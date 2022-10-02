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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Кадыров (770) Россия (91250) Лиман (287) Пригожин Евгений (396)

В армии России может быть смена военного руководства, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

герасимов

Успехи украинских военных, в том числе успешное наступление на Лиман, вызвали возмущение кремлевских пропагандистов. Теперь они стали искать виновных в поражении под Лиманом.

Об этом говорится в ежедневном отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, свое возмущение выразил Рамзан Кадыров. Он уже нашел виновных в поражении войска оккупантов. Им стал командующий Центральным военным округом, генерал-полковник Александр Лапин. Кроме того, Кадыров обвинил в провале начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова.

Кадырова публично поддержал и "повар Путина" Евгений Пригожин. Он заявил, что высшее военное командование должно воевать "босиком с автоматами на передовой". Не отстают и российские пропагандисты и военные журналисты. Они начали подчеркивать, что в провалах виновато командование, ведь оно коррумпировано и совершенно не заинтересовано в достижении стратегических целей России.

"Эти высказывания могут свидетельствовать об одном: раскол между традиционными и нетрадиционными силами в России, скорее всего, растет", - говорится в отчете ISW.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потеря РФ Лимана почти наверняка усилит давление на командование российской армии, - британская разведка
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Топ комментарии
+30
Ещё кровати можно переставить..
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02.10.2022 09:57
+30
Нетрадиційні сили - це кадирівські ослойопи?
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02.10.2022 10:00
+24
А на кого их менять? У них все генералы дегенераты. Стоит только на их рожи посмотреть...
Одни только рыла Герасимова и Золотова чего стоят - ни проблеска ума...
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02.10.2022 10:02
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Ещё кровати можно переставить..
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02.10.2022 09:57 Ответить
Это-же очень хорошая новость. Значит еще больше дураков, еще больше стрелочников, еще больше бардака... И как всегда в таких случаях происходит, нам ничего делать не надо. Сами разбегутся и друг друга перегрызут.
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02.10.2022 09:59 Ответить
Как касапы не садитесь, в вояки вы точно не годитесь ...
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02.10.2022 09:59 Ответить
Нетрадиційні сили - це кадирівські ослойопи?
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02.10.2022 10:00 Ответить
Нє, вони в основному овечок чухають
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02.10.2022 10:55 Ответить
це як раз традиційні. а нетрадиційні - це кадирівскі кацапойопи.
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02.10.2022 13:21 Ответить
а який у них вихід ?
лише слати побільше м'яса або вбити хутлєра і припинити військові дії
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02.10.2022 10:01 Ответить
Нєєє, *** вбити - це страшно! Краще здохнути в Україні!
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02.10.2022 10:16 Ответить
Каждый из них надеется подобраться еще ближе к корыту МО,чтобы лучше вооружить свою личную армию,понимая необратимость наступления хаоса во время борьбы за власть
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02.10.2022 10:02 Ответить
А на кого их менять? У них все генералы дегенераты. Стоит только на их рожи посмотреть...
Одни только рыла Герасимова и Золотова чего стоят - ни проблеска ума...
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02.10.2022 10:02 Ответить
Та так.
Ліца не отягощонниє пєчатью інтелєкта.
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02.10.2022 10:05 Ответить
Так, теорія Ламброзо в дії🙂
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02.10.2022 10:15 Ответить
тем не менее Залужный высоко ценит Герасимова(может это было ДО ТОГО как тот стал беспробудно бухать)
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02.10.2022 10:34 Ответить
взможно герасимов очень помог чем-то хорошим или помогает
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02.10.2022 11:33 Ответить
Герасимов как раз, серьезный стратег. По его книгам учился Залужный. Внешность в этом случае обманчива. Другое дело, что Пу с самого начала всунул свой пятак в планирование "операцией". А он в этом ничего не понимает. В результате получилось то, что получилось
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02.10.2022 11:57 Ответить
На московії війна сечі проти лайна
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02.10.2022 10:02 Ответить
Выходить против путина очень страшно. Пойду лучше сдохну в Украине в бессмысленной войне
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02.10.2022 10:04 Ответить
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02.10.2022 10:04 Ответить
Все, треба терміново міняти оленевода на овце@оба.
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02.10.2022 10:07 Ответить
Военнослужащие вооруженных сил расии! Не позволяйте кадыровцам и фсбшникам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой выживших из ума педофилов и рашонацистов, которая засела в Москве и взяла в заложники весь расейский народ.
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02.10.2022 10:07 Ответить
И наркоманов...
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02.10.2022 10:21 Ответить
Zrja terjaite vremja. Ne poimut! Ih prosto nado posilatj i unizatj! I ,pri vozmoznosti, unictozatj. Oni dokozali, cto ne ljudi.
Smertj vorogam!
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02.10.2022 10:24 Ответить
"кадырова публично поддержал пригожин"

