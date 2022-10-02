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Шойгу (664) ядерное оружие (1135) Остин Ллойд (284)

Я лично предупреждал Шойгу о последствиях применения ядерного оружия, - Остин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

остін,ллойд

Министр обороны США Ллойд Остин в новом интервью осудил "бряцание ядерным оружием" со стороны президента РФ Владимира Путина и сказал, что, хотя он не видел ничего, что свидетельствовало бы о том, что глава Кремля решился применить ядерное оружие в войне с Украиной продолжающийся выбор остается за российской стороной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

"Чтобы было ясно, парень, принимающий это решение, я имею в виду, это один человек… Так же, как он принял безответственное решение вторгнуться в Украину, вы знаете, он мог принять другое решение. Но сейчас я не вижу ничего, что заставило бы меня поверить, что он принял такое решение (применить ядерное оружие)", – сказал Остин.

Он добавил, что в частном порядке передал своему российскому коллеге, министру обороны России Сергею Шойгу, не идти по этому пути и не вести себя так безответственно.

Также читайте: Ядерный удар России будет военным преступлением, - минобороны Молдовы

Остин сказал, что не разговаривал с Шойгу "в последние дни", но отметил, что другие члены руководства правительства США недавно передавали аналогичные сообщения России.

Напомним, по словам официальных американских лиц, США в течение последних нескольких месяцев частно сообщали России, что ее ждут последствия, если Москва решит использовать ядерное оружие в войне против Украины. Не сразу было ясно, как и когда было отправлено предупреждение. По словам одного чиновника, к этому причастен Государственный департамент.

Остин назвал заявления Путина об аннексии украинской территории незаконными, а угрозы применения ядерного оружия – безответственным заявлением.

"Это бряцание ядерным оружием - не то, что мы ожидаем услышать от лидеров крупных стран, имеющих потенциал", - сказал Ллойд Остин.

