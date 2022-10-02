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Росіяни атакували Запоріжжя та околиці, - Старух

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,попасна

У Запоріжжі вранці пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови ОВА Запоріжжя Олександра Старуха.

"Ворог атакував обласний центр і найближчі околиці. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються.

Важливо! Дотримуйтесь заходів безпеки! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, перебувайте в укриттях. Є ризик повторних атак", - написав він.

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Автор: Наталя Джума
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всё таки атаковал и нанёс ракетно-артиллерийский удар,это разные вещи.
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02.10.2022 08:58 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.10.2022 10:33 Відповісти
 
 