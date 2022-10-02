Президенти дев’яти країн НАТО закликають "істотно збільшити військову допомогу Україні"

Президенти дев’яти країн Центральної та Східної Європи закликають усіх членів НАТО істотно збільшити військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву.

Під заявою підписалися президенти Мілош Земан (Чехія), Алар Каріс (Естонія), Егілс Левітс (Латвія), Гітанас Наусєда (Литва), Стево Пендаровський (Північна Македонія), Міло Дуканович (Чорногорія), Анджей Дуда (Польща), Клаус Йоганніс (Румунія), Зузана Чапутова (Словаччина).

Лідери наголосили, що не визнаю́ть і ніколи не ви́знають спроб Росії анексувати будь-яку українську територію.

"Ми підтримуємо Україну в її захисті від вторгнення Росії, вимагаємо від Росії негайно вийти з усіх окупованих територій і закликаємо всіх членів Альянсу істотно збільшити військову допомогу Україні. Усі, хто вчиняє злочини агресії, мають бути притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

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