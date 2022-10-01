Ядерний удар Росії буде воєнним злочином, - міноборони Молдови
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Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий 1 жовтня заявив, що використання Росією ядерної зброї буде воєнним злочином.
Про це він сказав на пресконференції спільно з міністром оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Newsmaker.
"Щодо можливого використання ядерної зброї масового ураження - це було воєнним злочином. На мою думку, подібні погрози свідчать про відчайдушне становище російської влади у цій війні", - зазначив Носатий
Ламбрехт підтримала молдовського колегу, наголосивши, що оголошена в Росії мобілізація також говорить про те, що російський план швидкого завоювання України провалився.
"Все це свідчить про військову слабкість Росії. Ми уважно стежимо за ситуацією після ядерних погроз Путіна, але вони не змусять нас не діяти. Важливо бути дуже уважними, швидко реагувати та не доводити до нової ескалації конфлікту", - додала вона.
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Что дальше?
в Приднестровье уже нет никого котрый может дать отпор ибо с момента как ***** Кремлёвское объявило мобилизацию - все сепары разбежались кто куда
по этому они сами скоро прийдут в Молдову обратно ибо других вариантов нет
у них нет границ с РФ - по этому они в полной изоляции
и даже нет смысла проводить какие то военные операции
ибо там так же живут и молдаване более 30% и украинцы более 30% и тд
в основном мирные люди
какой смысл идти войной
как только карлик Кремлевский закончиться все в тот же миг решиться мирным путем
думаю карлику недолго ещё осталос
закончится полным разгромом кацапофашистских захватчиков и окончательной ликвидацией кровавой Орды.
Украина принесёт свободу народам узникам концлагерей ГУЛАГа!
"Орды оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут - и свобода
Вас примет радостно у входа,
И Украинцы меч вам отдадут."
Крысам путлера и в их Понты верят разве что в Браццкой Германии. .🤣🤣🤣
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