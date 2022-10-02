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Новости За рубежом
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Подготовка к отстранению Путина от власти уже идет, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путин,путін

Россия загнала себя в тупик, но она еще может выйти из войны и не развалиться. Для этого нужно, в частности, отстранить российского диктатора Владимира Путина от власти.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

"Россия не может прямо сейчас остановиться, потому что это только ускорит ее разделение и разрушение. Россия загнала себя в тупик, из него еще реально выйти. Это признание, что все это произошло ошибочно, выход за админграницы 1991 года и начало выстраивания какого-то диалога со всем миром. Но это автоматически означает трансфер власти", – говорит Буданов.

Глава ГУР МО отметил, что определенные подготовительные процессы к отстранению Путина от власти уже идут.

"Есть соперничество, это не один кандидат (в преемники Путина. – Ред.), их несколько. О некоторых из них информация в СМИ просачивается, о некоторых – нет", – добавил Буданов.

В то же время, добавил глава ГУР МО, трансфер власти может иметь положительные последствия для Украины при определенных условиях.

"Он даст Украине плюс только в одном случае – если они примут эту парадигму восприятия мира, захотят видоизмениться. Это первое условие. Второе – мы четко сделаем выводы о том, что было эти все годы, и будем правильно выстраивать нашу жизнь. Во всех других случаях это ничего не изменит", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путина есть минимум три двойника, – Буданов
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Топ комментарии
+40
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02.10.2022 11:18
+34
Кому кому, а Буданову вірим, еге ж ....)))
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02.10.2022 10:58
+25
він жив в одній хаті з кадирівським блазнем
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02.10.2022 11:07
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Правила форума Совет форумчан
Бункерному покидьку треба спочатку засунути пляшку в дупу, а потім усунути.
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02.10.2022 10:55 Ответить
Не пляшку, а гранату. Бажано, велику протитанкову
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02.10.2022 11:02 Ответить
для "профілактики" вистачить кедрової шишки
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02.10.2022 11:17 Ответить
Кому кому, а Буданову вірим, еге ж ....)))
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02.10.2022 10:58 Ответить
він жив в одній хаті з кадирівським блазнем
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02.10.2022 11:07 Ответить
Буданов і досі там живе 😠
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02.10.2022 15:39 Ответить
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02.10.2022 11:18 Ответить
Щодо висновків - Буданов та Зеленський запевняли всіх нас, що вторгнення не буде, а будуть шашлики в травні.
От і робіть висновки, хто на яку країну працював.
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02.10.2022 13:35 Ответить
але усунення ким, за скільки днів, чи років- про це Буданову, поки шо, невідомо(( шо за треш????? ясно, шо рано, чи пізно його не стане......це головний розвідник, а які ж заступники тоді
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02.10.2022 11:25 Ответить
Людина розуміє значення вислову "загнаний в глухий кут"? Не може бути в одному реченні і "глухий кут" і "ще реально вийти"
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02.10.2022 10:58 Ответить
Зелені ********** красиві слова і фрази. Тулять ті слова до купи, аби "красіво і вумно" звучало. Про зміст і сенс сказаного вони не думають. Балачки, спрямовані на рефлексію певного кола слухачів.
Пам'ятаєте монолог Голохвастова із "за двома зайцями"? Оце воно і є.
Головне, щоб потім "розумний аж страшно".
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02.10.2022 11:33 Ответить
чтобы эта гнида всех нас не пережила..
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02.10.2022 10:58 Ответить
ОН - вряд-ли, а вот какой=нибудь 26-й двойник - это реально.
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02.10.2022 11:09 Ответить
Одного чи усіх трьох?
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02.10.2022 11:01 Ответить
Ще один арестович знайшовся ,невже контрозвідник так може прямо говорити ?
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02.10.2022 11:01 Ответить
Виявляється, може - це ж філіал 95-го кварталу чи ліги сміху.
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02.10.2022 11:03 Ответить
може свідому дезу кидає
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02.10.2022 11:06 Ответить
Вже цікавіше хто буде на заміну. Бо щось мало надії на адекватів в оркостані
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02.10.2022 11:01 Ответить
Не знаю якою саме "закритою розвідувальною інформацією" оперує Буданов, але за деякими деталями бачу, що це просто примітивний переказ кремлівського пропагандона Ель Мюрида (Анатолія Несміяна).
Той пару днів тому теж розродився великим опусом про підкилимну боротьбу в кремлі і дійшов висновку, що найреальніший кандидат на зміну путіну - Патрушев-джуніор
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02.10.2022 11:06 Ответить
оце і є рівень професіоналізму зекоманди - переказувати ель мюріда. але зелений виборець хаває і просить добавки.
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02.10.2022 14:31 Ответить
ага, 300 років помиляються... як мінімум з 1718 року, коли московити вирізали столицю Гетьманщини - Батурин, 15000 людей не залежно від віку і статі. Ви тільки вдумайтесь.
Так почалась наша "дружба"... а як почнеться, так і буде завжди.
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02.10.2022 11:02 Ответить
перепрошую, 1708 року
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02.10.2022 11:03 Ответить
А для чего помогать ей не развалится, если она должна развалится. На развал рф в первую очередь должны быть направлены все силы.
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02.10.2022 11:07 Ответить
Разваливать тоже нужно с умом

