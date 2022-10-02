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Мешканці деокупованих територій Херсонщини отримують по 1200 гривень, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гривня,гроші

Кошти отримують ті мешканці, які проживали в області під час окупації. Перші такі виплати Укрпошта вже доставила у визволені громади Херсонщини, зокрема Кочубеївку, Пригір’я, Заградівку. Всього допомогу планується виплатити понад 3 тис. осіб.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен, хто пережив окупацію, отримає 1200 грн допомоги. Всі отримають виплати: діти, дорослі, літні люди. Допоможемо всім, незалежно від віку", – запевнила мешканців Херсонщини віце-прем’єрка Ірина Верещук.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+15
1200
Та ви що. Такі гроші. Сльози
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02.10.2022 11:36
+8
***, вже взагалі б не платили, окупант і то по 10 000 давав.
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02.10.2022 11:39
+8
Зима иде а вони пів - року без роботи без нічого -- хотя би по 12000 тис.
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02.10.2022 11:42
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Інфо від Цаплієнка, ще вчора: "ЗСУ поновили наступ на Херсонщині: Ворог у паніці волає про "полчища танков" та втрату позицій на правобережному плацдармі"



ЗСУ почали танковий наступ на Херсонщині - волають російські пропагандисти у своїх пабліках.

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02.10.2022 11:36 Відповісти
1200
Та ви що. Такі гроші. Сльози
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02.10.2022 11:36 Відповісти
***, вже взагалі б не платили, окупант і то по 10 000 давав.
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02.10.2022 11:39 Відповісти
Зима иде а вони пів - року без роботи без нічого -- хотя би по 12000 тис.
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02.10.2022 11:42 Відповісти
Можеш їм зі своєї кишені хоча б по 10 грн виплатити.
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02.10.2022 11:46 Відповісти
До чого це -- нам же краіни помагают грошима - чого б цим жителям не помогти.
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02.10.2022 11:57 Відповісти
Вам країни допомагають, а ви по 10 грн зажали скинути людям, які потребують допомоги
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02.10.2022 12:07 Відповісти
Я не платежоспособнии -- в мене пенсія 2000грн .-- тут держава повинна піклуватись.
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02.10.2022 12:14 Відповісти
У держави немає грошей взагалі. Є мої податки, які сильно зменшились, тому що ваша влада дозволила роботодавцям робити, що їм заманеться, зменшувати з/п, звільняти, і т.ін. Допомога інших країн це в основному кредити, а не подарунки і гранти. Ви неплатоспроможний і вам плювати хто буде віддавати ці кредити, але ви хочете пороздавати ці гроші. Ну гарна позиція у вас, я теж так хочу, роздавати чужі гроші
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02.10.2022 12:30 Відповісти
Не треба так кіпішувати -- після нашаі перемоги ці борги нам анулюють.
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02.10.2022 12:40 Відповісти
Ну так, кредитори зазвичай так і роблять, списують борги. Піду візьму кредит (ні).
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02.10.2022 12:43 Відповісти
МВФ по боргах нас відсунула .
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02.10.2022 12:48 Відповісти
Що МВФ зробило? Ми тепер їм не будесо віддавати борги?
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02.10.2022 12:56 Відповісти
Відклало а там подивимся.
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02.10.2022 13:01 Відповісти
Вибачте -- иду працювати -- шоб не схлопнутись держу 2 корови.
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02.10.2022 13:05 Відповісти
Я вам по секрету зараз інсайдерську інфу напишу - вони нам борги не спишуть. І вам теж прийдеться платити по рахункам мізерною пенсією, чи землею, або ще чимось
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02.10.2022 13:07 Відповісти
Тільки нікому -- Польші - коли вона пішла до Європи безвозмездно дали 400 млд. дол. підиомних.
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02.10.2022 14:59 Відповісти
Бєні тільки за останній час подарували більше десятка мільярдів грн.
Це ж скільком людям можно було допомогти...
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02.10.2022 12:04 Відповісти
Не рахуйте чужих грошей, це не гарно.
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02.10.2022 12:06 Відповісти
Бєня за сприяння влади краде не ЧУЖІ гроші, а гроші кожного з платників податків.
При номальному правосудді він вже давно мав би сидіти за гратами, а ці кошти мали би іти на допомогу громадянам, які постраждали від війни. І це вже були б не нещасні 1200 грн.

