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війна (56365) Молдова (1294) ядерна зброя (925) Ламбрехт (57)

Ядерний удар Росії буде воєнним злочином, - міноборони Молдови

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

вибух,зброя,ядерна,ядерний

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий 1 жовтня заявив, що використання Росією ядерної зброї буде воєнним злочином.

Про це він сказав на пресконференції спільно з міністром оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Newsmaker.

"Щодо можливого використання ядерної зброї масового ураження - це було воєнним злочином. На мою думку, подібні погрози свідчать про відчайдушне становище російської влади у цій війні", - зазначив Носатий

Ламбрехт підтримала молдовського колегу, наголосивши, що оголошена в Росії мобілізація також говорить про те, що російський план швидкого завоювання України провалився.

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"Все це свідчить про військову слабкість Росії. Ми уважно стежимо за ситуацією після ядерних погроз Путіна, але вони не змусять нас не діяти. Важливо бути дуже уважними, швидко реагувати та не доводити до нової ескалації конфлікту", - додала вона.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Кацапи вже стільки тих злочинів накоїли, що одним більше одним менше. Тому ботоксному окурку вже пофіг...
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01.10.2022 16:00
+9
Вже не вистачає пальців щоб перелічити кількість воєнних злочинів рашистів
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01.10.2022 16:01
+8
Для Путлера нет никакой разницы - одним преступлением больше, одним преступлением меньше... Он понимает, что Запад показал ему средний палец и в свой рай он готов забрать всех... но не себя. Поэтому мировым лидерам пора уходить от этих полутонов и высказывать озабоченность и грозить очередными полусанкциями для 1,5 землекопов, а сказать один раз четко, чтобы даже до этого пердуна дошло аж до поноса: потянешься к кнопке - вдарим и распылим на атомы. А будете блеять - то будут вас и дальше стричь, как баранов.
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01.10.2022 16:04
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Кацапи вже стільки тих злочинів накоїли, що одним більше одним менше. Тому ботоксному окурку вже пофіг...
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01.10.2022 16:00 Відповісти
Долго думали, а все остальное не военные ПРЕСТУПЛЕНИЯ , ТЕРРОР , САДИЗМ , захват атомных станций ………ВОЙНА ЭТО , нормальное явление ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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01.10.2022 16:27 Відповісти
Безспорно,преступлением!но он будет!
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01.10.2022 17:06 Відповісти
Вже не вистачає пальців щоб перелічити кількість воєнних злочинів рашистів
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01.10.2022 16:01 Відповісти
я би сказав пальців на кожному рашисту не вистачить. рф це один величезний суцільний воєнний злочин
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01.10.2022 17:26 Відповісти
Для Путлера нет никакой разницы - одним преступлением больше, одним преступлением меньше... Он понимает, что Запад показал ему средний палец и в свой рай он готов забрать всех... но не себя. Поэтому мировым лидерам пора уходить от этих полутонов и высказывать озабоченность и грозить очередными полусанкциями для 1,5 землекопов, а сказать один раз четко, чтобы даже до этого пердуна дошло аж до поноса: потянешься к кнопке - вдарим и распылим на атомы. А будете блеять - то будут вас и дальше стричь, как баранов.
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01.10.2022 16:04 Відповісти
Да никакого ядерного удара не будет, они зассут его нанести, и для большей гарантии надо просто "кому-то" представить Украине тактическое ядерное оружие - и всё! И больше НИКТО не решится даже подумать о применении ЯО против Украины, тем более что Штаты и Великобритания обещали немедленно ответить агрессору тем же или даже десятикратно..
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01.10.2022 16:50 Відповісти
Не могу не согласиться. Но кто этот "кто-то"? Я понимаю, что деньги и оружие любят тишину и много не говорят и не анонсируют. Просто умиляет тот факт, что, к примеру, Израиль не был членом ядерного клуба, но в один прекрасный момент ядерка у него появилась (говорят, леприконы подбросили. Оспаривать не буду, я не в теме). Кроме того, Израилю никто не угрожал ядерным ударом. У Украины диаметрально противоположная ситуация, а мы только и слышим об озабоченности разных уровней и о жестком ответе (каком ответе, что он будет содержать?) для п@р@ши.
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01.10.2022 18:01 Відповісти
Відзначив носатий. А якби цей носатий був глазатим, то побачив би вже сотні воєнних злочинів кацапні.
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01.10.2022 16:06 Відповісти
США, вы можете прислать Украине ПРО. А то стремно, что прилетит ядерная ракета и погибнет столько людей.
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01.10.2022 16:08 Відповісти
ПРО США - это ракеты с ядерной или нейтронной (тоже ядерной) боеголовкой, которые непрерывно взрываются в атмосфере каждые несколько минут (то есть это целая система), уничтожая все боеголовки (электронику и систему наведения, взрывы все равно будут, просто не в том месте), которые летят на них. Само собой разумеется, это огромный выброс радиации на материк, разрушение озонового слоя и многое другое. То есть это одноразового применения и лишь для того, чтобы запустить свои собственные ядерные ракеты по кацапам, выиграть буквально несколько часов времени. Нам от этого ни холодно, ни жарко. ПВО США же не способно сбивать баллистические искандеры, которые летят вертикально вниз и быстро, а также еще ряд скоростных ракет. Это могут сделать СМ-6 и СМ-3 ракеты ПВО/ПРО с аегис радаром на кораблях, но это самое ценное, что есть у США, этим они собираются уничтожать стратегические баллистические ракеты на взлете и там каждая установка на счету и это их безопасность главная. И они уже на боевом дежурстве с начала войны, вообще-то в Средиземном море хватает кораблей с этими ракетами и радарами, они готовы стрелять. Может даже у Румынии есть СМ-3 на перехват. Вполне возможно, что они сами будут сбивать без нашего участия.
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01.10.2022 16:20 Відповісти
Такие же здравые мысли уже успели высказать даже дворник Митрич и сантехник Колян.
Что дальше?
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01.10.2022 16:08 Відповісти
Пошли устроим КТО на Приднестровье. Там же вообще проще простого работа, а это будет жесткое унижение для путина. Ведь было сделано заявление, что нападение на Приднестровье есть нападение на Россию. И отлично, у кого-то в голове сакральный бред, что этого делать нельзя. Можно и нужно! Там настоящий бутерброд получится при атаке с двух сторон. Чмоня когда начнет угрожать, то включим Шерифа на прямую трансляцию, дадим Майе топор в руки и она его забьет обухом на глазах у всех, показывая путину, насколько все на него срали.
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01.10.2022 16:12 Відповісти
З Польщі всі розумні давати поради. Але реальність трохи інша.
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01.10.2022 16:21 Відповісти
Якби він повідомив про видання наказу в випадку застосування ЯО розстрілювати всіх кацапів на території Молдови на місці... А так "озабочєнность"...
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01.10.2022 16:13 Відповісти
Носатий, звільняй Тирасполь, соплі не жуй
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01.10.2022 16:17 Відповісти
Звильгяй Донбас и Крым и остальное
в Приднестровье уже нет никого котрый может дать отпор ибо с момента как ***** Кремлёвское объявило мобилизацию - все сепары разбежались кто куда
по этому они сами скоро прийдут в Молдову обратно ибо других вариантов нет
у них нет границ с РФ - по этому они в полной изоляции
и даже нет смысла проводить какие то военные операции
ибо там так же живут и молдаване более 30% и украинцы более 30% и тд
в основном мирные люди
какой смысл идти войной
как только карлик Кремлевский закончиться все в тот же миг решиться мирным путем
думаю карлику недолго ещё осталос
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01.10.2022 16:59 Відповісти
Ну чекай років 100 ідіот.
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01.10.2022 17:48 Відповісти
вже не сцяться від 2 армії світу, курви?
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01.10.2022 16:18 Відповісти
Ага, справді? Оце молодці юристи-танцюристи , відсьогодні будемо знати
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01.10.2022 16:18 Відповісти
А фуйло скажет - Да, преступление. Ну и что? -. Вобщем нет пока у цивилизованого мира методов против Кости Сапрыкина. Вернее, нет яиц для методов.
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01.10.2022 16:20 Відповісти
Ядерный Удар должен быть по раᛋᛋее. срана-террорист - и коллективный ленин,сталин,путин и т.д - должна быть уничтожена.
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01.10.2022 16:24 Відповісти
Облиште, немає ніякого воєнного злочину! Оголошується, що Україна напала на Росссію, воєнний стан і все по закону... а от чи готова буде Україна застосувати свою ядерку і вдарити по Масквабаду, от тільки в цьому питання
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01.10.2022 16:26 Відповісти
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА "УКРАИНА - ОРДА"
закончится полным разгромом кацапофашистских захватчиков и окончательной ликвидацией кровавой Орды.
Украина принесёт свободу народам узникам концлагерей ГУЛАГа!

