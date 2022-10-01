Ядерный удар России будет военным преступлением, - минобороны Молдовы
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Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый 1 октября заявил, что использование Россией ядерного оружия будет военным преступлением.
Об этом он сказал на пресс-конференции совместно с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.
"Относительно возможного использования ядерного оружия массового поражения - это будет военным преступлением. По моему мнению, подобные угрозы свидетельствуют об отчаянном положении российской власти в этой войне", - отметил Носатый.
Ламбрехт поддержала молдавского коллегу, отметив, что объявленная в России мобилизация также свидетельствует о том, что российский план быстрого завоевания Украины провалился.
"Все это свидетельствует о военной слабости России. Мы внимательно следим за ситуацией после ядерных угроз Путина, но они не заставят нас бездействовать. Важно быть очень внимательными, быстро реагировать и не доводить до новой эскалации конфликта", - добавила она.
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Что дальше?
в Приднестровье уже нет никого котрый может дать отпор ибо с момента как ***** Кремлёвское объявило мобилизацию - все сепары разбежались кто куда
по этому они сами скоро прийдут в Молдову обратно ибо других вариантов нет
у них нет границ с РФ - по этому они в полной изоляции
и даже нет смысла проводить какие то военные операции
ибо там так же живут и молдаване более 30% и украинцы более 30% и тд
в основном мирные люди
какой смысл идти войной
как только карлик Кремлевский закончиться все в тот же миг решиться мирным путем
думаю карлику недолго ещё осталос
закончится полным разгромом кацапофашистских захватчиков и окончательной ликвидацией кровавой Орды.
Украина принесёт свободу народам узникам концлагерей ГУЛАГа!
"Орды оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут - и свобода
Вас примет радостно у входа,
И Украинцы меч вам отдадут."
Крысам путлера и в их Понты верят разве что в Браццкой Германии. .🤣🤣🤣
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