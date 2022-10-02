Мешканці деокупованих територій Херсонщини отримують по 1200 гривень, - Мінреінтеграції
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Кошти отримують ті мешканці, які проживали в області під час окупації. Перші такі виплати Укрпошта вже доставила у визволені громади Херсонщини, зокрема Кочубеївку, Пригір’я, Заградівку. Всього допомогу планується виплатити понад 3 тис. осіб.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує Цензор.НЕТ.
"Кожен, хто пережив окупацію, отримає 1200 грн допомоги. Всі отримають виплати: діти, дорослі, літні люди. Допоможемо всім, незалежно від віку", – запевнила мешканців Херсонщини віце-прем’єрка Ірина Верещук.
Топ коментарі
+15 Ksenia VB
показати весь коментар02.10.2022 11:36
+8 Gen Bate
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+8 Валентин Коваль
показати весь коментар02.10.2022 11:42
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Будь ласка, зачекайте...
ЗСУ почали танковий наступ на Херсонщині - волають російські пропагандисти у своїх пабліках.
Та ви що. Такі гроші. Сльози
Це ж скільком людям можно було допомогти...
При номальному правосудді він вже давно мав би сидіти за гратами, а ці кошти мали би іти на допомогу громадянам, які постраждали від війни. І це вже були б не нещасні 1200 грн.
Скільки ви витрачаєте за один похід в магазин чи на ринок?
Чи знають чиновники Мінреінтеграції ЩО можна придбати за 1200 грн.
обезціненної гривні та випереджаючий девальвацію гривні галопуючий і неконтрольований ріст цін?
ЩО можна придбати за 1200 грн. з одежі на зиму, дров, продуктів, тощо.
можно спокойно завтракать дома,где приличный завтрак обойдётся в 3-4 доллара.
агов,шановний.я десь сказав що їм в фаст-фуді?
я сказав що на 30 баксів,можно два дні добрке їсти.
що до цін на завтрак,так то у кого яка кішеня,але пересічний амеріканець гроші вміє рахувать!
при середньомісячной зарплатні в 4500 баксів,викідати кожного дня 30 баксів на завтрак,це занадто!
якщо вам не подобається маленька пенсія та зарплатня в гривні,то звертайтесь до того правительства,яке обрали в 2019 році. і не треба казать що ви його не вибирали!