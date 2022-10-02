Росіяни атакували Запоріжжя та околиці, - Старух
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У Запоріжжі вранці пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови ОВА Запоріжжя Олександра Старуха.
"Ворог атакував обласний центр і найближчі околиці. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються.
Важливо! Дотримуйтесь заходів безпеки! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, перебувайте в укриттях. Є ризик повторних атак", - написав він.
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Юрий Неважно cc2c59e4
показати весь коментар02.10.2022 08:58 Відповісти Мені подобається 6
Чайка Київ
показати весь коментар02.10.2022 10:33 Відповісти Мені подобається 2
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