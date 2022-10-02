У Путіна є мінімум три двійники, – Буданов
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Проте їх може бути більше.
Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.
За його словами, у ГУР є фахівці, які розуміються на цьому питанні.
"Я особисто не є "путінознавцем", скажімо так. Для мене є точно три двійники, яких особисто я бачу відразу. Скільки їх насправді – треба просто підняти інформацію", – сказав Буданов.
Топ коментарі
+32 Руслан Подурец
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+26 Ksenia VB
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+23 Mika Pat
показати весь коментар02.10.2022 10:44
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По-друге, сам куйло завжди буде боятися мати двійника, оскільки гєбняві можуть вбити оригінал, а дублікат буде правити замість нього. Коротше кажучи, не все з двійником так просто як здається.
А в "Слугах народу" всі генії.