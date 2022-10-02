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Визволення Лиману - це великий успіх, але не поворотний момент, - глава Міноборони Німеччини Ламбрехт

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

лиман

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт назвала взяття Лиману величезним успіхом для України, але поворотного моменту у війні ще не досягнуто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Це великий успіх, але це не поворотний момент. І саме тому так важливо навчати українських військових - зокрема й для майбутнього. На жаль, нам доводиться рахуватися з тим, що ця війна триватиме тижні й місяці", - зазначила міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Визволення Лиману є обнадійливим успіхом українських захисників, - глава Пентагону Остін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Поворотний момент був коли вони з під Києва тікали. А визволення Лиману це ще один крок до нашої перемоги.
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02.10.2022 17:27
+22
Поворотный момент - это когда они с Крыма коллаборантов на подводных лодках на материковую часть орды будут вывозить.....
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02.10.2022 17:15
+19
AndreySmetanenko

@AndreySmetanen7

·

2 ч

Есть легенда о царе Мидасе - который превращал в золото всё, к чему прикасался.
А есть реальный царь *******, *****, который превращает в говно всё к чему прикасается.
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02.10.2022 17:17
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Поворотный момент - это когда они с Крыма коллаборантов на подводных лодках на материковую часть орды будут вывозить.....
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02.10.2022 17:15 Відповісти
женя. назначаю тебя капитаном тех подводных лодок. хватит косить - возвращайся - Родина ждет вас, хитрожепых диванных комментаторов.
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02.10.2022 17:21 Відповісти
Не понял... Это что сейчас было? Какая родина? Я, вообще то украинец, если, ты, ещё не понял.....
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02.10.2022 17:24 Відповісти
ну так вернись или смени флаг на аватарке
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02.10.2022 17:30 Відповісти
а шо, ті хто за кордоном, це якісь не такі українці? чого це ти вирішив ділити громадян України на правильних і не правильних? чи не забагато ти на себе береш?
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02.10.2022 17:32 Відповісти
Я думаю, що він мав на увазі те, що ті, хто за кордоном - хитрожопі і пересиджують мобілізацію там. Я це так зрозумів.
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02.10.2022 17:41 Відповісти
Я правильно вас зрозумів, що люди, які переховуються від мобілізації є тільки за кордоном, в Україні зараз не зафіксовано таких випадків?
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02.10.2022 17:44 Відповісти
Згоден з Вами, але критикувати кожен може, а от розібратися з питаннями, проаналізувати і зробити висновки - це не до нас, нажаль. Я гадаю, що я розумію пана Фантомаса і, можливо, сам би так поводив себе у таких випадках...
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02.10.2022 17:55 Відповісти
Вы, наверное, на цензоре новый/редкий человек (хотя и зарегестрирован раньше меня) и совсем не следите за сообщениями от других пользователей, а зря. Прочитайте, внимательно мои комментарии и все станет понятно. В двух словах: меня не берут, в моем Полтавском военкомате сказали, если опыта армейского не имеете, то, "если есть возможность, помогать другими способами".
Поэтому, по возможности покупаем и перегоняем пикапы, экипировку, ну и просто, пересылаем гуманитарку.

Ещё вопросы?
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02.10.2022 17:46 Відповісти
Можно подумать с окопа строчишь , подкацапник
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02.10.2022 18:55 Відповісти
Фантомас -сепар подкацапный и не первый раз расстраивается из-за успехов Украин
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02.10.2022 18:58 Відповісти
Фантомас разбушевалса!😁
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02.10.2022 17:34 Відповісти
Дайте нам танки 1 багато, а момент наш1 хлопц1 забезпечать.
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02.10.2022 17:47 Відповісти
Весь прикол у тому, що зрадників вони вивозити не будуть. Вони своїх поранених не забирають, а доживають. Які там зрадники, я вас благаю.
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02.10.2022 19:55 Відповісти
Добивають
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02.10.2022 19:56 Відповісти
AndreySmetanenko

