Освобождение Лимана – это большой успех, но не поворотный момент, – глава Минобороны Германии Ламбрехт
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт назвала взятие Лимана огромным успехом для Украины, но поворотный момент в войне еще не достигнут.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Это большой успех, но это не поворотный момент. И именно поэтому так важно обучать украинских солдат - в том числе и для будущего. К сожалению, нам приходится считаться с тем, что эта война будет продолжаться недели и месяцы", - сказала министр.
Топ комментарии
+23 Denis b4c0b463
показать весь комментарий02.10.2022 17:27
+22 Yevgeny Mironov
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+19 Перехватчик
показать весь комментарий02.10.2022 17:17
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Поэтому, по возможности покупаем и перегоняем пикапы, экипировку, ну и просто, пересылаем гуманитарку.
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@AndreySmetanen7
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2 ч
Есть легенда о царе Мидасе - который превращал в золото всё, к чему прикасался.
А есть реальный царь *******, *****, который превращает в говно всё к чему прикасается.
ВСУ наносят массовые артиллерийские удары по позициям русни в городе.
Пошла вода в дом 👹
Сразу стало понятно, что русне не войдет в Киев
Где танки, самолеты, переданные Украине , Германия???
Будут тяжелые вооружения от « первой страны ЕС»- будет и переломный момент.
Доказано ВСУ.
він би цей поворотний момент моментом створив би, замість очікування дива.