Российские оккупанты ударили дроном-камикадзе по центру Кривого Рога, - Вилкул
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Руководитель военно-гражданской администрации Кривого Рога Александр Вилкул обнародовал информацию о том, что центр города атакован дронам-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.
Он отметил: "Удар дроном-камикадзе по объекту гражданской инфраструктуры в одном из центральных районов города. Ничего не писать и не выкладывать в соцсети. Идет ликвидация последствий".
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Дрон слышно за 10-20 км. Должно быть много тероборонцев с пулемётами, биноклями и рациями. Ночью - приборы ночного видения. Просто надо этим заняться - ПК на складах полно.
Юра Лучший
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Реєстрація: 01.04.2022
Igor Agurkov
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Реєстрація: 15.09.2022
кстати , это в этом самолёте или в другом угробили большую часть инженеров завода Антонова ?
КАЦАПЙО ІПАНЕ!!!!!!!!!!!
ІРИНА ФАРІОН
Викривлення історії, зрадники українці, відгородження від росії | Ірина Фаріон / Апостроф тв
https://youtu.be/fiNW89UsCSk
01.10.2022 23:26