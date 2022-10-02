США готові виділяти Україні $1,5 млрд щомісяця до кінця війни, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
США готові підтримувати фінансами Україну і підштовхують своїх європейських союзників до виділення аналогічних сум.
Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
"США готові підтримувати фінансову систему України, надаючи допомогу в розмірі 1,5 мільярда доларів на місяць протягом всієї війни проти Росії. Раніше Білий дім провів низку переговорів на цю тему, зокрема за останні дні з представниками ЄС, і закликав Євросоюз зробити більше для підтримки України", - повідомляє видання.
Джерела Bloomberg розповіли, що союзники обговорюють більш регулярний механізм, який допоможе утримати економіку України на плаву, оскільки війна затягується.
Топ коментарі
+30 Ан Мур
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+25 Николай Николаевич b96f438b
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+23 stavr
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БО УПИРІ РОЗКРАДУТЬ !
thank you
подяка США і американцям
повага Байдену
дайти нам на ці півтора міліарди гармат та снарядів на два-три місяці і потім вам не треба буде допомогати
Слуги зараз від щастя один одного перегризуть.
якого хрiна ми гроші просимо на Армію,
а витрачаємо на фінансування Коломойського?
..а для начала, как демонстрация зебилов к стремлению по направлению к демократии - пусть Найвэлычнившиве отпустит из медиатюрьмы Украинские телеканалы: 5, прямой, еспресо.. и прекратит позорный телемарафон с инфохвойдами реионалов-мертвечука - театр одного актёра, случайного zупермена
В Кривому Розі дороги будуються, гей - гей!...
Сцуки впилися в тіло України!...
https://glavred.info/world/skandalnaya-kongressvumen-spartc-progolosovala-protiv-vydeleniya-ukraine-12-3-mlrd-ot-ssha-10413899.html
Вона, якраз, добре знає, куди значуща частина грошей американських дівається!...
Агов, ОП, де " вміст" лиманського котла подівся!...
Вот поэтому медленно помогают. А могут и ваще перестать... пОтому что Запад помогает странам демократии...а от зели пахнет ..просто тхнёт диктатурой...
От зелебота слышу ... ты имеешь что возразить - возрази... А нет - бегом в вашу ботокассу за среберенниками и сиди не 3.14-ди