Никому не нужны ядерные "талибаны"
Потому в 90х и не дали
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02.10.2022 11:46 Ответить
Саме так, тільки розвал рашки...
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02.10.2022 12:27 Ответить
лучше всего по классике - замочить в сортире.
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02.10.2022 11:08 Ответить
або втопити
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02.10.2022 11:15 Ответить
вам аби пожартувати. А ви підійміть статистику втоплення в сортирах в рашці за рік і ви вжахнетеся від тих цифр.
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02.10.2022 11:30 Ответить
З.І. пруф
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02.10.2022 11:35 Ответить
ознайомився...вражаєґ. але є такі випадки і у нас
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02.10.2022 12:14 Ответить
так я ж і написав - це у вас. На кацапії.
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02.10.2022 15:20 Ответить
ніколи не вважав Полтавщину кацапією
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02.10.2022 20:55 Ответить
это он так толсто намекает, шо идею по устранению *****, парашной ылите "найвеличніший" подкинул, выдавши, шо с ***** он вести больше делов не будет, в очке его надписи назаборные не читать,,,,? а вот с другим *****м, да, он будет вести базар.
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02.10.2022 11:08 Ответить
значить кацапська еліта принаймі її частина таки вирішила грохнути х#йло?
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02.10.2022 11:14 Ответить
пішов нахєр тріпло
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02.10.2022 11:14 Ответить
О!👍
Коротко і по суті.
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02.10.2022 11:23 Ответить
у очільника ГУР МО України... є ще якісь обов"язки, крім розмірковувань на публіку????
може б краще тихо робити справу по знищенню ворогів України (щоби ніколи і ніде вони не змогли сховатися..) чи таки звиздіти аби що цікавіше?
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02.10.2022 11:15 Ответить
имхо - чисто увод от темы. перевод стрелок с возникающих острых вопросов на базарни побрехенькы.
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02.10.2022 11:21 Ответить
...краще тихо робити справу по знищенню ворогів...
Та він робив,і на Зміїному і в Сіверську.Теж х.йня получилась.
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02.10.2022 17:40 Ответить
Треба розуміти, що усунення не рівноцінне трансферу влади.
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02.10.2022 11:15 Ответить
Повністю згоден з Будановим. Закінчення війни без усунення ***** вже неможливе.
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02.10.2022 11:24 Ответить
А шо буданов журиться, щоб московія не розвалилася? Москальське схоже сидить і не вилазе…
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02.10.2022 11:25 Ответить
Це не той Буданов, який героїчно мовчав про напад рашки до 24 лютого? А шо сі сталосі? Заговорив?
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02.10.2022 11:32 Ответить
Ранний климакс у его сожителя Гогилашвили!
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02.10.2022 12:21 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/rozvidka-********-rosiya/31572016.html
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02.10.2022 14:36 Ответить
Виходить не мовчав? А чого ж тоді не підготувалися? Знову Порох заважав?
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02.10.2022 15:23 Ответить
Не розумію чому всі напали на Буданова. Чому він так сказав? Де 100 відсоткова інфа? Він же контррозвідник і мав би цю інфу ховати? Ну і все таке інше. А хто з нас за всі ці роки не чув про двійників пуйла? І хто з нас не чув про те що мати двійника глави держави, особливо великої та впливової, це ЗВИЧАЙНА практика. Не кажемо про міжурядові зустрічі з двійниками, ні. Але проїзд у кортежі по місту двійником, коли справжній десь тишком -нишком в цілях безпеки їде на велосипеді це абсолютна норма. Ну, а те що у кремлівського засранця з остраху двійників може бути набагато більше ніж у будь якого іншого керівника держави, то що в цьому дивного.
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02.10.2022 11:33 Ответить
Підготовка до звільнення ***** триває ось уже 23 рік... У нас також триває підготовка до звільнення Зє. Так само як в усіх без винятку країнах триває підготовка до звільнення президентів і пошук прийнятних наступників. А народ народжує дітей для того щоб передати майно улюблене своїм нащадкам. А ще вода мокра, вітер дує і сонце світить... Очільник ГУР МО Кірюша Буданов точно дебіл. Ну от за кого він вважає українців виступаючи з такими примітивними і пустопорожніми по суті та змісту "меседжами"...
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02.10.2022 11:36 Ответить
Хто цікавився історією після Другої світової війни, то пам'ятає, що Сталін для утримання влади перейшов до нейтралізації фронтовиків, продовження вже в мирні дні депортації народів - політика "обострєніє классовой боротьби, націоналізм, космополітика, ... репресії, кошмарення населення, ГУЛАГ, - в середині СССР, і ескалація конфронтації з вчорашніми союзниками, ... - внєшніє врагі... желєзний занавес, війна в Кореї, братання з Китаєм, - розігрування китайської карти для розжіганіє міровой революції, сталінізація Східної Європи, розділення Німеччини... холодная война...

