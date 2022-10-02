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Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
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Кадиров (480) Росія (47203) Лиман (197) Пригожин Євген (503)

В армії Росії може бути зміна військового керівництва, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

герасимов

Успіхи українських військових, зокрема успішний наступ на лиман, викликали обурення кремлівських пропагандистів. Тепер вони почали шукати винних у поразці під Лиманом.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, своє обурення висловив Рамзан Кадиров. Він уже знайшов винних у поразці війська окупантів. Ним став командувач Центральним військовим округом, генерал-полковник Олександр Лапін. Крім того, Кадиров звинуватив у провалі начальника Генштабу генерала армії Валерія Герасимова.

Кадирова публічно підтримав і "кухар Путіна" Євген Пригожин.  Він заявив, що вище військове командування повинне воювати "босоніж з автоматами на передовій". Не відстають і російські пропагандисти та військові журналісти. Вони почали наголошувати, що у провалах винне командування, адже воно є корумпованим і абсолютно не зацікавленим у досягненні стратегічних цілей Росії.

"Ці вислови можуть свідчити про одне: розкол між традиційними й нетрадиційними силами у Росії, швидше за все, зростає", - йдеться  звіті ISW. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Визволення Лиману є обнадійливим успіхом українських захисників, - глава Пентагону Остін

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+30
Ещё кровати можно переставить..
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02.10.2022 09:57
+30
Нетрадиційні сили - це кадирівські ослойопи?
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02.10.2022 10:00
+24
А на кого их менять? У них все генералы дегенераты. Стоит только на их рожи посмотреть...
Одни только рыла Герасимова и Золотова чего стоят - ни проблеска ума...
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02.10.2022 10:02
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Ещё кровати можно переставить..
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02.10.2022 09:57 Відповісти
Это-же очень хорошая новость. Значит еще больше дураков, еще больше стрелочников, еще больше бардака... И как всегда в таких случаях происходит, нам ничего делать не надо. Сами разбегутся и друг друга перегрызут.
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02.10.2022 09:59 Відповісти
Как касапы не садитесь, в вояки вы точно не годитесь ...
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02.10.2022 09:59 Відповісти
Нетрадиційні сили - це кадирівські ослойопи?
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02.10.2022 10:00 Відповісти
Нє, вони в основному овечок чухають
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02.10.2022 10:55 Відповісти
це як раз традиційні. а нетрадиційні - це кадирівскі кацапойопи.
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02.10.2022 13:21 Відповісти
а який у них вихід ?
лише слати побільше м'яса або вбити хутлєра і припинити військові дії
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02.10.2022 10:01 Відповісти
Нєєє, *** вбити - це страшно! Краще здохнути в Україні!
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02.10.2022 10:16 Відповісти
Каждый из них надеется подобраться еще ближе к корыту МО,чтобы лучше вооружить свою личную армию,понимая необратимость наступления хаоса во время борьбы за власть
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02.10.2022 10:02 Відповісти
А на кого их менять? У них все генералы дегенераты. Стоит только на их рожи посмотреть...
Одни только рыла Герасимова и Золотова чего стоят - ни проблеска ума...
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02.10.2022 10:02 Відповісти
Та так.
Ліца не отягощонниє пєчатью інтелєкта.
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02.10.2022 10:05 Відповісти
Так, теорія Ламброзо в дії🙂
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02.10.2022 10:15 Відповісти
тем не менее Залужный высоко ценит Герасимова(может это было ДО ТОГО как тот стал беспробудно бухать)
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02.10.2022 10:34 Відповісти
взможно герасимов очень помог чем-то хорошим или помогает
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02.10.2022 11:33 Відповісти
Герасимов как раз, серьезный стратег. По его книгам учился Залужный. Внешность в этом случае обманчива. Другое дело, что Пу с самого начала всунул свой пятак в планирование "операцией". А он в этом ничего не понимает. В результате получилось то, что получилось
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02.10.2022 11:57 Відповісти
На московії війна сечі проти лайна
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02.10.2022 10:02 Відповісти
Выходить против путина очень страшно. Пойду лучше сдохну в Украине в бессмысленной войне
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02.10.2022 10:04 Відповісти
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02.10.2022 10:04 Відповісти
Все, треба терміново міняти оленевода на овце@оба.
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02.10.2022 10:07 Відповісти
Военнослужащие вооруженных сил расии! Не позволяйте кадыровцам и фсбшникам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой выживших из ума педофилов и рашонацистов, которая засела в Москве и взяла в заложники весь расейский народ.
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02.10.2022 10:07 Відповісти
И наркоманов...
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02.10.2022 10:21 Відповісти
Zrja terjaite vremja. Ne poimut! Ih prosto nado posilatj i unizatj! I ,pri vozmoznosti, unictozatj. Oni dokozali, cto ne ljudi.
Smertj vorogam!
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02.10.2022 10:24 Відповісти
"кадырова публично поддержал пригожин"

