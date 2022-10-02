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Вілкул Олександр (303) Кривий Ріг (811) дрони (2482)

Російські окупанти ударили дроном-камікадзе по центру Кривого Рогу, - Вілкул

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,іран

Керівник військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул оприлюднив інформацію про те, що центр міста атакований дронам-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі. 

Він зазначив: "Удар дроном-камікадзе по об'єкту цивільної інфраструктури в одному з центральних районів міста. Нічого не писати та не викладати у соцмережі. Триває ліквідація наслідків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили касетними снарядами з "Ураганів" по Криворізькому району. Поранені 13 працівників підприємства, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Усиливайте ТрО - пулемётные расчёты.
Дрон слышно за 10-20 км. Должно быть много тероборонцев с пулемётами, биноклями и рациями. Ночью - приборы ночного видения. Просто надо этим заняться - ПК на складах полно.
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02.10.2022 02:04
+15
Як там посольство Ірана в Київі, все добре, працює як завжди?
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02.10.2022 02:48
+15
Иран так же нужно выставить на счетчик репараций и через ООН требовать санкций и против этой помойки.
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02.10.2022 03:14
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Усиливайте ТрО - пулемётные расчёты.
Дрон слышно за 10-20 км. Должно быть много тероборонцев с пулемётами, биноклями и рациями. Ночью - приборы ночного видения. Просто надо этим заняться - ПК на складах полно.
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02.10.2022 02:04 Відповісти
Знаешь, пуля выстреленая вверх имеет свойство падать, а зная интеллектуальный уровень сограждан, не уверен , что всем пулемёты выдавать можно.
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02.10.2022 02:35 Відповісти
Звідки Вам , кацапаМ, знати інтелект українців ?

Юра Лучший

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 01.04.2022
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02.10.2022 04:30 Відповісти
за 200км! ты вертолет за несколько километров низколетящий не услышишь.
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02.10.2022 02:39 Відповісти
Одни сказочники вокруг..
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02.10.2022 03:46 Відповісти
А ви, кацап , ще і читати не вмієте

Igor Agurkov

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 15.09.2022
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02.10.2022 04:32 Відповісти
Як там посольство Ірана в Київі, все добре, працює як завжди?
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02.10.2022 02:48 Відповісти
Иран так же нужно выставить на счетчик репараций и через ООН требовать санкций и против этой помойки.
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02.10.2022 03:14 Відповісти
От них до сих пор за забитый украинский самолёт финансовне добились .
кстати , это в этом самолёте или в другом угробили большую часть инженеров завода Антонова ?
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02.10.2022 04:34 Відповісти
Довелося поговорити з біженцями зі Сходу. Вони до цього часу вважають бандерівців звичайними бандитами.
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02.10.2022 03:38 Відповісти
Потому что вера не основана на логике. Вера в СССР, Россию или Советский союз не имеет логического базиса и не основана на опыте.
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02.10.2022 03:44 Відповісти
А чого вони прибігли не на свою засрашку, а до бандерівців? Не сказали?
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02.10.2022 04:21 Відповісти
а в ЄС іх - безліч!!!!! це ж за скільки тисяч кілометрів треба було іхати в ГЕЙропу, якшо засрашка за 150 км, і там теж нема ВІЙНИ!!!!
КАЦАПЙО ІПАНЕ!!!!!!!!!!!
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02.10.2022 05:43 Відповісти
Рекомендую

ІРИНА ФАРІОН
Викривлення історії, зрадники українці, відгородження від росії | Ірина Фаріон / Апостроф тв

https://youtu.be/fiNW89UsCSk

01.10.2022 23:26
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02.10.2022 04:38 Відповісти
я в минулому з Луганська . Підтверджую,там багато було ***&&тих. Вони в 2014 році лякалися бандерівців які до них йшли їх вбивати..... якщо б не 2014 рік то було б важко зрозуміти що людина ***н$та,ти наприклад вважав її нормальною людиною а ось прийшов 2014 рік і все стало зрозуміло хто є хто . Я вже не кажу про 2022 рік . Нажаль справжні людські властивості впізнається в тяжких сітуаціях і тільки тоді ти розумієш чи гідна ця людина або ні.
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02.10.2022 05:01 Відповісти
Як Ви праві
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02.10.2022 05:33 Відповісти
Они ЗОМБИ СОВКОДРОЧЕРЫ С ЗАСРАННЫМИ МОЗГАМИ Пусть бы валили на русню , а не продолжали гадить Украине
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02.10.2022 08:58 Відповісти
вони метають через Дніпро. І є шанс проскочити на мопеді ПВО. Ну і маневр за дніпром не обмежений. Слід врахувати схильність царя до символізму, все ж таки звідти родом 95 квартал.
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02.10.2022 04:51 Відповісти
Летить низько гудить сильно, сам бачив, але кулеметника всюди не поставиш.
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02.10.2022 05:09 Відповісти
Дуже хочеться взяти розшифровку думок у голові вчорашнього рашиста - вілкула аби зрозуміти, який дисонанс коється у його черепній коробці. Бо ще "вчора" він розповідав про дружбу з парашиєю, а сьогодні рашисти вже розфігачили половину його міста.
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02.10.2022 09:18 Відповісти
Нажаль, сміфуйочки про іранський літаючий мопед із гафна і палок стали недолугими. Ця літаюча бомба ціною в 10 тис доларів завдала нам шкоди в сотні разів більше. А ось успіхи аналогів від наших друзів, знову ж таки нажаль, не такі вражаючі. Ну, як мінімум, я щось не чув про таке.
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02.10.2022 11:14 Відповісти
 
 