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У Путина есть минимум три двойника, – Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буданов

Однако их может быть больше.

Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.

По его словам, в ГУР есть специалисты, которые разбираются в этом вопросе.

"Я лично не являюсь "путиноведом", скажем так. Для меня есть точно три двойника, которых лично я вижу сразу. Сколько их на самом деле – нужно просто поднять информацию", – сказал Буданов.

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Топ комментарии
+32
а він і до цього багато інформації на тему базарної баби видавав, уже не дивує
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02.10.2022 10:47
+26
і досі кладуть
пофіг, що теплої форми немає
пофіг що будинки розбиті вщент- головне асфальт
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02.10.2022 10:46
+23
а була б своя ракетна програма... можна було б і ***** і його двійників завалити.... https://www.youtube.com/watch?v=NLbQAXUwOw8&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=11


але ми ж асфальт клали ((
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02.10.2022 10:44
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Там мова трохи в іншому. Той хто погодиться стати двійником, у нього вже ніколи не буде власного життя оскільки ******* способи стеження дуже просто розкриють підвох, до того ж смерть оригіналу буде означати фізичне знищення двійника.
По-друге, сам куйло завжди буде боятися мати двійника, оскільки гєбняві можуть вбити оригінал, а дублікат буде правити замість нього. Коротше кажучи, не все з двійником так просто як здається.
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02.10.2022 19:21 Ответить
Пусть хоть десять. Что это меняет? Хватит уже в 14-15 гг чем только не болел, и сколько месяцев осталось, немецкий проххфесор запускал!
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02.10.2022 13:57 Ответить
А яка різниця, скільки двойників? Побачив москаля зі сброєю- мочи! Рахувати будемо після Перемоги! Якщо Буданову нема щось розумного сказати, то для чого писок відкривати? Притиснутися до переможних дій українського народу, сказати потім, я теж причетний, анекдоти розказував, увесь такий білий та пухнастий, не хоче прокладка Зеленська під роздачу попасти.
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02.10.2022 14:16 Ответить
У Путіна є мінімум три двійники, - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3370957
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02.10.2022 15:13 Ответить
... у ГУР є фахівці...
А в "Слугах народу" всі генії.
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02.10.2022 17:47 Ответить
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