В переводе на человеческий это означает, что пригожин подложил спичрайтерам дондона тот излишне грамотный текст.
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02.10.2022 10:08 Ответить
знову буде дохла русня
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02.10.2022 10:08 Ответить
Выкопают мясника жукова и поставят вместо герасимова. Вперед на штурм,чмобики.)
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02.10.2022 10:08 Ответить
Призвать дух жукова и поставить его на командование не проблема.
Проблема - как сегодня воевать по-жуковски?
- 3 миллиона слева, 3 миллиона справа, 5 миллионов по центру. Солдат не жалеть, трупы не считать, бабы еще нарожают.
Бабы подвели, почему то новое пушечное мясо на убой кремлевским мясникам рожать не захотели.
Они бы и рады воевать по-жуковски. Да некому.
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02.10.2022 10:19 Ответить
Нетрадиционные силы? ЛБГТ войска,што -ль?
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02.10.2022 10:11 Ответить
Так (уйло ж керує?!
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02.10.2022 10:11 Ответить
Нехай ка-дирку замість лапіна поставлять)))
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02.10.2022 10:13 Ответить
рабсеяне, рыба гниёт с головы, ну вы поняли кого надо поменять...
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02.10.2022 10:15 Ответить
У российского генералитета сейчас "два путя":

- или их смещает срущий карлик (ну там лубянка, "польско-японский шпион", "да ты родину не любиш", в общем - "Утомлённые солнцем"...),

- или они смещают срущего карлика (и снова - отдых в Ницце, зимой - лыжи на Куршавеле, деткам новый порш, жене - не контрафактный "Шанель #5" на день рождения, в общем - жизнь удалась...).
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02.10.2022 10:16 Ответить
Війною в Україні командує безпосередньо буйло. Абсолютно зрозуміло, що якби не т.з. "референдум", вони б вивели свою орду з Лиману, як до того зробили "жест доброї волі" під Києвом та на Харківщині.

А тепер генералів призначать козлищами відпущення гріхів буйла.

Гарно, генералитет, да і армія, проти фюрера
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02.10.2022 11:43 Ответить
Застой на болотах, никаких перспектив только сдохнуть за вечного ***********.
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02.10.2022 10:16 Ответить
В Росії змінять військове керівництво напевно сподіваються знайти нового маршала перемоги Георгія Жукова
Тільки заміна керівництво не змінить ситуацію на фронті коли вже 60 тисяч беєздатної армії розбито а по мобілізації приїдуть алкоголіки і зеки на фронті не буде дисципліни і нове керівництво не зможе цими алкоголіками і зеками керувати.
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02.10.2022 10:16 Ответить
"Розкол між традиційними піgaрасами й нетрадиційними збо ченцями у Росії, швидше за все, зростає", - наголошується у звіті ISW.
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02.10.2022 10:17 Ответить
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02.10.2022 10:19 Ответить
Проказница-Мартышка,

Осел,

Козел

Да косолапый Мишка

Затеяли сыграть Квартет.

