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США готові виділяти Україні $1,5 млрд щомісяця до кінця війни, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дім,білий

США готові підтримувати фінансами Україну і підштовхують своїх європейських союзників до виділення аналогічних сум.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ

"США готові підтримувати фінансову систему України, надаючи допомогу в розмірі 1,5 мільярда доларів на місяць протягом всієї війни проти Росії. Раніше Білий дім провів низку переговорів на цю тему, зокрема за останні дні з представниками ЄС, і закликав Євросоюз зробити більше для підтримки України", - повідомляє видання.

Джерела Bloomberg розповіли,  що союзники обговорюють більш регулярний механізм, який допоможе утримати економіку України на плаву, оскільки війна затягується.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+30
God Bless America!
thank you
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02.10.2022 14:14
+25
Тут вам нє здєсь! А на рахунок внуків згоден. Тюремного строку за розкрадання американської допомоги вистачить і внукам. 😁
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02.10.2022 14:16
+23
"справжній друг пізнається у скруті"- народне прислів"я
подяка США і американцям
повага Байдену
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02.10.2022 14:16
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Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
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02.10.2022 14:14 Відповісти
Тут вам нє здєсь! А на рахунок внуків згоден. Тюремного строку за розкрадання американської допомоги вистачить і внукам. 😁
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02.10.2022 14:16 Відповісти
То добре, ТІЛЬКИ КОНТРОЛЮЙТЕ !
БО УПИРІ РОЗКРАДУТЬ !
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02.10.2022 15:15 Відповісти
У дермака с хламидией дух перехватило
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03.10.2022 08:27 Відповісти
God Bless America!
thank you
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02.10.2022 14:14 Відповісти
Молодцы
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02.10.2022 14:15 Відповісти
"справжній друг пізнається у скруті"- народне прислів"я
подяка США і американцям
повага Байдену
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02.10.2022 14:16 Відповісти
Гарматами та снарядами !!!

дайти нам на ці півтора міліарди гармат та снарядів на два-три місяці і потім вам не треба буде допомогати
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02.10.2022 14:17 Відповісти
Агов, полегше з заявами.
Слуги зараз від щастя один одного перегризуть.
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02.10.2022 14:17 Відповісти
США будут поддерживать Украину в военном и экономическом плане, а также оказывать давление на россию до самого конца войны. Вашингтон будет всеми силами приближать победу Украины над агрессором.
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02.10.2022 14:43 Відповісти
цікаво, коли зе-шобла почне розказувати про те, що війна не закінчуєтсья бо "війна вигідна зеленому"?
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02.10.2022 14:18 Відповісти
18 млрд.$ в год. Это пол бюджета Украины.
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02.10.2022 14:20 Відповісти
США та Європа питають
якого хрiна ми гроші просимо на Армію,
а витрачаємо на фінансування Коломойського?

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02.10.2022 14:22 Відповісти
Спасибо товарищу Байдину за наше светлое будущее!
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02.10.2022 14:22 Відповісти
Не давайте ''живі гроші" ЗЕвладі!!!
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02.10.2022 14:38 Відповісти
...только держите зебилов-асфальтоукладчиков за руки, а Беню, желательно, - в американской тюрьме
..а для начала, как демонстрация зебилов к стремлению по направлению к демократии - пусть Найвэлычнившиве отпустит из медиатюрьмы Украинские телеканалы: 5, прямой, еспресо.. и прекратит позорный телемарафон с инфохвойдами реионалов-мертвечука - театр одного актёра, случайного zупермена
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02.10.2022 14:38 Відповісти
Головне щоб ці кошти не прилипли до зелених рук тієї великої шоблийобли.
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02.10.2022 14:42 Відповісти
Треба їх срочно вкрасти в Велике будівництво
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02.10.2022 14:45 Відповісти
Звичайно! Ну не людям же віддавати, чи на оборону!...
В Кривому Розі дороги будуються, гей - гей!...
Сцуки впилися в тіло України!...
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02.10.2022 15:23 Відповісти
Скандальная конгрессвумен Спартц проголосовала против выделения США $12,3 млрд Украине
https://glavred.info/world/skandalnaya-kongressvumen-spartc-progolosovala-protiv-vydeleniya-ukraine-12-3-mlrd-ot-ssha-10413899.html
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02.10.2022 14:49 Відповісти
А то путєн нападьот.
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02.10.2022 15:15 Відповісти
ОПі ну дуже сильно хочеться принизити Спартц, аж із " штанів вискакують"!...
Вона, якраз, добре знає, куди значуща частина грошей американських дівається!...
Агов, ОП, де " вміст" лиманського котла подівся!...
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02.10.2022 15:19 Відповісти
Дякую! Thanks!
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02.10.2022 14:49 Відповісти
только техникой и снарядами )
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02.10.2022 15:32 Відповісти
І до кожного доляра прикріпити б маячок щоб знати куди подівся
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02.10.2022 15:33 Відповісти
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02.10.2022 15:55 Відповісти
"Оскільки війна затягується". Это очень хреново.
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02.10.2022 16:00 Відповісти
на зарплаты повышенные депутанам хватит
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02.10.2022 16:46 Відповісти
Ну, проблеми зі грошима в Україні - це хронічне питання "реформ". Цікавіше інше, як думають там за океаном. Якщо взяти умовного містера Блемберга і попросити допоможіть виграти війну, то часто зустрічне питання буде - скільки?)) А питання, який буде зміст перемоги, буде рідким... а спочатку було слово. До такого філософського висновку приходиш, коли копаєшся в історії із створенням "чорного ехо" на 7 міс війни. Парадоксально, що питання не в Байдені чи Блінкені (там все норм - доказано війною), питання в процесах в deepstate, умовних "менеджерах середньої ланки", яка подає інформацію в deepstate. Питання що не так? Тягне за собою і питання можливості втручання у вибори, deepstate, MAGA... і провали розвідки в США, це все робота із інформацією.
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02.10.2022 17:51 Відповісти
С мобилизацией России, чую еще и больше надо будет. Бо мобилизованных русских полезит сейчас, как саранчи. США - это супергерой и нужно сделать так, чтобы люди Украины не страдали и в тоже время война длилась подольше, потому что понятна цель - это развалить Россию и тогда сразу Украина вернет все свои земли. А война будет против РФ настраивать весь мир! Потому Украине так медленно дают оружие, ибо если Украина быстро выиграет, то РФ может не развалиться, а нужно ее развалить и потому идет затяжная война на истощение РФ.
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02.10.2022 21:21 Відповісти
Способов развалить рашку гораздо больше, чем способов заставить зеленомойскую шоблу не воровать и делать демократические реформы....

Вот поэтому медленно помогают. А могут и ваще перестать... пОтому что Запад помогает странам демократии...а от зели пахнет ..просто тхнёт диктатурой...
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03.10.2022 10:46 Відповісти
пнх кремлебот!
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03.10.2022 11:37 Відповісти
Эти деньги надо все в ВСУ вливать, с нашими прохиндеями у власти только жди скандалов и коррупции...
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03.10.2022 03:52 Відповісти
...поэтому армию продолжают снабжать волонтёры , а зеленые на них ещё и наезжают... бо шо такое полтора лярда в месяц ? По катарам рассовать , да по оманам запихнуть - сущие пустяки...
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03.10.2022 10:42 Відповісти
DmitrySviridon ad49c275

От зелебота слышу ... ты имеешь что возразить - возрази... А нет - бегом в вашу ботокассу за среберенниками и сиди не 3.14-ди
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03.10.2022 11:46 Відповісти
 
 