Роскомнагляд заблокував сайт аудіострімінгового сервісу SoundCloud через військові "фейки"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Росії заблокували сайт аудіострімінгового сервісу SoundCloud. Причиною цього є подкасти про війну, яку РФ розв’язала проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медіазону".
Платформу заблокував Роскомнагляд на вимогу Генеральної прокуратури Росії. Доступ був обмежений за статтею 15.3 (заклики до масових заворушень та екстремістської діяльності або розповсюдження недостовірної інформації).
Пропагандистські ЗМІ заявляють, що приводом для блокування стали військові "фейки".
За даними "Медіазони", претензії стосувалися облікових записів російської служби "Радіо Свобода", ВВС, DOXA та інших видань. Вони випускали подкасти, присвячені війні України.
При цьому росіяни зазначають, що програма SoundCloud ще працює, але є проблеми з роботою сайту.
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"Меня задержали в Астане в связи с международным розыском по статье 207.3 часть 2 [статья УК о распространении "фейков" про российскую армию]"
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https://www.currenttime.tv/a/kazahstan-baltatarova/32059688.html
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