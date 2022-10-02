Жители деоккупированных территорий Херсона получают по 1200 гривен, - Минреинтеграции

Денежные средства получают те жители, которые проживали в области во время оккупации. Первые такие выплаты "Укрпочта" уже доставила в освобожденные громады Херсонщины, в частности, Кочубеевку, Пригорье, Заградовку. Всего пособие планируется выплатить более 3 тыс. человек.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый, кто пережил оккупацию, получит 1200 грн помощи. Все получат выплаты: дети, взрослые, пожилые люди. Поможем всем, независимо от возраста", – заверила жителей Херсонщины вице-премьер Ирина Верещук.

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