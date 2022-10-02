Я лично предупреждал Шойгу о последствиях применения ядерного оружия, - Остин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны США Ллойд Остин в новом интервью осудил "бряцание ядерным оружием" со стороны президента РФ Владимира Путина и сказал, что, хотя он не видел ничего, что свидетельствовало бы о том, что глава Кремля решился применить ядерное оружие в войне с Украиной продолжающийся выбор остается за российской стороной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
"Чтобы было ясно, парень, принимающий это решение, я имею в виду, это один человек… Так же, как он принял безответственное решение вторгнуться в Украину, вы знаете, он мог принять другое решение. Но сейчас я не вижу ничего, что заставило бы меня поверить, что он принял такое решение (применить ядерное оружие)", – сказал Остин.
Он добавил, что в частном порядке передал своему российскому коллеге, министру обороны России Сергею Шойгу, не идти по этому пути и не вести себя так безответственно.
Остин сказал, что не разговаривал с Шойгу "в последние дни", но отметил, что другие члены руководства правительства США недавно передавали аналогичные сообщения России.
Напомним, по словам официальных американских лиц, США в течение последних нескольких месяцев частно сообщали России, что ее ждут последствия, если Москва решит использовать ядерное оружие в войне против Украины. Не сразу было ясно, как и когда было отправлено предупреждение. По словам одного чиновника, к этому причастен Государственный департамент.
Остин назвал заявления Путина об аннексии украинской территории незаконными, а угрозы применения ядерного оружия – безответственным заявлением.
"Это бряцание ядерным оружием - не то, что мы ожидаем услышать от лидеров крупных стран, имеющих потенциал", - сказал Ллойд Остин.
Пожалуйста, подождите...
що змушує згадати, як в лютому США грозили рашистам "санкціями із ада", але якось не допомогло.
Їх би затятість з якої вони забирали ядерну зброю (яка пішла в Мордор) і навіть уран з дослідницьких установ (використовували в медичних дослідах) та у виконання своїх обов'язків по Будапештському меморандуму. А те що булькають, що він нічого не вартий, то пропаганда, бо ніколи такого не було, щоб країна відмовилась від такого ядерного потенціалу, і вже не буде, тому і процедура не відпрацьована і можна казати, що то папірець.
Щоб писати про Ленд-Ліз, спочатку почитайте скільки і в яких темпах постачали США радянському союзу. Навіть Узбекистану (де кривава диктатура і нема війни) США безкоштовно передали в 2014 році, коли у нас йшла війна, 308 ******** бронетранспортерів с протимінним захистом.
https://www.golosameriki.com/a/us-uzbek-military-aid/2610314.html
А той хто плює у руку допомогаючого та дающого називається - свинокацяпа невдячна.
Ні,це ви спочатку прочитайте текст Будапештського меморандуму.
Тоді у розумній людини відпаде усякі питання що до США.
Але, я зараз пишу адміну навіть не за те, що ти тут сієш ненависть ,а за те що тобі ніхто не давав право розмовляти зі мною в образливому тоні. Україна переможе і не тільки США і Британия,увесь світ нам допомогає, у вас адвокати рашки немає жодних шансів.
І прошу мені не писати.
І те що США і Англія почали постачати зброю Україні ,ще тоді коли Зе волав-"ненагнітайте!",вони робили саме тому що розуміли ,що паде Україна і рашка піде на Європу,і це рішення і допомога ,заслуговує на подяку і повагу,вона зберегла нам Україну і тисячи життів, бо невідомо де зараз би були російські війська з нашим боневтіком,і аж ніяк не заслуговує таких коментів що ви написали.
Таке що ви пишете, це саме риторика зелених.
а виконали цю справу
камуняки кравчук та фокін, з хахлом кучмою та різними пінчуками і медведчуками...а щоб кацапам ще легше було завойовувати Україну кучми передали Українські балістичні ракети за "знижку на газ" для пінчуків з фірташами.....
а Народу розповідали....: ЯЗ Український бюджет "не потягне"....
дивлюсь я на Північну Корею....і дивуюсь...
було б непогано, щоб кучми були б притягнуті до відповідальності...поки не повиздихали....
Людство створене по волі Господа, і бажати смерті людству може тільки сатанінське отродьє- путлер і його побічники.