Также читайте: Освобождение Лимана является обнадеживающим успехом украинских защитников, - глава Пентагона Остин
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Топ комментарии
+54
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02.10.2022 01:25
+29
Якщо би не допомога США, може і України вже не було би,тому я не буду невдячною,наш приЗедент тіьки говорить красиво.але до війни Україну воно геть не готувало. Доомога від США безпрецендентна, і зброя в них така ,що і без ракет 300 км дальності кацапню мочать по полній, якщо б хтось боявся ***** ми би зброї взагалі не отримали, не отримали би ленд лиз,зараз мені син казав що навіть амеріканські сухпайкі вже роздають,що правда наші ,українські були більш смачні.Але то - факт. Тому я не сумніваюся зо ***** саме тому і не застосовує яо, бо знає що відповідь буде для кацапіі катострофічною,не буде в кацапіі не авіаціі ,ні флота, ні арміі,а відповісти НАТО є чим відповісти,якість їх зброї вже бачили і ми і рашка . Що стосується природніх ресурсів рашки,то путлеровська ОПГ обкрадала свій народ продаючи ті ресурси за копійки і набивала ними свої кармани, причому у валюті США і ЕС, не дивуюся ,що оці паразити на тілі рашки вигідні Западу, вони перші діють в суперечь інтересам рашки,і ми вже бачимо тому свідоцтво ,купу недолугого старого заліза на озброїні "другої арміі світу", бо саме керівницьтво рашки перше працює на руйнування своєї недокраїни. А ті хто крадуть хотять жити багато а не помирати швидко, дивиться ,навіть депутани рашки поробили собі імунітета, населеня мацкви та петькібурга не мобілізують, я думаю ви здогадуєтесь чому.
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02.10.2022 02:55
+24
не факт, что шойга об этом помнит.
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02.10.2022 01:24
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Правила форума Совет форумчан
не факт, что шойга об этом помнит.
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02.10.2022 01:24 Ответить
Нападения на присоедененные территории,будут считаться посягательством на РФ..после чего последует тактический атомный удар.писькоф.
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02.10.2022 11:23 Ответить
писькофф - не принимает никаких решений - он просто говорящий ершик.
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02.10.2022 12:11 Ответить
...после чего последует тотальная бомбардировка РФ, после чего она погрузится в мезозой
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02.10.2022 13:18 Ответить
Письков после освобождения Лимана ударил только себя, причём куем по лбу.
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02.10.2022 13:25 Ответить
"Мама, это какой-то треш. Немедленно уезжаем" (с)
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02.10.2022 19:45 Ответить
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02.10.2022 01:25 Ответить
А ху@ ло знає ?
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02.10.2022 01:29 Ответить
йому салліван казав. що наслідки будуть "катастрофічні". після чого мєдвєдєв написав, що їм насрать.
що змушує згадати, як в лютому США грозили рашистам "санкціями із ада", але якось не допомогло.
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02.10.2022 01:36 Ответить
Хароші "санкції з ада". Цікаво подивитись товарообіг раша-США за 7 місяців війни.
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02.10.2022 01:39 Ответить
Тільки порти США досі приймають з мордору товарів на 1 млрд доларів на місяць.
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02.10.2022 11:20 Ответить
які наслідки? відключать від свіфта ще пару банків?
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02.10.2022 01:33 Ответить
нам не кажуть. можливо, щоб не позоритись.
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02.10.2022 01:37 Ответить
Я відповім , США ,НАТО гаранти саме ядерної безпеки України, і якщо така зброя буде кацапами задіяна .це дає странам гарантам повне право вступити в війну проти рашки,нікому не потрібна ядерна війна на планеті,тому буде застасована зброя ,що совкова ракета кацапів "помре на взльоті прямо над рашкою, сумніваєтеся?
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02.10.2022 01:59 Ответить
все так, тільки у кацапів більшість ЯЗ - тактичні, вони малі розміром, і можуть бути зажбурені, навіть звичайною артою.
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02.10.2022 02:22 Ответить
есть сомнения. будет много очень глубокой обеспокоенности, санкции очередные (но нефть покупать не прекратят), ну и всё. Они же прямым текстом все говорят- что угодно, только не эскалация между парашей и НАТО.
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02.10.2022 02:32 Ответить
И ракеты 300 км, и танки с самолетами нам по той же причине не дают. ***** сказало, что если дадут, нападёт на НАТО.
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02.10.2022 02:36 Ответить
думаешь у него уже нападалка отросла?
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02.10.2022 13:30 Ответить
Нет, конечно, гопник умеет только пугать.
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04.10.2022 01:19 Ответить
Якщо би не допомога США, може і України вже не було би,тому я не буду невдячною,наш приЗедент тіьки говорить красиво.але до війни Україну воно геть не готувало. Доомога від США безпрецендентна, і зброя в них така ,що і без ракет 300 км дальності кацапню мочать по полній, якщо б хтось боявся ***** ми би зброї взагалі не отримали, не отримали би ленд лиз,зараз мені син казав що навіть амеріканські сухпайкі вже роздають,що правда наші ,українські були більш смачні.Але то - факт. Тому я не сумніваюся зо ***** саме тому і не застосовує яо, бо знає що відповідь буде для кацапіі катострофічною,не буде в кацапіі не авіаціі ,ні флота, ні арміі,а відповісти НАТО є чим відповісти,якість їх зброї вже бачили і ми і рашка . Що стосується природніх ресурсів рашки,то путлеровська ОПГ обкрадала свій народ продаючи ті ресурси за копійки і набивала ними свої кармани, причому у валюті США і ЕС, не дивуюся ,що оці паразити на тілі рашки вигідні Западу, вони перші діють в суперечь інтересам рашки,і ми вже бачимо тому свідоцтво ,купу недолугого старого заліза на озброїні "другої арміі світу", бо саме керівницьтво рашки перше працює на руйнування своєї недокраїни. А ті хто крадуть хотять жити багато а не помирати швидко, дивиться ,навіть депутани рашки поробили собі імунітета, населеня мацкви та петькібурга не мобілізують, я думаю ви здогадуєтесь чому.
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02.10.2022 02:55 Ответить
А чому тоді немає поставок F-16, які США поступово вже знімає з озброєння і замінює на F-35? Навіть не дадуть старі Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II, в народі - Warthog, «Бородавочник», які стоять в Аризоні в пустелі на кладовищу літаків на зберігані в справному стані. Чому нам ті ж самі Хаммери тицькають зрідка по сотні, а Іраку поставили 20 000, афганській армії, яка в мить зникла від приходу талібів Хаммерів дали 22 000, тих же гаубиць М777 поставили афганцям (по факту талібам) біля 170, нам трохи більше сотні. А схожих списаних гаубиць, тільки без титанового сплаву у них на зберіганні 2000. Тільки ******** приладів нічного бачення талібам дісталося 60 000 шт.!!!

