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Россияне атаковали Запорожье и окрестности, - Старух

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,попасна

В Запорожье утром раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы ОВА Запорожья Александра Старуха.

"Враг атаковал областной центр и ближайшие окрестности. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Важно! Соблюдайте меры предосторожности! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, находитесь в укрытиях. Есть риск повторных атак", – написал он.

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всё таки атаковал и нанёс ракетно-артиллерийский удар,это разные вещи.
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02.10.2022 08:58 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.10.2022 10:33 Ответить
 
 