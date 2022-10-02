Подготовка к отстранению Путина от власти уже идет, - Буданов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия загнала себя в тупик, но она еще может выйти из войны и не развалиться. Для этого нужно, в частности, отстранить российского диктатора Владимира Путина от власти.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов.
"Россия не может прямо сейчас остановиться, потому что это только ускорит ее разделение и разрушение. Россия загнала себя в тупик, из него еще реально выйти. Это признание, что все это произошло ошибочно, выход за админграницы 1991 года и начало выстраивания какого-то диалога со всем миром. Но это автоматически означает трансфер власти", – говорит Буданов.
Глава ГУР МО отметил, что определенные подготовительные процессы к отстранению Путина от власти уже идут.
"Есть соперничество, это не один кандидат (в преемники Путина. – Ред.), их несколько. О некоторых из них информация в СМИ просачивается, о некоторых – нет", – добавил Буданов.
В то же время, добавил глава ГУР МО, трансфер власти может иметь положительные последствия для Украины при определенных условиях.
"Он даст Украине плюс только в одном случае – если они примут эту парадигму восприятия мира, захотят видоизмениться. Это первое условие. Второе – мы четко сделаем выводы о том, что было эти все годы, и будем правильно выстраивать нашу жизнь. Во всех других случаях это ничего не изменит", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
От і робіть висновки, хто на яку країну працював.
Пам'ятаєте монолог Голохвастова із "за двома зайцями"? Оце воно і є.
Головне, щоб потім "розумний аж страшно".
Той пару днів тому теж розродився великим опусом про підкилимну боротьбу в кремлі і дійшов висновку, що найреальніший кандидат на зміну путіну - Патрушев-джуніор
Так почалась наша "дружба"... а як почнеться, так і буде завжди.
Никому не нужны ядерные "талибаны"
Потому в 90х и не дали
Коротко і по суті.
може б краще тихо робити справу по знищенню ворогів України (щоби ніколи і ніде вони не змогли сховатися..) чи таки звиздіти аби що цікавіше?
Та він робив,і на Зміїному і в Сіверську.Теж х.йня получилась.
Постійне "перетрахіваніє" в середині оточення Сталіні і по всій вертикалі сталінського режиму, відоме Лєнінградскоє дєло... і апофеоз "дєло врачєй"... Все це нарешті привело до того, що диктатор Сталін охоронці знайшли в спальні, на підлозі, в передсмертній агонії, а соратники замість того, щоб поспішати з організацією медичної допомого, перейшли до ганебної одвічної процедури "король умєр, да здрасвуєт король". Втома від Сталіна стала нестерпною...
І адекватних йому на заміну немає.
Всі вони імперці і ненавидять Україну.
но демарш Кадырова и Пригожина говорит о том, что российская военная верхушка уже сыта по горло этим "верховным"
Чому? Тому що на зміну йому прийде невідомо хто. Скоріш за все, більш адекватна людина.
Буде це добре для нас? Ні в якому разі, навпаки!
Логіка існування імперій така, що вони не можуть дозволити собі показати слабкість, і за кожну поразку має обов'язково бути розплата.
Ми хочемо, щоб війска росії, замість вбивчого управління в "ручному режимі" отримали нормальний ГШ і почали діяти ефективно, а не так, як зараз?
***** руйнує всі російські інституції, його політика веде до розпаду держави.
Не дай боже вона зміниться.
Нас чекає ще страшніша війна.
Тому що імперії, поки вони живі, завжди мстять за свою поразку.
« Мамо нас люди хвалять А хто доню ?
Мамо я вас а ви мене хіба ж ми не люди?»
Мобілізація в РФ - повна дупа їх економіці. Проблеми в економіці в них з кожним днем мобілізації зростатимуть в геометричній прогресії. Кожен мобілізований росіянин і кожен той хто втік за кордон - це мінус працівник. Росіяни діють по совецькому шаблону "незамінних людей немає", в той час як у всьому світі діє принцип "кадри вирішують все". Один мобілізований працівник-професіонал може зупинити роботу цілого заводу, цеху і т.д., як мінімум на певний час. І це в умовах коли вони не можуть покрити дефіцит внутрішнього критично важливого військового виробництва з рахунок імпорту. Браво!