Їх би затятість з якої вони забирали ядерну зброю (яка пішла в Мордор) і навіть уран з дослідницьких установ (використовували в медичних дослідах) та у виконання своїх обов'язків по Будапештському меморандуму. А те що булькають, що він нічого не вартий, то пропаганда, бо ніколи такого не було, щоб країна відмовилась від такого ядерного потенціалу, і вже не буде, тому і процедура не відпрацьована і можна казати, що то папірець.

Щоб писати про Ленд-Ліз, спочатку почитайте скільки і в яких темпах постачали США радянському союзу. Навіть Узбекистану (де кривава диктатура і нема війни) США безкоштовно передали в 2014 році, коли у нас йшла війна, 308 ******** бронетранспортерів с протимінним захистом.

https://www.golosameriki.com/a/us-uzbek-military-aid/2610314.html
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02.10.2022 11:54 Ответить
Тому що вам ніхто ,окрім вашого президентиа нічим не зобов,язаний. Вам допомогають добровільно!
А той хто плює у руку допомогаючого та дающого називається - свинокацяпа невдячна.
Ні,це ви спочатку прочитайте текст Будапештського меморандуму.
Тоді у розумній людини відпаде усякі питання що до США.
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02.10.2022 15:24 Ответить
В Україні був президент ,що представляв інтереси України, як що є якесь незадоволення Будапештським меморандумом, усі запитання до Кучми. Я здогадуюся хто тут зараз сіє ненависть до США,що допомогають Україні і підтримують нас у всьому ,я здогадуюся ,що ти троль, тут, щоб відомститися США, за ті ж самі Хаймерси ,що женуть вас і в хвіст, і в гриву.
Але, я зараз пишу адміну навіть не за те, що ти тут сієш ненависть ,а за те що тобі ніхто не давав право розмовляти зі мною в образливому тоні. Україна переможе і не тільки США і Британия,увесь світ нам допомогає, у вас адвокати рашки немає жодних шансів.
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02.10.2022 20:15 Ответить
Будь ласка мені докази де я вам "нахаміла"? У ваших стверженнях стільки ж "правди" як і у ваших звинуваченнях. Я вже дала вам зрозуміти ,що після вашого хамства я не бажаю з вами спілкуватися, але до вас не доходить,ви продовжуєте розмовляти у хамській формі.Спочатку навчитесь просто спілкуватися із опонентом, без образ, а потім оцінюйте міжнародні стосунки. Поки що вам недоступне ні одне ,ні друге.
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02.10.2022 21:09 Ответить
Я не бажаю читати вашу маєчню, бо то маєчня від першого до останього слова.
І прошу мені не писати.
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02.10.2022 21:17 Ответить
я бачу що ображатися немає на кого,але ви мені просто набридли, те що ви цього не розумієте я не дивуюсь.
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02.10.2022 21:25 Ответить
і ця людина мене розповідає що США винна у тому ,що ми віддали рашці яо.....У вас завжди будуть усі винні ,бо своєї голови немає щоб думати. Я навіть не буду вдаватися у подробиці ,чи щось з вами обговорювати. Ідіть собі заради Господа, якщо я така як ви кажете, не закидуйте мене своїма коментами, як, дійсно- психічнохвора людина.
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02.10.2022 22:00 Ответить
а хто готував?ні один з попередніків.Зелю крайнього знайшли?
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02.10.2022 17:14 Ответить
До 2014 арміі практично в Україні не існувало, в 2019 році Зеленський вже отримав укопліктовану армію і навіть скоротив витрати на ЗСУ і закрив ракетну программу по озброєнню ВСУ. Коли і ким була відновлена ЗСУ ,тепер здогадайтеся самі.
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02.10.2022 17:33 Ответить
брехня ))))
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02.10.2022 19:40 Ответить
Та невже? А що на рахунок відпущених Зеленським вагнерівців, зупинення ракетної програми для ЗСУ,скорочення фінансування арміі, "бо не вистачить на дороги", розмінування Чонгару, переслідування генералів за те що організували тероборону Київа та Миколаєва?Наприклад Жуляни зовсім залишили без захісту , це свідчить людина що організувала захист Жулян, і як раз це співпало з розмінуванням Чонгару ,через який на другий день пішли кацяпи в Україну? Брехня чи ні будемо разбиратися, час прийде , навіть не думайте ,що вдасться вислизнути.
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02.10.2022 19:48 Ответить
Я про те, що ЗСУ були досить потужною силою і ДО 2014-го року. Наприклад у 2003-му при Кучмі не дали захопити Керченський пролів. Просто Кучма не боявся путлера, як його пріємники.
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02.10.2022 21:42 Ответить
