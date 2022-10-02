У Путина есть минимум три двойника, – Буданов
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Однако их может быть больше.
Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.
По его словам, в ГУР есть специалисты, которые разбираются в этом вопросе.
"Я лично не являюсь "путиноведом", скажем так. Для меня есть точно три двойника, которых лично я вижу сразу. Сколько их на самом деле – нужно просто поднять информацию", – сказал Буданов.
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+32 Руслан Подурец
показать весь комментарий02.10.2022 10:47
+26 Ksenia VB
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показать весь комментарий02.10.2022 10:44
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По-друге, сам куйло завжди буде боятися мати двійника, оскільки гєбняві можуть вбити оригінал, а дублікат буде правити замість нього. Коротше кажучи, не все з двійником так просто як здається.
А в "Слугах народу" всі генії.