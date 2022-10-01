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Газпром припинив постачання газу до Італії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газпром

Російський газовий монополіст Газпром припиняє постачання газу до Італії.

Про це повідомляє російське видання "Комерсант", передає Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, Газпром повідомив італійській нафтогазовій групі Eni, що з 1 жовтня не зможе поставити газ до Італії, оскільки "не має можливості його транспортувати" через Австрію.

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У Газпромі заявили, що транзит газу через Австрію зупинено "у зв'язку з відмовою газотранспортного оператора підтверджувати заявки".

Компанія нібито працює над вирішенням проблеми постачання через Австрію спільно з італійськими покупцями, зазначили росіяни.
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Топ коментарі
+56
Кстати, есть рекорд - Лиман меньше суток побыл в составе расиси.
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01.10.2022 17:56
+52
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01.10.2022 17:58
+27
московия-страна лжец, страна вор, страна бандит. йбанутая страна.
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01.10.2022 17:57
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Кстати, есть рекорд - Лиман меньше суток побыл в составе расиси.
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01.10.2022 17:56 Відповісти
Срочно ! Путин подписал указ, об исключении Лимана из состава Российской Федерации ))
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01.10.2022 18:42 Відповісти
Даже своего дружбана Берлусконни киданул.
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01.10.2022 17:57 Відповісти
А зачем им газ?им газ не нужен!у них жарко!
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01.10.2022 18:30 Відповісти
Не ну зимой там не особо жарко...
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01.10.2022 19:12 Відповісти
московия-страна лжец, страна вор, страна бандит. йбанутая страна.
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01.10.2022 17:57 Відповісти
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01.10.2022 17:58 Відповісти
А номер телефону це якогось київського віськомату?
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01.10.2022 19:11 Відповісти
Словарь пропагандона -

не сдача позиций, а перегруппировка;
не падение а отрицательный рост;
не взрыв а хлопок,
не котёл, а отвод войск на более выгодые рубежи.

"Противник трусливо наступает, мы геройски сдаем наши позиции, перегруппировавшись"(с)
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01.10.2022 17:58 Відповісти
Не пожар, а задымление...
Не наводнение, а подтопление...
Как-то так, примерно.
Не идиоты у власти, а альтернативно одаренные государственные деятели
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01.10.2022 18:04 Відповісти
Тік Токер Кадиров вжу у відкриту просить кремль,почати ядерну війну
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01.10.2022 18:02 Відповісти
он я вижу стратег, до сих пор считает что стрелять умеют только они
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01.10.2022 18:04 Відповісти
Он допрыгается, что наряду с ЧФ и прочими об'ектами его дворец в Грозном попадет в список на придет Томогавков.
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01.10.2022 18:33 Відповісти
Забагато ком і крапок та замало "дон" як на цього тіктокера.
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01.10.2022 18:52 Відповісти
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01.10.2022 18:02 Відповісти
...а кацапам уже фіолетово кого кидати, чи берлусконі, чи орбана, чи шмеркель...а нам то що з того?
От якби вони пощезли всі разом, якимсь чудовим ранком....
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01.10.2022 18:03 Відповісти
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01.10.2022 18:03 Відповісти
"с газом на параше напряжёнка" (С) . пердаки горят, самим не хватает )
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01.10.2022 18:05 Відповісти
Який влучний постріл кремля точнісінько собі у член!
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01.10.2022 18:06 Відповісти
Газопровод взрывать не будут??
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01.10.2022 18:10 Відповісти
Буду ясна справа.....той, що на Китай
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01.10.2022 18:23 Відповісти
нужна поддержка штатов вероятно транзит морем, что б не дать возможности шантажа лысым
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01.10.2022 18:14 Відповісти
братушки просят огонька, - Италия, нужен еще +дивизион FH70. Грузите!
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01.10.2022 18:21 Відповісти
Кацапи чекали на результати виборів в Італії. І от коли головний кандидат на прем'єрство Мелоні заявила про повну підтримку України, ***** дало відмашку на припинення поставок газу італійцям. типу налякало їжака голою сракою. Італія спокійнесенько може приймати алжирський газ через Іспанію.
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01.10.2022 18:40 Відповісти
Нам надіслали листи про часткове повішення тарифів,але не зараз і поступово. Причиною указані конфлікт на сході. Прийшлось написати їм,що конфлікт є війна. Але називайте вірні іменники
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01.10.2022 18:47 Відповісти
підвищення... правильними словами...
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01.10.2022 20:39 Відповісти
Телефон сам інколи змінює слова. Вам би не знати. У цьому випадку ціни ще підвішені,бо не знаємо коли і наскільки.
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01.10.2022 21:20 Відповісти
Важливо те що Європа поступово але припиняє постачання російського газу.
Але треба розуміти що російський газ найбільше важливий для Німеччини Франція має 20 атомних станцій тому вона не така залежна від Росії також Франція постачає електроенергію в Італію . Італія не замерзне взимку.
Тож путінський газ піде в Китай де будуть купувати за копійки
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01.10.2022 18:50 Відповісти
В Италии новый премьер Джорджа Мелони, ярая поклонница Бенито Муссолини и братана путлера Сильвио Берлускони...щось не срослося...🤣
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01.10.2022 19:04 Відповісти
Була.... колись....

Потім довго від того відхрещувалась.
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01.10.2022 19:21 Відповісти
Пицца на дровах только вкуснее.
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01.10.2022 22:41 Відповісти
Чудова новина! В Італії дуже ********** кацапів, та ***** особисто. От і він їм і показав свою «любов».

Зараз подорожчає знову кава та тістечка і італійці почнуть виганяти своїх кацапських самок, на яких мали необережність одружитись. Які, до речі, пропагандонять там свій рускій мір та виправдовують «спєциальную операцію» НА Украінє.
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01.10.2022 22:56 Відповісти
Они прекрасно справляются без русни. Берут газ из Алжира.
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01.10.2022 23:46 Відповісти
 
 