Ну да не боявся ,тому здав рашці яо фактично без усяких забов,язань.ви ж про це мені тут вже третю годину колядуєте,тільки США не винні у тому що у Кучми була така висока довіра до рашки,вони можуть допомогти, але не мають права впливати на рішення нашої влади,що спонукало Кучму віддати Свевастопіль кацапам ,теж США? От що я вам скажу і на цьому попрощаємося, дякуйте США і Британі за допомогу, бо це зелене ,що обрали 73% ідіотів, здало би Україну за три години. Вибачьте ,але у мене сеанс відеозв,язку по Вайберу зараз ,у мене чоловік і син воюють,я хвилююся як вони там. Все.
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02.10.2022 22:20 Ответить
Ты бы еще 1756-й год приплел! Янык с министром обороны-кацапом сократили и распродали армию к 2014-му году под ноль!
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03.10.2022 10:03 Ответить
Тут справа не в Україні навіть. Якщо ядерна країна (будь-яка) атакує ЯЗ безядерну (будь-яку) і на це не буде відповідної жорсткої реакції - планеті *****. Їй залишиться 3-5 років максимум.
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02.10.2022 02:11 Ответить
А какая реакция в таком случае будет "жесткой" ? Отказаться от применения ЯО может только гарантированный удар в ответ ЯО. Но если есть уверенность, что этого ответа не будет, то почему бы и не попробовать, когда на кону всё. Другой вопрос, как это поможет кацапам. Чисто насрать нам, если их отовсюду выбьют. Потому что если они все еще надеются захватить всю Украину, то какой смысл ее засырать нуклидами ?
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02.10.2022 02:42 Ответить
боевые действия это никак не остановит. просто те, кто выжил, будут воевать в противогазах.
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02.10.2022 02:46 Ответить
А чому всю?Від тактияної ЯЗ зона ураження радіонуклідами не велика.Навіть якщо будуть місцями плями радіоактивного забруднення -то кацапів це мало турбує....
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02.10.2022 05:37 Ответить
Від тактичної ЯЗ зона забруднення радіонуклідами не велика.Ну будуть плями забруднення-кацапів це мала турбує....
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02.10.2022 05:47 Ответить
Я, канешно, мало шо понимаю в оружии, но если шо, то США может закидать рашку ракетами обычными. И если их много, то результат будет не хуже, чем от ядерной боеголовки. Наверное.
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02.10.2022 06:11 Ответить
Може, так. Але чи захоче? Куди зручніше виражати чергову стурбованість
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02.10.2022 06:33 Ответить
Я думаю, шо тут дело престижа и репутации. США позиционируют себя, як мирового полицейского. А який же ты полицейский, если бункерный засранец плюнул тебе в пыку? Так шо ответ ***** будет по-любому
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02.10.2022 06:58 Ответить
Вже навіть стидались би казати,бо саме від США і Брітані пішла зброя і снаряди , гроші, бронежилети амуніція,та навіть пайки ЗСУ. Як би усі так турбувались як вони,за Україну ,а не ляпали язиками у інеті, перемога була би набагато швидше.А на рахунок стурбованості,спитайте у Зе,чому він коли російські війська стояли на кордонах України ,навіть стурбованості не виявляв,він же президент України! а не Байден і не Трамп,і не королева Вікторія. Зеленим усі забов,язані,вони - нікому.
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02.10.2022 07:58 Ответить
Я не фанатка зелені якщо що. А на кшталт того, що США та Британія зобов'язані, то так, зобов'язані, бо видурили в України ядерну зброю взамін самі знаєте на що
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02.10.2022 09:42 Ответить
Не кажіть того ,що ви не знаєте. Спочатку вивчите питання ,потім пишіть,бо ви зараз написали несенітницю.Яо ,що було в Україні забрала рашка, а страни гаранти підписавши будапештський меморандум, лише узяли на себе забов,язок ніколи не застосовувати проти України яо ,і поважати сувіринитет України,і ні де не написано,що вони повинні воювати за нас , чи давати нам зброю.В вікіпедіі є текст данного документа, то прочтіть його хоча би !
І те що США і Англія почали постачати зброю Україні ,ще тоді коли Зе волав-"ненагнітайте!",вони робили саме тому що розуміли ,що паде Україна і рашка піде на Європу,і це рішення і допомога ,заслуговує на подяку і повагу,вона зберегла нам Україну і тисячи життів, бо невідомо де зараз би були російські війська з нашим боневтіком,і аж ніяк не заслуговує таких коментів що ви написали.
Таке що ви пишете, це саме риторика зелених.
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02.10.2022 10:41 Ответить
США та Британія ЯЗ не "видурили" в України....тільки зараз стає ЦЕ зрозумілим, що це була "спєцмнагахадовОчка" кацапів по завоюванню України...
а виконали цю справу
камуняки кравчук та фокін, з хахлом кучмою та різними пінчуками і медведчуками...а щоб кацапам ще легше було завойовувати Україну кучми передали Українські балістичні ракети за "знижку на газ" для пінчуків з фірташами.....

