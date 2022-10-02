Президенти дев’яти країн НАТО закликають "істотно збільшити військову допомогу Україні"
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Президенти дев’яти країн Центральної та Східної Європи закликають усіх членів НАТО істотно збільшити військову допомогу Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву.
Під заявою підписалися президенти Мілош Земан (Чехія), Алар Каріс (Естонія), Егілс Левітс (Латвія), Гітанас Наусєда (Литва), Стево Пендаровський (Північна Македонія), Міло Дуканович (Чорногорія), Анджей Дуда (Польща), Клаус Йоганніс (Румунія), Зузана Чапутова (Словаччина).
Лідери наголосили, що не визнаю́ть і ніколи не ви́знають спроб Росії анексувати будь-яку українську територію.
"Ми підтримуємо Україну в її захисті від вторгнення Росії, вимагаємо від Росії негайно вийти з усіх окупованих територій і закликаємо всіх членів Альянсу істотно збільшити військову допомогу Україні. Усі, хто вчиняє злочини агресії, мають бути притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
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Звернули увагу, що цей перелік включає країни колишнього варшавського договору? Хоча, є країни колишньої Югославії, але без Хорватії; але хорватський презик виявився гімном навіть на фоні Земана.
Немає кращого способу врятувати світ, ніж допомогти Україні просто зараз. На безпековій конференції у Вісбі запропонував західним союзникам «Формулу перемоги», яка складається із 5 ключових елементів:
✅ Більше зброї Україні! Важке озброєння стандартів НАТО, бронетехніка, танки, реактивні винищувачі, ракетні системи та системи ППО. Повне та системне переозброєння Збройних сил України на озброєння стандартів НАТО.
✅ Більше санкцій проти росії та її союзників - Білорусі, Ірану, Сирії.
✅ Настав час Глобальної антипутінської коаліції! Визнати росію державою-спонсором тероризму. Вигнання росії з ООН. Міжнародний трибунал за те, що вони зробили Україні та світовому порядку. Офіційне оформлення зустрічей у Рамштайні в коаліцію, філософія якої базуватиметься на «Баварській формулі» Групи Семи - підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
✅ Більше фінансово-економічної підтримки України! Нам потрібно відновити нашу економіку, промисловість, підтримати людей. Через війну українському бюджету щомісяця не вистачає 5 мільярдів доларів. Ми називаємо це «План Маршала 2.0 для України».
✅ Членство України в ЄС та НАТО! Вітаю подання Україною заявки на вступ до НАТО. Це правильне та стратегічне рішення, яке я так довго відстоював. І воно має бути якомога швидше розглянуто.
Немає часу вагатися - час діяти!