Постійне "перетрахіваніє" в середині оточення Сталіні і по всій вертикалі сталінського режиму, відоме Лєнінградскоє дєло... і апофеоз "дєло врачєй"... Все це нарешті привело до того, що диктатор Сталін охоронці знайшли в спальні, на підлозі, в передсмертній агонії, а соратники замість того, щоб поспішати з організацією медичної допомого, перейшли до ганебної одвічної процедури "король умєр, да здрасвуєт король". Втома від Сталіна стала нестерпною...

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02.10.2022 11:45 Ответить
Не вірю.Вже сім місяців усувають.Вони його як вогню бояться.
І адекватних йому на заміну немає.
Всі вони імперці і ненавидять Україну.
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02.10.2022 11:50 Ответить
не столько его, сколько подосланных им убийц
но демарш Кадырова и Пригожина говорит о том, что российская военная верхушка уже сыта по горло этим "верховным"
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03.10.2022 10:07 Ответить
Пиар на воздухе
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02.10.2022 12:14 Ответить
Сожитель Буданова - Гогилашвили задействован?
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02.10.2022 12:20 Ответить
слова правильні. Але чи здатне відомство очільника ГУР МО вирішити цю проблему. Очевидно ні. Тоді до чого ці промови. Безвідповідальний, дешевий PR
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02.10.2022 12:25 Ответить
Висловлю крамольну думку. Хай ***** залишається при владі якомога довше.
Чому? Тому що на зміну йому прийде невідомо хто. Скоріш за все, більш адекватна людина.
Буде це добре для нас? Ні в якому разі, навпаки!
Логіка існування імперій така, що вони не можуть дозволити собі показати слабкість, і за кожну поразку має обов'язково бути розплата.
Ми хочемо, щоб війска росії, замість вбивчого управління в "ручному режимі" отримали нормальний ГШ і почали діяти ефективно, а не так, як зараз?
***** руйнує всі російські інституції, його політика веде до розпаду держави.
Не дай боже вона зміниться.
Нас чекає ще страшніша війна.
Тому що імперії, поки вони живі, завжди мстять за свою поразку.
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02.10.2022 12:28 Ответить
Згодна. ***** має добити паРашу, і сам зникнути разом з нею. Не він наш довічний ворог - наш ворог "Рассєя". Імперія, яка породжує ******, та вже 300 років намагається знищити Україну так чи інакше.
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02.10.2022 12:48 Ответить
Ви перебільшуєте інтелектуальний потенціал кацапських управлінців. Там вже давно "негативна селекція" - наверх продираються найбільш "пристосовані", а не найбільш розумні. Тому зміна ***** додасть лише хаосу і розпочне боротьбу кланів за право розпоряджатися ресурсами яка здатна розвалити *********. Ну от навіщо колоніям "годувати москву" і голодати самому?
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02.10.2022 16:38 Ответить
От навіщо витрачати кошти на такого "розвідника"? Чи не є образою для справжніх професіоналів те, що їх службу очолює оце?
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02.10.2022 12:57 Ответить
секретний підрозділ кварталу "свати" почав операцію?
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02.10.2022 13:01 Ответить
Це нагадує
« Мамо нас люди хвалять А хто доню ?
Мамо я вас а ви мене хіба ж ми не люди?»
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02.10.2022 13:10 Ответить
и что?***** вменят и сразу всё изменится?наивный буданов,там таких как ***** почти вся рашка а остальные ещё хуже!
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02.10.2022 13:17 Ответить
Основний кандидат- Кадиров.
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02.10.2022 13:35 Ответить
Чомусь багато хто з публічних осіб порівнює путіна з щуром загнаним в кут, який може кинутись на того хто його туди загнав...
Мобілізація в РФ - повна дупа їх економіці. Проблеми в економіці в них з кожним днем мобілізації зростатимуть в геометричній прогресії. Кожен мобілізований росіянин і кожен той хто втік за кордон - це мінус працівник. Росіяни діють по совецькому шаблону "незамінних людей немає", в той час як у всьому світі діє принцип "кадри вирішують все". Один мобілізований працівник-професіонал може зупинити роботу цілого заводу, цеху і т.д., як мінімум на певний час. І це в умовах коли вони не можуть покрити дефіцит внутрішнього критично важливого військового виробництва з рахунок імпорту. Браво!