Впевнений, що наших полонених повернули в день оголошення мобілізації не випадково. На мою думку путін(через Абрамовича) готував план "Б" на випадок вибуху масових протестів в середині РФ. Впевнений що за "посередницво" в перемовах про обмін полоненим Абрамовичу дали гарантії щодо його фінансів(що на нього не будуть поширюватись санкції Заходу, наприклад). Насправді - це гарантії путінській касі. Серед інструментів диктаторів найбільш поширеними є два: страх та гроші. Мобілізація в РФ, це якраз той момент коли страх перед мобілізацією і "зникненням бізвісти" на українському фронті реально може перевищити страх росіян перед каральною мошиною путіна всередині РФ. Тож путін через обмін полоненими подбав про гарантію для себі каси на випадок втечі з РФ, бо він(дуже заслужено) боїться росіян набагато більше ніж НАТО чи кого-небуть ще. Хто сумнівається, хай згадає як драпав з України яник після під час Майдану. Все відбувалось дуже швидко. Якщо б хтось сказав наперед що все буде так швидко після розстрілів на Майдані, то ніхто б не повірив. В РФ все буде так само. Їх протести поки не мають успіху до першого мітингу на якому будуть гасла "міліція з народом", чи "армія з народом". Тоді все буде відбуватись блискавично швидко.
До мобілізації в Україні гинули "кадрові та добровільні" моральні виродки, для яких головною мотивацією були гроші та значки. Влив насильно мобілізованих до російського війська, значить зміну колективної свідомості там. Хочуть вони чи нехочуть, а воно так і буде. З тими(насильно мобілізованими) людьми потрібно говорити в першу чергу, впливати на них у різні способи. Словом і ділом - знищувати в Україні пачками і говорити з тими хто на черзі.
Знайомий розповідав що в 14 році потрапив в полон до росіян з двома своїми побратимами. Історія майже фантастична. Їх відпустили без жодних обмінів і зі зброєю!!!!!!!!! Бо їх в полон взяв росіянин(керівник групи) який служив з ним разом у війську в СРСР, товаришували там, разом їздили на змагання зі снайперської стрільби. Розповідав, що дав наказ не стріляти й три дні спостерігали в снайперські приціли за тим як українські військові ходили в свій "секрет" - бо впізнав обличчя!!!!!!! Там також є Люди, а серед мобілізованих їх теоретично, буде набагато більше. Адекватні люди все розуміють. Росію потрібно захищати на міжнародно визнаній території РФ. Реально, за що підуть вмирати мобілізовані росіяни??? РФ має найбільшу територію серед країн, їм мало?! Вони на тій що мають не можуть навести ладу. Якби вони на місяць "мобілізували" мільйон росіян то вониб лопатами відремонтували більшість своїх доріг... і т.д. А так, загинуть десетки(а може й сотні) тисяч молодих росіян за що? За хворі ілюзії діда-путіна?
Через ядерний тероризм та колоніальну війну за територію в 21 ст. путін та ті хто з ним, будучи щурами, загнали набагато потужніших "мирних істот" в глухий кут, і ті з переляку ймовірно кинуться на щурів першими і сліду на землі від щурів не залишать(і не факт що щурі попадуть в рай, а хтось інший крім щурів суттєво при цьому постраждає). Щурів просто не стане - блискавично швидко. Головний щур це розуміє, як ніхто інший з щурячого клану. Проте, цю всю ситуацію логічно можна пояснити лише одним: Щур - не щур, це кріт, який працює рпоти РФ. Але більшість росіян на це, ймовірно, заслуговують.
завжди те , щоби сподобалось зебобікам !!
если военные сплотятся и выступят единым фронтом, руководство страны придётся менять
именно поэтому затряслись поджилки у разных выскочек - Медведева, Кадырова, Пригожина - армия им не простит
сейчас решающее слово за олигархатом: кого жирные коты поддержат, тем и править
серьёзная работёнка для Госдепа