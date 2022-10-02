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Росію виключили з Ради Міжнародної організації цивільної авіації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

icao,икао

Росія не була переобрана у перших двох раундах виборів до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) - основного керівного органу цієї організації. Останній етап голосування відбудеться у вівторок, 4 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України, про це стало відомо 1 жовтня, під час Асамблеї ІСАО у Монреалі.

Як зазначається, таке колективне рішення 170 країн-членів ІСАО є відповіддю на повномасштабне вторгнення в Україну.

"Одразу після повномасштабного вторгнення Міністерство інфраструктури спільно з Державною авіаційною службою розпочали роботу над повною інфраструктурною ізоляцією РФ, в тому числі направили до міжнародних транспортних організацій, зокрема ICAO, листи з закликом виключити Росію зі свого складу. Після сотень тисяч зруйнованих життів, знищених міст і селищ в Україні – Росія має стати небажаним партнером для всього цивілізованого світу.

Можу лише вітати таке рішення організації та сподіваюсь, що у вівторок, 4 жовтня Росія остаточно вийде з Ради Міжнародної організації цивільної авіації", – заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Керуюча рада ICAO складається із 36 країн. Вона є постійно діючим органом, а її держави-члени обираються на трирічний термін.

Раніше Росія вже отримала позначку "червоний прапор" за недостатнє гарантування безпеки польотів.

Міжнародна організація цивільної авіації є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй та займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Учасниками ІСАО є приблизно 190 держав, серед них і Україна.

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Автор: Наталя Джума
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Краще просто: "росію виключили"
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02.10.2022 11:20 Відповісти
А в МАГАТЕ - давно проситься такий же механізм! Щоб жодного касапа в керівництві не було!
В ООН би ще так... і в ОБСЄ...
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02.10.2022 11:22 Відповісти
Ну хоч щось приємне про раісссю зранку🤔🧐😁
Але, на жаль, є і сумна новина, путін поки ще не здох, але баяни, про всяк випадок приготовте 🤣😅😂😝😝😝😝😜🤪
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02.10.2022 11:25 Відповісти
О офигеть! Теперь летать как диды и прадеды... На кукурузниках из под химии, с пересадками... Москва-Норильск - две недели лету и ты там! Удобненько и скрепненько.
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02.10.2022 11:27 Відповісти
Дякуємо. ІСАО - дуже впливова організація. Нажаль, це трапилося тільки зараз, а не в 2014 році, та раша-літаки 8 років вільно літали в окупований Крим. Жодних санкцій на запчастини та сервіс введено не було.
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02.10.2022 11:29 Відповісти
Скажите спасибо Тихановской (таракану), что посадили европейский транзитный самолет истребителем под угрозой сбития и фальсификацией бомбы на борту, чтобы задержать оппозиционера. Это напугало европейцев очень сильно, ведь их шкура была задета, пилотам угрожали сбить их при отказе сесть именно там, где им скажут, и чтобы не создавать претендента, когда это сойдет с рук, то они прокрутили все эти годы бюрократии в считанные сроки. То есть буквально напугали бюргеров и те внезапно все приняли, лишив Беларусь множества разрешений по авиации. И именно на основе этих законодательных актов кацапы потеряли свою авиацию практически сразу, и вот сейчас их еще душат, душат и душат, скоро обяжут третьи страны конфисковывать любой кацапский самолет, даже тушку, чтобы за средства от ее продажи компенсировать украденный лизинг боингов и эйрбасов. Хороший вообще план действий, когда европейцы под угрозой, они как-то быстро перестают марать бюрократию и делают что надо.
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02.10.2022 14:56 Відповісти
А вони що, до цього часу там були присутні??? І це із забороною польотів ТА без обслуговування літаків, з вкраденими машинами???? До цього часу?
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02.10.2022 12:28 Відповісти
Виключити рашистів із Ради Безпеки ООН, куди вони самовільно затесалися, а Апарат ООН, «чомусь» і сьогодні, «мабуть, не за ДАРМА» мовчить про ці оборудки московіі!!!
Жодноі легітимнимності, як і у пюрефюлєра!!!,
абсурдність ситуації, коли після агресії московіі в Чечні, Молдові, Грузії, Сіріі, Лівії та Україні!!!, а московіє, чомусь,- член Ради Безпеки ООН!!
Гутеріаш це добре знає, але «чомусь» нічого не робить!!!

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02.10.2022 12:42 Відповісти
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02.10.2022 13:00 Відповісти
 
 