У Путіна є мінімум три двійники, – Буданов

Проте їх може бути більше.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

За його словами, у ГУР є фахівці, які розуміються на цьому питанні.

"Я особисто не є "путінознавцем", скажімо так. Для мене є точно три двійники, яких особисто я бачу відразу. Скільки їх насправді – треба просто підняти інформацію", – сказав Буданов.

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