а Народу розповідали....: ЯЗ Український бюджет "не потягне"....
дивлюсь я на Північну Корею....і дивуюсь...
було б непогано, щоб кучми були б притягнуті до відповідальності...поки не повиздихали....
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02.10.2022 10:58 Ответить
Ви не розумієте що це таке...Велика різниця між звичайною зброєю і ядерною....
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02.10.2022 17:00 Ответить
США ударит не обязательно ядерным в ответ и превентивный удар никто не отменял конвенциональным вооружением. И моли дали четко понять, если он применит ЯО, его просто убьют, а этого он точно не хочет.
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02.10.2022 14:59 Ответить
Спасибо Капитан
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02.10.2022 01:38 Ответить
Земля через пару тысяч лет восстановится, как будто и не было жалких людишек.
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02.10.2022 02:47 Ответить
не кажить так , "жалкі людішкі" це і ваші діти теж. Все зоруйнувати мріють кацяпи,бо не жили ніколи по людські ,може їм і трачати немає чого, вони дітей своїх на бойню віддають за гроші.Але в цівілізованих країнах люди живуть а не існують ,то чому повині гинути люди що созідають?Тільки тому що нелюдь кремлівській програє і його остання карта це яо?
Людство створене по волі Господа, і бажати смерті людству може тільки сатанінське отродьє- путлер і його побічники.
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02.10.2022 03:05 Ответить
создал господь ? я считаю, что нет никакого госпОдя. люди- это просто млекопитающие с достаточно развитым интеллектом, социальной системой, и передачей- накоплением опыта следующим поколениям. У разумного сознания нет границ для развития, но гораздо раньше люди уничтожат себя и все живое в погоне за тем, чтобы покомфортнее пристроить свои жопы.
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02.10.2022 05:22 Ответить
"Чарівно"!ваші діти - млекопітающиєся, миру від них не буде сенсу і тому повині бути знищені? Людина котра не має віри,не має майбутнього,людина ,котра бажає все знищити не спроможна созідати! Бога як би не було, то треба було придумати,бо саме заповіді Господні кажуть - не вбий ,не вкради...Саме ті заповіді що порушують бажаючи комфортно пристроїти свої жопи,саме ті ,хто хоче знищити все живе ,бо немає не во що вірити.
Але я завжди кажу таким як ви , не треба казати за все людство,як ви рахуєте що не заслуговуваєте на життя,почніть з себе , не страждайте! А сидіти тут і розвивати демогогію про все людство,по перше не маєте право, бо не ви давали життя не вам і відбирати, ви можете керувати лише своїм життям ,то як вважаєте себе зайвим на планеті, не витрачайте марно слів ,не займайтеся популізмом - освободіть планету від себе !
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02.10.2022 05:43 Ответить
Всі ті заповіді- суто для рабів.
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02.10.2022 14:27 Ответить
Всі ті заповіді для порядних людей, і саме з православною вірою йде українське військо до перемоги, а "Рабів до Раю не пускають" ,чув про це ?Ні? То послухай.
https://www.youtube.com/watch?v=4OrET5NcNgg&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%A2%D1%80%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE
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02.10.2022 15:16 Ответить
А українські мусульмани з якою вірою йдуть? А українські атеїсти? Вам ніхто не забороняє транслювати ці смішні рєчьовки і "заповіді" - але релігія це опіум для народа (с) Бендер(а)
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03.10.2022 10:05 Ответить
Шановний, а теж зараз сміялася, "религия -опиум для народа"- це сказав карл мракс. У кожного свій бог, поліграф поліграфовіч, у кого Христос ,у кого мамона, але я з вами згодна- не треба транслювати смішні коменти,хоча ... я посміялася з вашого комента, шкода що це було жарт на рівні зеленського,але я вам вибачаю