Але я завжди кажу таким як ви , не треба казати за все людство,як ви рахуєте що не заслуговуваєте на життя,почніть з себе , не страждайте! А сидіти тут і розвивати демогогію про все людство,по перше не маєте право, бо не ви давали життя не вам і відбирати, ви можете керувати лише своїм життям ,то як вважаєте себе зайвим на планеті, не витрачайте марно слів ,не займайтеся популізмом - освободіть планету від себе !
https://www.youtube.com/watch?v=4OrET5NcNgg&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%A2%D1%80%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE
Потенціал рашки сьогодні покрошила ЗСУ, так ,рашка то велика теріторія довбойобів, величезна ,а отримала люлей від України що набагато меньша на мапі. Так що у двох ствердженях Остіна я не погоджуюся, поперше про "протенціал",це той що ЗСУ упаковує у мішки, частина того "потенціалу " зараз розбігається хто куди як таргани від мобілізаціі,по друге який там путлер лідер, воно залякало свій народ, ті боячись буцігарні, вирішують бути вбитими в Україні чи драпанути кудись подалі, інши вдохновляючись прикладом України ,нарешті заговорили о своєї національної единтічності ,це не лідер ,це тіран та діктатор, ось і усе його "лідерство" . Та навіть ті ,хто підтримував ботоксного упиря, зовсім не гортять бажанням починати ядерну війну, не для того вони усе життя обкрадали ту кацапію заробляючи мільярди ,щоб розвіялося усе в ядерному попелі.,чи було закидано ракетами НАТО .Тому такий комплімент як "лідер великої країни" ***** не заслуговує.
То есть, официально заявить раше - что если раша применит ТЯО по неядерной Украине, то США также применят ТЯО по раше. И под этой гарантией могли бы подписаться другие ядерные страны, прежде всего Великобритания и Франция, а также, возможно, и Индия. И даже Китай - раз в Китае уже не Си командует армией.
Потому что Пу всем уже надоел.Если захочет Пу дальше воевать без ТЯО - своим миллионом пушечного мяса- пусть попробует. Тогда США нам еще "оборудования" подкинут в ускоренном и умноженном режиме.
Но скорее, после такого заявления -США - Пу быстро уберут свои же.
Это остановит Пу. Сейчас Пу уверен, что Запад утрется, когда раша применит ТЯО - см. первое сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР от 30.09.2022. После военного поражения (фактического или потенциального - без ТЯО шансов мало) - смену власти в раше как минимум и отыгрыш всех принятых законов о принятии новых территорий взад.
А если (в том числе количеством трупов россиян) доведут до революции в раше - то и смену всего чекистского режима и даже возможный распад раши (плюс маячит полная денуклеаризация раши - если и Китай и Индия впишутся).
Никто в мире не хочет погибать в ядерной войне в 21 веке. А мир сейчас на пороге из-за одного смертельно больного царя-шизофреника.
-- Я не вижу новостей о неподдержке НАТО заявки Украины. Наоборот. В любом случае - главные там - США.
Процедура долгая. Все страны должны согласиться. Шведы и финны до сих пор ждут окончания оформления. В нашем случае процедура "поиска консенсуса" может длится и год, и больше. Не важно.
К концу окончания согласований со странами НАТО - Украина может и Крым отвоевать - и у нас не будет территориальных споров с соседями. Кстати, об этом и Подоляк написал. Я думаю - он что-то знает.
https://www.rbc.ua/ukr/news/viyna-mozhe-zakinchitisya-ranishe-prohodzhennya-1664551099.html
Если США решатся на то, что я написал - дать СЕЙЧАС гарантии Украине антиядерной безопасности - то все может выгореть.
У Украины раньше был юридически ни к чему не обязывающий (как оказалось) Будапештский меморандум. То другое.
А сейчас США за нас уже вписались. Но если они сейчас дадут заднюю из-за ядерного шантажа Пу - то все их предыдущие усилия по помощи Украине - фактически насмарку.
Второго поражения (после Афганистана) США не переживут. Избиратели не простят.
Поэтому, думаю, что США - не должны уступить Пу. США очень любят быть победителями. Им нужна победа над рашей. И она вполне достижима. Причем -(о чудо!) чужими руками и чужими (украинскими) жизнями. За зеленую бумагу.
P.S Плохо то, что возле уха Байдена есть русский агент Салливан.
Цих сектантів треба дуже сильно налякати, так налякати, щоб при згадці про використання кодів для запуску ЯЗ у них починався пронос та блювання, щоб вони не могли зробити це фізично.
Устройство разблокировки кодов и связи
Так везде и даже в рф
Запускают сами военные
Тим самим довівши всьому праведному, але байдужому й ледачому світові, що Промисел Господній стоїть незрівнянно вище, аніж расистські, етнічні, класові, імперські та інші людиноненависницькі устремління сталіна, гітлера, мао, полпота, путіна та інших злочинців людства.