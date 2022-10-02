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Россию исключили из Совета Международной организации гражданской авиации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

icao,икао

Россия не была переизбрана в первых двух раундах выборов в Совет Международной организации гражданской авиации (ІСАО) – основной руководящий орган этой организации. Последний этап голосования состоится во вторник, 4 октября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины, об этом стало известно 1 октября во время Ассамблеи ІСАО в Монреале.

Как отмечается, такое коллективное решение 170 стран-членов ІСАО является ответом на полномасштабное вторжение в Украину.

"Сразу после полномасштабного вторжения Министерство инфраструктуры совместно с Государственной авиационной службой приступили к работе над полной инфраструктурной изоляцией РФ, в том числе направили в международные транспортные организации, в частности ICAO, письма с призывом исключить Россию из своего состава. После сотен тысяч разрушенных жизней, уничтоженных городов и поселков в Украине Россия должна стать нежелательным партнером для всего цивилизованного мира.

Могу только приветствовать такое решение организации и надеюсь, что во вторник, 4 октября, Россия окончательно выйдет из Совета Международной организации гражданской авиации", – заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Управляющий совет ICAO состоит из 36 стран. Она является постоянно действующим органом, а ее государства-члены избираются на трехлетний срок.

Ранее Россия уже получила отметку "красный флаг" за недостаточное обеспечение безопасности полетов.

Международная организация гражданской авиации является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций и занимается организацией и координацией международного сотрудничества государств по всем аспектам деятельности гражданской авиации. Участниками ІСАО являются около 190 государств, среди них и Украина.

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Краще просто: "росію виключили"
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02.10.2022 11:20 Ответить
А в МАГАТЕ - давно проситься такий же механізм! Щоб жодного касапа в керівництві не було!
В ООН би ще так... і в ОБСЄ...
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02.10.2022 11:22 Ответить
Ну хоч щось приємне про раісссю зранку🤔🧐😁
Але, на жаль, є і сумна новина, путін поки ще не здох, але баяни, про всяк випадок приготовте 🤣😅😂😝😝😝😝😜🤪
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02.10.2022 11:25 Ответить
О офигеть! Теперь летать как диды и прадеды... На кукурузниках из под химии, с пересадками... Москва-Норильск - две недели лету и ты там! Удобненько и скрепненько.
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02.10.2022 11:27 Ответить
Дякуємо. ІСАО - дуже впливова організація. Нажаль, це трапилося тільки зараз, а не в 2014 році, та раша-літаки 8 років вільно літали в окупований Крим. Жодних санкцій на запчастини та сервіс введено не було.
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02.10.2022 11:29 Ответить
Скажите спасибо Тихановской (таракану), что посадили европейский транзитный самолет истребителем под угрозой сбития и фальсификацией бомбы на борту, чтобы задержать оппозиционера. Это напугало европейцев очень сильно, ведь их шкура была задета, пилотам угрожали сбить их при отказе сесть именно там, где им скажут, и чтобы не создавать претендента, когда это сойдет с рук, то они прокрутили все эти годы бюрократии в считанные сроки. То есть буквально напугали бюргеров и те внезапно все приняли, лишив Беларусь множества разрешений по авиации. И именно на основе этих законодательных актов кацапы потеряли свою авиацию практически сразу, и вот сейчас их еще душат, душат и душат, скоро обяжут третьи страны конфисковывать любой кацапский самолет, даже тушку, чтобы за средства от ее продажи компенсировать украденный лизинг боингов и эйрбасов. Хороший вообще план действий, когда европейцы под угрозой, они как-то быстро перестают марать бюрократию и делают что надо.
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02.10.2022 14:56 Ответить
А вони що, до цього часу там були присутні??? І це із забороною польотів ТА без обслуговування літаків, з вкраденими машинами???? До цього часу?
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02.10.2022 12:28 Ответить
Виключити рашистів із Ради Безпеки ООН, куди вони самовільно затесалися, а Апарат ООН, «чомусь» і сьогодні, «мабуть, не за ДАРМА» мовчить про ці оборудки московіі!!!
Жодноі легітимнимності, як і у пюрефюлєра!!!,
абсурдність ситуації, коли після агресії московіі в Чечні, Молдові, Грузії, Сіріі, Лівії та Україні!!!, а московіє, чомусь,- член Ради Безпеки ООН!!
Гутеріаш це добре знає, але «чомусь» нічого не робить!!!

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02.10.2022 12:42 Ответить
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02.10.2022 13:00 Ответить
 
 