В переводе на человеческий это означает, что пригожин подложил спичрайтерам дондона тот излишне грамотный текст.
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02.10.2022 10:08 Відповісти
знову буде дохла русня
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02.10.2022 10:08 Відповісти
Выкопают мясника жукова и поставят вместо герасимова. Вперед на штурм,чмобики.)
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02.10.2022 10:08 Відповісти
Призвать дух жукова и поставить его на командование не проблема.
Проблема - как сегодня воевать по-жуковски?
- 3 миллиона слева, 3 миллиона справа, 5 миллионов по центру. Солдат не жалеть, трупы не считать, бабы еще нарожают.
Бабы подвели, почему то новое пушечное мясо на убой кремлевским мясникам рожать не захотели.
Они бы и рады воевать по-жуковски. Да некому.
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02.10.2022 10:19 Відповісти
Нетрадиционные силы? ЛБГТ войска,што -ль?
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02.10.2022 10:11 Відповісти
Так (уйло ж керує?!
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02.10.2022 10:11 Відповісти
Нехай ка-дирку замість лапіна поставлять)))
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02.10.2022 10:13 Відповісти
рабсеяне, рыба гниёт с головы, ну вы поняли кого надо поменять...
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02.10.2022 10:15 Відповісти
У российского генералитета сейчас "два путя":

- или их смещает срущий карлик (ну там лубянка, "польско-японский шпион", "да ты родину не любиш", в общем - "Утомлённые солнцем"...),

- или они смещают срущего карлика (и снова - отдых в Ницце, зимой - лыжи на Куршавеле, деткам новый порш, жене - не контрафактный "Шанель #5" на день рождения, в общем - жизнь удалась...).
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02.10.2022 10:16 Відповісти
Війною в Україні командує безпосередньо буйло. Абсолютно зрозуміло, що якби не т.з. "референдум", вони б вивели свою орду з Лиману, як до того зробили "жест доброї волі" під Києвом та на Харківщині.

А тепер генералів призначать козлищами відпущення гріхів буйла.

Гарно, генералитет, да і армія, проти фюрера
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02.10.2022 11:43 Відповісти
Застой на болотах, никаких перспектив только сдохнуть за вечного ***********.
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02.10.2022 10:16 Відповісти
В Росії змінять військове керівництво напевно сподіваються знайти нового маршала перемоги Георгія Жукова
Тільки заміна керівництво не змінить ситуацію на фронті коли вже 60 тисяч беєздатної армії розбито а по мобілізації приїдуть алкоголіки і зеки на фронті не буде дисципліни і нове керівництво не зможе цими алкоголіками і зеками керувати.
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02.10.2022 10:16 Відповісти
"Розкол між традиційними піgaрасами й нетрадиційними збо ченцями у Росії, швидше за все, зростає", - наголошується у звіті ISW.
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02.10.2022 10:17 Відповісти
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02.10.2022 10:19 Відповісти
Проказница-Мартышка,

Осел,

Козел

Да косолапый Мишка

Затеяли сыграть Квартет.

