США готовы выделять Украине $1,5 млрд ежемесячно до конца войны, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США готовы поддерживать финансами Украину и подталкивают своих европейских союзников к выделению аналогичных сумм.
Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
"США готовы поддерживать финансовую систему Украины, оказывая помощь в размере 1,5 миллиарда долларов в месяц в течение всей войны против России. Ранее Белый дом провел ряд переговоров на эту тему, в частности, за последние дни с представителями ЕС, и призвал Евросоюз сделать больше для поддержки Украины", - сообщает издание.
Источники Bloomberg рассказали, что союзники обсуждают более регулярный механизм, который поможет удержать экономику Украины на плаву, поскольку война затягивается.
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БО УПИРІ РОЗКРАДУТЬ !
thank you
подяка США і американцям
повага Байдену
дайти нам на ці півтора міліарди гармат та снарядів на два-три місяці і потім вам не треба буде допомогати
Слуги зараз від щастя один одного перегризуть.
якого хрiна ми гроші просимо на Армію,
а витрачаємо на фінансування Коломойського?
..а для начала, как демонстрация зебилов к стремлению по направлению к демократии - пусть Найвэлычнившиве отпустит из медиатюрьмы Украинские телеканалы: 5, прямой, еспресо.. и прекратит позорный телемарафон с инфохвойдами реионалов-мертвечука - театр одного актёра, случайного zупермена
В Кривому Розі дороги будуються, гей - гей!...
Сцуки впилися в тіло України!...
https://glavred.info/world/skandalnaya-kongressvumen-spartc-progolosovala-protiv-vydeleniya-ukraine-12-3-mlrd-ot-ssha-10413899.html
Вона, якраз, добре знає, куди значуща частина грошей американських дівається!...
Агов, ОП, де " вміст" лиманського котла подівся!...
Вот поэтому медленно помогают. А могут и ваще перестать... пОтому что Запад помогает странам демократии...а от зели пахнет ..просто тхнёт диктатурой...
От зелебота слышу ... ты имеешь что возразить - возрази... А нет - бегом в вашу ботокассу за среберенниками и сиди не 3.14-ди