Впевнений, що наших полонених повернули в день оголошення мобілізації не випадково. На мою думку путін(через Абрамовича) готував план "Б" на випадок вибуху масових протестів в середині РФ. Впевнений що за "посередницво" в перемовах про обмін полоненим Абрамовичу дали гарантії щодо його фінансів(що на нього не будуть поширюватись санкції Заходу, наприклад). Насправді - це гарантії путінській касі. Серед інструментів диктаторів найбільш поширеними є два: страх та гроші. Мобілізація в РФ, це якраз той момент коли страх перед мобілізацією і "зникненням бізвісти" на українському фронті реально може перевищити страх росіян перед каральною мошиною путіна всередині РФ. Тож путін через обмін полоненими подбав про гарантію для себі каси на випадок втечі з РФ, бо він(дуже заслужено) боїться росіян набагато більше ніж НАТО чи кого-небуть ще. Хто сумнівається, хай згадає як драпав з України яник після під час Майдану. Все відбувалось дуже швидко. Якщо б хтось сказав наперед що все буде так швидко після розстрілів на Майдані, то ніхто б не повірив. В РФ все буде так само. Їх протести поки не мають успіху до першого мітингу на якому будуть гасла "міліція з народом", чи "армія з народом". Тоді все буде відбуватись блискавично швидко.
До мобілізації в Україні гинули "кадрові та добровільні" моральні виродки, для яких головною мотивацією були гроші та значки. Влив насильно мобілізованих до російського війська, значить зміну колективної свідомості там. Хочуть вони чи нехочуть, а воно так і буде. З тими(насильно мобілізованими) людьми потрібно говорити в першу чергу, впливати на них у різні способи. Словом і ділом - знищувати в Україні пачками і говорити з тими хто на черзі.
Знайомий розповідав що в 14 році потрапив в полон до росіян з двома своїми побратимами. Історія майже фантастична. Їх відпустили без жодних обмінів і зі зброєю!!!!!!!!! Бо їх в полон взяв росіянин(керівник групи) який служив з ним разом у війську в СРСР, товаришували там, разом їздили на змагання зі снайперської стрільби. Розповідав, що дав наказ не стріляти й три дні спостерігали в снайперські приціли за тим як українські військові ходили в свій "секрет" - бо впізнав обличчя!!!!!!! Там також є Люди, а серед мобілізованих їх теоретично, буде набагато більше. Адекватні люди все розуміють. Росію потрібно захищати на міжнародно визнаній території РФ. Реально, за що підуть вмирати мобілізовані росіяни??? РФ має найбільшу територію серед країн, їм мало?! Вони на тій що мають не можуть навести ладу. Якби вони на місяць "мобілізували" мільйон росіян то вониб лопатами відремонтували більшість своїх доріг... і т.д. А так, загинуть десетки(а може й сотні) тисяч молодих росіян за що? За хворі ілюзії діда-путіна?
Через ядерний тероризм та колоніальну війну за територію в 21 ст. путін та ті хто з ним, будучи щурами, загнали набагато потужніших "мирних істот" в глухий кут, і ті з переляку ймовірно кинуться на щурів першими і сліду на землі від щурів не залишать(і не факт що щурі попадуть в рай, а хтось інший крім щурів суттєво при цьому постраждає). Щурів просто не стане - блискавично швидко. Головний щур це розуміє, як ніхто інший з щурячого клану. Проте, цю всю ситуацію логічно можна пояснити лише одним: Щур - не щур, це кріт, який працює рпоти РФ. Але більшість росіян на це, ймовірно, заслуговують.
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02.10.2022 14:20 Ответить
Не вірю жодному прогнозу Буданову і тому є причина , бо він белькоче
завжди те , щоби сподобалось зебобікам !!
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02.10.2022 15:42 Ответить
Сподіваюсь вони встигнуть підготуватися? Бо пацієнт може і сам дуба врізати, не дочекавшись.
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02.10.2022 20:20 Ответить
ТАК А БУДАНОВ ЧЕЙ !?)
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03.10.2022 01:12 Ответить
руководство ВС РФ уже (пока что сквозь зубы и вполголоса) признаёт, что стратегически война проиграна - нет ресурсов, нет понятной цели, а проблемы нарастают как снежный ком
если военные сплотятся и выступят единым фронтом, руководство страны придётся менять
именно поэтому затряслись поджилки у разных выскочек - Медведева, Кадырова, Пригожина - армия им не простит
сейчас решающее слово за олигархатом: кого жирные коты поддержат, тем и править
серьёзная работёнка для Госдепа
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03.10.2022 10:14 Ответить
 
 