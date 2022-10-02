Президенты девяти стран НАТО призывают "существенно увеличить военную помощь Украине"
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Президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы призывают всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление.
Под заявлением подписались президент Милош Земан (Чехия), Алар Карис (Эстония), Эгилс Левитс (Латвия), Гитанас Науседа (Литва), Стево Пендаровский (Северная Македония), Мило Дуканович (Черногория), Анджей Дуда (Польша), Клаус Иоганнис (Румыния), Зузана Чапутова (Словакия).
Лидеры подчеркнули, что не признают и никогда не признают попыток России аннексировать какую-либо украинскую территорию.
"Мы поддерживаем Украину в ее защите от вторжения России, требуем от России немедленно выйти из всех оккупированных территорий и призываем всех членов Альянса существенно увеличить военную помощь Украине. Все, кто совершает преступления агрессии, должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
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Звернули увагу, що цей перелік включає країни колишнього варшавського договору? Хоча, є країни колишньої Югославії, але без Хорватії; але хорватський презик виявився гімном навіть на фоні Земана.
Немає кращого способу врятувати світ, ніж допомогти Україні просто зараз. На безпековій конференції у Вісбі запропонував західним союзникам «Формулу перемоги», яка складається із 5 ключових елементів:
✅ Більше зброї Україні! Важке озброєння стандартів НАТО, бронетехніка, танки, реактивні винищувачі, ракетні системи та системи ППО. Повне та системне переозброєння Збройних сил України на озброєння стандартів НАТО.
✅ Більше санкцій проти росії та її союзників - Білорусі, Ірану, Сирії.
✅ Настав час Глобальної антипутінської коаліції! Визнати росію державою-спонсором тероризму. Вигнання росії з ООН. Міжнародний трибунал за те, що вони зробили Україні та світовому порядку. Офіційне оформлення зустрічей у Рамштайні в коаліцію, філософія якої базуватиметься на «Баварській формулі» Групи Семи - підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
✅ Більше фінансово-економічної підтримки України! Нам потрібно відновити нашу економіку, промисловість, підтримати людей. Через війну українському бюджету щомісяця не вистачає 5 мільярдів доларів. Ми називаємо це «План Маршала 2.0 для України».
✅ Членство України в ЄС та НАТО! Вітаю подання Україною заявки на вступ до НАТО. Це правильне та стратегічне рішення, яке я так довго відстоював. І воно має бути якомога швидше розглянуто.
Немає часу вагатися - час діяти!