В армії Росії може бути зміна військового керівництва, - ISW
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Успіхи українських військових, зокрема успішний наступ на лиман, викликали обурення кремлівських пропагандистів. Тепер вони почали шукати винних у поразці під Лиманом.
Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, своє обурення висловив Рамзан Кадиров. Він уже знайшов винних у поразці війська окупантів. Ним став командувач Центральним військовим округом, генерал-полковник Олександр Лапін. Крім того, Кадиров звинуватив у провалі начальника Генштабу генерала армії Валерія Герасимова.
Кадирова публічно підтримав і "кухар Путіна" Євген Пригожин. Він заявив, що вище військове командування повинне воювати "босоніж з автоматами на передовій". Не відстають і російські пропагандисти та військові журналісти. Вони почали наголошувати, що у провалах винне командування, адже воно є корумпованим і абсолютно не зацікавленим у досягненні стратегічних цілей Росії.
"Ці вислови можуть свідчити про одне: розкол між традиційними й нетрадиційними силами у Росії, швидше за все, зростає", - йдеться звіті ISW.
Будь ласка, зачекайте...
лише слати побільше м'яса або вбити хутлєра і припинити військові дії
Одни только рыла Герасимова и Золотова чего стоят - ни проблеска ума...
Ліца не отягощонниє пєчатью інтелєкта.
Smertj vorogam!
В переводе на человеческий это означает, что пригожин подложил спичрайтерам дондона тот излишне грамотный текст.
Проблема - как сегодня воевать по-жуковски?
- 3 миллиона слева, 3 миллиона справа, 5 миллионов по центру. Солдат не жалеть, трупы не считать, бабы еще нарожают.
Бабы подвели, почему то новое пушечное мясо на убой кремлевским мясникам рожать не захотели.
Они бы и рады воевать по-жуковски. Да некому.
- или их смещает срущий карлик (ну там лубянка, "польско-японский шпион", "да ты родину не любиш", в общем - "Утомлённые солнцем"...),
- или они смещают срущего карлика (и снова - отдых в Ницце, зимой - лыжи на Куршавеле, деткам новый порш, жене - не контрафактный "Шанель #5" на день рождения, в общем - жизнь удалась...).
А тепер генералів призначать козлищами відпущення гріхів буйла.
Гарно, генералитет, да і армія, проти фюрера
Тільки заміна керівництво не змінить ситуацію на фронті коли вже 60 тисяч беєздатної армії розбито а по мобілізації приїдуть алкоголіки і зеки на фронті не буде дисципліни і нове керівництво не зможе цими алкоголіками і зеками керувати.
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. -
Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет? -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
"Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!" -
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь".(с)
Ось така х..йня, малята...
брудні кацапи такі тупорилі що не розуміють елементарщину адже замість того щоб міняти колоду кацапи тусують стару колоду своїх "хєнєралоф"
Але саме найбільше радує те що ***** , вже схоже - почав втрачати вплив на своїх холопів , і вони почали йти - в рознос . І пригожин , і кадирка , не робили б таких заяв , якби надто боялися царського гніву . !!
Дайош смуту .!! Саме це - остаточно доб'є , імперію зла .
Не зупиняйтесь кацапня , я вірю в вас .
Тому пильність не втрачати. Віримо в ЗСУ.