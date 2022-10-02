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Президенты девяти стран НАТО призывают "существенно увеличить военную помощь Украине"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

нато

Президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы призывают всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление.

Под заявлением подписались президент Милош Земан (Чехия), Алар Карис (Эстония), Эгилс Левитс (Латвия), Гитанас Науседа (Литва), Стево Пендаровский (Северная Македония), Мило Дуканович (Черногория), Анджей Дуда (Польша), Клаус Иоганнис (Румыния), Зузана Чапутова (Словакия).

Лидеры подчеркнули, что не признают и никогда не признают попыток России аннексировать какую-либо украинскую территорию.

"Мы поддерживаем Украину в ее защите от вторжения России, требуем от России немедленно выйти из всех оккупированных территорий и призываем всех членов Альянса существенно увеличить военную помощь Украине. Все, кто совершает преступления агрессии, должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+23
Дякуемо
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02.10.2022 12:09
+21
Земан не припиняє нас дивувати.
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02.10.2022 12:11
+16
Все логічно: жертви комуняцького терору. В до інших ще не дойшло.
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02.10.2022 12:10
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Дякуемо
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02.10.2022 12:09 Ответить
Можливо,це одне з перших і показових голосувань-за вступ України в НАТО...Що думають ще 21 країна?Бояться,що Україна стане ведучою в військовій вправності?
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02.10.2022 16:53 Ответить
Не відповіли як раз країни власники ядерної зброї. Інакше б Великобританія була б першою зі списку. Навіть Німеччина підтримала. За Грецію, Італію взагалі мовчу, Іспанія / Португалія - то таке, чекають що босси скажуть. А босси або мовчать, або як США - проти
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02.10.2022 20:45 Ответить
а де Болгарія?
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02.10.2022 12:09 Ответить
тай хорватів не видно
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02.10.2022 17:24 Ответить
Не жди - в Болгарии есть руZZkий пРезидент.
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02.10.2022 17:41 Ответить
санітарний кордон в дії.
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02.10.2022 12:10 Ответить
Все логічно: жертви комуняцького терору. В до інших ще не дойшло.
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02.10.2022 12:10 Ответить
Земан не припиняє нас дивувати.
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02.10.2022 12:11 Ответить
очікувано нема мад'ярів в цьому списку. Ну, і болгар; в них також "окрема" позиція стосовно не так України, як касапії...