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03.10.2022 10:34 Ответить
У вас галюцинации, дамочка ? Где и когда я писал, что человечество должно быть уничтожено ? Я писал, что если люди все- таки сами себя угандошат, то природа и планета через пару тысяч лет этого и не заметят. Представьте себе, и вы, и я, и дети действительно млекопитающие из отряда высших приматов. Оставьте свои истерики при себе.
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04.10.2022 01:09 Ответить
"Це брязкання ядерною зброєю - не те, що ми очікуємо почути від лідерів великих країн, які мають потенціал", - сказав Ллойд Остін.
Потенціал рашки сьогодні покрошила ЗСУ, так ,рашка то велика теріторія довбойобів, величезна ,а отримала люлей від України що набагато меньша на мапі. Так що у двох ствердженях Остіна я не погоджуюся, поперше про "протенціал",це той що ЗСУ упаковує у мішки, частина того "потенціалу " зараз розбігається хто куди як таргани від мобілізаціі,по друге який там путлер лідер, воно залякало свій народ, ті боячись буцігарні, вирішують бути вбитими в Україні чи драпанути кудись подалі, інши вдохновляючись прикладом України ,нарешті заговорили о своєї національної единтічності ,це не лідер ,це тіран та діктатор, ось і усе його "лідерство" . Та навіть ті ,хто підтримував ботоксного упиря, зовсім не гортять бажанням починати ядерну війну, не для того вони усе життя обкрадали ту кацапію заробляючи мільярди ,щоб розвіялося усе в ядерному попелі.,чи було закидано ракетами НАТО .Тому такий комплімент як "лідер великої країни" ***** не заслуговує.
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02.10.2022 01:46 Ответить
та оно и на тирана не тянет, так, плешивый старый педофил с деменцией и пляской святого вита
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02.10.2022 02:52 Ответить
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02.10.2022 02:57 Ответить
Ллойд має на увазі ядерний потенціал.Не плутайте.А кацапи і не думають ядерну війну починати,в їхніх планах війна в одні ворота.В кацапських довбнях сидить думка що по них ніхто ЯЗ не вдарить,а все інше "нам пофіг".....
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02.10.2022 05:57 Ответить
Ну кацяпські проблеми, вони думали відсідитися на діванах підтримуючи вбивство українців,але путлер за них помирати не буде,саме м,ясо тому і зомбувалося ,щоб віддати життя за путлерівстьке опг. На рахунок "потенціала теж я би ще подумала так називати то совкове іржаве залізо що є на кацапіі, і яке може впасти на голови кацапів навіть не злітаючи,якщо вдуматися що означає слово "потенціал" ,то ц кацапів є один потенціал - вмерти від того чим вони погрожують іншим.
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02.10.2022 06:12 Ответить
Пані Лілія! Дуже швидко кнопаєте.
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02.10.2022 01:56 Ответить
Не зрозуміла,що ви маєте на увазі?
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02.10.2022 02:00 Ответить
Яка там ще велика країна?
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02.10.2022 02:07 Ответить
Ллойде бий першим, якщо олень не зрозумів
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02.10.2022 04:12 Ответить
Шойгі пох. Він олень.
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02.10.2022 04:22 Ответить
Після цій війни РАШКУ треба демілітаризувати і заборонити мати армію
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02.10.2022 04:41 Ответить
І хто це має зробити? І як саме? Бо бажання є у багатьох, а от механізму...
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02.10.2022 05:57 Ответить
Механізм простий як 2х2=4, підростеш - взнаєш
