Мешканці деокупованих територій Херсонщини отримують по 1200 гривень, - Мінреінтеграції

Кошти отримують ті мешканці, які проживали в області під час окупації. Перші такі виплати Укрпошта вже доставила у визволені громади Херсонщини, зокрема Кочубеївку, Пригір’я, Заградівку. Всього допомогу планується виплатити понад 3 тис. осіб.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен, хто пережив окупацію, отримає 1200 грн допомоги. Всі отримають виплати: діти, дорослі, літні люди. Допоможемо всім, незалежно від віку", – запевнила мешканців Херсонщини віце-прем’єрка Ірина Верещук.

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