Достали нот, баса, альта, две скрипки

И сели на лужок под липки, -

Пленять своим искусством свет.

Ударили в смычки, дерут, а толку нет.

"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. -

Погодите!

Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.

Ты с басом, Мишенька, садись против альта,

Я, прима, сяду против вторы;

Тогда пойдет уж музыка не та:

У нас запляшут лес и горы!"

Расселись, начали Квартет;

Он все-таки на лад нейдет.

"Постойте ж, я сыскал секрет? -

Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,

Коль рядом сядем".

Послушались Осла: уселись чинно в ряд;

А все-таки Квартет нейдет на лад.

Вот пуще прежнего пошли у них разборы

И споры,

Кому и как сидеть.

Случилось Соловью на шум их прилететь.

Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.

"Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,

Чтобы Квартет в порядок наш привесть:

И ноты есть у нас, и инструменты есть,

Скажи лишь, как нам сесть!" -

"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

И уши ваших понежней, -

Им отвечает Соловей, -

А вы, друзья, как ни садитесь;

Всё в музыканты не годитесь".(с)
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02.10.2022 10:21 Ответить
Крылов был толковым мужиком, как ни крути
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02.10.2022 10:28 Ответить
Е-е-е це був справді не Крилов. Він передрав свої байки у Лафонтена, а той, у свою чергу - у Езопа. А тому їх писала його любовниця.

Ось така х..йня, малята...
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02.10.2022 11:12 Ответить
ще б хто в Україні т.з. "політичне керівництво" поміняв, шоб не наказували війсковим, шо їм треба робити, замість того, щоб знищувати ворога на місцях.
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02.10.2022 10:23 Ответить
Думаю, що для успіху їм треба їх частіше замінювати. І старих розстрілювати не забувати.
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02.10.2022 10:29 Ответить
Нехай продовжує командувати чемодано-срун. В нього непогано виходить, судячи з останніх подій
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02.10.2022 10:30 Ответить
галасуй нє галасуй всьо равно палучіш х#й
брудні кацапи такі тупорилі що не розуміють елементарщину адже замість того щоб міняти колоду кацапи тусують стару колоду своїх "хєнєралоф"
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02.10.2022 10:41 Ответить
Схоже - моноліт кацапської влади таки тріснув . І нарешті - добряче . Якщо раніше гризня між силовиками і кадиркою була не публічною , то тепер це вилізло в публічну площину . Ще й кухар ***** сюди впрягся .
Але саме найбільше радує те що ***** , вже схоже - почав втрачати вплив на своїх холопів , і вони почали йти - в рознос . І пригожин , і кадирка , не робили б таких заяв , якби надто боялися царського гніву . !!
Дайош смуту .!! Саме це - остаточно доб'є , імперію зла .
Не зупиняйтесь кацапня , я вірю в вас .
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02.10.2022 10:42 Ответить
буде Опричнина із їхньою присягою "гойда", яку вже виголосив скоморох охлобистін на Лобному місці перед кремлем
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02.10.2022 11:46 Ответить
Треба каСабам ще раз перечитати басТню їхнього Крилова КвартьЄт
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02.10.2022 10:50 Ответить
Думається, якщо і є в керівництві рф розкол, то лише з приводу застосування ядерної зброї. Одні "за", інші наполягають на веденні звичайної війни. Як не дивно, прихильникам ядерного удару навіть вигідні поразки рф на фронті, бо вони лише підтверджують їх думку, що без ядерної зброї рф цю війну не виграє.
Тому пильність не втрачати. Віримо в ЗСУ.
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02.10.2022 11:12 Ответить
А толку если выбит весь кадровый младший и средний офицерский состав а курсантами уже ничего не исправишь.
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02.10.2022 11:19 Ответить
Примите от этих граждан брак, и выдайте им другой!
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02.10.2022 11:35 Ответить
спасение утопающих ето дело рук самих утопающих. Ну а як інакше, спасають морду ліца,бродяги.
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02.10.2022 12:49 Ответить
 
 