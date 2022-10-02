Росіяни атакували Запоріжжя та околиці, - Старух

У Запоріжжі вранці пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови ОВА Запоріжжя Олександра Старуха.

"Ворог атакував обласний центр і найближчі околиці. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються.

Важливо! Дотримуйтесь заходів безпеки! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, перебувайте в укриттях. Є ризик повторних атак", - написав він.

Також дивіться: Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі. ФОТОрепортаж 21+