@AndreySmetanen7

·

2 ч

Есть легенда о царе Мидасе - который превращал в золото всё, к чему прикасался.
А есть реальный царь *******, *****, который превращает в говно всё к чему прикасается.
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02.10.2022 17:17 Відповісти
А еще есть зесцарь превращающий в зеленую мочу все к чему прикоснется . Вот так и живут рядом два любимца своих народов .
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02.10.2022 17:22 Відповісти
А есть еще виктор степаненко который бегает по ветке и кидается на всех кто путлера унижает.
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02.10.2022 17:24 Відповісти
теперь встает вопрос об удержании Кременной - одного из ключевых пунктов, обеспечивающих северный фланг обороны Лисичанска. Кременную сдавать нельзя ни в коем случае", заявил гиркин.
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02.10.2022 17:19 Відповісти
Вангую незабаром "відступ на кращі позиції"
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02.10.2022 17:23 Відповісти
эти ****** ничего своего не могут придумать даже ******** наше"відступ на кращі позиції" когда отступают
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02.10.2022 17:28 Відповісти
Різниця в тому, що в нас відходили дійсно на кращі позиції, щоб зберегти людей. А не драпали, обсираючись, як кацапи.
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02.10.2022 17:30 Відповісти
Германец, какой ещё поворотный момент нужен тебе??? Гонят наши твоих кацапоидных друзей с Украины вот и весь поворотный момент.
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02.10.2022 17:24 Відповісти
Где танки, Кристин?
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02.10.2022 17:25 Відповісти
Начались бои за Кременную!

ВСУ наносят массовые артиллерийские удары по позициям русни в городе.

Пошла вода в дом 👹
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02.10.2022 17:26 Відповісти
Поворотний момент був коли вони з під Києва тікали. А визволення Лиману це ще один крок до нашої перемоги.
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02.10.2022 17:27 Відповісти
Повортный момент был, когда 25 февраля вечером бил набад на Миха́йловском Златоверхнем монастыре.
Сразу стало понятно, что русне не войдет в Киев
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02.10.2022 18:22 Відповісти
Паваротный мамент для рашки наступил 24 февраля
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02.10.2022 17:31 Відповісти
treba drukovati vpodvorotnij, ni?
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02.10.2022 23:37 Відповісти
Краще б німці дали Леопарди та Мардери, а не брали на себе роль коментатора.
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02.10.2022 17:34 Відповісти
Німці досі як і росіяни сподіваються що у путіна десь схована справжня армія і за помахом чарівної палиці вона вийде на поле битви, а от ця що воює то ентузіасти та любителі.
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02.10.2022 17:35 Відповісти
Рашу утюжили німецькими Марсами. Снаряди Смарт .....так про яких ви німців?
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02.10.2022 17:43 Відповісти
Про тих які вважають що надання танків призвиде до так званої ескалації.
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02.10.2022 17:51 Відповісти
А що тільки танками війни виграють?
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02.10.2022 18:43 Відповісти
Так це питання задавайте тим хто апелює ніби танки призведуть до ескалації.
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02.10.2022 18:53 Відповісти
Саме так. Тому Захід і НАТО повинні подвоїти зусилля у допомозі Україні і її ЗС.
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02.10.2022 17:46 Відповісти
"Поворотний момент" може бути дуже швидко, якщо замість пустих обіцянок, надавати зброю, як це робить Захід, а не просто ляпати язиком.
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02.10.2022 18:20 Відповісти
Одни стратеги, хотя кроме веника в руках не держали.
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02.10.2022 18:27 Відповісти
это в том смысле что мол пока еще не определились чью сторону принять?
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02.10.2022 18:47 Відповісти
Ладно. Спасибо за поставленную помощь, за помощь, которая еще будет (надеемся) и за поддержку заявки в НАТО. Че, правда, что министерка ИРИС в Одессу привезла?
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02.10.2022 19:00 Відповісти
Краще б танків дав, а таких аналітиків у нас хватає.
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02.10.2022 19:21 Відповісти
Где деньги, Зин?

Где танки, самолеты, переданные Украине , Германия???

Будут тяжелые вооружения от « первой страны ЕС»- будет и переломный момент.

Доказано ВСУ.
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02.10.2022 19:22 Відповісти
ліпше б німці обрали міністром оборони військового.

він би цей поворотний момент моментом створив би, замість очікування дива.
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02.10.2022 21:28 Відповісти
Такої нагоди може вже не бути.
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03.10.2022 02:17 Відповісти
Согласен, согласен Кристин... поэтому майн фройлян гебенз зи битте айн-цвайн-драй Панрезхаубиц-2000 и побольше ))
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03.10.2022 15:12 Відповісти
 
 