Звернули увагу, що цей перелік включає країни колишнього варшавського договору? Хоча, є країни колишньої Югославії, але без Хорватії; але хорватський презик виявився гімном навіть на фоні Земана.
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02.10.2022 12:14 Ответить
Ти напевно, хотів сказати Орбана?
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02.10.2022 13:52 Ответить
Саме Земана. Орбан - це мад'яр, а там всі такі. А нижче Александр Денисенко 859c1d8c також Земана згадує.
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02.10.2022 18:15 Ответить
Тому, що знають, що краще зараз посилати на війну зброю украхнцям, які жертвують власним життям, ніж потім жертвувати не лише зброєю, а й власними громадянами
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02.10.2022 12:17 Ответить
Они категорически не дадут нас розчавити , як нацiю, та навчать на майбутне, як iзраiльтян , захищати себе.
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02.10.2022 13:02 Ответить
"У перемоги багато батьків. Поразка, завжди сирота"
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02.10.2022 12:21 Ответить
Иногда люди могут меняться в лучшую сторону. Я за Земана. Остальные прогнозируемо поддержали.
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02.10.2022 12:24 Ответить
Земан стал парнем.
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02.10.2022 12:25 Ответить
Слишком поспешные выводы. Возможно, покупает себе индульгенцию. В любом случае, Украине такие переобувания наруку, ибо шатают свинарник.
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02.10.2022 12:37 Ответить
Дякуємо.
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02.10.2022 12:34 Ответить
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02.10.2022 12:37 Ответить
Куда- куда дели? Китайским гомосекам - дровосекам лесорубам, как спецовку толкнули! Бабло пропили тут же. Там холод лютый же. Списано!
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02.10.2022 13:17 Ответить
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02.10.2022 12:46 Ответить
Вот так и в камере будете кружком сидеть над другим кружком - очком...Хотя, до камеры дотянут не все...
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02.10.2022 14:33 Ответить
А чи не можна ті пігулки, що Земану, підсипати й решті підкацапників? Вочевидь гарні лікі, працюють
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02.10.2022 13:04 Ответить
А решта?
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02.10.2022 13:35 Ответить
Відчувають, що це і їх війна теж.
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02.10.2022 14:23 Ответить
это правильно, эти страны смотрят на нас с надеждой, а про вступление нужно хорошо подумать, нужно ли нам это, может провести настоящий референдум, что б не раздражать лысого
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02.10.2022 14:30 Ответить
А при чому тут лисий?Боїшся,що втратить своє лице?Уже всі країни накінець зрозуміли,що ***** нема чого боятися.Крім ядерних погроз-воно ні на що не здатне в військовому розумінні.Всім країнам пора цього ***** починати спрмймати з презирством і відразою.Нічого в нього нема -немає "загадочной русской душі"-так як душі в кацапів ніколи і не було.Як би не ленд-ліз Америки і другий фрон,то Шольц би зараз керував з Москви...
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02.10.2022 17:01 Ответить
лисий за межею, коли роблять неадекватні вчинки, треба його зпочатку відсторонити. може спочатку вступити в НАТО, але зі 100% гарантією подальшого відсторонення лисого
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02.10.2022 18:15 Ответить
Дякуємо за підтримку
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02.10.2022 14:31 Ответить
оптимально, думаю вступление в нато после отстранения от власти лысого
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02.10.2022 15:31 Ответить
Формула перемоги України над ************** в поточній війні (автор - П.Порошенко):
Немає кращого способу врятувати світ, ніж допомогти Україні просто зараз. На безпековій конференції у Вісбі запропонував західним союзникам «Формулу перемоги», яка складається із 5 ключових елементів:
Більше зброї Україні! Важке озброєння стандартів НАТО, бронетехніка, танки, реактивні винищувачі, ракетні системи та системи ППО. Повне та системне переозброєння Збройних сил України на озброєння стандартів НАТО.
Більше санкцій проти росії та її союзників - Білорусі, Ірану, Сирії.
Настав час Глобальної антипутінської коаліції! Визнати росію державою-спонсором тероризму. Вигнання росії з ООН. Міжнародний трибунал за те, що вони зробили Україні та світовому порядку. Офіційне оформлення зустрічей у Рамштайні в коаліцію, філософія якої базуватиметься на «Баварській формулі» Групи Семи - підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Більше фінансово-економічної підтримки України! Нам потрібно відновити нашу економіку, промисловість, підтримати людей. Через війну українському бюджету щомісяця не вистачає 5 мільярдів доларів. Ми називаємо це «План Маршала 2.0 для України».
Членство України в ЄС та НАТО! Вітаю подання Україною заявки на вступ до НАТО. Це правильне та стратегічне рішення, яке я так довго відстоював. І воно має бути якомога швидше розглянуто.

Немає часу вагатися - час діяти!
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02.10.2022 18:12 Ответить
Правильные акценты ! Никто не впустит в НАТО диктаторскую страну. А именно такую мастырит зеля.
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02.10.2022 18:29 Ответить
Упссс. Земан? Ермак еще не передумал?
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02.10.2022 20:08 Ответить
Украина уже в НАТО! Украина играет роль приманки для истощения России, чтобы развалить Россию, Россия не сможет победить Украину, а быстрая победа не нужна, потому что тогда РФ не истощиться и не развалиться. Украина с НАТО выматывает и истощает Россию. Когда у РФ закончатся вооружения, русские никому не будут больше нести угрозы, а когда закончатся у РФ деньги, то РФ не сможет дотировать регионы и они вспыхнут, и возникает много государств. Цель Украины вместе с НАТО не быстро победить, если бы стояла эта цель, то это было бы уже сделано давным давно, а цель истощить войной Россию, как было истощино СССР - гонкой вооружений.
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03.10.2022 05:30 Ответить
 
 