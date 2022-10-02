Роскомнадзор заблокировал сайт аудиостримингового сервиса SoundCloud через военные "фейки"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В России заблокировали сайт аудиостримингового сервиса SoundCloud. Причиной этого являются подкасты о войне, которую РФ развязала против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".
Платформу заблокировал Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России. Доступ был ограничен по статье 15.3 (призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности или распространение недостоверной информации).
Пропагандистские СМИ заявляют, что поводом для блокировки стали военные "фейки".
По данным "Медиазоны", претензии касались учетных записей российской службы "Радио Свобода", BBC, DOXA и других изданий. Они выпускали подкасты, посвященные войне в Украине.
При этом россияне отмечают, что программа SoundCloud еще работает, но есть проблемы с работой сайта.
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