транспортировать" через Австрию.

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В "Газпроме" заявили, что транзит газа через Австрию остановлен "в связи с отказом газотранспортного оператора подтверждать заявки".

Компания якобы работает над решением проблемы снабжения через Австрию совместно с итальянскими покупателями, отметили россияне.
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Топ комментарии
+56
Кстати, есть рекорд - Лиман меньше суток побыл в составе расиси.
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01.10.2022 17:56
+52
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01.10.2022 17:58
+27
московия-страна лжец, страна вор, страна бандит. йбанутая страна.
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01.10.2022 17:57
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Кстати, есть рекорд - Лиман меньше суток побыл в составе расиси.
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01.10.2022 17:56 Ответить
Срочно ! Путин подписал указ, об исключении Лимана из состава Российской Федерации ))
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01.10.2022 18:42 Ответить
Даже своего дружбана Берлусконни киданул.
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01.10.2022 17:57 Ответить
А зачем им газ?им газ не нужен!у них жарко!
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01.10.2022 18:30 Ответить
Не ну зимой там не особо жарко...
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01.10.2022 19:12 Ответить
московия-страна лжец, страна вор, страна бандит. йбанутая страна.
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01.10.2022 17:57 Ответить
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01.10.2022 17:58 Ответить
А номер телефону це якогось київського віськомату?
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01.10.2022 19:11 Ответить
Словарь пропагандона -

не сдача позиций, а перегруппировка;
не падение а отрицательный рост;
не взрыв а хлопок,
не котёл, а отвод войск на более выгодые рубежи.

"Противник трусливо наступает, мы геройски сдаем наши позиции, перегруппировавшись"(с)
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01.10.2022 17:58 Ответить
Не пожар, а задымление...
Не наводнение, а подтопление...
Как-то так, примерно.
Не идиоты у власти, а альтернативно одаренные государственные деятели
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01.10.2022 18:04 Ответить
Тік Токер Кадиров вжу у відкриту просить кремль,почати ядерну війну
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01.10.2022 18:02 Ответить
он я вижу стратег, до сих пор считает что стрелять умеют только они
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01.10.2022 18:04 Ответить
Он допрыгается, что наряду с ЧФ и прочими об'ектами его дворец в Грозном попадет в список на придет Томогавков.
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01.10.2022 18:33 Ответить
Забагато ком і крапок та замало "дон" як на цього тіктокера.
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01.10.2022 18:52 Ответить
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01.10.2022 18:02 Ответить
...а кацапам уже фіолетово кого кидати, чи берлусконі, чи орбана, чи шмеркель...а нам то що з того?
От якби вони пощезли всі разом, якимсь чудовим ранком....
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01.10.2022 18:03 Ответить
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01.10.2022 18:03 Ответить
"с газом на параше напряжёнка" (С) . пердаки горят, самим не хватает )
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01.10.2022 18:05 Ответить
Який влучний постріл кремля точнісінько собі у член!
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01.10.2022 18:06 Ответить
Газопровод взрывать не будут??
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01.10.2022 18:10 Ответить
Буду ясна справа.....той, що на Китай
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01.10.2022 18:23 Ответить
нужна поддержка штатов вероятно транзит морем, что б не дать возможности шантажа лысым
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01.10.2022 18:14 Ответить
братушки просят огонька, - Италия, нужен еще +дивизион FH70. Грузите!
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01.10.2022 18:21 Ответить
Кацапи чекали на результати виборів в Італії. І от коли головний кандидат на прем'єрство Мелоні заявила про повну підтримку України, ***** дало відмашку на припинення поставок газу італійцям. типу налякало їжака голою сракою. Італія спокійнесенько може приймати алжирський газ через Іспанію.
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01.10.2022 18:40 Ответить
Нам надіслали листи про часткове повішення тарифів,але не зараз і поступово. Причиною указані конфлікт на сході. Прийшлось написати їм,що конфлікт є війна. Але називайте вірні іменники
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01.10.2022 18:47 Ответить
підвищення... правильними словами...
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01.10.2022 20:39 Ответить
Телефон сам інколи змінює слова. Вам би не знати. У цьому випадку ціни ще підвішені,бо не знаємо коли і наскільки.
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01.10.2022 21:20 Ответить
Важливо те що Європа поступово але припиняє постачання російського газу.
Але треба розуміти що російський газ найбільше важливий для Німеччини Франція має 20 атомних станцій тому вона не така залежна від Росії також Франція постачає електроенергію в Італію . Італія не замерзне взимку.
Тож путінський газ піде в Китай де будуть купувати за копійки
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01.10.2022 18:50 Ответить
В Италии новый премьер Джорджа Мелони, ярая поклонница Бенито Муссолини и братана путлера Сильвио Берлускони...щось не срослося...🤣
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01.10.2022 19:04 Ответить
Була.... колись....

Потім довго від того відхрещувалась.
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01.10.2022 19:21 Ответить
Пицца на дровах только вкуснее.
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01.10.2022 22:41 Ответить
Чудова новина! В Італії дуже ********** кацапів, та ***** особисто. От і він їм і показав свою «любов».

Зараз подорожчає знову кава та тістечка і італійці почнуть виганяти своїх кацапських самок, на яких мали необережність одружитись. Які, до речі, пропагандонять там свій рускій мір та виправдовують «спєциальную операцію» НА Украінє.
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01.10.2022 22:56 Ответить
Они прекрасно справляются без русни. Берут газ из Алжира.
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01.10.2022 23:46 Ответить
 
 