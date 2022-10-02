Россияне атаковали Запорожье и окрестности, - Старух

В Запорожье утром раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы ОВА Запорожья Александра Старуха.

"Враг атаковал областной центр и ближайшие окрестности. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Важно! Соблюдайте меры предосторожности! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, находитесь в укрытиях. Есть риск повторных атак", – написал он.

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