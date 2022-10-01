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Газпром припинив постачання газу до Італії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російський газовий монополіст Газпром припиняє постачання газу до Італії.
Про це повідомляє російське видання "Комерсант", передає Цензор.НЕТ.
За даними ЗМІ, Газпром повідомив італійській нафтогазовій групі Eni, що з 1 жовтня не зможе поставити газ до Італії, оскільки "не має можливості його транспортувати" через Австрію.
У Газпромі заявили, що транзит газу через Австрію зупинено "у зв'язку з відмовою газотранспортного оператора підтверджувати заявки".
Компанія нібито працює над вирішенням проблеми постачання через Австрію спільно з італійськими покупцями, зазначили росіяни.
Топ коментарі
+56 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар01.10.2022 17:56
+52 Максім ХОЙ 07fb0949
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+27 Yakov Yakov
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Будь ласка, зачекайте...
не сдача позиций, а перегруппировка;
не падение а отрицательный рост;
не взрыв а хлопок,
не котёл, а отвод войск на более выгодые рубежи.
"Противник трусливо наступает, мы геройски сдаем наши позиции, перегруппировавшись"(с)
Не наводнение, а подтопление...
Как-то так, примерно.
Не идиоты у власти, а альтернативно одаренные государственные деятели
От якби вони пощезли всі разом, якимсь чудовим ранком....
Але треба розуміти що російський газ найбільше важливий для Німеччини Франція має 20 атомних станцій тому вона не така залежна від Росії також Франція постачає електроенергію в Італію . Італія не замерзне взимку.
Тож путінський газ піде в Китай де будуть купувати за копійки
Потім довго від того відхрещувалась.
Зараз подорожчає знову кава та тістечка і італійці почнуть виганяти своїх кацапських самок, на яких мали необережність одружитись. Які, до речі, пропагандонять там свій рускій мір та виправдовують «спєциальную операцію» НА Украінє.