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Президенти дев’яти країн НАТО закликають "істотно збільшити військову допомогу Україні"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нато

Президенти дев’яти країн Центральної та Східної Європи закликають усіх членів НАТО істотно збільшити військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву.

Під заявою підписалися президенти Мілош Земан (Чехія), Алар Каріс (Естонія), Егілс Левітс (Латвія), Гітанас Наусєда (Литва), Стево Пендаровський (Північна Македонія), Міло Дуканович (Чорногорія), Анджей Дуда (Польща), Клаус Йоганніс (Румунія), Зузана Чапутова (Словаччина).

Лідери наголосили, що не визнаю́ть і ніколи не ви́знають спроб Росії анексувати будь-яку українську територію.

"Ми підтримуємо Україну в її захисті від вторгнення Росії, вимагаємо від Росії негайно вийти з усіх окупованих територій і закликаємо всіх членів Альянсу істотно збільшити військову допомогу Україні. Усі, хто вчиняє злочини агресії, мають бути притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба обговорив зі Столтенбергом заявку України на членство в НАТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Дякуемо
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02.10.2022 12:09
+21
Земан не припиняє нас дивувати.
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02.10.2022 12:11
+16
Все логічно: жертви комуняцького терору. В до інших ще не дойшло.
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02.10.2022 12:10
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02.10.2022 12:09 Відповісти
Можливо,це одне з перших і показових голосувань-за вступ України в НАТО...Що думають ще 21 країна?Бояться,що Україна стане ведучою в військовій вправності?
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02.10.2022 16:53 Відповісти
Не відповіли як раз країни власники ядерної зброї. Інакше б Великобританія була б першою зі списку. Навіть Німеччина підтримала. За Грецію, Італію взагалі мовчу, Іспанія / Португалія - то таке, чекають що босси скажуть. А босси або мовчать, або як США - проти
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02.10.2022 20:45 Відповісти
а де Болгарія?
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02.10.2022 12:09 Відповісти
тай хорватів не видно
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02.10.2022 17:24 Відповісти
Не жди - в Болгарии есть руZZkий пРезидент.
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02.10.2022 17:41 Відповісти
санітарний кордон в дії.
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02.10.2022 12:10 Відповісти
Все логічно: жертви комуняцького терору. В до інших ще не дойшло.
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02.10.2022 12:10 Відповісти
Земан не припиняє нас дивувати.
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02.10.2022 12:11 Відповісти
очікувано нема мад'ярів в цьому списку. Ну, і болгар; в них також "окрема" позиція стосовно не так України, як касапії...

