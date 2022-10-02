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Новости За рубежом
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Роскомнадзор заблокировал сайт аудиостримингового сервиса SoundCloud через военные "фейки"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

soundcloud

В России заблокировали сайт аудиостримингового сервиса SoundCloud. Причиной этого являются подкасты о войне, которую РФ развязала против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".

Платформу заблокировал Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России. Доступ был ограничен по статье 15.3 (призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности или распространение недостоверной информации).

Пропагандистские СМИ заявляют, что поводом для блокировки стали военные "фейки".

По данным "Медиазоны", претензии касались учетных записей российской службы "Радио Свобода", BBC, DOXA и других изданий. Они выпускали подкасты, посвященные войне в Украине.

При этом россияне отмечают, что программа SoundCloud еще работает, но есть проблемы с работой сайта.

Читайте также: Роскомнадзор обвиняет Википедию в "информационных атаках" и требует удалить правду о военных преступлениях в Украине
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Топ комментарии
+7
Чекаю не дочекаюсь, коли сарані обріжуть інтернет взагалі.
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02.10.2022 12:27
+4
не фейк
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02.10.2022 12:41
+4
Ой,дураааак.🤦
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02.10.2022 12:52
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Чекаю не дочекаюсь, коли сарані обріжуть інтернет взагалі.
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02.10.2022 12:27 Ответить
Как в зоопарке: российских мобилизованных в Новосибирске кормят через забор
https://24tv.ua/ru/v-novosibirske-rossijskih-mobilizovannyh-kormjat-iz-za-parka-video-24-kanal_n2169342
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02.10.2022 12:29 Ответить
Не обижайте жителей зоопарка.
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02.10.2022 12:51 Ответить
це через цей сайт морганізовані кацапчики жалілись на безславний кінець, який вони отримали в Україні ?
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02.10.2022 12:36 Ответить
Допоможіть гарній людині !
В Казахстане задержали бурятскую журналистку. В России ее объявили в розыск по делу о "фейках" про российскую армию
"Меня задержали в Астане в связи с международным розыском по статье 207.3 часть 2 [статья УК о распространении "фейков" про российскую армию]"
Евгения Балтатарова - журналистка, блогер и общественный деятель. Она не раз выступала против войны в Украине.
https://www.currenttime.tv/a/kazahstan-baltatarova/32059688.html
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02.10.2022 12:38 Ответить
Суки, значить що і в нас невдовзі заборонять....
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02.10.2022 12:38 Ответить
Як там у Вас? Багато охочих родіну защіщять?
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02.10.2022 13:50 Ответить
Більшості до звізди. Трохи перелякались 24-го, а зараз серед мого оточення майже немає тих хто цікавиться...
Серед інтернет-зайомих, в більшості кажуть, що якщо насильно мобілізують то одразу домовлятимуться за здачу у полон або навіть підуть проти москалів воювати як тільки зброю отримають...
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02.10.2022 14:00 Ответить
не фейк
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02.10.2022 12:41 Ответить
Ой,дураааак.🤦
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02.10.2022 12:52 Ответить
Генетика - то серйозна наука!
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02.10.2022 13:34 Ответить
Чекаємо на результати референдуму щодо приєднання Сирії до Миколаївської області
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02.10.2022 16:48 Ответить
Зато Ютуб не хочет блокировать кацапскую помойку с их высерами потому что "свобода слова" видите ли. Дебилы,блеать.
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02.10.2022 12:49 Ответить
 
 