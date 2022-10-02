Російські окупанти ударили дроном-камікадзе по центру Кривого Рогу, - Вілкул
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Керівник військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул оприлюднив інформацію про те, що центр міста атакований дронам-камікадзе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Він зазначив: "Удар дроном-камікадзе по об'єкту цивільної інфраструктури в одному з центральних районів міста. Нічого не писати та не викладати у соцмережі. Триває ліквідація наслідків".
Топ коментарі
+17 Харьков Сумской
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+15 vadyan
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показати весь коментар02.10.2022 03:14
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Дрон слышно за 10-20 км. Должно быть много тероборонцев с пулемётами, биноклями и рациями. Ночью - приборы ночного видения. Просто надо этим заняться - ПК на складах полно.
Юра Лучший
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Реєстрація: 01.04.2022
Igor Agurkov
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Реєстрація: 15.09.2022
кстати , это в этом самолёте или в другом угробили большую часть инженеров завода Антонова ?
КАЦАПЙО ІПАНЕ!!!!!!!!!!!
ІРИНА ФАРІОН
Викривлення історії, зрадники українці, відгородження від росії | Ірина Фаріон / Апостроф тв
https://youtu.be/fiNW89UsCSk
01.10.2022 23:26