Визволення Лиману - це великий успіх, але не поворотний момент, - глава Міноборони Німеччини Ламбрехт
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Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт назвала взяття Лиману величезним успіхом для України, але поворотного моменту у війні ще не досягнуто.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Це великий успіх, але це не поворотний момент. І саме тому так важливо навчати українських військових - зокрема й для майбутнього. На жаль, нам доводиться рахуватися з тим, що ця війна триватиме тижні й місяці", - зазначила міністр.
Топ коментарі
+23 Denis b4c0b463
показати весь коментар02.10.2022 17:27
+22 Yevgeny Mironov
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+19 Перехватчик
показати весь коментар02.10.2022 17:17
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Будь ласка, зачекайте...
Поэтому, по возможности покупаем и перегоняем пикапы, экипировку, ну и просто, пересылаем гуманитарку.
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@AndreySmetanen7
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2 ч
Есть легенда о царе Мидасе - который превращал в золото всё, к чему прикасался.
А есть реальный царь *******, *****, который превращает в говно всё к чему прикасается.
ВСУ наносят массовые артиллерийские удары по позициям русни в городе.
Пошла вода в дом 👹
Сразу стало понятно, что русне не войдет в Киев
Где танки, самолеты, переданные Украине , Германия???
Будут тяжелые вооружения от « первой страны ЕС»- будет и переломный момент.
Доказано ВСУ.
він би цей поворотний момент моментом створив би, замість очікування дива.