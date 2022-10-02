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Росія (47203) Роскомнагляд (46)

Роскомнагляд заблокував сайт аудіострімінгового сервісу SoundCloud через військові "фейки"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

soundcloud

У Росії заблокували сайт аудіострімінгового сервісу SoundCloud. Причиною цього є подкасти про війну, яку РФ розв’язала проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медіазону".

Платформу заблокував Роскомнагляд на вимогу Генеральної прокуратури Росії. Доступ був обмежений за статтею 15.3 (заклики до масових заворушень та екстремістської діяльності або розповсюдження недостовірної інформації).

Пропагандистські ЗМІ заявляють, що приводом для блокування стали військові "фейки".

За даними "Медіазони", претензії стосувалися облікових записів російської служби "Радіо Свобода", ВВС, DOXA та інших видань. Вони випускали подкасти, присвячені війні України.

При цьому росіяни зазначають, що програма SoundCloud ще працює, але є проблеми з роботою сайту.

Також читайте: Роскомнагляд заблокував роботу сервісу News.Google, - росЗМІ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Чекаю не дочекаюсь, коли сарані обріжуть інтернет взагалі.
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02.10.2022 12:27
+4
не фейк
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02.10.2022 12:41
+4
Ой,дураааак.🤦
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02.10.2022 12:52
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Чекаю не дочекаюсь, коли сарані обріжуть інтернет взагалі.
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02.10.2022 12:27 Відповісти
Как в зоопарке: российских мобилизованных в Новосибирске кормят через забор
https://24tv.ua/ru/v-novosibirske-rossijskih-mobilizovannyh-kormjat-iz-za-parka-video-24-kanal_n2169342
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02.10.2022 12:29 Відповісти
Не обижайте жителей зоопарка.
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02.10.2022 12:51 Відповісти
це через цей сайт морганізовані кацапчики жалілись на безславний кінець, який вони отримали в Україні ?
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02.10.2022 12:36 Відповісти
Допоможіть гарній людині !
В Казахстане задержали бурятскую журналистку. В России ее объявили в розыск по делу о "фейках" про российскую армию
"Меня задержали в Астане в связи с международным розыском по статье 207.3 часть 2 [статья УК о распространении "фейков" про российскую армию]"
Евгения Балтатарова - журналистка, блогер и общественный деятель. Она не раз выступала против войны в Украине.
https://www.currenttime.tv/a/kazahstan-baltatarova/32059688.html
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02.10.2022 12:38 Відповісти
Суки, значить що і в нас невдовзі заборонять....
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02.10.2022 12:38 Відповісти
Як там у Вас? Багато охочих родіну защіщять?
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02.10.2022 13:50 Відповісти
Більшості до звізди. Трохи перелякались 24-го, а зараз серед мого оточення майже немає тих хто цікавиться...
Серед інтернет-зайомих, в більшості кажуть, що якщо насильно мобілізують то одразу домовлятимуться за здачу у полон або навіть підуть проти москалів воювати як тільки зброю отримають...
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02.10.2022 14:00 Відповісти
не фейк
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02.10.2022 12:41 Відповісти
Ой,дураааак.🤦
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02.10.2022 12:52 Відповісти
Генетика - то серйозна наука!
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02.10.2022 13:34 Відповісти
Чекаємо на результати референдуму щодо приєднання Сирії до Миколаївської області
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02.10.2022 16:48 Відповісти
Зато Ютуб не хочет блокировать кацапскую помойку с их высерами потому что "свобода слова" видите ли. Дебилы,блеать.
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02.10.2022 12:49 Відповісти
 
 