Скільки ви витрачаєте за один похід в магазин чи на ринок?
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02.10.2022 12:20 Відповісти
А чому ви це мені пишете? Те, що ви обрали - те вами і керує
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02.10.2022 12:22 Відповісти
Я це не обирала.
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02.10.2022 12:24 Відповісти
Їх вже ніхто не обирав, але в 19 році було 73% за.
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02.10.2022 12:34 Відповісти
Це точно не про мене. Дописувачі форуму ЦН зі стажем це знають.
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02.10.2022 12:42 Відповісти
Я не стверджую. Вибачтк, якщо образив
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02.10.2022 12:46 Відповісти
З Вами не поспориш.
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02.10.2022 12:21 Відповісти
а шаттлы уже тоже начали строить, верещучка?
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02.10.2022 11:52 Відповісти
Мешканці деокупованих територій Херсонщини отримують по 1200 гривень, - Мінреінтеграції

Чи знають чиновники Мінреінтеграції ЩО можна придбати за 1200 грн.
обезціненної гривні та випереджаючий девальвацію гривні галопуючий і неконтрольований ріст цін?

ЩО можна придбати за 1200 грн. з одежі на зиму, дров, продуктів, тощо.
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02.10.2022 11:59 Відповісти
30 доларів... люди в США зранку снідають в кафе на цю сумму...
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02.10.2022 12:02 Відповісти
ну если эт кафе на Манхетане.то может быть...хотя на 30 баксоов можно пару дней не голодать.
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02.10.2022 12:05 Відповісти
Замовлення в Макдональді на двох в США якраз плюс-мінус 30 доларів. Тільки гамбургер біля 6 доларів, а ще напій, картопля смажена, щось одне нагетси/роли/креветки чи риба.
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02.10.2022 13:25 Відповісти
а обязательно питаться фаст-фудом?

можно спокойно завтракать дома,где приличный завтрак обойдётся в 3-4 доллара.
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02.10.2022 14:13 Відповісти
Я там жодного разу не був, принципово, а от знайомі і не одні ходили не раз. Це до того скільки коштує вдвох поїсти дешевим фастфудом в США і не в Манхеттені. Так що не раджу перевзуватися у повітрі, з боку виглядає огидно.
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02.10.2022 14:22 Відповісти
мені так подобаються люди,які вішають ярликі...

агов,шановний.я десь сказав що їм в фаст-фуді?
я сказав що на 30 баксів,можно два дні добрке їсти.
що до цін на завтрак,так то у кого яка кішеня,але пересічний амеріканець гроші вміє рахувать!

при середньомісячной зарплатні в 4500 баксів,викідати кожного дня 30 баксів на завтрак,це занадто!
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02.10.2022 15:01 Відповісти
Навчіться читати, а не тільки писати. На раз поїсти у двох у фастфуді, я розумію, що ви хочете сказати, що це не по кишені середньому американцю, то хай їдуть в Україну на мінімалку розжиріють, а на пенсію то взагалі. Свої агов залиште до семок та пивасика, до проходящих поруч інтелегентів. Гондзьго та гондого теж при собі тримайте.
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03.10.2022 00:02 Відповісти
я зрозумів,ви не інтелегент,ну не пощастило в житті...що до семок та пивасика,то вам мабуть відніше.що до "хай їдуть в Україну",а з якой нагоди?це ж не вони вам заздрят,а ви їм в рота заглядаєте.
якщо вам не подобається маленька пенсія та зарплатня в гривні,то звертайтесь до того правительства,яке обрали в 2019 році. і не треба казать що ви його не вибирали!
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03.10.2022 09:48 Відповісти
и коллаборанты тоже или им больше?
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02.10.2022 12:03 Відповісти
Хоч би не позорились.
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02.10.2022 12:04 Відповісти
Не пам'ятаю, а до якої суми грошей монобільшість підніла собі зарплатню у Раді, головне щоб вони, ніщета, не пострадало. Тварини.
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02.10.2022 12:24 Відповісти
Це з розряду нате та не гавкайте.
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02.10.2022 12:34 Відповісти
Зе-твари просто смеются над людьми, ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ВСЕ ЗЕЛЕНОМОРДЫЕ БУДУТ НА ФОНАРНЫХ СТОЛБАХ ВИСЕТЬ.СЛАВА УКРАИНЕ !
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02.10.2022 12:36 Відповісти
 
 