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03.10.2022 10:08 Ответить
До речі, самі лаптеногі придумали термін - центр прінятія решеній. Там, за болотами, таким центром є бункер. Бункер в роздумах.
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02.10.2022 05:51 Ответить
Чтобы выбить угрозу применения ТЯО (тактического ядерного оружия) против Украины из рук Пу,США могли бы срочно дать Украине, на период рассмотрения заявки о вступлении в НАТО (как дали Швеции и Финляндии) - гарантии АНТИЯДЕРНОЙ безопасности.
То есть, официально заявить раше - что если раша применит ТЯО по неядерной Украине, то США также применят ТЯО по раше. И под этой гарантией могли бы подписаться другие ядерные страны, прежде всего Великобритания и Франция, а также, возможно, и Индия. И даже Китай - раз в Китае уже не Си командует армией.
Потому что Пу всем уже надоел.Если захочет Пу дальше воевать без ТЯО - своим миллионом пушечного мяса- пусть попробует. Тогда США нам еще "оборудования" подкинут в ускоренном и умноженном режиме.
Но скорее, после такого заявления -США - Пу быстро уберут свои же.
Это остановит Пу. Сейчас Пу уверен, что Запад утрется, когда раша применит ТЯО - см. первое сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР от 30.09.2022. После военного поражения (фактического или потенциального - без ТЯО шансов мало) - смену власти в раше как минимум и отыгрыш всех принятых законов о принятии новых территорий взад.
А если (в том числе количеством трупов россиян) доведут до революции в раше - то и смену всего чекистского режима и даже возможный распад раши (плюс маячит полная денуклеаризация раши - если и Китай и Индия впишутся).
Никто в мире не хочет погибать в ядерной войне в 21 веке. А мир сейчас на пороге из-за одного смертельно больного царя-шизофреника.
-- Я не вижу новостей о неподдержке НАТО заявки Украины. Наоборот. В любом случае - главные там - США.
Процедура долгая. Все страны должны согласиться. Шведы и финны до сих пор ждут окончания оформления. В нашем случае процедура "поиска консенсуса" может длится и год, и больше. Не важно.
К концу окончания согласований со странами НАТО - Украина может и Крым отвоевать - и у нас не будет территориальных споров с соседями. Кстати, об этом и Подоляк написал. Я думаю - он что-то знает.
https://www.rbc.ua/ukr/news/viyna-mozhe-zakinchitisya-ranishe-prohodzhennya-1664551099.html
Если США решатся на то, что я написал - дать СЕЙЧАС гарантии Украине антиядерной безопасности - то все может выгореть.
У Украины раньше был юридически ни к чему не обязывающий (как оказалось) Будапештский меморандум. То другое.
А сейчас США за нас уже вписались. Но если они сейчас дадут заднюю из-за ядерного шантажа Пу - то все их предыдущие усилия по помощи Украине - фактически насмарку.
Второго поражения (после Афганистана) США не переживут. Избиратели не простят.
Поэтому, думаю, что США - не должны уступить Пу. США очень любят быть победителями. Им нужна победа над рашей. И она вполне достижима. Причем -(о чудо!) чужими руками и чужими (украинскими) жизнями. За зеленую бумагу.
P.S Плохо то, что возле уха Байдена есть русский агент Салливан.
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02.10.2022 08:03 Ответить
Шойгу там нічого не вирішує, тільки пуйло одноосібно !
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02.10.2022 08:07 Ответить
Если бы Остин сказал конкретно Шойге, что мы тебя убьем.... А так эти воззвания до одного места....
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02.10.2022 09:23 Ответить
Хочеться подякувати всім за громадянську активність. Це - добре.
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02.10.2022 09:40 Ответить
*****, шойгу та герасимов - ось цей «довгий ланцюг», від якого залежить так звана червона кнопка. Якщо ***** вирішить застосувати ЯЗ то ніхто йому не завадить у цьому .