"Орды оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут - и свобода
Вас примет радостно у входа,
И Украинцы меч вам отдадут."
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01.10.2022 16:26 Відповісти
Аби не мовчки....
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01.10.2022 16:32 Відповісти
АналоГовнеты рабZeи дырку на МКС заклеяли Скотчем..какая бонба...? чуваки, изоленту кладут на трубах где температура почти 170*градусов...
Крысам путлера и в их Понты верят разве что в Браццкой Германии. .🤣🤣🤣
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01.10.2022 16:41 Відповісти
програмка цікава.
https://nuclearsecrecy.com/nukemap/
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01.10.2022 17:02 Відповісти
сказала Молдавия и открыла свои банки для траншей паРашных рублей..............
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01.10.2022 17:30 Відповісти
Минобороны Молдовы что то расхрабрилось не в меру.
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01.10.2022 17:38 Відповісти
ого ото молдовани розумні, а до цього не було воєнних злочинів? молдова повинна дякувати Україні, якщо б не супротив то молдови вже не було б. Молдовани не можуть розібратися зі своїми колоборантами хоча зараз ідеальний час
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01.10.2022 17:48 Відповісти
Ой дякуємо молдаванам,ато українці цього не знають. Молдова робить тільки заяви,а конкретних дій для допомоги Україні майже НЕМАЄ,
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01.10.2022 18:18 Відповісти
 
 