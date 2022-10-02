Российские оккупанты ударили дроном-камикадзе по центру Кривого Рога, - Вилкул

Руководитель военно-гражданской администрации Кривого Рога Александр Вилкул обнародовал информацию о том, что центр города атакован дронам-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Он отметил: "Удар дроном-камикадзе по объекту гражданской инфраструктуры в одном из центральных районов города. Ничего не писать и не выкладывать в соцсети. Идет ликвидация последствий".

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