Цих сектантів треба дуже сильно налякати, так налякати, щоб при згадці про використання кодів для запуску ЯЗ у них починався пронос та блювання, щоб вони не могли зробити це фізично.
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02.10.2022 10:04 Ответить
Ядерный чемоданчик это не кнопка пуска

Устройство разблокировки кодов и связи

Так везде и даже в рф

Запускают сами военные
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02.10.2022 15:00 Ответить
та можеш навіть провідника в поїзді попередити, жодної різниці.
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02.10.2022 11:32 Ответить
Шануймо Остіна! І за те, що в найважчі хвилини підставив плече нам, українцям. І за те, що впевнено став поруч таких планетарно значущих людей, як Великий Пеле, Славнозвісний Джексон і Найсвітлішої пам'яті Мандела.
Тим самим довівши всьому праведному, але байдужому й ледачому світові, що Промисел Господній стоїть незрівнянно вище, аніж расистські, етнічні, класові, імперські та інші людиноненависницькі устремління сталіна, гітлера, мао, полпота, путіна та інших злочинців людства.
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02.10.2022 12:30 Ответить
Ось зараз буде цікаво - Остін попереджав політично-канцелярске керівництво України два рази у 2021 році - буде війна з рифою. Керівництво не бачило ударних угруповань біля наших кордонів і скорочувало ЗСУ. Чи прислухаеться х.у.******** до попереджень Остіна, чи ні?
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02.10.2022 14:13 Ответить
Можна подумати,що цей чурбан шойгу щось там вирішує...
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02.10.2022 15:00 Ответить
А толку від цих попереджень. Фанерний маршал нічого не вирішує і ночами скаче з бубном і читає заклинання, щоб його не розстріляли.
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02.10.2022 15:17 Ответить
Я гадаю що сенс такі є, інакше би пуйло і не починало війни ,а кинуло би своє яо на Україну і все.Чогось таки його стримує.думаєте "мілосєрдіє"? А я думаю - обратка що прилетить.
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02.10.2022 16:33 Ответить
Шойгу олєнєвод, Остіну треба було перепитати "шо ти поняв з того що я сказав?" бо не факт, не факт, що інформація дійшла до міжушного ганглія
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03.10.2022 08:14 Ответить
 
 