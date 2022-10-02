В армии России может быть смена военного руководства, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Успехи украинских военных, в том числе успешное наступление на Лиман, вызвали возмущение кремлевских пропагандистов. Теперь они стали искать виновных в поражении под Лиманом.
Об этом говорится в ежедневном отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, свое возмущение выразил Рамзан Кадыров. Он уже нашел виновных в поражении войска оккупантов. Им стал командующий Центральным военным округом, генерал-полковник Александр Лапин. Кроме того, Кадыров обвинил в провале начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова.
Кадырова публично поддержал и "повар Путина" Евгений Пригожин. Он заявил, что высшее военное командование должно воевать "босиком с автоматами на передовой". Не отстают и российские пропагандисты и военные журналисты. Они начали подчеркивать, что в провалах виновато командование, ведь оно коррумпировано и совершенно не заинтересовано в достижении стратегических целей России.
"Эти высказывания могут свидетельствовать об одном: раскол между традиционными и нетрадиционными силами в России, скорее всего, растет", - говорится в отчете ISW.
Пожалуйста, подождите...
лише слати побільше м'яса або вбити хутлєра і припинити військові дії
Одни только рыла Герасимова и Золотова чего стоят - ни проблеска ума...
Ліца не отягощонниє пєчатью інтелєкта.
Smertj vorogam!
В переводе на человеческий это означает, что пригожин подложил спичрайтерам дондона тот излишне грамотный текст.
Проблема - как сегодня воевать по-жуковски?
- 3 миллиона слева, 3 миллиона справа, 5 миллионов по центру. Солдат не жалеть, трупы не считать, бабы еще нарожают.
Бабы подвели, почему то новое пушечное мясо на убой кремлевским мясникам рожать не захотели.
Они бы и рады воевать по-жуковски. Да некому.
- или их смещает срущий карлик (ну там лубянка, "польско-японский шпион", "да ты родину не любиш", в общем - "Утомлённые солнцем"...),
- или они смещают срущего карлика (и снова - отдых в Ницце, зимой - лыжи на Куршавеле, деткам новый порш, жене - не контрафактный "Шанель #5" на день рождения, в общем - жизнь удалась...).
А тепер генералів призначать козлищами відпущення гріхів буйла.
Гарно, генералитет, да і армія, проти фюрера
Тільки заміна керівництво не змінить ситуацію на фронті коли вже 60 тисяч беєздатної армії розбито а по мобілізації приїдуть алкоголіки і зеки на фронті не буде дисципліни і нове керівництво не зможе цими алкоголіками і зеками керувати.
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. -
Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет? -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
"Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!" -
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь".(с)
Ось така х..йня, малята...
брудні кацапи такі тупорилі що не розуміють елементарщину адже замість того щоб міняти колоду кацапи тусують стару колоду своїх "хєнєралоф"
Але саме найбільше радує те що ***** , вже схоже - почав втрачати вплив на своїх холопів , і вони почали йти - в рознос . І пригожин , і кадирка , не робили б таких заяв , якби надто боялися царського гніву . !!
Дайош смуту .!! Саме це - остаточно доб'є , імперію зла .
Не зупиняйтесь кацапня , я вірю в вас .
Тому пильність не втрачати. Віримо в ЗСУ.