США готові виділяти Україні $1,5 млрд щомісяця до кінця війни, - Bloomberg

США готові підтримувати фінансами Україну і підштовхують своїх європейських союзників до виділення аналогічних сум.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"США готові підтримувати фінансову систему України, надаючи допомогу в розмірі 1,5 мільярда доларів на місяць протягом всієї війни проти Росії. Раніше Білий дім провів низку переговорів на цю тему, зокрема за останні дні з представниками ЄС, і закликав Євросоюз зробити більше для підтримки України", - повідомляє видання.

Джерела Bloomberg розповіли, що союзники обговорюють більш регулярний механізм, який допоможе утримати економіку України на плаву, оскільки війна затягується.

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