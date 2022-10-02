Россияне атаковали Запорожье и окрестности, - Старух
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В Запорожье утром раздались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы ОВА Запорожья Александра Старуха.
"Враг атаковал областной центр и ближайшие окрестности. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.
Важно! Соблюдайте меры предосторожности! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, находитесь в укрытиях. Есть риск повторных атак", – написал он.
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Юрий Неважно cc2c59e4
показать весь комментарий02.10.2022 08:58 Ответить Мне нравится 6
Чайка Київ
показать весь комментарий02.10.2022 10:33 Ответить Мне нравится 2
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