Звернули увагу, що цей перелік включає країни колишнього варшавського договору? Хоча, є країни колишньої Югославії, але без Хорватії; але хорватський презик виявився гімном навіть на фоні Земана.
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02.10.2022 12:14 Відповісти
Ти напевно, хотів сказати Орбана?
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02.10.2022 13:52 Відповісти
Саме Земана. Орбан - це мад'яр, а там всі такі. А нижче Александр Денисенко 859c1d8c також Земана згадує.
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02.10.2022 18:15 Відповісти
Тому, що знають, що краще зараз посилати на війну зброю украхнцям, які жертвують власним життям, ніж потім жертвувати не лише зброєю, а й власними громадянами
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02.10.2022 12:17 Відповісти
Они категорически не дадут нас розчавити , як нацiю, та навчать на майбутне, як iзраiльтян , захищати себе.
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02.10.2022 13:02 Відповісти
"У перемоги багато батьків. Поразка, завжди сирота"
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02.10.2022 12:21 Відповісти
Иногда люди могут меняться в лучшую сторону. Я за Земана. Остальные прогнозируемо поддержали.
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02.10.2022 12:24 Відповісти
Земан стал парнем.
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02.10.2022 12:25 Відповісти
Слишком поспешные выводы. Возможно, покупает себе индульгенцию. В любом случае, Украине такие переобувания наруку, ибо шатают свинарник.
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02.10.2022 12:37 Відповісти
Дякуємо.
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02.10.2022 12:34 Відповісти
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02.10.2022 12:37 Відповісти
Куда- куда дели? Китайским гомосекам - дровосекам лесорубам, как спецовку толкнули! Бабло пропили тут же. Там холод лютый же. Списано!
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02.10.2022 13:17 Відповісти
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02.10.2022 12:46 Відповісти
Вот так и в камере будете кружком сидеть над другим кружком - очком...Хотя, до камеры дотянут не все...
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02.10.2022 14:33 Відповісти
А чи не можна ті пігулки, що Земану, підсипати й решті підкацапників? Вочевидь гарні лікі, працюють
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02.10.2022 13:04 Відповісти
А решта?
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02.10.2022 13:35 Відповісти
Відчувають, що це і їх війна теж.
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02.10.2022 14:23 Відповісти
это правильно, эти страны смотрят на нас с надеждой, а про вступление нужно хорошо подумать, нужно ли нам это, может провести настоящий референдум, что б не раздражать лысого
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02.10.2022 14:30 Відповісти
А при чому тут лисий?Боїшся,що втратить своє лице?Уже всі країни накінець зрозуміли,що ***** нема чого боятися.Крім ядерних погроз-воно ні на що не здатне в військовому розумінні.Всім країнам пора цього ***** починати спрмймати з презирством і відразою.Нічого в нього нема -немає "загадочной русской душі"-так як душі в кацапів ніколи і не було.Як би не ленд-ліз Америки і другий фрон,то Шольц би зараз керував з Москви...
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02.10.2022 17:01 Відповісти
лисий за межею, коли роблять неадекватні вчинки, треба його зпочатку відсторонити. може спочатку вступити в НАТО, але зі 100% гарантією подальшого відсторонення лисого
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02.10.2022 18:15 Відповісти
Дякуємо за підтримку
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02.10.2022 14:31 Відповісти
оптимально, думаю вступление в нато после отстранения от власти лысого
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02.10.2022 15:31 Відповісти
Формула перемоги України над ************** в поточній війні (автор - П.Порошенко):
Немає кращого способу врятувати світ, ніж допомогти Україні просто зараз. На безпековій конференції у Вісбі запропонував західним союзникам «Формулу перемоги», яка складається із 5 ключових елементів:
Більше зброї Україні! Важке озброєння стандартів НАТО, бронетехніка, танки, реактивні винищувачі, ракетні системи та системи ППО. Повне та системне переозброєння Збройних сил України на озброєння стандартів НАТО.
Більше санкцій проти росії та її союзників - Білорусі, Ірану, Сирії.
Настав час Глобальної антипутінської коаліції! Визнати росію державою-спонсором тероризму. Вигнання росії з ООН. Міжнародний трибунал за те, що вони зробили Україні та світовому порядку. Офіційне оформлення зустрічей у Рамштайні в коаліцію, філософія якої базуватиметься на «Баварській формулі» Групи Семи - підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Більше фінансово-економічної підтримки України! Нам потрібно відновити нашу економіку, промисловість, підтримати людей. Через війну українському бюджету щомісяця не вистачає 5 мільярдів доларів. Ми називаємо це «План Маршала 2.0 для України».
Членство України в ЄС та НАТО! Вітаю подання Україною заявки на вступ до НАТО. Це правильне та стратегічне рішення, яке я так довго відстоював. І воно має бути якомога швидше розглянуто.

Немає часу вагатися - час діяти!
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02.10.2022 18:12 Відповісти
Правильные акценты ! Никто не впустит в НАТО диктаторскую страну. А именно такую мастырит зеля.
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02.10.2022 18:29 Відповісти
Упссс. Земан? Ермак еще не передумал?
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02.10.2022 20:08 Відповісти
Украина уже в НАТО! Украина играет роль приманки для истощения России, чтобы развалить Россию, Россия не сможет победить Украину, а быстрая победа не нужна, потому что тогда РФ не истощиться и не развалиться. Украина с НАТО выматывает и истощает Россию. Когда у РФ закончатся вооружения, русские никому не будут больше нести угрозы, а когда закончатся у РФ деньги, то РФ не сможет дотировать регионы и они вспыхнут, и возникает много государств. Цель Украины вместе с НАТО не быстро победить, если бы стояла эта цель, то это было бы уже сделано давным давно, а цель истощить войной Россию, как было истощино СССР - гонкой вооружений.
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03.10.2022 05:30 Відповісти
 
 