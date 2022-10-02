Россию исключили из Совета Международной организации гражданской авиации
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия не была переизбрана в первых двух раундах выборов в Совет Международной организации гражданской авиации (ІСАО) – основной руководящий орган этой организации. Последний этап голосования состоится во вторник, 4 октября.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины, об этом стало известно 1 октября во время Ассамблеи ІСАО в Монреале.
Как отмечается, такое коллективное решение 170 стран-членов ІСАО является ответом на полномасштабное вторжение в Украину.
"Сразу после полномасштабного вторжения Министерство инфраструктуры совместно с Государственной авиационной службой приступили к работе над полной инфраструктурной изоляцией РФ, в том числе направили в международные транспортные организации, в частности ICAO, письма с призывом исключить Россию из своего состава. После сотен тысяч разрушенных жизней, уничтоженных городов и поселков в Украине Россия должна стать нежелательным партнером для всего цивилизованного мира.
Могу только приветствовать такое решение организации и надеюсь, что во вторник, 4 октября, Россия окончательно выйдет из Совета Международной организации гражданской авиации", – заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Управляющий совет ICAO состоит из 36 стран. Она является постоянно действующим органом, а ее государства-члены избираются на трехлетний срок.
Ранее Россия уже получила отметку "красный флаг" за недостаточное обеспечение безопасности полетов.
Международная организация гражданской авиации является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций и занимается организацией и координацией международного сотрудничества государств по всем аспектам деятельности гражданской авиации. Участниками ІСАО являются около 190 государств, среди них и Украина.
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В ООН би ще так... і в ОБСЄ...
Але, на жаль, є і сумна новина, путін поки ще не здох, але баяни, про всяк випадок приготовте 🤣😅😂😝😝😝😝😜🤪
Жодноі легітимнимності, як і у пюрефюлєра!!!,
абсурдність ситуації, коли після агресії московіі в Чечні, Молдові, Грузії, Сіріі, Лівії та Україні!!!, а московіє, чомусь,- член Ради Безпеки ООН!!
Гутеріаш це добре знає, але «чомусь» нічого не робить!!!