Достали нот, баса, альта, две скрипки

И сели на лужок под липки, -

Пленять своим искусством свет.

Ударили в смычки, дерут, а толку нет.

"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. -

Погодите!

Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.

Ты с басом, Мишенька, садись против альта,

Я, прима, сяду против вторы;

Тогда пойдет уж музыка не та:

У нас запляшут лес и горы!"

Расселись, начали Квартет;

Он все-таки на лад нейдет.

"Постойте ж, я сыскал секрет? -

Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,

Коль рядом сядем".

Послушались Осла: уселись чинно в ряд;

А все-таки Квартет нейдет на лад.

Вот пуще прежнего пошли у них разборы

И споры,

Кому и как сидеть.

Случилось Соловью на шум их прилететь.

Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.

"Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,

Чтобы Квартет в порядок наш привесть:

И ноты есть у нас, и инструменты есть,

Скажи лишь, как нам сесть!" -

"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

И уши ваших понежней, -

Им отвечает Соловей, -

А вы, друзья, как ни садитесь;

Всё в музыканты не годитесь".(с)
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02.10.2022 10:21 Відповісти
Крылов был толковым мужиком, как ни крути
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02.10.2022 10:28 Відповісти
Е-е-е це був справді не Крилов. Він передрав свої байки у Лафонтена, а той, у свою чергу - у Езопа. А тому їх писала його любовниця.

Ось така х..йня, малята...
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02.10.2022 11:12 Відповісти
ще б хто в Україні т.з. "політичне керівництво" поміняв, шоб не наказували війсковим, шо їм треба робити, замість того, щоб знищувати ворога на місцях.
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02.10.2022 10:23 Відповісти
Думаю, що для успіху їм треба їх частіше замінювати. І старих розстрілювати не забувати.
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02.10.2022 10:29 Відповісти
Нехай продовжує командувати чемодано-срун. В нього непогано виходить, судячи з останніх подій
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02.10.2022 10:30 Відповісти
галасуй нє галасуй всьо равно палучіш х#й
брудні кацапи такі тупорилі що не розуміють елементарщину адже замість того щоб міняти колоду кацапи тусують стару колоду своїх "хєнєралоф"
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02.10.2022 10:41 Відповісти
Схоже - моноліт кацапської влади таки тріснув . І нарешті - добряче . Якщо раніше гризня між силовиками і кадиркою була не публічною , то тепер це вилізло в публічну площину . Ще й кухар ***** сюди впрягся .
Але саме найбільше радує те що ***** , вже схоже - почав втрачати вплив на своїх холопів , і вони почали йти - в рознос . І пригожин , і кадирка , не робили б таких заяв , якби надто боялися царського гніву . !!
Дайош смуту .!! Саме це - остаточно доб'є , імперію зла .
Не зупиняйтесь кацапня , я вірю в вас .
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02.10.2022 10:42 Відповісти
буде Опричнина із їхньою присягою "гойда", яку вже виголосив скоморох охлобистін на Лобному місці перед кремлем
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02.10.2022 11:46 Відповісти
Треба каСабам ще раз перечитати басТню їхнього Крилова КвартьЄт
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02.10.2022 10:50 Відповісти
Думається, якщо і є в керівництві рф розкол, то лише з приводу застосування ядерної зброї. Одні "за", інші наполягають на веденні звичайної війни. Як не дивно, прихильникам ядерного удару навіть вигідні поразки рф на фронті, бо вони лише підтверджують їх думку, що без ядерної зброї рф цю війну не виграє.
Тому пильність не втрачати. Віримо в ЗСУ.
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02.10.2022 11:12 Відповісти
А толку если выбит весь кадровый младший и средний офицерский состав а курсантами уже ничего не исправишь.
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02.10.2022 11:19 Відповісти
Примите от этих граждан брак, и выдайте им другой!
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02.10.2022 11:35 Відповісти
спасение утопающих ето дело рук самих утопающих. Ну а як інакше, спасають морду ліца,бродяги.
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02.10.2022 12:49 Відповісти
 
 