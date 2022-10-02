Російські окупанти ударили дроном-камікадзе по центру Кривого Рогу, - Вілкул

Керівник військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул оприлюднив інформацію про те, що центр міста атакований дронам-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Він зазначив: "Удар дроном-камікадзе по об'єкту цивільної інфраструктури в одному з центральних районів міста. Нічого не писати та не викладати у соцмережі. Триває ліквідація наслідків".

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